«Нужно остановить главную угрозу в истории «Реала». Кто кинул вызов Пересу на выборах?

7 июня в мадридском «Реале» состоятся досрочные президентские выборы. Кандидатов двое: действующий руководитель клуба Флорентино Перес, а также бизнесмен Энрике Рикельме. Но откуда вообще взялся второй претендент на должность? Рассказываем.

Рикельме — бизнесмен в третьем поколении. Семья его отца занималась экспортом фруктов, а матери — торговлей бетоном и строительными заполнителями. Сам Энрике решился уйти в другое направление. В 21 год он переехал в Панаму, где открыл небольшой бетонный завод. Компания в итоге достигла крупных масштабов: настолько, что именно она поставляла песок и щебень для расширения Панамского канала.

Рикельме инвестировал заработанные деньги в «зелёную» энергетику. Его первый большой проект — солнечная электростанция Rainbow 50 в Гватемале за $ 100 млн. Затем он открыл компанию по развитию солнечной энергетики Cox Energy. Сейчас она один из лидеров рынка Латинской Америки, а её филиалы есть в Европе, США и на Ближнем Востоке. А внутри индустрии Рикельме называют «королём солнца». Общее состояние бизнесмена неизвестно, но, по слухам, оно составляет $ 460 млн.

Энрике Рикельме Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

На протяжении большей частей жизни Энрике связан с «Реалом». Уже более 20 лет он — сосьос мадридцев (официальный член клуба). Интересно, что его отец входил в совет директоров «Реала», когда президентом был Рамон Кальдерон (2006-2009). А Рикельме-младший совершил первую попытку стать боссом клуба в 2021-м. Он заявил о выдвижении в президенты «Реала» и дал несколько интервью, в которых рассказал о необходимых изменениях. Например, предлагал сделать клуб более демократичным, вернуть Криштиану Роналду и уволить Зинедина Зидана (тогда был тренером). Но в итоге Рикельме «пролетел» мимо выборов: он не успел собрать в срок нужные документы и организовать кампанию.

Сейчас же Энрике воспользовался моментом. В середине мая Флорентино Перес объявил о досрочных выборах президента, и 37-летний бизнесмен бросил вызов действующему боссу «Реала». Рикельме соответствует требованиям к кандидату: он должен быть гражданином Испании, быть сосьос минимум 20 лет и предоставить банковскую гарантию в размере 15% годового бюджета мадридцев (бюджет на 2025 и 2026 годы составляет € 1,25 млрд).

Хотя Рикельме отмечает, что готовился к выборам 2028 года (именно этот срок стоял изначально). А нынешняя кампания получается форсированной. «У нас была стратегия на 2028 год, но нам оставили очень мало времени, чтобы организовать что-то, что должно быть качественным и интересным для «Реала» на ближайшие 10, 15 или 20 лет», — сказал он на мероприятии, организованном испанской деловой газетой Expansion.

Что предлагает Рикельме?

В свою предвыборную программу Энрике включил следующие идеи:

создание для сосьос клуба новой инфраструктуры. В программу входят социальный клуб, отель премиум-класса, корты для падела, футбольные поля для членов «Реала» и центр водных видов спорта;

строительство новой арены для баскетбольной команды «Реала» и павильона для концертов вместимостью 15 тыс. зрителей;

расширение стадиона имени Альфредо Ди Стефано до 20 тыс. мест. На этой арене должна выступать женская команда клуба;

гарантия сохранения «Реала» в собственности сосьос;

снижение членских взносов на 50% до следующей победы клуба в Лиге чемпионов;

прозрачный список ожидания на сезонные абонементы;

розыгрыш 10 тысяч сезонных абонементов среди членов клуба.

расширение доступа сосьос к тренировкам первой команды и академии;

создание туристического агентства для поездок на выездные матчи и снижение цен на билеты для таких игр.

Также в программе упоминаются новая цифровая платформа для управления делами клуба, возвращение Кубка Сантьяго Бернабеу, создание Центра легенд в музее «Реала» и сохранение всех клубных гимнов.

Важнейшая тема – спортивный проект. Рикельме обещает позвать статусного тренера, а также сообщил, что у него «готовы два топ-трансфера».

Энрике Рикельме кандидат в президенты «Реала» «Мы назначим тренера, который впишется в долгосрочный проект. Все причастные к клубу будут гордиться профилем, который мы предложим для «Реала». Это проект, который должен вызывать воодушевление с первого дня, но одновременно формировать действительно профессиональную структуру с чёткой иерархией, организацией и реальными управленческими полномочиями. Мой тренер — это не какой-то эксперимент. Он умеет руководить, у него огромный опыт. Он готов давать результат сразу, с первого дня, но также способен добиться и долгосрочного успеха. Наш проект воодушевит мадридистов».

Энрике отметил, что его тренер ранее не работал в «Реале». И намекнул, что кандидат Переса — Жозе Моуринью — история на короткий срок: «Реал» не может действовать исходя из краткосрочных перспектив. Сейчас настало время смены цикла. Конечно, всё достигнутое ранее заслуживает признания, но наша цель — строить проект на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу».

Как сообщает OK Diario, кандидат Рикельме на должность тренера «Реала» – Микель Артета. По информации источника, предварительные переговоры уже состоялись, и испанец дал принципиальное согласие на переход. Среди других кандидатур рассматривались Юрген Клопп и Сеск Фабрегас. Однако Клопп в ближайшее время не планирует возвращаться к тренерской деятельности, а Артета приоритетнее Фабрегаса.

