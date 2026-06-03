В «Динамо» грядёт глобальная чистка? Под вопросом не только россияне

«Динамо» ждёт новая глава. Даже если в клубе это будут отрицать. Ведь уже понятно, что новый тренер приходит не для того, чтобы улучшать имеющийся базис. Его приглашали для другого. Сандро Шварц – дорогая ностальгия, и тренер понимает, чего от него ждут: придумать машину времени, воссоздать симпатичный проект пятилетней давности, когда команда здорово прессинговала, показывала атакующий футбол, а молодые игроки вовсю развивались. И главное – «Динамо» тогда вернулось в топ и впервые за долгие годы боролось за трофеи.

Вряд ли кто-то ответит на вопрос, что из этого получится. Можно верить пессимистам, которые заранее закопали идею второго захода в одну и ту же реку. Есть и оптимисты, искренне верящие, что вот теперь-то их команда пойдёт за трофеями. Тем более такая задача перед Шварцем и правда стоит. Однако немцу в любом случае потребуются изменения. Кадровые – в первую очередь. Очевидно, что не все игроки нынешнего состава подходят под ту самую дорогую ностальгию, и кому-то придётся уйти. А на смену им потребуются трансферы. Главное, чтобы хватило бюджета. Но, судя по тому, как раскошелились на немецкого специалиста, с этим в клубе всё хорошо.

Сразу предупредим: список – теоретический. Сейчас трудно заглянуть в голову тренера, который ещё даже не начал предсезонную подготовку. Однако некоторые фамилии и без этого очевидны.

Первая – Андрей Лунёв. Metaratings сообщил, что динамовцы не могут договориться о продлении контракта с голкипером, соглашение истекает летом. При этом клуб якобы хочет сохранить вратаря, но пока не получается. Отсюда более концептуальный вопрос: нужно ли упираться? Период при Ролане Гусеве вообще получился уникальным: тренер использовал сразу трёх вратарей и, казалось, так и не определился с явным первым номером. Помимо Лунёва, играли Игорь Лещук и Курбан Расулов. Последний и вовсе практически свой воспитанник и надежда команды. Учитывая, как Шварц любит доверять молодым, не исключено, что ставка будет сделана как раз на парня, который к 20 годам уже провёл 14 матчей на высоком уровне. А если что – Лещук всегда подстрахует. В этой конфигурации Лунёву и правда может не найтись места. Хотя надо признать, что в концовке сезона он тащил, как в лучшие годы.

Андрей Лунёв Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ещё – Муми Нгамалё. Его контракт истекает в конце июня. И здесь всё более-менее понятно: у камерунца есть безусловные достоинства, которые он показал после мрачного периода с Валерием Карпиным, оформив при Гусеве 4+2 в МИР РПЛ. Однако главный недостаток никуда не делся – работа в обороне и прессинге. И в 31 год поздно меняться. Физиологически носиться по всей бровке Муми, может, и способен, но не факт, что захочет отрабатывать у своих ворот. Футболист вроде бы и не против остаться, однако вряд ли подходит Шварцу в полной мере.

Туда же — Максим Осипенко. Он приходил в клуб по понятной причине – под Карпина. Тренера нет, и уже даже при Гусеве россиянин периодически оставался на скамейке. Требования Шварца будут только жёстче. У Осипенко есть опыт, первый пас и ещё несколько преимуществ, но совсем не факт, что они нужны немецкому тренеру. Тем более альтернатива в обороне, в том числе моложе, есть.

Как Шварц воспримет Антона Миранчука? При Карпине и Гусеве роль хавбека была понятной, но даже при них у россиянина в РПЛ всего 14 матчей, один гол и две голевые передачи. Под конец сезона он и вовсе присел на скамейку – уже не из-за травм, а по чисто игровым причинам. Есть ощущение, что Миранчук – футболист, не особо подходящий под агрессивную модель тренера, где работать нужно больше, чем творить. Так что выхода два: запас либо уход в том или ином виде.

В похожей ситуации Луис Чавес. Мексиканец только весной вернулся на поле после травмы, и нет уверенности, что он способен держать темп нового тренера – игрок он в принципе неторопливый, хоть и талантливый. Тем более сейчас полузащитник сыграет на домашнем ЧМ-2026, где может привлечь к себе внимание потенциальных покупателей.

Луис Чавес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К ним может примкнуть и Бактиёр Зайнутдинов. С одной стороны, в РПЛ казахстанцы не считаются легионерами, и это должно говорить за универсала. Однако причины туманных перспектив всё же другие: Шварцу требуются люди, готовые выдерживать высокий уровень интенсивности без регулярного попадания в лазарет. Зайнутдинов едва ли способен гарантировать подобное. А в клубе вряд ли захотят держать игрока, который потенциально не готов помогать на протяжении всего сезона.

Понятно, что если кто-то из этого списка уйдёт, то потребуется замена. Но сейчас вокруг «Динамо» спекуляций «на вход» нет совсем. Нет даже слухов о потенциальных новичках. Видимо, ждут, что решит Шварц по имеющимся футболистам, и только после этого клуб выйдет на трансферный рынок. Здесь, правда, важно не упустить момент, пока ещё будут нужные кандидатуры и за разумные деньги.

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