«Ливерпуль» нашёл нового Клоппа? Ираола вернёт «хеви-метал» на «Энфилд»!

Андони Ираола – новый главный тренер «Ливерпуля». Фабрицио Романо уже дал фирменное Here We Go, осталось дождаться лишь официального представления. Баск сменит на посту недавно уволенного Арне Слота. Хоть нидерландец и привёл «Ливерпуль» к золоту АПЛ-2024/2025, однако прошедший сезон он откровенно провалил. Сможет ли Ираола оживить мерсисайдцев и вернуть «хеви-метал» эпохи Юргена Клоппа на «Энфилд»? Изучаем портрет Андони.

Бо́льшую часть игровой карьеры Ираола провёл в родном «Атлетике» из Бильбао. Завязал с футболом защитник в 2016 году, выступая в МЛС за «Нью-Йорк Сити». Но Андони отдыхал недолго: уже в 2017-м возглавил юношескую команду «Антигуоко». А ещё через год получил работу во взрослом футболе, став главным тренером кипрского АЕКа. Логичный исход для человека, родившегося в богатой на таланты провинции Страны Басков Гипускоа.

Однако на Кипре у Ираолы не получилось. Да, АЕК выиграл Суперкубок-2018, но других достижений не последовало. И в 2019-м Андони уволили. Сдался ли тренер? Нет. В том же 2019 году он возглавил «Мирандес» из Сегунды и дошёл с ним аж до полуфинала Кубка Испании – второго в 97-летней истории команды. В том розыгрыше клуб обыграл «Севилью» и «Вильярреал», однако уступил в полуфинале «Реалу Сосьедад».

По-настоящему Андони проявил себя в «Райо Вальекано». Он вывел команду из Сегунды в Примеру, а в сезоне-2021/2022 довёл до полуфинала Кубка, где уступил «Бетису». Этап в «Райо» стал идеальной рекламой баска. Клуб добился серьёзных результатов за счёт смелой структуры Ираолы: один из самых интенсивных прессингов в Испании, опасные стандарты и индивидуальная работа с футболистами. Например, при Андони раскрылся Фран Гарсия – вскоре защитник вернулся в родной мадридский «Реал».

Андони Ираола в «Райо Вальекано» Фото: Stu Forster/Getty Images

В плане понимания футбола Ираола многое взял от Марсело Бьелсы. Андони играл в «Атлетике» под руководством аргентинца с 2011-го по 2013-й. «Мне посчастливилось поработать с Бьелсой два года. Мне открылось другое видение футбола. Я многое узнал. Многие упражнения, которые были у Марсело, я использую сейчас», – отметил баск в интервью Sky Sports.

При этом он сильно отличается от аргентинца в некоторых аспектах. Например, Бьелса известен своим «роботизированным» футболом, где игроки получают чёткие инструкции и следуют только им. Ираола же соблюдает баланс, скорее стремящийся к свободе для футболистов.

Андони Ираола будущий тренер «Ливерпуля» «Хорошая организация нужна, потому что она ведёт к рождению хороших идей, а за это уже отвечают игроки. Мы даём им стартовые точки. Опасно путать креативность с хаосом. Мы внедряем структуру, которая ставит игроков в позиции, где от них требуются собственные решения. Футбол принадлежит игрокам. Тренеры – лишь помощники. Тренеры не должны думать, что они контролируют игру – это не так, к счастью для футбола. Я стараюсь не сковывать креативность, не ограничивать касания на тренировках, поощрять проходы игроков с мячом, их дриблинг и риски».

Не менее важная история – психология. Как экс-футболист Ираола прекрасно понимает эту сторону футбола. Поэтому трепетно относится к налаживанию контакта со своими игроками: «Всегда нужно пытаться узнать, как игрок себя ведёт в реальной жизни, кому нужно высказать претензии в личной беседе, а кого нужно мотивировать публично перед одноклубниками. Сегодня футболисты не принимают авторитет тренера; если ты не убедишь их в своих идеях, то долго не протянешь».

После удачного периода в «Райо Вальекано» Ираола получил приглашение в АПЛ. Он приехал поднимать «Борнмут», с огромным усилием спасшийся от вылета в Чемпионшип в сезоне-2022/2023. Клуб хотел не только улучшить результаты, но и стать узнаваемым в плане стиля. Хотя поначалу мучился: в первых 11 турах АПЛ команда одержала всего одну победу и потерпела семь поражений. Однако руководство не дрогнуло и сохранило Ираолу. И не зря! Хотя сам тренер позже рассказывал, что переживал за своё будущее: «Я всегда говорю, что умные люди сомневаются. В противном случае вы не задаёте себе вопросов. Бывали моменты, когда я смотрел на игроков – они делали всё, о чём мы их просили – и всё равно проигрывали».

Андони Ираола в «Борнмуте» в 2023 году Фото: Warren Little/Getty Images

Почему же «Борнмут» так штормило? Всё дело в привыкании к стилю Ираолы. В особенности – к сложному, но круто работающему прессингу. Начиная с ноября 2023-го игроки стали лучше понимать футбол тренера. Итог – 12-е место в чемпионате. На следующий год «Борнмут» дошёл до четвертьфинала Кубка Англии и занял уже девятую строчку в АПЛ. Сезон-2025/2026 – лучший в истории: шестое место в чемпионате.

