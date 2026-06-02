«Серебряный» сезон был даже качественнее «золотого». Год «Краснодара» — глазами Мусаева

В прошлый раз мы беседовали с Мурадом Мусаевым два года назад, и тоже после второго места «Краснодара». Но у того серебра привкус был всё же менее горьким, чем сейчас. В сезоне-2025/2026 южане были близки к «золотому» дублю, однако остались без трофеев. После такого потрясения далеко не каждый тренер пойдёт на обстоятельный разговор с прессой. Тем более через считаные дни после проигранного кубкового финала. Мусаев — согласился, за что ему отдельный респект от «Чемпионата».

– Как вы провели вечер и ночь после кубкового финала?

– После матча и пресс-конференции с тренерами поехали в отель. Немного посидели в лобби. Понимая, что всё равно никто до утра не заснёт, предложил сходить куда-то поужинать. После таких матчей не стоит в одиночестве сидеть в номере. На матч приезжали мои друзья из Краснодара. Увиделись с ними в центре, перекусили и пошли гулять по вечерней Москве. Немножко развеялись, подышали свежим воздухом и около двух ночи вернулись в отель.

— Уснуть после такой игры реально?

– Часа два я всё-таки поспал. Около пяти проснулся и больше не ложился. Тем более у нас был ранний вылет в Краснодар.

— Как бы вы одним словом охарактеризовали своё состояние после матча?

— Больше всего подойдёт «опустошение». Я осознавал наше кадровое, физическое и эмоциональное состояние в тот момент. Видел, как каждый хотел победить. Учитывая определённые ограничения, мы провели достаточно качественный матч. У нас были хорошие моменты, особенно при счёте 0:0. Реализуй Никита Кривцов или Дуглас Аугусто свои шансы, матч мог бы пойти совсем по другому сценарию. Однако счёт закономерен. Мы отдали ради победы все силы, всё, что у нас было, до последнего. Но, к сожалению, не получилось. Я благодарен футболистам за их характер, качества, ментальность. Во второй части сезона была проделана тяжелейшая работа. Однако всё равно как тренер всегда копаешься в деталях, задаёшь себе вопросы, что мог сделать по-другому в матчах с «Динамо», «Спартаком».

— Нашли ответы?

— Легче всего сказать, что заменил бы пенальтистов, которые не реализовали свои удары. Но Ленини забил решающий пенальти с «Динамо», он постоянно тренирует 11-метровые. А у Боселли, по-моему, восемь из восьми последних ударов в России были точными. На тот момент выбор казался оптимальным.

— А что насчёт «Динамо»?

— Перед той игрой стояла дилемма: ставить ли Дугласа в состав? После травмы икроножной мышцы он пропустил довольно долгий промежуток времени. Мы форсировали его восстановление. До этого Аугусто сыграл 30 минут с «Динамо» в Кубке. Я понимал, что он не готов, и в чемпионате выпустил на замену. Считаю, это решение было верным. Проблем в опорной зоне мы не испытывали.

— Что же и в какой момент пошло не так?

— У меня нет ответа, потому что игра с «Динамо» в целом по качеству складывалась достаточно хорошо. Мы повели в счёте, потом пропустили несвойственный для себя, очень простой гол. Возможно, в том эпизоде Никите Кривцову не хватило навыков флангового футболиста. Он немножко упустил Касереса, дал ему сделать прострел. И в штрафной немного неправильно позиционно сыграли два центральных защитника. Диего Коста должен был успевать сблизиться и помочь Кривцову, а он остался в полупозиции. Тормена упустил Тюкавина. Но это рабочие моменты. Они бывают в каждом матче. Нельзя всегда играть идеально. Каких-то вопиющих ошибок не было. Дальше всё было под нашим полным контролем. Создали два-три 100-процентных момента. Было ещё несколько подходов и стандартов, из которых можно было больше выжимать. Конечно, задним числом думаешь, что можно было выпустить в составе Дугласа Аугусто и Жубала. Однако глобальных ошибок я не вижу. Моментов было создано много — просто они не были реализованы.

– СМИ назначили главным виновником матчей с «Динамо» и «Спартаком» Боселли. Справедливо?

