«Не все преодолеют то, что преодолел я». Новая жизнь Павла Мамаева

Павел Мамаев был одновременно одним из самых талантливых и самых скандальных футболистов своего поколения. В интервью «Чемпионату» он рассказал о жизни после карьеры, переоценке ценностей и проблемах современного российского футбола.

«Для футболиста 37 лет — это начало взрослой жизни»

— Вы управляете академией в Эмиратах, учились на тренера, появляетесь в СМИ в качестве эксперта — как на всё хватает времени и энергии?

— Знаете, я не привык сидеть на одном месте, ничего не делая. Но на первое место я бы поставил семью. Стараюсь выстраивать дела таким образом, чтобы как можно больше времени уделять самым близким. Впервые в моей жизни отрезок, когда я живу вне всякого распорядка, графика, как это было в профессиональной карьере, когда ты выстраиваешь своё время исключительно от тренировок и постоянных переездов.

Сейчас всё выглядит иначе. Мне нравится учиться, развиваться. Я понимаю, что такое для футболиста 37 лет — это начало взрослой жизни. Всё-таки, когда находимся в профессиональном спорте, мы больше похожи на детей, за которых в клубе все переживают. Здесь же более осознанная и самостоятельная жизнь, где ты оставляешь любимое дело и тебе нужно развиваться дальше, выстраивать путь. Всё это мне очень нравится. Я люблю узнавать что-то новое. Закончил обучение на лицензию категории «А-УЕФА». Приглашают в Okko в роли эксперта. Есть съёмки в разных проектах — это отличный опыт, который абсолютно противоположен моему профессиональному направлению. Пока есть возможность и ни к чему не привязан, стараюсь как можно больше узнать, почерпнуть что-то новое, чтобы быть более разносторонним.

— Были ли сложности в поиске себя и перестроении ритма жизни после завершения карьеры?

— У меня этот переход прошёл безболезненно, так как мы с женой приняли решение поехать на зимовку в Эмираты. Там у нас родился первый сын, а я решил открыть футбольную академию. Я настолько погрузился! Мне было очень интересно всем этим заниматься — абсолютно новый опыт. Мы всем занимались сами — от первой и до последней бумажки. Вникали во все нюансы, потому что новые страна, законы, реальность. Мне этот опыт очень понравился. Могу сказать честно, что, помимо финансов, мы вложили туда душу и сердце, получили много новых знаний. Поэтому, к счастью, переход произошёл спокойно. Я понял, что мне в дальнейшем по силам абсолютно всё. Главное, чтобы это было так же интересно, как с профессиональной карьерой, и я получал от этого удовольствие. Я себя знаю: если что-то нравится — погружаюсь с головой и стараюсь получить удовольствие от процесса развития. Слава богу, с психологическим ступором я не столкнулся.

Павел Мамаев Фото: РИА Новости

— Как сейчас дела у академии?

— Академия развивается достаточно хорошо. Единственное, что из-за всем известных обстоятельств мы столкнулись с определёнными проблемами по весне. Всем спортивным детским учреждениям на государственном уровне запрещали работу. На данный момент работа полностью возобновлена. В определённый момент упёрлись в свой потолок, так как все экспаты из СНГ про нас знают. Чтобы не стагнировать, немного изменили курс развития. Сейчас мы нацелены на привлечение иностранной аудитории. На данный момент идёт пробная версия коллаборации с французской академией, чтобы была возможность привлекать больше иностранных детей: арабов, французов, англичан.

— Последний раз вы говорили, что в академии занимается 150 детей. Сколько сейчас?

— Плюс-минус столько же. Именно поэтому хотим сделать следующий шаг в развитии, чтобы число детей увеличивалось. Мы хотим быть ещё более конкурентными и иметь возможность формировать более сильные команды и участвовать в каких-то международных турнирах. Для этого необходимы больше детей и конкуренция внутри академии. У нас есть филиалы в Рас-эль-Хайме и Абу-Даби. В планах открыть ещё один, в Абу-Даби в другой локации, потому что по километражу это очень длинный город. Считаю, нам удалось добиться определённого успеха в чужой стране. Мы открыли с нуля футбольную академию, которая окупает себя. Наши ребята участвуют в турнирах, поэтому мы довольны.

