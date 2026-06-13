Роналду и ещё 7 самых возрастных футболистов на ЧМ-2026. Самому старшему — 43 года!

Чемпионат мира разгоняется. Мы отобрали восемь самых возрастных футболистов, которые оказались в списках своих сборных. Семеро уже перешагнули рубеж в 40 лет, ещё один сделает это в нынешнем месяце.

Крэйг Гордон, 43 года (сборная Шотландии)

Крэйг Гордон Фото: WM Sport Media/Getty Images

Да, вы всё правильно прочитали. 43-летний вратарь приехал на чемпионат мира в составе сборной Шотландии. А знаете, что удивляет больше? В этом сезоне Гордон отыграл всего три матча на клубном уровне. Несмотря на такую практику, его всё равно включили в итоговую заявку. С другой стороны, Крэйг вышел на поле в двух заключительных встречах квалификации ЧМ-2026. Впрочем, Гордон прибыл на турнир не в статусе основного голкипера. Им, скорее всего, будет более молодой (30 лет) Ангус Ганн.

Гордон дебютировал за сборную Шотландии в далёком 2004 году, однако так ни разу не сыграл за неё на крупном турнире. На Евро-2020 Крэйг остался в запасе, а на Евро-2024 голкипера не включили в заявку. Шансов выйти на поле на предстоящем чемпионате тоже немного. А если всё-таки получится, то это будет довольно красивая история.

Криштиану Роналду, 41 год (сборная Португалии)

У Криштиану остался последний шанс, чтобы закрыть гештальт в виде победы на чемпионате мира. Да, уровень профессионализма у ветерана зашкаливает. Да, он с маниакальной тщательностью следит за своим организмом и сохраняет прекрасную форму. Но на момент следующего чемпионата мира Роналду стукнет 45 лет. Пока тяжело представить, что звёздный футболист поедет на крупный турнир в таком почтенном возрасте. Хотя в случае с португальцем нельзя быть ни в чём уверенным на 100%.

Для Криштиану предстоящий чемпионат мира станет шестым в карьере. Роналду 22 раза принимал участие в матчах финальной стадии турнира, больше половины (14) он начинал с капитанской повязкой. Лучший результат — четвёртое место в 2006 году. Каким будет «последний танец» Роналду на чемпионате мира? Одна из главных интриг турнира в Северной Америке.

Лука Модрич, 40 лет (сборная Хорватии)

Четыре года назад казалось, что длинноволосый полузащитник больше не сыграет на чемпионатах мира. Но Модрич держит уровень и в 40 лет! Кого-то удивило присутствие опытного Луки в заявке сборной на ЧМ-2026? В коллекции ветерана есть серебро и бронза турнира, не хватает только золота. Впрочем, если судить объективно, то шансов у Хорватии на первое место маловато. Но балканская команда уже доказала, что способна добывать результат, когда на неё никто не ставит.

Если Роналду точно продолжит карьеру после ЧМ-2026 (продолжает погоню за 1000-м голом), то о Модриче такого не скажешь. По информации журналиста Николо Скиры, хорват не продлит контракт с «Миланом» и завершит карьеру нынешним летом. Мы прекрасно понимаем, что страница Скиры в соцсетях не источник официальной информации, но представить расклад с уходом Модрича на заслуженный отдых можем. Кстати, Лука провёл 196 матчей за сборную. До красивой цифры осталось совсем чуть-чуть. Предстоящий чемпионат мира станет для хорвата пятым в карьере. Возможно, после этого турнира он её завершит.

Эдин Джеко, 40 лет (сборная Боснии и Герцеговины)

Эдин Джеко Фото: Getty Images

2026 год пока что складывается успешно для лучшего бомбардира в истории сборной Боснии и Герцеговины. Во-первых, Джеко попрощался с «Фиорентиной», где редко получал игровую практику. Да, переход в «Шальке» (на тот момент клуб Второй Бундеслиги) выглядел шагом назад. Но форвард забил шесть мячей в 11 матчах и помог новой команде вернуться в высший дивизион немецкого футбола. Во-вторых, сборная Боснии и Герцеговины во второй раз отобралась на чемпионат мира. В стыках высадили Уэльс и Италию. Как вам такое?

