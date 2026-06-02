Пруцев возвращается из «Локомотива» в «Спартак». А что дальше?

«Локомотив» объявил о возвращении полузащитника Данила Пруцева в «Спартак». На выходных на официальной странице железнодорожников в соцсетях появилось сообщение, что 31 мая срок арендного соглашения завершается и футболист больше никак не связан с клубом. Его поблагодарили за вклад, помощь в завоевании медалей и даже выложили милую фотогалерею. Обычно так делают, когда понимают – новое сотрудничество в ближайшей перспективе едва ли возможно. Вкладывала ли пресс-служба «Локо» именно этот смысл? Вопрос риторический.

«Спартак» при этом закидал соцсети постами о дне рождения Егора Титова, однако пока не объявил о возвращении воспитанника краснодарского футбола. Хотя обычно клубы делают это синхронно.

Что мы знаем на настоящий момент? Глобально – за последние месяцы вряд ли что-то изменилось. Ещё в апреле Андрей Панков написал текст, где подробно разложил ситуацию с игроком. Если тезисно, то она выглядит так:

«Локомотив» хотел бы сохранить Пруцева, но не готов платить запрашиваемые € 6,5 млн. При этом «Спартак» не готов двигаться в сторону уменьшения суммы.

Сам Пруцев хотел бы остаться в «Локомотиве», однако уважает контракт со «Спартаком» и не будет выкручивать руки и ставить ультиматумы, как Александр Соболев. Соглашение, кстати, действует до лета 2028 года.

«Зенит» и ЦСКА тоже изучают ситуацию с будущим игрока. И сегодня наверняка с любопытством восприняли информацию о возвращении его из аренды в «Локомотиве».

Сейчас мы находимся в интересном временном промежутке. Хотя бы потому, что не слышали ничего конкретного от «Спартака» по поводу будущего игрока. Не высказывались ни главный тренер, ни спортивный директор. При этом первый сейчас наверняка в отпуске, а второй должен вести работу по усилению. Наверняка это тревожит и самого Пруцева. Ведь здесь важен контекст. Почему год назад он ушёл в аренду в «Локомотив»? Потому что Станкович не видел в нём игрока стартового состава, но, вместо того чтобы сказать об этом напрямую, включил режим игнора.

Данил Пруцев полузащитник «Спартака» «За весь год он со мной ни разу не поговорил тет-а-тет. Максимум – какие-то подсказки в ходе тренировок. Станкович никогда лично ничего не говорит, не объясняет, что мне надо делать, чтобы я играл больше. За всё то время, что мы работали в «Спартаке», он не высказал мне ни одной претензии, но и на поле не выпускал».

Период Станковича позади, сейчас время Хуана Карлоса Карседо, с которым клуб выиграл Кубок России. Однако что это меняет для Пруцева? Он наверняка понимает: несмотря на классный сезон в «Локомотиве», его статус вряд ли сильно изменился. И в «Спартаке» на него смотрят как на сильного игрока с российским паспортом, но едва ли воспринимают как звезду РПЛ, которая точно усилит команду.

В центре поля у «Спартака» есть Умяров, Литвинов, Барко, Жедсон – два оборонительных игрока и два атакующих. Формально Пруцев – это что-то между. Можно назвать его промежуточным центральным полузащитником, который по скиллам в обороне уступит двум опорникам «Спартака». При этом он круче их в созидании. Однако слабее в этом плане Барко и Жедсона, но лучше их по действиям в обороне.

Данил Пруцев и Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При полном доверии от Карседо Пруцев легко станет если не игроком стартового состава, то как минимум крепким футболистом ротации, которого, в зависимости от соперника и травм остальных, однозначно можно использовать в стартовом составе. Другой вопрос: устроит ли эта роль Пруцева. Очевидно, после сезона в «Локомотиве» он видит себя игроком основы и одним из лидеров в команде из топ-5. А вновь возвращаться в ротацию даже в «Спартаке» – едва ли приемлемый сюжет. При этом если красно-белые действительно хотят побороться золото, то обязаны иметь глубокую скамейку. А игрок с навыками Пруцева отлично подходит под разные опции.

Пока же «Локомотив» ищет деньги (впрочем, реально поможет только трансфер Батракова), к «Спартаку» и Данилу могут прийти другие. Как и писалось выше, ЦСКА присматривается к футболисту. Они здорово сыгрались с Бариновым, когда тот ещё был в «Локо». Правда, непонятно, куда интегрировать Пруцева, учитывая наличие Кисляка и Облякова. Но там новый тренерский штаб, поэтому вопросов в принципе много. По «Зениту» всё проще: если сине-бело-голубые не возьмут Карпукаса, то наверняка захотят Пруцева. Так что тут вопрос времени.

И, кстати, будет ли смысл самому Пруцеву рваться в «Локомотив», если красно-зелёные продадут Батракова, в Петербург уедет Карпукас, а Воробьёв подпишет контракт с условным «Краснодаром»? Вряд ли. Ведь, несмотря на доверие Галактионова, тогда клуб вряд ли будет претендентом на топ-3. Возможно, сейчас оптимально не форсировать события. Отпустить ситуацию и понаблюдать за ней со стороны. Может, остаться в «Спартаке» не худший вариант, учитывая период турбулентности.