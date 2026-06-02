Топ-события среды: финал Кубка Стэнли, «Ролан Гаррос», футбол и «Зенит» против «Локо»

Мощное 3 июня: «золотая» серия «Тюмени» и «Ухты», волейбольная Лига наций, матчи Нидерландов и Италии, а также битва Соболенко и Шнайдер!

Время в материале указано по Москве.

🏆 🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, финальная серия, первый матч

Интрига: забьёт ли Дорофеев?

Павел Дорофеев в этом плей-офф показал, что является лидером не только в регулярке. Прямо сейчас россиянин является лучшим снайпером в постсезоне — на его счету 10 шайб. «Каролина» и «Вегас» быстро закончили предыдущие серии, как это отразится на тонусе команд? Не придётся ли первый матч коллективу Бриндамора и Тортореллы потратить на адаптацию?

🎾 12:00*: Анна Калинская (Россия, 22) — Майя Хвалинска (Польша), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Калинская главную сенсацию этого «Ролан Гаррос»?

В Париже Анна Калинская (№24) призналась, что ничего не ждала от себя на грунте в этом году. И, как часто случается в таких ситуациях, именно в этот момент она показала свой лучший результат на «Ролан Гаррос»! Россиянка впервые в карьере добралась до четвертьфинала на грунтовом «Шлеме». Теперь ей предстоит превзойти себя и остановить главную сенсацию этого турнира, квалифаера и 114-ю ракетку мира Майю Хвалинскую. Ранее девушки друг с другом не встречались.

🎾 13:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Диана Шнайдер (Россия, 25), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

Интрига: чем закончится первая встреча Соболенко и Шнайдер?

Арина Соболенко (№1) и Диана Шнайдер (№23) тепло отзываются друг о друге вне корта, но на площадке встречаются друг с другом впервые. Лучший результат белоруски в Париже — финал (2025), россиянки — четвертьфинал в этом году.

🏆 ⚽️ 17:00: «Тюмень» — «Ухта», Суперлига по футзалу, финальная серия, третий матч

Интрига: «Тюмень» заберёт матч у себя дома?

Финальная серия российской Суперлиги по футзалу близится к своему экватору. В Тюмени местная команда попытается одержать первую победу за последние несколько дней над «Ухтой». Две предыдущие встречи закончились уверенным успехом их оппонентов. Для того чтобы переломить ход противостояния, необходимо навести порядок в обороне тюменских игроков. Получилось ли у них? Узнаем в среду вечером!

🏐 19:00: Доминиканская Республика — Турция, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: разминка для Турции или первая проверка на прочность?

На первый взгляд класс сборных несопоставим: третья команда мирового рейтинга – Турция – сыграет с Доминиканской Республикой, которая располагается на 11-м месте. Однако не стоит недооценивать доминиканок, потому что последняя очная встреча этих сборных держала интригу до финального свистка. Матч хоть и завершился победой турчанок в трёх сетах, вот только два из них ушли на баланс, поэтому команде Даниэле Сантарелли пришлось приложить максимум усилий, чтобы забрать эти концовки. Посмотрим, сможет ли Доминиканская Республика в этом розыгрыше оказать достойное сопротивление серебряным призёрам чемпионата мира.

🏀 19:30: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, серия за третье место, второй матч

Интрига: краснодарцы переломят ход противостояния?

«Зенит» в первом матче вёл «+16», но в концовке «Локо» чуть не совершил сенсацию. Для победы не хватило совсем немного. Питерцы ко второй игре подойдут более собранными или же краснодарцы сравняют счёт в серии?

⚽️ 21:45: Нидерланды — Алжир, товарищеский матч

Интрига: подготовка команд к ЧМ-2026

Сборные Нидерландов и Алжира сыграют на ЧМ-2026. На групповом этапе первые встретятся со Швецией, Тунисом и Японией, вторые — с Аргентиной, Австрией и Иорданией. Нидерланды обязаны выходить в плей-офф минимум со второго места, алжирцы же должны обеспечить себе третью строчку и постараться пролезть с неё в 1/16 финала. Но критически важно хорошо подготовиться к турниру. А на каком уровне пока что находятся сборные — увидим в предстоящем матче.

🎦 ⚽️ 21:45: Люксембург — Италия, товарищеский матч

Интрига: Италия сыграет против футболиста «Спартака»

Сборная Италии пропускает уже третий чемпионат мира подряд. Летом команда ограничится товарищескими матчами. Интересно, что пока у итальянцев нет главного тренера. Но и без него они обязаны побеждать Люксембург. За который, кстати, наверняка сыграет полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.

🏐 22:30: Италия — Болгария, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: продолжится ли победная серия сборной Италии?

Сборные, которые находятся на разных полюсах мирового рейтинга: действующий чемпион Лиги наций и мира – Италия против команды Болгарии, которая в последних розыгрышах боролась за выживание в нижней части таблицы. У подопечных Хулио Веласко фантастическая серия из 36 побед, и они явно намерены её продлить, поэтому подойдут к встрече максимально мотивированными. А это значит, что у Болгарии будет задача со звёздочкой – одолеть лучшую команду мирового рейтинга.