Джеко уже играл на чемпионате мира в 2014 году. Тогда команда не вышла из группы, а сам Эдин забил в ворота сборной Ирана (3:1). Теперь 40-летний нападающий может сыграть и в 2026-м. Правда, на первый матч – с Канадой – он остался в запасе. Может, вторая кампания боснийцев получится куда успешнее, нежели первая? Начало было неплохим. Очевидно, что для Эдина это последняя возможность показать себя на таком турнире. По его окончании он примет решение о будущем на клубном уровне.

Мануэль Нойер, 40 лет (сборная Германии)

В мае голкипер подписал новый контракт с «Баварией» (рассчитан до лета 2027-го) и попал в окончательную заявку сборной Германии на ЧМ. Главный тренер бундестим Юлиан Нагельсман сообщил, что планирует сделать Мануэля основным вратарём. Правда, есть одно «но». Нойер пропустил недавний товарняк с финнами из-за повреждения, и пока сложно сказать, насколько он будет готов к предстоящему турниру.

Ману играл на четырёх чемпионатах мира, а в России и Катаре выходил на поле с капитанской повязкой. Правда, второе обстоятельство негативно сказалось на результатах команды. И в 2018 году, и в 2022-м она не вышла из группы. Есть ещё одна любопытная деталь — Нойер не играл за сборную Германии с домашнего чемпионата Европы, то есть почти два года.

Гильермо Очоа, 40 лет (сборная Мексики)

Гильермо Очоа Фото: Luiza Moraes/Getty Images

Вратарь провёл более 150 встреч в составе сборной Мексики, а предстоящий чемпионат мира станет для него шестым в карьере. Впрочем, Очоа отыграл только на трёх. В 2006-м и 2010-м он довольствовался ролью резервного голкипера. Очевидно, что Гильермо едет на ЧМ-2026 не как основной вратарь. В первом матче он также остался на скамейке. Тут всё логично: с марта 2024 года Очоа провёл всего две встречи в составе сборной Мексики, одна из них был товарищеской.

Прошедший клубный сезон Очоа отыграл на Кипре в составе АЕЛа. И слово «отыграл» здесь не выглядит преувеличением. 26 матчей во всех турнирах (22 — в чемпионате) — весьма неплохо для вратаря, которому в июле исполнится 41 год. Соперники Мексики на групповом этапе – ЮАР (победили 2:0), Южная Корея и Чехия. Будет здорово, если тренерский штаб выпустит Очоа хотя бы на минуту. Какой был бы подарок для легенды мексиканского футбола!

Возинья, 40 лет (сборная Кабо-Верде)

Возинья Фото: Phil Walter/Getty Images

Тот редкий случай, когда Возинья оказался в одном списке с такими личностями, как Роналду, Модрич, Нойер и Джеко. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря сборной Кабо-Верде в скромные € 50 тыс. Возинья встретит чемпионат мира в 40-летнем возрасте (отпраздновал день рождения 3 июня). В минувшем сезоне он отыграл 11 встреч во втором португальском дивизионе, где представлял клуб «Шавиш».

Возинья был основным вратарём сборной Кабо-Верде в отборе к ЧМ-2026 и на прошедшем Кубке африканский наций. Он занимает второе место в истории национальной команды по количеству проведённых матчей (88). Приплюсует ли голкипер к этому числу ещё несколько встреч чемпионата мира?

Фернандо Муслера, 39 лет (сборная Уругвая)

Фернандо Муслера Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ещё один вратарь-ветеран. Муслера отпразднует 40-летие во время чемпионата мира — это произойдёт 16 июня. Сейчас вратарь занимает четвёртое место по матчам в составе сборной Уругвая (134). Прошлым летом Фернандо покинул «Галатасарай», за который играл с 2011 года, и переехал в Аргентину. В 43 встречах за «Эстудиантес» он пропустил в общей сложности 35 мячей.

В марте 2026-го Муслера провёл товарняк с англичанами (1:1) До этого он не играл за сборную Уругвая с 2022 года (его перестали вызывать с 2023-го). Тем не менее опытного вратаря включили в заявку на предстоящий чемпионат мира. Их в карьере Муслеры было уже четыре, хотя в 2022-м он наблюдал за всеми встречами своей команды со скамейки запасных. К слову, тогда Уругвай завершил выступление по итогам группового раунда.