– Это ваша работа — находить виновных, писать громкие заголовки. Наверное, это нормально, что так происходит. Когда Роберто Баджо в финале чемпионата мира 1994 года не забил пенальти, все об этом тоже говорили и писали. И он до сих пор живёт с этим. Но до него не забили свои удары Барези и Массаро, а виноват остался Баджо. Я бы не хотел уходить в эту сторону. Мы поддержали всех – и Боселли, и Ленини. Сразу сказали, что вместе побеждаем и вместе проигрываем. Виновных не искали. Уверен, что Боселли так же хотел победить, как и любой другой футболист. Однако так бывает, не сложилось. А то, что происходило в прессе — это часть футбола.

— Какие слова сказали парням на прощание перед отпуском?

– Просто поблагодарил за этот сезон. Мы пережили очень много сложных моментов в плане травм, дисквалификаций, тяжёлого графика. Бывало, что за неделю играли три выездных матча с тяжелейшими соперниками в непростой кадровой ситуации. Мы очень стойко всё это переносили, добивались побед вопреки, когда что-то не получалось, кого-то не хватало. Я как тренер очень рад и горд, что у нас такая команда и такой коллектив. Да, в конце чуть не получилось. Но глобально можно только поблагодарить всех за то, что происходило и какую команду мы создали.

— Уже немного выдохнули после безумного сезона или недели для этого недостаточно?

– Глобально, конечно, нескольких дней мало. Сейчас такой период, когда жизнь поменялась. То каждый день ездил на работу, а сейчас сидишь дома, анализируешь какие-то вещи, что-то пересматриваешь, смотришь цифры фитнеса, статистики. Конечно, о том, чтобы полностью отдохнуть, пока речи нет. Но хочу сказать, что глобально мне понравилось моё состояние на протяжении всего этого сезона. Я чувствовал в себе много энергии и сил. Безусловно, бывали бессонные ночи и тяжёлые ситуации, однако я с большой радостью ехал на работу и проводил там много времени, общаясь с футболистами, штабом, руководством. Это был особенный сезон. Только от концовки остался осадок из-за результата.

— Вы совсем не отвлекаетесь от футбола?

— Ещё успею это сделать. У нас отпуск 24 дня. Скоро поедем с семьёй на отдых, там этим и займусь. Но пока нужно подвести какие-то итоги. Вот и с вами сейчас мы этим тоже занимаемся.

— И какую оценку вы бы поставили себе лично и команде за сезон?

— Я думаю, оценки должны ставить вы, а не мы себе (улыбается). Однако точно знаю, что была проделана большая работа. Конечно, пятёрку поставить нельзя, потому что остановились в шаге от одного и другого трофеев. Но твёрдую четвёрку — можно.

Чем весна-2025 у «Краснодара» принципиально отличалась от весны-2026

— Один из самых популярных тезисов весны: у «Краснодара» была короткая скамейка. Насколько он справедлив?

— Думаю, сейчас нет смысла на этом акцентировать внимание. Забей мы второй гол «Динамо» — справились бы и с той скамейкой, которая была. И сейчас об этом вообще не вспоминали бы.

— А если более глобально взглянуть на проблему?

— Ну смотрите. В конце первой части сезона, играя в своём лучшем сочетании, мы практически в каждом матче владели преимуществом. Когда начинают выпадать футболисты по травмам и дисквалификациям, есть позиции, которые заменяются без проблем и потери качества. Есть те, на которых качество немного проседает, и те, на которых полноценной замены выбывшему нет.

— Можно чуть подробнее?

— Возьмём начало года и ответную игру с ЦСКА на Кубок. Мы вышли практически оптимальным составом. Из-за травмы не было только Черникова. Его заменил Кривцов. Мы выиграли 4:0, показав содержательный футбол. В следующем матче этим же составом победили «Пари НН» — 5:0. У меня было ощущение, что мы набрали лучшую форму и лучше бы паузы на сборные не было. Но в этой же игре мы теряем Виктора Са из-за тяжёлой травмы и Дугласа Аугусто, который получает две подряд дисквалификации — на следующий матч с «Ахматом» и на «Динамо» на Кубок. А позиция Виктора Са — как раз одна из тех, где сделать замену без потери качества сложно. Плюс на две-три недели выбыл Черников.