— Не думали попробовать себя в качестве функционера во взрослом футболе?

— Благодаря открытию академии получил бесценный опыт. Наверное, я бы никогда не получил его, придя в клуб или академию с нуля. Здесь же абсолютно всё делал сам. Я вникал в каждый документ, в каждую бумажку, в каждый нюанс по тому или иному моменту. Это мне помогло сформировать картину, как должно быть правильно. Огромный плюс этого опыта в том, что в данной ситуации я всё делал, исходя из своих ощущений и того, что видел в академиях ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и так далее. На самом деле, у нас сильные и конкурентные академии высокого уровня. Мне удалось реализовать свои идеи. Если бы пришёл работать на кого-то, я бы реализовал не свои идеи, а идеи какого-то генерального директора или президента того или иного клуба. Здесь же мне удалось сделать всё самому. Теперь мне понятно, как это должно выглядеть правильно с точки зрения финансов, бизнеса, развития детей, тренерского штаба.

Что касается направления функционера в каком-либо клубе – это, безусловно, очень интересно. Однако должны быть предпосылки к этому, какой-то интерес со стороны руководителей. У нас претендентов очень много. Мы показали себя, показали, что можем это сделать — ещё и в другой стране с другими законами. Я не буду лукавить — это было бы интересно. Но здесь вопрос интереса и предложения. Если эти предложения когда-либо поступят, всё взвешу.

— Тренерство вам также интересно?

— Безусловно. На данный момент я окончил обучение на категорию «А-УЕФА». Но с этой лицензией я могу тренировать только команды Второй лиги. На категорию «PRO-УЕФА» мы имеем право пойти, если не изменяет память, через полтора года. То есть мы закончили обучение в декабре 2025 года — с того момента только через полтора года можем идти на категорию «PRO-УЕФА».

Функционер, тренер — всё это вопрос определённого гештальта. Ты можешь думать о том, что тебе нравится, и ты этого хочешь, но, лишь попробовав, сможешь ответить на вопрос: «А подходит ли это тебе? Как с этим справляешься?» Я такой человек, что не буду продолжать заниматься чем-то, если пойму, что у меня это не получается. Чтобы ответить себе на эти вопросы, нужно попробовать. Тренерскую позицию мне тоже интересно рассмотреть.

«Слуцкий поступил неправильно по отношению ко мне»

— Из ваших бывших тренеров чьи идеи близки?

— Мне очень нравилось работать со всеми тренерами. Четыре года назад я завершил карьеру — по прошествии времени, особенно в процессе обучения, ты вспоминаешь те или иные моменты от каждого тренера. Я могу сказать, что в тренировочном процессе для меня безоговорочное первое место займёт Мурад Олегович Мусаев. Было большим удивлением, что с ним будет настолько круто и интересно. Я действительно получал удовольствие от каждой тренировки. Если говорить о мотивационных моментах, с точки зрения достижения результата первым будет Валерий Георгиевич Газзаев. С точки зрения управления командой, коллективом и взаимодействия с игроками любого статуса — это Валерий Георгиевич Карпин.

Павел Мамаев с Валерием Карпиным в «Ростове» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Есть что почерпнуть у того же Леонида Викторовича Слуцкого, Хуанде Рамоса, Зико, с которыми я работал. У всех тренеров есть моменты, которые можно подметить для себя. Нет категоричности вроде: «Нет, я бы так не работал». Даже если по ходу карьеры был с чем-то не согласен, со временем на какие-то вопросы я сам себе ответил, почему тренер сделал так, а не иначе. Но если нужно собрать идеального тренера по всем аспектам, я назвал тройку.

— С точки зрения молодого тренера Мамаева, Слуцкий правильно поступил с футболистом Мамаевым в 2011 году?

