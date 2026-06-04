Эти игроки вернутся в топ-клубы РПЛ из аренд. Но что их ждёт дальше?

Летнее межсезонье в МИР РПЛ пройдёт не только с интересными покупками, но и с тихими возвращениями. Десятки футболистов, которых в прошлом сезоне отправили в аренду, сейчас едут в расположение своих клубов. Кто-то из них останется и, возможно, даже поможет, кто-то — отправится во вторую аренду, а кто-то – навсегда попрощается и перейдёт в другой клуб.

Рассказываем о самых громких «возвращенцах» в «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и московское «Динамо».

Кто-то поможет команде Семака в следующем сезоне?

У действующих чемпионов в аренде восемь игроков. Шесть полевых и два вратаря. Даниил Одоевский и Никита Гойло по-прежнему на контрактах с клубом, однако шанс на их возвращение минимален. Вероятно, в Петербурге сделают ставку на Адамова как первого номера и на Москвичёва как ближайшую альтернативу. А Латышонок покинет команду. Третьим выберут кого-то из академии или пригласят опытного голкипера. Так что этим двоим места просто нет. Одоевский провёл всего один матч в РПЛ и ошибался в Кубке. Дончане делают ставку на Ятимова и вряд ли будут выкупать зенитовского вратаря. Выход – либо разрыв контракта, либо новая аренда. Гойло же обосновался в Беларуси. И, вероятно, останется там до конца года.

Ещё клубу принадлежат три защитника: Страхиня Эракович стал основным в «Црвене Звезде», и, вероятно, клуб захочет сохранить его на следующий сезон. В «Зенит» же пришёл Андраде, так что необходимости в сербе нет. Как и в Сергее Волкове – тот хоть и провёл 21 матч за «Сочи», но прорывным этот период для него не стал. Возможно, игрока ждёт новая аренда в клуб-аутсайдер. Либо сами сочинцы захотят сохранить его и привлечь для участия в Первой лиге. Роберт Ренан – основной защитник «Васко да Гама», однако смысла снова ехать в Россию нет. В Петербурге наверняка ждут предложения по выкупу игрока.

Роберт Ренан Фото: Buda Mendes/Getty Images

С полузащитой чуть интереснее. «Оренбург» объявил о возвращении Ду Кейроса в «Зенит». Прошедший сезон у него получился стабильным – 24 матча и 2+1, поэтому не исключено, что петербуржцы решат сохранить игрока как минимум для ротации. Проблема может быть только из-за лимита. Впрочем, если уйдут нынешние бразильские лидеры, то Ду Кейрос не равнозначная, но адекватная и, главное, бесплатная альтернатива.

Дмитрию Васильеву едва ли найдётся место в обойме, несмотря на российский паспорт. А Ильзат Ахметов, вероятно, останется в Самаре. «Зенит» не будет активировать опцию продления контракта, который истекает летом 2026-го, и отпустит игрока в клуб, за который тот выступал на правах аренды.

Кого вернёт ЦСКА?

У московского клуба девять игроков в аренде. Однако только по некоторым может быть серьёзная дискуссия. Например, Родриго Вильягра и Алеррандро в Бразилии до зимы, и вряд ли ЦСКА вдруг решит забрать их обратно. Илья Агапов исследовал глубины Первой лиги и помог «Уфе» спастись. Но вряд ли его ждут в Москве. В отличие, кстати, от молодого Глеба Пополитова. Ведь известно, что Игдисамов любит сам возиться с юношами.

Джамалутдин Абдулкадыров сыграл всего три матча в Грозном. И, похоже, не совсем подошёл под идеи Черчесова. При этом в ЦСКА вряд ли готовы дать ему больше времени. Однако позицию Игдисамова по этому вопросу мы пока не знаем, так что возвращение нельзя исключать. Максим Мухин, как казалось со стороны, в «Сочи» вспомнил, что он ещё футболист. Так что тоже не исключаем камбэка, пусть и в качестве игрока ротации.

Артём Шуманский за полгода не стал основным в «Крыльях» и, вероятно, тоже начнёт сборы с ЦСКА. Но ключевое решение придётся принять по Амиру Риванди – помните иранского страйкера? Сейчас он в Хорватии и вряд ли в ближайшей перспективе пригодится московскому клубу.

Пруцев снова в «Спартаке». А что с остальными?

«Локомотив» объявил о возвращении Данила Пруцева в «Спартак», однако вряд ли это конец сюжетной линии. Не исключено, что «Локомотив» всё-таки найдёт необходимые € 6,5 млн на его трансфер. С другой стороны, и сами красно-белые могут быть заинтересованы в сохранении игрока такого уровня. Впрочем, решать придётся не только по нему.

Даниил Хлусевич после восьми матчей в Грозном тоже вернётся в Москву. Опции выкупа в контракте предусмотрено не было, так что теперь парня наверняка оценит Карседо. Правда, у него и без Хлусевича хватает исполнителей на фланги. Поэтому не исключаем новую аренду ради игровой практики. 30-летний Антон Зиньковский на контракте со «Спартаком» до лета 2027-го, а минувший сезон провёл в «Сочи». В целом в клубе были удовлетворены игроком, но не факт, что захотят тащить его в Первую лигу. В «Спартаке» место тоже не просматривается. Трансфер в другой клуб или новая аренда?

Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский Фото: РФС

У защитника Никиты Чернова ситуация проще: его контракт со «Спартаком» завершается и продлён не будет. Так что он может выбирать себе новый клуб. Сообщалось об интересе со стороны «Локомотива». Да и «Крылья» вряд ли будут против, если он останется.

А что у «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо»?

Там нет такого большого числа отданных в аренду игроков с опытом выступлений в РПЛ, поэтому пройдёмся по ним в одном блоке. В «Краснодар», вероятно, вернутся два африканца. Олакунле Олусегун провёл крепкий сезон в Нижнем Новгороде, став одним из лидеров атаки. И опускаться в Первую лигу он явно не горит желанием. Сам же «Пари НН» точно не потянет условия. Поэтому возвращение почти неизбежно. А учитывая проблемы «быков» со скамейкой, он может и остаться на сезон.

В отличие от Густаво Сантоса. Бразилец особо не помог «Сочи», а в конце сезона и вовсе присел в запас. Так что наверняка «Краснодар» рассмотрит вариант с трансфером полузащитника в другой клуб. Остальные игроки, отданные в аренду, – молодые воспитанники. Их будущее ещё загадочнее.

Олакунле Олусегун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» отдало в аренду Луку Гагнидзе. Тот бодро начал в «Гранаде», однако потом оказался на скамейке. Последнее появление на поле – в январе. Клуб явно не заинтересован в сохранении футболиста, да и москвичам он вряд ли нужен. Но, может, у Шварца другое мнение? Иван Лепский провёл стабильную осень в Самаре, однако весной в основном был в запасе. При этом сообщалось, что «Крылья» рассмотрят возможность выкупа игрока. Потенциально он может пригодиться. Егор Смелов весной неплохо смотрелся в «Пари НН», но ещё зимой его агент Андрей Талаев говорил, что в случае вылета в Первую лигу выкуп игрока едва ли возможен. Так что ждём возвращения в Москву.

У «Локомотива» в этом плане куда меньше поводов для размышлений. Марк Мампасси едва ли вернётся в Москву. Остальные футболисты вряд ли способны усилить команду. Арсению Агееву, Артёму Корнееву, Дмитрию Радиковскому и Александру Французову ещё есть куда расти.