— Вот и шанс для Боселли, разве нет?

— Не забывайте, что Боселли только пришёл в команду, практически не проходил сборы и ещё нуждался во времени для адаптации. Чтобы решить проблему, использовали разные сочетания. С «Ахматом», допустим, достаточно хорошо сыграл Джованни Гонсалес. Когда-то позицию закрывал Кривцов, когда-то — Боселли. Но глобально травма Са — это большая потеря. Я ещё зимой говорил, что Виктор – один из умнейших игроков из тех, с кем я работал. Плюс Дуглас Аугусто — важная и системообразующая фигура. Долго ждал своего шанса Ленини, и отлично им воспользовался, проведя качественно финальный этап чемпионата и хорошо себя проявив на новой позиции «восьмерки». И так получилось, что перед «Зенитом» Дуглас три недели не играл. Плюс за неделю до этого матча у нас был тройной выезд — «Ахмат», «Динамо» в Кубке и «Зенит». Аугусто тренировался индивидуально. Выйдя против «Зенита», он проделал хорошую работу, но получил травму, которая практически до конца сезона его выбила.

— Этим, как я понимаю, круг проблем не ограничился?

— Да. Только начал возвращаться Черников, как одна за другой пошли дисквалификации: к концу сезона накопились карточки плюс травма Тормены. Из-за этого мы часто ограничивалось одной-двумя перестановками в составе. Футболисты часто заменяли друг друга на не свойственных им позициях. Тот же Никита Кривцов за сезон сыграл на пяти позициях – и везде одинаково качественно. Думаю, этот сезон дал ему многое в плане универсальности. Кордоба, к большому сожалению, получил травму на первых минутах финала Кубка. Говорю: «Давай я тебя заменю». А он: «Нет-нет, давай ещё чуть-чуть, тренер». Он большой молодец: держался, доиграл на характере, принял участие в голевой атаке. Глобально мы понимали, что у него травма и он играет с ограничениями.

Считаю, что в целом мы очень достойно справлялись с трудностями, постоянно находили какие-то внутренние ресурсы, добивались побед в концовках. Когда ты так переламываешь ситуации и за два тура до конца допускаешь осечку — это особенно обидно. Трудная была весна, и тем не менее мы шли, шли, шли — и дошли до двух серебряных медалей.

— Изменилось ли отношение к «Краснодару» со стороны соперников, судей, журналистов?

— Я не отвлекаюсь на прессу и другие внешние факторы. По внутренним ощущениям, в «серебряном» сезоне мы проделали даже лучшую, более качественную работу, чем в «золотом». К сожалению, в футболе так бывает, что где-то мяч попадает в штангу и прокатывается по линии, а где-то проходит на два сантиметра левее или правее и залетает в сетку. Хотя работа командой в обоих случаях была проделана большая. Нам просто не хватило каких-то сантиметров в отдельных матчах.

— А глубины состава?

— В чемпионский сезон у нас тоже была не самая длинная скамейка, и также не обошлось без травм. Но мы в начале марта вылетели из Кубка и в дальнейшем имели недельный цикл подготовки практически перед каждым матчем. Сейчас же весной у нас был не один кубковый матч, а четыре (не считая Суперфинала). Плюс чемпионат оказался на неделю короче, с одним туром посреди недели. Если в прошлом году мы спокойно работали в недельном цикле, то сейчас у нас было пять недель с тремя играми за семь-восемь дней. Это главное отличие от «золотого» сезона. За счёт характера, единения, дисциплины мы добивались результата в важнейших матчах сезона, но было видно, в том числе в игре со «Спартаком», что усталость накопилась.

— В чём это проявлялось?

— Наша идеальная игра связана с давлением, прессингом и переходными фазами. По объёму работы, скоростям мы и сейчас не падали и выполняли свою привычную работу. Однако в плане ускорений и торможений были чуть-чуть хуже себя. Это работа не только мышц, но и нервной системы. И тут видно было, что мы немножко истощены. Немного не дотягивал данный компонент до эталона. И на него крайне сложно было повлиять.

— Приведёте конкретный пример для понимания?

