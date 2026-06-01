Топ-матчи вторника: ЦСКА — УНИКС в финале Единой лиги, Хорватия — Бельгия и «Ролан Гаррос»

Время в материале указано по Москве.
⚽️ 2:00: Колумбия — Коста-Рика, товарищеский матч
Интрига: Колумбия снова обыграет удобного соперника?
Сборная Коста-Рики приучила нас к тому, что в XXI веке почти регулярно играет на чемпионате мира. Но на турнир в Северной Америке она не отобралась. Костариканцы не сыграют на ЧМ впервые с 2010 года. Колумбия решила задачу в отборе — заняла третье место в южноамериканской зоне. Команда четыре раза одолела костариканцев в пяти предыдущих очных встречах.
⚽️ 4:00: Канада — Узбекистан, товарищеский матч
Интрига: справится ли Узбекистан с одной из сборных-хозяек ЧМ-2026?
Сборная Узбекистана продолжает подготовку к первому для себя чемпионата миру. Впереди — товарищеская встреча с Канадой (одной из стран-хозяек турнира). Любопытно, что и те и другие не проигрывали на протяжении шести матчей. Соперники встречались друг с другом в 2016 году, и тогда североамериканцы одержали победу (2:1). В составе сборной Узбекистана забил нападающий Эльдор Шомуродов, который позднее перешёл в «Ростов».
🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Сорана Кырстя (Румыния, 18), «Ролан Гаррос», 1/4 финала
*Время начала матча может измениться и будет уточнено
Интрига: окажется ли молодость Андреевой сильнее опыта Кырсти?
Мирра Андреева (№8) готовится к борьбе за второй полуфинал в карьере на грунтовом «Шлеме». На пути у россиянки встанет Сорана Кырстя (№18). Единственная встреча девушек состоялась в четвертьфинале победного для Андреевой Линца два месяца назад (7:6, 4:6, 6:2). Ещё любопытный факт: Сорана старше Мирры на 17 лет 22 дня! Большая разница в возрасте была только между Мартиной Навратиловой и Дженнифер Каприати на Уимблдоне-1991 (19 лет 162 дня).
🎦 ⚽️ 19:00: Хорватия — Бельгия, товарищеский матч
Интрига: кто победит в матче участников ЧМ-2026?
Матч с топовой вывеской. И хорваты, и бельгийцы отобрались на чемпионат мира. Хотя могло ли быть иначе? На прошлом ЧМ хорваты добрались до бронзовых медалей, а бельгийцы не вышли в плей-офф. Кстати, тогда соперники встретились в группе — встреча завершилась без голов. Именно этот результат оставил бельгийцев без места в 1/8 финала. В составе обеих команд хватает опытных игроков. Кому это больше поможет в предстоящем матче?
🏆 🏀 19:30: ЦСКА — УНИКС, Единая лига, финальная серия, первый матч
Интрига: кто лучше начнёт борьбу за чемпионство?
ЦСКА в полуфинале с «Локомотивом-Кубань» отдал самый первый матч в Москве, а затем одержал четыре победы подряд. УНИКС же в семи играх одолел «Зенит». Путь у команд к финалу был разным, но неизменно одно — желание выиграть любой ценой. Ждём яркого баскетбола!
🎦 ⚽️ 21:45: Уэльс — Гана, товарищеский матч
Интрига: прервёт ли Гана неудачную серию?
Уэльс пролетел мимо чемпионата мира. Команда оказалась в стыках, но там уступила сборной Боснии и Герцеговины. Всё решила серия пенальти, где точнее оказался соперник. Гана уверенно прошла отбор в африканской зоне, однако пять раз подряд проиграла в товарищеских встречах. Будет ли шестое поражение? Ранее соперники ни разу не встречались друг с другом.