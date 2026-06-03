У Батракова все шансы заиграть в «ПСЖ». Есть железные аргументы

Алексей Батраков всё ближе к переезду в Париж. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, «ПСЖ» планирует в ближайшее время прислать официальное предложение в «Локомотив» о покупке 20-летнего полузащитника. Московский клуб намерен получить за своего воспитанника несколько больше суммы отступных в € 20 млн (из них € 4 млн полагаются самому игроку и его представителям). Руководство будет использовать в виде рычага тот факт, что «ПСЖ» не может напрямую перевести деньги в «Локо», а значит, российской стороне придётся использовать платёжного посредника. В ожидании самого громкого трансфера лета в Мир РПЛ, к которому многие относятся с сомнением, размышляем о перспективах Батракова в лучшей команде Европы.

Понятно, почему некоторые эксперты и журналисты скептически оценивают шансы Алексея закрепиться в составе парижан. Если между РПЛ и французской Лигой 1 пока, возможно, нет пропасти, то между «Локомотивом» и «ПСЖ» она точно есть. Цели команды Луиса Энрике – победы во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. Им необходимо соответствовать. В центре поля у «ПСЖ» рулят португальцы Витинья и Жоау Невеш, которых Tranasfermarkt оценивает в € 140 млн каждого. Стоимость Батракова космически далека от этой суммы. У нашего таланта за плечами всего два полных сезона в профи. Пусть даже с сумасшедшей статистикой – 27 голов и 16 голевых передач в 57 играх. Посмотришь на такие матчи, как с Египтом, и ещё сильнее засомневаешься. А другой возможности сравнить себя с зарубежными футболистами на международном уровне у российских игроков просто нет.

Но давайте взглянем на этот трансфер объективно. Почему нужно делить всё на чёрное и белое: будет выходить в стартовом составе – герой, проиграет конкуренцию за место в основе – пропадёт? Батраков – молодой игрок даже по меркам европейского футбола, где сейчас иногда феерят и 17-летние. Нет никаких сомнений в том, что «ПСЖ» берёт Алексея с целью развития. В Париже видят его потенциал и дадут время на адаптацию к тренировочному процессу, интенсивности игры в топ-лиге и Лиге чемпионов. Едва ли Луис Энрике сразу поставит крест на российском полузащитнике, если тот не убедит, что именно он должен быть третьим в треугольнике с Витиньей и Невешем.

Невеш и Витинья в «ПСЖ» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Важно понимать кадровую ситуацию в «ПСЖ». Команда за год проводит просто невероятное количество матчей – в Лиге чемпионов, чемпионате Франции, Кубке страны, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке. В завершившемся сезоне, например, набралось 56 игр. С тремя-четырьмя центральными полузащитниками вытянуть такое количество абсолютно нереально. Если часть из них Батраков проведёт в основе, а в других будет выходить на замены, то наберёт приблизительно столько же игрового времени, сколько в «Локомотиве».

В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов у «ПСЖ» из центрхавов наибольшее количество минут сыграли Витинья (1546), Невеш (1145) и Фабиан Руис (650). А ещё – универсал Уоррен Заир-Эмери (1344), которого Луис Энрике периодически использовал на позиции правого защитника. У других возможных конкурентов Батракова было меньше минут: у Сенни Маюлу – 441, у Ли Кан Ина – 263, у зимнего новичка Дро Фернандеса – 3.

А вот в чемпионате Франции ситуация иная. В топ-4 по времени уже Заир-Эмери (2452), Витинья (2120), Маюлу (1684) и Ли Кан Ин (1522). Жоау Невеш, пропустивший два месяца из-за повреждений, – только пятый (1248). Ещё меньше сыграл Руис (1131), а замыкающий список Дро получил не так уж и мало времени за три с половиной месяца (680). Травмы и перегруз ведущих футболистов тоже надо учитывать. В нынешнем сезоне Луис Энрике вынужден был делать масштабную ротацию из-за разбившего прошлое межсезонье клубного чемпионата мира. В следующем – обязательно аукнется парижанам ЧМ-2026. С этой точки зрения для Батракова даже лучше, что его собираются подписать после крупного летнего турнира.

Более того, одного-двух центрхавов «ПСЖ» в межсезонье потеряет. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Ли Кан Ин хочет покинуть парижский клуб вместе с Люка Шевалье и Гонсалу Рамушем, чтобы иметь стабильную практику. Под вопросом и будущее Руиса. Его контракт до сих пор официально не продлили, хотя сообщалось о переговорах клуба с испанцем, да и продление может означать лишь желание продать футболиста подороже. С договором до лета 2027-го было бы трудно заработать серьёзные деньги на игроке. Тем более Руис самый старший в группе центральных полузащитников, ему 30.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если «ПСЖ» не отправит Батракова в аренду, Алексею точно по силам конкурировать с Дро, Маюлу и Ли Кан Ином (в случае срыва трансфера корейца). Воспитанник «Барселоны» до зимнего перехода в парижский клуб вообще провёл только восемь матчей во взрослом футболе: пять – за первую команду и три – за фарм-клуб. В «ПСЖ» у Фернандеса уже больше выступлений. В чемпионате Франции в среднем за 90 минут Дро отдавал 51 передачу с 91% точности. У Ли Кан Ина – 61 пас с тем же 91% точности. У Маюлу – 41 передача с 89% точности. Все центрхавы команды Луиса Энрике пасуют с минимальным браком (точность в Лиге 1 – от 89% до 93%).

У Батракова в РПЛ другие цифры – 41 передача с 76% точности. Но это легко объяснить различием в стиле игры «ПСЖ» и «Локомотива», а также уровнем одноклубников. Парижане в чемпионате Франции почти не отдают мяч, «Локо» в РПЛ делает ставку на быстрые атаки в переходных фазах. У команды Батракова больше пасов, которые проще перехватить. Мы знаем, как умеет Алексей положить мяч в ногу партнёру. Да и не только в ногу – мало кто способен класть мяч в нужную точку с угловых, как Батраков. У Алексея 3,0 передачи под удар за 90 минут. У Дро – 1,0, у Маюлу – 2,0, а Ли Кан Ин единственный из всех центрхавов «ПСЖ», у кого больше двух (3,5).

Разумеется, любая статистика здесь лишь иллюстрация к большой и сложной истории. Она не доказывает ни того, что Батраков заиграет в команде Луиса Энрике, ни того, что провалится. Лига 1 сильнее РПЛ, а у «ПСЖ» и «Локо» совсем разный даже по стилю футбол. Но если Матвей Сафонов выгрыз на второй год место в основе парижан, то что мешает Алексею повторить его путь? Голкипер тоже ехал во французский топ-клуб «глухим» запасным под Джанлуиджи Доннарумму, а в итоге и статус итальянца на какое-то время подрезал, и Шевалье отправил на скамейку.

Два игрока из нашей страны в лучшей команде мира – это будет какой-то нереальный, сказочный сюжет. Особенно сегодня, когда Европа, по сути, вырезала российский футбол из своей жизни. Добавляет веры то, что Луис Энрике здорово раскрывает таланты в своей системе: Витинья из «Порту» и Невеш из «Бенфики» приезжали в Париж не готовыми звёздами топ-лиг.