— Первый гол «Динамо». В своём лучшем состоянии, пойдя в давление один в один вверху и в средней части поля, мы бы не дали им выйти и развить эту атаку.

— Допускаете, что «Краснодар» стал глобально более понятен для конкурентов? Вас же теперь ещё тщательнее изучают и разбирают.

— Это нормально. Я думаю, ко второй части сезона все уже прекрасно представляют возможности и особенности друг друга. Другое дело, что, как бы хорошо нас ни изучали, в своём оптимальном состоянии мы всё равно будем чаще добиваться позитивного результата.

Чем ЦСКА так разозлил «быков»

— Кубковый матч с ЦСКА (4:0) был наиболее близок по содержанию к идеалу?

— Для меня этот матч был особенным. Тут уже вопрос был не в содержании, а в принципе. Вы же помните, что произошло в Москве? Скандал с болельщиками и реакция на него клуба очень разозлили всех нас.

— Что именно?

— В официальном заявлении писали, что Сперцян был задействован в расистском скандале, хотя было признано, что Эдик ничего не говорил. Что я наехал на Челестини, хотя я сам позвонил ему и потом публично признал, что не должен был чего-то говорить. Про Кордобу вообще придумали, что его не любят болельщики всех клубов. Как можно говорить за всех?! Плюс прозвучали заявления некоторых футболистов, якобы «Краснодар» ведёт себя как-то не так. Мы должны были ответить на написанное и сказанное — на поле. И после победы не сказали по этому поводу ни одного слова. Хотя у меня такое желание было. Однако мы промолчали и пошли дальше.

— Но в душе ликовали?

— Меня даже больше крупного счёта и красивых голов (второй — вообще один из лучших в истории «Краснодара») порадовало, как мы готовились к этому матчу и как его провели в плане давления, контроля игры, ментальности. Это было самое главное. Могло, конечно, не получиться. В первом матче ЦСКА по делу переиграл нас. В Москве они показали лучшую игру, в Краснодаре — мы. Глобально эта история уже забыта. Топор войны, образно говоря, зарыт. Но для меня этот матч остался особенным.

— Со стороны судей отношение к чемпиону стало более придирчивым?

— Не думаю, что что-то поменялось.

— «Зенит» пробил 14 пенальти за чемпионат, «Краснодар» — шесть. Эта статистика о чём-то говорит?

— Вообще не обращаю внимания на эти вещи.

— У вас лично с судьями тоже сложились напряжённые отношения, судя по четырём предупреждениям?

— Во второй части сезона я практически не получал карточек, не было дисквалификаций. Случались ошибки со стороны судей, но они, наверное, будут всегда.

Почему Мусаев мало говорит перед матчами и как заводит партнёров Кордоба

— Эксперты, тренеры в один голос называют Кордобу лучшим игроком прошлого сезона. Согласитесь с этой оценкой?

— Конечно, 100%. Во-первых, он лучший бомбардир. Но Кордобу неправильно оценивать только по голам. Посмотрите, сколько черновой работы он проделывает, сколько мячей сохраняет и как часто мы выходим из обороны через него. Думаю, по количеству единоборств Джон вообще первый в лиге. Люди порой на плечах у Кордобы проводят бо́льшую часть матча. Всё это в комплексе с 17 голами и пятью ассистами делает его MVP сезона. Однако для меня очень важны и другие его качества — дух и менталитет победителя. Те слова, которые он подбирает и транслирует в раздевалке и на тренировках. Он эмоциональный человек и постоянно хочет побеждать. Говоря о MVP, не можем не отметить и Сперцяна, набравшего лучшую свою статистику.

— Как воздействие Кордобы на партнёров происходит?

— Один пример. Мы проиграли «Динамо», на следующий день тренировка. Вы не представляете, какое состояние было у ребят. Все молчат. На теории я попытался их приободрить, поддержать. Сказал: «Ребята, сезон не закончился. Впереди последний матч чемпионата. Придёт полный стадион. Давайте отблагодарим болельщиков, пока есть хоть малейший шанс на чемпионство — не сдаемся». Выходим на поле — видно: все пустые. И Кордоба первым в игровых сериях начинает стелиться в подкатах, жёстко идти в единоборства, забивать голы, эмоционально реагировать: «Давай, давай!» Лидерские качества не тогда в полной мере проявляются, когда всё хорошо и у всех всё получается, а именно в таких ситуациях. Своим личным примером на тренировке Джон заводит партнёров. И таких историй очень много — просто их никто не видит.