— Нет. Очень сомневаюсь, знает ли кто-то эту историю целиком и полностью. Все подробности никогда не озвучивались. Что касается Леонида Викторовича, я в любом случае считаю, что он поступил неправильно по отношению ко мне. Это его дело. Я не хочу его осуждать и говорить, какой он плохой или нет. Просто это его тренерская мысль. Если он считает, что поступил правильно, это его позиция. Да, мы находимся в противостоянии мнений в той или иной ситуации. Я ненавижу словосочетание «я бы». Много раз убеждался, что, как только это говорю, мне прилетает. Однако по отношению к футболисту своей команды я бы таким образом не поступил.

— Теперь-то можно раскрыть детали вашего конфликта со Слуцким?

— Нет. Зачем? Эта ситуация касается только меня и Леонида Викторовича. Я не вижу смысла о ней вспоминать. Как бы кто ни относился к Леониду Викторовичу, это успешный тренер, который всего добился в России. Поработал в Англии, Нидерландах, сейчас успешно работает в Китае. Зачем это вспоминать? Этот момент не для обсуждения на общественность.

Павел Мамаев и Леонид Слуцкий в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Жалко российских тренеров. Прислушайтесь к таким людям, как Мостовой!»

— Зимой вы проходили стажировку у Ролана Гусева в «Динамо». Вам понравился его тренировочный процесс?

— Я попал к Ролану Александровичу под конец первой части сезона, когда он ещё находился в статусе исполняющего обязанности. Я вообще за российских тренеров. Считаю, что в сегодняшней ситуации им нужно больше доверять. Понятно, что давление и ответственность за результат есть всегда, но как такового риска нет, когда команда, например, не попадает в еврокубки. То же самое с молодыми ребятами. В этот момент мы можем развить отличное молодое поколение, давая им больше шансов играть, и развить нашу тренерскую школу. Ведь сколько ребят, бывших футболистов, имеющих лицензию «PRO-УЕФА», достойны получить возможность работать в командах Премьер-Лиги. В определённых моментах мы топчемся на месте, давая возможность иностранцам и при этом теряя наших классных бывших игроков и, возможно, будущих специалистов.

Мне тяжело подвести какой-то итог работы Ролана Александровича как тренера, но абсолютно точно могу сказать, что у него современный подход и такое же понимание футбола, отличные тренировки. К сожалению, его поменяли на Шварца. По большому счёту он взял команду на 12-м месте. Я говорил, что результат его работы можно оценить на четыре с плюсом, потому что не взяли Кубок России. Но, прошу прощения, Кубок — это не первенство водокачки. В деле оставались серьёзные команды. Можно было дать ему возможность провести полноценные сборы, сформировать команду, провести сезон, а не так, что он дорабатывал за другим тренером. Это в целом непросто.

— Обидно, что «Динамо» вновь сделало ставку на иностранца?

— Мне обидно, что вообще не дают возможности российским молодым специалистам проявлять себя. В тренерстве тоже должна происходить смена поколений, как в футболе в целом: ты играешь до определённого возраста, после чего появляются молодые ребята, которые тебя вытесняют. У нас же получается, что плюс-минус одни и те же тренеры. Даже с момента, как я начал играть на профессиональном уровне, добавилось очень мало новых фамилий. Это самое большое сожаление.

У меня ощущение, что все тренеры просто ходят по кругу и меняют команды. А новых имён очень мало. Если взять объективно, есть огромное число классных футболистов с большим опытом. Взять того же Васю Березуцкого: ему дали «Урал» — я счастлив, что игроки, которые добились выдающихся результатов в рамках нашей страны, получают возможность работать с командами. Тот же Сергей Игнашевич и многие другие. Но чаще нашим, российским ребятам не дают работать, говорят: «Ой, а он не тянет».

Павел Мамаев и Василий Березуцкий в сборной России Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Такое ощущение, что сначала надо поработать с детьми и доказать свою состоятельность. Но давайте так: сколько выброшено денег на иностранцев за этот промежуток времени? Во-первых, наши специалисты изначально получают меньше. Во-вторых, они подвергаются в тысячу раз большей критике, чем приезжий иностранец. Приезжает иностранец — вокруг него все бегают. Возглавляет команду наш парень: «Он не умеет тренировать». Ну так нельзя! Боритесь за своих специалистов! Ты два раза проиграл — тебя убирают. А другим людям ставят зарплаты по несколько миллионов долларов, они проигрывают и не дают результат, спокойно собираются и уезжают домой. Такое себе отношение.