Микель Артета Фото: Michael Regan/Getty Images For Premier League

Хотя Рикельме желал видеть Юргена в Мадриде ещё в 2021 году. Сейчас он также не отказался бы от варианта с немцем, однако конкретики по этому варианту нет: «Мы рассматриваем варианты среди лучших тренеров мирового футбола – людей с таким уровнем опыта и лидерских качеств, которые необходимы для управления таким клубом, как «Реал». Естественно, я был бы рад, если бы тренеры такого калибра возглавляли команду. Есть ли вариант конкретно с Клоппом? На данном этапе я не могу сказать, да или нет. Этими переговорами занимаются спортивные специалисты, работающие в рамках проекта, и больше я пока сказать не могу. Посмотрим в ближайшие дни».

А ещё Энрике в открытую заявил, что собирается перетащить в клуб Родри: «Если стану президентом «Реала», то Родри будет играть в Мадриде», – сказал Рикельме в интервью программе Tiempo de Juego. По словам кандидата в президенты, трансфер Родри позволит избежать «болезненного позора, когда в сборной Испании нет ни одного игрока «Реала». Также Рикельме уточнил, что заявление о Родри никак не связано с именами двух звёзд, о которых сообщал ранее. Он подтвердил, что речь идёт о футболистах не из Испании.

Как ведут себя Рикельме и Перес за несколько дней до выборов?

Конечно, Перес – фаворит предстоящих выборов. При нём «Реал» выиграл 34 трофея в периоды с 2000 по 2006 год и с 2009-го по нaстoящее время. Однако Рикельме не сдаётся. Например, пока Флорентино общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино, боссом УЕФА Александером Чеферином и руководителем «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи на финале Лиги чемпионов в Будапеште, Энрике действовал иначе.

Рикельме подогнал к «Пушкаш Арене» четыре автобуса с агитационными посланиями. На одном из них рядом с портретом кандидата в президенты было написано: «Наслаждайтесь сегодняшним вечером. Мы вернёмся». На другом автобусе: «Соперники появляются и исчезают. «Мадрид» всегда возвращается».

Один из автобусов с агитацией Фото: Соцсети

Между кандидатами в президенты началась открытая конфронтация. Перес задевал Рикельме ещё во время своей пресс-конференции в середине мая: «Да я вообще не знаю, что это за ноунейм». Энрике же называл Флорентино лучшим президентом в истории клуба, но отметил, что «пора начинать новую главу».

Сейчас Рикельме зацепился за идею Переса продать 5% «Реала» частному инвестору осенью 2026 года. Из-за этого между ними завязалась перепалка в СМИ. «Теперь мы знаем план: продать часть клуба – Перес говорит о 5% сторонним инвесторам – созвать, как только закроются избирательные участки, контролируемое собрание и поспешный референдум, чтобы изменить корпоративную модель и одним махом стереть более 120 лет истории.

Риск не только в том, какая часть будет продана, но и в том, чтобы открыть двери. Никто не покупает часть лучшего клуба в мире просто так. Проблема не в величине первого шага, а в том, чтобы открыть дверь, потому что модель сосьос, будучи ослабленной однажды, не восстанавливается. Ни один европейский клуб, начавший этот процесс, никогда не возвращался назад».

Энрике Рикельме кандидат в президенты «Реала» «Эти выборы являются непосредственным референдумом о продаже «Реала». Это бюллетень для приватизации, который гарантирует, что 100% акций клуба останутся в собственности его членов. Флорентино был отличным президентом, но это не даёт ему права продавать клуб. Никто не может быть выше «Реала», даже Перес. Я хочу, чтобы результаты этих выборов стали как можно более ясным сигналом, что клуб не продаётся. Нам нужно остановить самую серьёзную угрозу в истории «Реала».



Перес в ответ парировал: «Эти 5% не смогут решать, что будет делать клуб. Скажем так, это больше имиджевый вопрос, вопрос ассоциаций с таким брендом, как «Реал» Мадрид. Главными по-прежнему будут 95% сосьос. Я не умру, пока не гарантирую, что все финансовые активы клуба будут принадлежать его членам.

Клуб никогда не достанется какому-то случайному человеку, который окажется у руля без собственных денег и который способен взять хищнический кредит, чтобы наложить руки на «Реал». Альтернативная кандидатура [на выборах] – это синдикат заинтересованных лиц, таких людей, которые раньше пробирались на собрания, не будучи членами клуба, и голосовали. Сразу после этих выборов я созову внеочередное собрание и референдум, на котором будет поставлен вопрос об изменении модели собственности клуба».

Штаб Рикельме после заявление Переса обвинил Флорентино в распространении ложной информации и неприемлемом поведении. «Выдвижение возглавляет Энрике Рикельме, его кандидатура напрямую поддерживается его личными средствами и подтверждена избирательной комиссией. Любые инсинуации относительно лиц, имеющих связи, должны быть опровергнуты самим Флорентино Пересом после 20 лет его пребывания у власти, включая подробное объяснение участия его семьи и друзей в управлении клубом и посреднических структурах», – отмечается в заявлении.

Случится ли чудо на выборах президента «Реала» или Перес пойдёт на очередной срок? Ответ узнаем уже в конце недели.