— Судя по редким видео из раздевалок, вы не так многословны обычно в раздевалке?

— Многие думают, что речь тренера перед игрой должна напоминать монолог Аль Пачино из фильма «Каждое воскресенье». Все послушали и пошли рубиться. На самом деле всё происходит немного иначе.

— Как?

— Если тренер будет говорить только перед матчем, это может оказаться слишком поздно. Если мы играем в субботу, наше общение начинается уже в понедельник. Мы как тренеры с начала недели направляем футболистов на этот матч. Объясняем, насколько важны те или иные фазы, что нужно сделать на поле для победы, как правильно настроиться. Все эти вещи проговариваем с командой, группами и индивидуально с ребятами каждый день. Придя в субботу в раздевалку, мы уже все находимся на одной волне. Между нами установилась особая связь. Непосредственно перед игрой я слышу много правильных слов от самих ребят в плане настроя, мотивации, поддержки друг друга. И тут уже моё вмешательство обычно минимально, потому что все эти вещи мы проговаривали в течение недели.

— Андрей Талалаев в феврале говорил мне: «Я преклоняюсь перед смелостью «Краснодара» и Галицкого, которые идут по этому пути, не приобретая классного конкурента Кордобе. Это сильное решение, и к нему надо прийти. Я уважаю этот подход, но сам как тренер сегодня не готов настолько рисковать при решении серьёзных задач». Вы в этой «кордобозависимости» не усматриваете ограничивающих факторов?

— До сих пор никаких ограничивающих факторов у нас не было. Кордоба играет практически каждый матч по 90 минут. На подмену Джону у нас был в начале сезона перспективный футболист Казбек Мукаилов, который, к сожалению, получил травму и сейчас восстанавливается, в прошлом сезоне это был опытный Смолов. Эту позицию, в принципе, могут закрыть и Кривцов, и Мозес. Тем более в эти два сезона Кордоба играл практически всегда — только на групповой стадии Кубка Казбек выходил. На сегодняшний день мы считаем такое сочетание оптимальным. Посмотрим, что будет дальше. Понимаем, что впереди чемпионат мира, и Джон, скорее всего, приедет с опозданием — зависит от того, как далеко зайдёт Колумбия. Возможно, этот вопрос будет ощущаться острее, но в два последних сезона это была оптимальная конфигурация.

— Отсутствие конкурента совсем не влияет на мотивацию и степень отдачи даже такого профи, как Кордоба?

— Я работаю с ним два с половиной сезона и с каждым днём вижу у него всё больше и больше мотивации! Это не тот человек, которого нужно сзади подталкивать. Наоборот! Он сам хочет постоянно выигрывать, становиться лучшим бомбардиром, быть лидером. На нём ни на один процент не сказывается отсутствие конкурента, который бы его напрягал. Его внутренняя мотивация гораздо сильнее внешних факторов.

— Но вы допускаете, что после ЧМ-2026 Джон может покинуть команду? В 33 года, когда финиш карьеры близок, наверное, особенно тяжело отказаться от сказочного контракта где-нибудь на Ближнем Востоке.

— Я понимаю, что гипотетически на кого-то из наших лидеров будет спрос и кого-то мы можем потерять. К сожалению. Пока предпосылок к этому нет.

Кто уйдёт и придёт в клуб в летнее трансферное окно

— Сериал о переезде в Европу не утомляет морально Сперцяна?

— Наверное, когда я только пришёл в команду, его этот ажиотаж утомлял. Все почему-то говорят, что Эдик должен обязательно уехать. Но он же не находится в застое — наоборот, развивается, ставит рекорды, выиграл титул. Этот сезон у него вообще рекордный по статистике. Три года Сперцян признавался лучшим полузащитником РПЛ — думаю, и в четвёртый признают. Мне кажется, он ещё года два назад по-другому стал смотреть на эти вещи. Научился не нервничать, не переживать. Мы много об этом говорим, и Эдик понимает: если поступит большое предложение от хорошего клуба, Сергей Николаевич, скорее всего, пойдёт ему навстречу. Если же этого не произойдёт и он продолжит бороться за самые высокие места в России, бить рекорды результативности — это тоже отличный путь. Я уверен, что Эдик наслаждается каждым днём своей карьеры здесь.