— Как поменять эту систему?

— Я же не реформатор какой-то, чтобы что-то менять и ломать (смеётся). Это вопрос к руководителям, которые взвешивают и принимают решения. Я понимаю, если к нам приезжают тренеры, которые добились определённых успехов. Тут вопросов нет. У таких и ребята могут чему-то научиться. Но когда берут какого-нибудь иностранца из Сербии или откуда-то ещё… Сколько у нас тренеров-экспертов на телевидении? Они не заслуживают работу? Я никогда не болел за «Локомотив», но у них играют одни россияне под руководством российского тренера. Хочешь или нет, ты начинаешь за них болеть и переживать просто потому, что играют все наши.

Кто из иностранцев у нас добился результата в чемпионате? Каррера в 2017-м? Зато среди россиян чемпионат выигрывали Семак, Мусаев, Сёмин, Бердыев, Газзаев! Был ещё Спаллетти, но это человек с именем. А сейчас привозят таких людей, что даже не хочется переживать за команду. Взяли испанцев в «Сочи», которые пришли и были всем недовольны. В итоге команду потопили и отдали с нулём очков бедному Осинькину. Жалко его. Он все силы прикладывал, чтобы спасти. Не должно быть такого, что приходит какой-то ноунейм-испанец, проваливает всё, потом говорит про плохих игроков, а спасать идёт Осинькин. Жалко российских тренеров.

— В этой истории лидер мнений — Александр Мостовой, который, кстати, тоже получил лицензию.

— Если не ошибаюсь, у Александра Мостового лицензия «А-УЕФА». Я не думаю, что он захочет пойти работать главным тренером во Второй лиге.

— Но можно помощником в большой клуб.

— Или советником. Я реально не понимаю, как можно таких людей не рассматривать. Многие смеются над его регулярными высказываниями про нефутбольных людей, но давайте так — я вырос на трансляциях, где феерили Мостовой, Карпин, Никифоров и так далее. Это как сейчас мы смотрим на Матвея Сафонова, Сашу Головина. Прислушайтесь к таким людям, дайте им возможность попробовать. Они точно не сделают хуже тех, кого привозят.

— ЦСКА правильно дал шанс своему воспитаннику Игдисамову?

— Я провёл в ЦСКА шесть лет — с тех времён глобально ничего в плане руководящих постов не поменялось. Люди не глупые. Если они видят потенциал в Игдисамове и верят, что он может привести команду к поставленным задачам, почему нет? ЦСКА — клуб, где ты всегда будешь работать под давлением и всегда будут самые высокие задачи. Руководители всё видят. Они ведут его с академии.

«Сафонов влюбил в «ПСЖ» всю Россию»

— Главный актив ЦСКА сейчас — Матвей Кисляк, которого активно отправляют в Европу. Что бы вы ему посоветовали?

— Для меня сейчас Матвей — лучший российский игрок из нового поколения. Если у него будет достойный вариант, где его всё будет устраивать, чтобы развиваться дальше, нужно ехать. Есть пример Сафонова, который влюбил в «ПСЖ» всю страну. Хотелось бы, чтобы у нас было несколько таких команд в Европе, за которые мы будем болеть, а наши ребята добивались там результатов и прославляли страну.

Павел Мамаев в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Теперь в «ПСЖ» Батракова отправляют.

— Лёша провёл потрясающие два сезона. Дай бог, чтобы всё срослось. Я ещё несколько месяцев назад сказал, что даже думать не надо — нужно ехать. Матвей тоже поехал, когда там был Доннарумма в статусе одного из лучших в мире. Вы же видите, что благодаря его труду и разным обстоятельствам всё поменялось. Сейчас Матвей — первый номер в лучшей команде Европы. Лёше ни в коем случае не надо бояться и сомневаться. Если есть предложение, надо ехать и развивать свою карьеру. У него должно всё получиться.

— Сафонов — ориентир для наших молодых ребят?

