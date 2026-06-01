Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
20:00 Мск
Расписание спортивных матчей 2 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: ЦСКА — УНИКС в финале Единой лиги, Хорватия — Бельгия и «Ролан Гаррос»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 июня 2026 года
За чем следить 2 июня: Мирра против Кырсти в Париже, битва Узбекистана с одной из сборных-хозяек ЧМ-2026, а также Колумбия — Коста-Рика!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 июня в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Колумбия — Коста-Рика, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 02:00 МСК
Колумбия
Не начался
Коста-Рика
Интрига: Колумбия снова обыграет удобного соперника?

Сборная Коста-Рики приучила нас к тому, что в XXI веке почти регулярно играет на чемпионате мира. Но на турнир в Северной Америке она не отобралась. Костариканцы не сыграют на ЧМ впервые с 2010 года. Колумбия решила задачу в отборе — заняла третье место в южноамериканской зоне. Команда четыре раза одолела костариканцев в пяти предыдущих очных встречах.

Кордоба оказался в списке:
Опубликована заявка сборной Колумбии на чемпионат мира — 2026

⚽️ 4:00: Канада — Узбекистан, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Канада
Не начался
Узбекистан
Интрига: справится ли Узбекистан с одной из сборных-хозяек ЧМ-2026?

Сборная Узбекистана продолжает подготовку к первому для себя чемпионата миру. Впереди — товарищеская встреча с Канадой (одной из стран-хозяек турнира). Любопытно, что и те и другие не проигрывали на протяжении шести матчей. Соперники встречались друг с другом в 2016 году, и тогда североамериканцы одержали победу (2:1). В составе сборной Узбекистана забил нападающий Эльдор Шомуродов, который позднее перешёл в «Ростов».

Узбекистан определился с местом проведения тренировок на время ЧМ:
Сборная Узбекистана будет тренироваться на базе «Атланты» во время ЧМ-2026

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Сорана Кырстя (Румыния, 18), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Интрига: окажется ли молодость Андреевой сильнее опыта Кырсти?

Мирра Андреева (№8) готовится к борьбе за второй полуфинал в карьере на грунтовом «Шлеме». На пути у россиянки встанет Сорана Кырстя (№18). Единственная встреча девушек состоялась в четвертьфинале победного для Андреевой Линца два месяца назад (7:6, 4:6, 6:2). Ещё любопытный факт: Сорана старше Мирры на 17 лет 22 дня! Большая разница в возрасте была только между Мартиной Навратиловой и Дженнифер Каприати на Уимблдоне-1991 (19 лет 162 дня).

Что сказала Мирра после выхода в четвертьфинал «РГ»?
«Есть две песни, которые я слушаю в дни матчей». Мирра продолжает побеждать на «РГ»
«Есть две песни, которые я слушаю в дни матчей». Мирра продолжает побеждать на «РГ»

🎦 ⚽️ 19:00: Хорватия — Бельгия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Хорватия
Не начался
Бельгия
Интрига: кто победит в матче участников ЧМ-2026?

Матч с топовой вывеской. И хорваты, и бельгийцы отобрались на чемпионат мира. Хотя могло ли быть иначе? На прошлом ЧМ хорваты добрались до бронзовых медалей, а бельгийцы не вышли в плей-офф. Кстати, тогда соперники встретились в группе — встреча завершилась без голов. Именно этот результат оставил бельгийцев без места в 1/8 финала. В составе обеих команд хватает опытных игроков. Кому это больше поможет в предстоящем матче?

40-летний Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026 — Николо Скира

🏆 🏀 19:30: ЦСКА — УНИКС, Единая лига, финальная серия, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Интрига: кто лучше начнёт борьбу за чемпионство?

ЦСКА в полуфинале с «Локомотивом-Кубань» отдал самый первый матч в Москве, а затем одержал четыре победы подряд. УНИКС же в семи играх одолел «Зенит». Путь у команд к финалу был разным, но неизменно одно — желание выиграть любой ценой. Ждём яркого баскетбола!

Разбор финальной серии:
Лучшие в регулярке и плей-офф. ЦСКА и УНИКС ждёт битва за чемпионство Единой лиги
🎦 ⚽️ 21:45: Уэльс — Гана, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 21:45 МСК
Уэльс
Не начался
Гана
Интрига: прервёт ли Гана неудачную серию?

Уэльс пролетел мимо чемпионата мира. Команда оказалась в стыках, но там уступила сборной Боснии и Герцеговины. Всё решила серия пенальти, где точнее оказался соперник. Гана уверенно прошла отбор в африканской зоне, однако пять раз подряд проиграла в товарищеских встречах. Будет ли шестое поражение? Ранее соперники ни разу не встречались друг с другом.

У сборной Ганы интересный тренер:
Пятый ЧМ в истории — экс-тренеру «Реала» повезёт побить свой рекорд! Но он это не заслужил