— Есть ли у вас понимание, кто точно покинет команду?

— Есть футболисты, с которыми мы разговаривали зимой на эту тему, но конкретики пока ни по кому нет. Мы всем футболистам перед отпуском раздали домашние задания и датчики. Пока всех ждём обратно, а как будут развиваться события — посмотрим.

— По данным Transfermarkt, сразу у троих опытных игроков «золотой» команды — Петрова, Оласы и Са — истекают контракты. По их будущему тоже ясности нет?

— У Оласы ещё один сезон контракта. С Петровым и Са идут переговоры — думаю, в ближайшее время клуб объявит.

— Гонсалес ещё зимой выражал желание уйти. Ситуация изменилась?

— У Джованни тоже ещё год контракта. Он большой профессионал и провёл очень хорошую весну. Тот объём скоростной работы, который он выдаёт каждый матч, — это уровень лучших команд топ-лиг. Самого Гонсалеса всё устраивает в «Краснодаре». Единственное, что беспокоит его семью — это возможности для образования старшего сына. В Краснодаре есть трудности с обучением на испанском языке.

— Вахания — прямая замена Джованни?

— Не хотелось бы пока давать подобных оценок. Если кто-то уходит или приходит, сначала клуб должен сделать заявление. Глобально и Вахания, и Пальцев, и Джованни способны играть на двух позициях. Теоретически мы даже все троих можем разместить в составе. Понятно, что с изменением лимита на легионеров количество российских игроков будет увеличиваться. Но пока рано об этом говорить — нужно разобраться с теми переговорами, которые идут.

— Чем вас как тренера привлёк Вахания?

— Вахания давно подтвердил свой уровень. Он выполнял большой объём работы в «Ростове», был лидером и капитаном команды. Все, с кем мы говорили, прежде чем сделать трансфер, очень высоко оценивали личностные и профессиональные качества Ильи. Мне Вахания показался достаточно скромным молодым человеком. Очевидно, что какое-то время у него уйдёт на адаптацию — всё-таки у нас немного другие требования, чем в «Ростове». Но мы очень хотели этот трансфер и с нетерпением ждём начала совместной работы.

— У вас есть уверенность, что «Краснодар» избежит глобальной кадровой перестройки?

— Я думаю, если все лидеры останутся, много трансферов «на вход» не будет. Хотелось бы добавить двух футболистов, которые сразу зашли бы в состав. Если же кто-то из основных игроков уйдёт, соответственно, это потянет за собой ещё приобретения. На данный момент о предложениях нашим лидерам мне ничего не известно. Поэтому прямо сейчас мы нацелены на два трансфера.

— Прошлогодний трансфер Аугусто называют чуть ли не лучшим в лиге. Вас удивила такая быстрая интеграция его в команду и чемпионат?

— Вы правы, к нам в команду тяжело зайти сразу. Тому же Джованни понадобилось достаточно много времени на адаптацию, чтобы выйти на тот уровень, которого мы ожидали. Дуглас зашёл быстро — сама по себе его позиция подразумевает высокий интеллект. Он очень умный футболист: понимает игру, ведёт её. И ему сразу зашли те требования, которые мы предъявляем. Облегчило адаптацию большое количество ребят из Южной Америки. Дуглас сразу почувствовал себя комфортно в «Краснодаре». Хотелось бы каждый сезон внедрять одного-двух таких игроков в состав. Как бы хорошо ни выступали в последние годы, мы играем на пределе. Свежая кровь нужна для дальнейшего развития .

— У вас был разговор на этот счёт с Сергеем Николаевичем?

— Диалог идёт постоянно. Большой разговор о следующем сезоне шёл уже на зимних сборах. Ещё тогда клуб планировал усилить пару позиций. Мы были близки к подписанию одного очень статусного футболиста. Однако его клуб участвовал в Лиге чемпионов и не захотел отдавать его в тот момент.