— Конечно. Сейчас Матвей ориентир. Он показал всем, что никакой конкуренции не нужно бояться. Только через работу и уверенность в себе ты можешь занять позицию в любой команде мира, независимо от конкурента. Я слышал много сомнений в отношении Сафонова, но он молодец: не дёргался, пахал, не стал идти ни в какие аренды. В итоге отвоевал себе место первого номера. Потрясающий пример для наших ребят.

— Его вклад в успехи «ПСЖ» в минувшем сезоне весом?

— Очень весомый вклад. Достаточно посмотреть игры, которые он проводил в Лиге 1 и Лиге чемпионов, чтобы в этом убедиться.

— Без трофеев в нынешнем сезоне остался родной для Сафонова для «Краснодар». Сами виноваты?

— Ребята, тренерский штаб и руководство выложились на 100-200% в прошедшем сезоне. «Краснодар» и «Зенит» уже третий год — команды, которые мы рассматриваем как главных претендентов на чемпионство. Не занести минувший сезон в актив — преступление. Оказаться в финале Кубка России и до последнего тура сражаться за первое место — это большое достижение для любого тренера. Тот же Артета несколько лет становился вторым или третьим, а сейчас взял с «Арсеналом» АПЛ. Я считаю, что ни в коем случае нельзя расценивать это как неудачу. Нужно смотреть на то, что «Краснодар» стабильно борется за чемпионство. У них нет никаких просадок. Они стабильно находятся в топ-2. Это главный показатель успеха. Тяжело быть всегда первым, а когда ты ежегодно навязываешь борьбу и борешься за самые высокие места, о чём здесь можно говорить? Сезон можно занести в актив.

— В чём уникальность Мусаева?

— Уникальность Мурада Олеговича в том, что у него есть своё чёткое понимание, как должна играть команда. Он не боится принимать какие-то решения в стрессовых ситуациях. Я говорю про выбор того или иного игрока — сам с этим сталкивался. Он не обращает внимания на то, что говорят и пишут. Олегович чётко понимает, что находится в некой капсуле и делает своё дело.

— Каким вы его запомнили в работе?

— Таким, как сейчас охарактеризовал. Если же говорить про человеческие качества, он очень добрый и отзывчивый. Мы до сих пор на связи, тепло общаемся. Я всегда буду поддерживать его. Он молодец. Рад, что в своё время мне удалось поработать под руководством Мусаева.

— В начале беседы вы сказали, что Газзаев — лучший с точки зрения мотивации игроков. Можете раскрыть это на примере?

— Валерий Георгиевич Газзаев — мой футбольный отец, который в своё время меня пригласил в ЦСКА. Он не обращал внимания на мою истерику, когда я вообще ничего не понимал в 18 лет. Я с ним ругался, что хочу уйти, потому что не играю. Он ударил кулаком по столу и сказал: «Можешь говорить что угодно, но ты остаёшься в команде». Наверное, он видел во мне какую-то перспективу. Благодаря этим обстоятельствам я остался в ЦСКА, а потом мне удалось заиграть и провести там шесть прекрасных лет. Этот человек для меня как футбольный папа, который дал мне путь в футбол высочайшего уровня внутри нашей страны. С ним я осознал, что нет такого слова «ничья». Есть только одно слово — «победа», и любой другой результат воспринимается как трагедия. Это тренер с большой буквы.

«Это была просто ребяческая глупость»

— Что, помимо футбола, сегодня приносит вам удовольствие в жизни?

— Самое главное — семья. Я действительно счастлив внутри своей семьи. У нас растут потрясающие дети. Осознаёшь, что, как бы ни складывалась жизнь, когда в семье всё прекрасно, вокруг тоже всё выстраивается наилучшим образом. Это база и самое главное на данный момент.

— А есть какие-то хобби?

— Я много тренируюсь, несколько раз в неделю. В последний год начал ходить на бокс. Очень долго искал, что бы мне выбрать для поддержания физического состояния, помимо банальных поездок поиграть в футбол. Хотелось найти для себя что-то новое. Пробовал и модный сейчас падел, и большой теннис, но удовольствие мне доставляет бокс.

— Часто путешествуете?