Не менее важно, что при Ираоле раскрылась огромная группа футболистов. «Вишни» выгодно продали Илью Забарного, Дина Хёйсена, Милоша Керкеза, Антуана Семеньо, Данго Уаттара и Доминика Соланке. После ухода звёзд Андони всегда заменял их без сильной потери в качестве. Например, сейчас лакомыми лотами на рынке остаются Алекс Скотт, Эли Жуниор Крупи, Эванилсон, Райан, Джастин Клюйверт и Тайлер Адамс. А покидающего клуб на правах свободного агента защитника Маркоса Сенеси ждёт «Тоттенхэм».

Чем был крут «Борнмут» Ираолы?

Главная фишка «Борнмута», как и сказано выше, – прессинг. Против команды Ираолы очень трудно комбинировать: у соперников всегда падает точность передач. Также подопечные баска прекрасно возвращают мяч на чужой трети, удушая своим давлением. А по интенсивности прессинга (PPDA) «вишни» неизменно в топе АПЛ. Ираола невероятно круто настроил этот компонент.

Давление «Борнмута» строится не только на физической, но и на умственной подготовке. Во время прессинга игроки принимают много решений самостоятельно. Тренер подчёркивал, что даёт футболистам базовые команды, однако внутри них они берут ответственность на себя. Например, если кто-то берёт на себя двойную опеку или начинает действовать по мячу, то партнёры должны отреагировать и разобрать всех ближайших оппонентов. О прессинге Андони рассказывал в январе 2025 года в интервью The Independent.

Андони Ираола будущий тренер «Ливерпуля» «Мы стараемся не давать командам времени на отработку своих комбинаций, потому что все готовы использовать пространства так, как они отрабатывали на тренировках. Если вы достаточно смелы, им придётся играть не в своём привычном стиле. Мы стараемся находить такие сценарии, особенно против сильных команд, потому что они привыкли к абсолютному контролю и желаемым игровым схемам. Мы стараемся, даже если это рискованно, изменить ход игры. Думаю, это повышает наши шансы, даже если не всегда срабатывает».

Также испанец отмечал, что неудачный старт в АПЛ научил его: нужно давить на соперников смелее. И идти в прессинг даже против топ-команд. А когда Ираола донёс идею до всех футболистов, то пошли результаты. Шестое место в завершившемся сезоне – лучшая характеристика стараний Андони. А в «Ливерпуле» баск наверняка быстро полюбится болельщикам: при Слоте прессинг команды и близко не дотягивал до «машины» Юргена Клоппа.

Важно, что давление помогает команде не только разрушать атаки соперника, но и создавать свои. Всё по конспектам Клоппа: прессинг – лучший плеймейкер. «Борнмут» умеет доводить дело до ударов или голов после возврата мяча в высокой позиции.

Игроки «Борнмута» Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Ираола в интервью Sky Sports рассказывал, что делит отборы на «высококачественные» и «обычные». На тренировках команда делает особый акцент на первой категории. И эти заранее заготовленные механизмы приносят опасные моменты непосредственно в матчах.

«Мы не хотим пауз в игре – не хотим, чтобы кто-то набрался сил. Я всегда повторяю: «Проси после отбора мяч, даже когда устал». С задачей взять передышку на атаку, а уже в следующей делать рывок или просить мяч, справится любой. Если же ты игрок уровня АПЛ, то должен выжимать максимум из себя и соперника в таком моменте, ведь он тоже устал. Именно тут мы должны пытаться сломать оппонентов», – объяснял Ираола.

Тайлер Адамс полузащитник «Борнмута» «Мы хотим делать матчи настолько хаотичными, насколько возможно, но в то же время держать их под контролем. Это возможно с нашей системой, если подобраны правильные по типажу игроки – нужно обладать правильной психологией, которая позволяет очень много прессинговать, бегать и выигрывать дуэли».

В «Ливерпуле» Ираола столкнётся с неизвестной для него ранее ситуацией. Мерсисайдцы доминируют в 90% матчей, и часто придётся атаковать через позиционное нападение. Конечно, Андони настроит прессинг, однако необходимо работать и с не самым сильным для него инструментом. Также испанец встретится с некоторым дисбалансом состава, но за летнюю трансферную кампанию у «Ливерпуля» есть шанс исправить положение.

Важный момент: спортивный директор мерсисайдцев Ричард Хьюз ранее работал в «Борнмуте». И именно он привёл Ираолу летом 2023 года. Теперь же англичанин перевёз Андони на «Энфилд». Так что Хьюз обязан помочь старому знакомому парочкой нужных новичков. Это, кстати, ещё одна из причин выбора «Ливерпуля». Ираола, в отличие от того же Хаби Алонсо, не станет лезть в трансферную политику, сосредоточившись именно на тренерской работе. А мы поглядим за одним из самых любопытных проектов сезона-2026/2027.