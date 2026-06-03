«Акрон» последним в РПЛ определился с тренером? В Россию едет «сербский Гвардиола»!

«Акрон» – единственный клуб МИР РПЛ, ещё не назначивший главного тренера на сезон-2026/2027. После отставки Заура Тедеева тольяттинцы победили в стыках под руководством Мурата Искакова, который тоже покинул клуб и вошёл в штаб Дмитрия Игдисамова в ЦСКА. Однако стал известен основной кандидат. Это иностранец – серб Срджан Благоевич, возглавляющий белградский «Партизан». Абсолютно неизвестное пока имя в России.

«Мы находимся в переговорах с «Акроном». Клуб предложил Благоевичу контракт сроком на три года. При этом у Срджана действует соглашение с «Партизаном», поэтому дальнейшие переговоры и развитие ситуации будут зависеть от решения белградцев. «Акрон» — хороший клуб, а сам Срджан открыт к работе в России. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время», — приводит комментарий представителя агентства iSports Consulting Office, ведущего дела Благоевича, сайт Sport24.

Интересно, что Благоевича уже не в первый раз связывают с российскими клубами. В январе Срджан вёл переговоры с «Рубином» и был близок к назначению, но в Казани всё-таки сделали выбор в пользу Франка Артиги. Появлялась также информация, что серба предлагали «Спартаку» после отставки Деяна Станковича, а ещё в 2023-м его связывали с «Сочи». Благоевич владеет русским. Это большой плюс для иностранца.

Срджан Благоевич главный тренер «Партизана» «Я три года работал в Казахстане и там изучал русский язык. Что касается работы в РПЛ, я заинтересован – можете меня пригласить. Российский чемпионат, конечно, сильнее сербского. Он мне интересен».



Срджана уже не назовёшь молодым тренером – ему 52 года. Карьеры профессионального игрока у Благоевича не было. Тренировать на более-менее заметном уровне он начал в 2008-м, когда принял «Сремчицу». После этого поработал на родине с ещё несколькими малоизвестными командами. Перед сезоном-2015/2016 получил предложение от клуба Первой лиги (второго по уровню дивизиона) «Бежания», а в феврале 2017-го добрался наконец и до сербской Суперлиги – возглавил «Явор». Впрочем, первый шанс он не использовал – продержался там всего три с половиной месяца.

В октябре того же года Благоевич стал тренером «Инджии» из Первой лиги. На следующий сезон вывел эту команду в Суперлигу, выиграв плей-офф за повышение. Это был первый значимый успех Срджана. Однако в элите он отработал с «Инджией» всего 12 туров, а в январе 2020-го впервые уехал за границу – возглавил новичка высшей лиги чемпионата Казахстана «Каспий». В дебютном сезоне команда заняла под руководством Благоевича 10-е место, а в следующем — финишировала восьмой. В результате серб получил приглашение в местный топ-клуб – «Астану», которая два года не могла взять золото.

Срджан Благоевич в «Астане» Фото: ФК «Астана»

Назначив Срджана, «Астана» в первом же сезоне при нём стала чемпионом. Это, кстати, до сих пор последний титул в истории клуба. Впрочем, есть одно но. Благоевич не отработал все 26 туров чемпионата. Он был отправлен в отставку после 19-го. Причём на фоне восьмиматчевой беспроигрышной серии во всех турнирах и двух крупных побед в лиге с общим счётом 7:0! На момент отставки серба «Астана» занимала второе место, отставая на два очка от «Актобе» (в итоге обошла на одно), и продолжала борьбу за Кубок Казахстана (этот трофей не взяла). Видимых оснований для смены тренера не было. Остаётся предположить, что у Срджана возникли трения с руководством. Единственная возможная причина – вылет из Лиги конференций из-за поражения от польского «Ракува» (0:5 на выезде и 0:1 дома), вот только та неудача случилась ещё в июле — перед началом беспроигрышной серии «Астаны».

Благоевич оставался безработным… всего неделю! В сентябре 2022-го он отправился в Венгрию и принял «Дебрецен». Когда Срджан подписал контракт с клубом, семикратный чемпион страны занимал лишь 10-е место с одной победой в восьми турах. Серб быстро вытащил команду из кризиса. «Дебрецен» завершил чемпионат шестиматчевой беспроигрышной серией и финишировал третьим – квалифицировался в Лигу конференций.