— Повысившийся статус «Краснодара» и открытие аэропорта облегчают ведение переговоров с сильными легионерами?

— Не знаю всех деталей переговоров, но, возможно, вы правы и стало полегче. Открытие аэропорта — большой плюс для всей команды. С точки зрения логистики нам стало намного проще. Посмотрим, помогут ли эти факторы осуществить те трансферы, которые мы хотим.

— Отдаёте себе отчёт, что в следующем сезоне внимания, а следовательно, и давления на вас будет ещё больше?

— Мы к этому готовы. Давление, адреналин — часть нашей профессии. Этого не нужно бояться. Если ты не в состоянии справляться с напряжением, наверное, не стоит работать тренером или играть в футбол на высоком уровне. Если же правильно к этому относиться, тебе это, наоборот, даёт ещё больше сил и мотивации. На кубковом финале из 74 000 зрителей, наверное, 64 000 болели за «Спартак», но я получил огромное удовольствие как от подготовки, так и от атмосферы матча, несмотря на все трудности. Мы привыкли к этому давлению. Сейчас отдохнём и с большой энергией начнём готовиться к новому сезону.

— В прошлом сезоне, казалось, почти вся страна желала «Краснодару» чемпионства. Сейчас отношение нейтральных болельщиков изменилось?

— Это нормально, что не все хотели нашего второго чемпионства. Но мы должны ориентироваться на своих болельщиков. В этом году «Краснодар» — команда №1 в России по проценту заполняемости своей арены. На наш 33-тысячный стадион приходило в среднем больше 29 000 зрителей. Вы не представляете, что сейчас творится в городе. Краснодар по-хорошему сходит с ума! Все смотрят футбол, даже женщины и бабушки. Даже когда выхожу прогуляться по району, подходит множество людей, желают удачи. Люди говорят: «Вы для нас всё равно чемпионы». Эта поддержка даёт нам энергию и мотивацию, чтобы двигаться дальше.

Мы не хотим ориентироваться на людей, которые желают «Краснодару» чемпионства назло «Зениту».

Мы играем для своих болельщиков и своего города. Вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем, эти люди всегда с командой, и мы очень ими дорожим.

Симпатии Мусаева на ЧМ-2026 и ответ Мостовому

— За чемпионатом мира будете следить?

— Буду стараться следить, но мне не нравится формат турнира. В детстве, юности я смотрел все матчи чемпионатов мира 1994, 1998 годов. Рисовал таблицы, записывал голы. Ожидание каждой игры было праздником. Раньше просто попасть на ЧМ уже было праздником, а сейчас — 48 команд, 104 матча. Всё размыто. Тяжело все посмотреть, проанализировать в таком потоке. Понятно, что к поздним стадиям останутся все топовые сборные — вот за ними буду следить с удовольствием.

— На чьей стороне симпатии?

— С детства у меня любимым клубом был «Ювентус», а сборной — Италия. За них болел, собирал плакаты. Когда повзрослел и стал работать тренером, эти симпатии рассеялись. Буду переживать персонально за Кордобу, Ленини. Хочется, чтобы у Анчелотти получилось с Бразилией. Интересны французы, англичане. Ну и last dance Роналду, Месси на ЧМ пропустить нельзя.

— Извините, но не могу не спросить напоследок: вы знакомы с Александром Мостовым?

— Нет.

— Вас раздражают его язвительные реплики про «нефутбольного человека»?

— Тоже нет.

— И природу персонального хейта с его стороны тоже не понимаете?

— По его логике, если «Краснодар» был хорош с Владимиром Ивичем, то это потому, что тренер сам играл в футбол. Когда «Краснодар» стал чемпионом с Мусаевым, это была заслуга исключительно хороших футболистов. Если же «Краснодар» становится вторым, тренер должен уволиться. Вы хотите, чтобы я всерьёз это обсуждал?

— Мы хотим понять причину бесконечных нападок эксперта Мостового на тренера Мусаева.

— Ну так у него и спросите.

— Что вы скажете на реплику: «Ничто не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек»?

— Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днём (улыбается).