В сезоне-2023/2024 «Дебрецен» прошёл один раунд отбора в Лиге конференций, выбив армянский «Алашкерт», а затем проиграл австрийскому «Рапиду» (0:0 на выезде и 0:5 дома). В чемпионате «Дебрецен» тоже сделал небольшой шаг назад – занял пятое место. А уже в августе 2024-го Благоевич ушёл в отставку после непростого старта – одна победа в четырёх матчах чемпионата.

Тем не менее благодаря работе за границей Срджан сделал себе имя в Сербии, и в январе 2025-го его позвал «Партизан». Вечный конкурент «Црвены Звезды», заметно отстающий от соседа в последние годы, шёл вторым после 20 туров чемпионата – в 17 очках от лидера. Благоевич стартовал с 10-матчевой беспроигрышной серии. Затем вылетел из Кубка страны. О борьбе за титул речи уже не было – «Партизан» стал вице-чемпионом.

Срджан Благоевич в «Партизане» Фото: DeFodi via Getty Images

Завершившийся сезон-2025/2026 «Партизан» начал с вылета из Лиги Европы от кипрского АЕКа. А в Лиге конференций разгромил украинскую «Александрию» с общим счётом 6:0, но потом уступил «Хайберниану» (0:2 дома и 3:2 на выезде), хотя совершил камбэк по ходу противостояния в Шотландии. Вообще, весь сезон получился для Благоевича словно поездка на американских горках.

В чемпионате Сербии «Партизан» внезапно покусился на гегемонию «Црвены Звезды». После восьми туров захватил единоличное лидерство, после 13-го конкуренты делили первое место с одинаковым количеством очков. И вдруг в начале ноября 2025-го случилось неожиданное – увольнение Благоевича. Причиной для отставки стала плохая неделя, в течение которой «Партизан» выбыл из Кубка Сербии и был разгромлен в чемпионате на выезде «Чукаричками» (1:4). Конечно, такое решение руководства белградского клуба удивило многих. И, как показала жизнь, это была большая ошибка. За следующие четыре месяца «Партизан» возглавляли три тренера, а команда отстала от «Црвены Звезды» на 10 очков. Тогда и второе место находилось под вопросом, поскольку вице-чемпиона фактически догнала «Войводина».

В марте «Партизан» вернул Благоевича, у которого не срослось с Казанью. Срджану дали контракт до лета 2027-го с опцией расторжения при определённых условиях (следовательно, сербского тренера нужно выкупать). После возвращения Благоевича «Партизан» потерпел всего одно поражение – в дерби с «Црвеной Звездой». Это был как раз «золотой» матч для команды Станковича, которая выиграла на кураже со счётом 3:0. Объективно говоря, по составу и финансовым возможностям «Партизан» сейчас не способен реально конкурировать с чемпионом. Более того, команда Благоевича проиграла и борьбу за второе место «Войводине». Вместо Лиги Европы получила путёвку в Лигу конференций.

Срджан, несомненно, интересный тренер. Но, быть может, скорее для большой команды, нежели для борющейся за выживание. Он ставит смелый футбол, который нравится болельщикам. Для атакующих игроков это здорово, вот только иногда приводит к большому количеству пропущенных голов. Некоторые даже сравнивали стиль Благоевича со стилем Хосепа Гвардиолы.

«Мне импонирует тот футбол, который проповедует Благоевич. Он ставит тотальный контроль мяча, мгновенный прессинг после потери. Мы стараемся играть очень компактно во всех фазах игры – очень динамичный и подвижный футбол, который требует быстрых реакций и хорошей физической формы… У Срджана очень интересные тренировки. Сама идея и принципы игры в атаке и позициях при обороне очень похожи на «Манчестер Сити». Крайние защитники смещаются в опорную зону и создают численное преимущество. Мы заранее должны знать, что делаем с мячом, когда он доходит до игрока», – рассказывал полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев в интервью Sports.kz.

Потянет ли «сербский Гвардиола» РПЛ, придя в 13-ю команду России? Увидим, если «Акрон» договорится с «Партизаном». Для Благоевича это будет самый серьёзный вызов в карьере.