— Стараемся с женой выбираться довольно часто. В последние годы это стало более проблематично. Сейчас пытаемся сделать визу, чтобы слетать в Италию. Также стабильно раз в год в августе ездим на Алтай — это наше любимое место в мире. Можем сесть на машину и поехать на родину к жене — в Анапу. Или в Ростов к друзьям. В этом плане мы лёгкие на подъём.

— Как с годами менялось ваше отношение к жизни?

— У всех оно с годами меняется. Я понимаю, что жизнь достаточно простая, если к ней относиться так. Самое главное не усложнять самому себе. Нужно просто каждый день радоваться, что просыпаешься, находишься в кругу любящих тебя и любимых тобою людей. Просто благодарить бога, что у тебя сегодня есть этот день, возможность развиваться и строить какие-то планы. Думаю, это помогает мне во многом. Я очень спокойно отношусь ко многим ситуациям в жизни, потому что даже из каких-то неудач и проблем не делаю трагедии. Я считаю, что это уроки, которые нужно проходить, чтобы двигаться дальше. Извлекать какой-то опыт и стараться дальше развиваться. Очень важно получать удовольствие от жизни и не жаловаться на плохую погоду или на то, что не поел сегодня вовремя.

Павел Мамаев и Александр Кокорин Фото: РИА Новости

— По ходу карьеры у вас была масса ситуаций, которые могли бы сломать многих. Чему вас научили трудности? И как вы находили ресурсы, чтобы преодолевать их?

— Это индивидуальная особенность каждого. Если говорить прямо, не все способны преодолеть то, что преодолевал я. Но я не знаю, способен ли преодолевать трудности так же, как это делают другие люди. Точно знаю, что ни в коем случае нельзя унывать, как бы тяжело тебе ни было. Это всего лишь жизненный эпизод. Сегодня это так, а завтра может быть в 100 раз круче, и ты будешь очень счастлив. Как бы банально ни звучало, жизнь состоит из успехов, испытаний и всего остального. Главное — как мы к этому относимся. Делаем ли из этого трагедию такого масштаба, что весь мир против тебя. Однако в масштабе мира ты лишь маленькая частичка. Просто нужно относиться спокойнее и взвешеннее.

— После карьеры у вас произошла переоценка ценностей?

— Очень тяжёлый вопрос. Он очень абстрактный. Конечно, я сильно изменился. Начал обращать внимание на какие-то маленькие детали, которые могут сделать тебя счастливым. Я уже далеко не тот человек, каким был 10-15 лет назад, как и любой из нас. Все мы меняемся. Кто-то прогрессирует, кто-то деградирует, кто-то находится в стагнации. Моё личное мнение: каждый человек на протяжении всей жизни меняется год за годом. Это неизбежно. Ты становишься старше, появляются новые взгляды, ценности, виденья той или иной ситуации.

Павел Мамаев в «Ростове» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Хотели бы отмотать время и что-то поменять в своей жизни?

— Нет. Если бы я отмотал время и поменял что-то, где гарантия, что я был бы таким же счастливым, как сейчас? Всё произошедшее со мной — это некий опыт, благодаря которому я имею то, что имею сейчас. Если что-то изменить, моя жизнь должна измениться, а я этого очень не хочу.

— Как спустя годы себе объясняете, что зачастую попадали в скандальные и резонансные ситуации?

— Это просто ребяческая глупость. Всё вместе. Тяжело справляться в определённый момент, когда ты, условно говоря, из обычной бедной семьи, а не из какой-то богатой олигархической. Ты сам зарабатываешь, сам развиваешься, сам ошибаешься, получаешь большой финансовый заработок в рамках того, что ты вообще когда-либо имел. Не все с этим справляются — это и есть та самая детская ерунда, в которую, к сожалению, многие попадают. Но ничего страшного. Это уже было. Каждый по-своему проходит эти ситуации. Самое важное — сделать анализ, в чём ты был неправ. Если ты был неправ, но будешь всем доказывать обратное, на тебя посмотрят как на ненормального человека. Важно осознавать, что здесь так нельзя, и так далее.

— Кажется, что и отношения с журналистами вы тоже пересмотрели?

— Я это ощущаю. Наверное, это возраст и осознание того, что нужно давать болельщикам и людям, которым ты интересен, какую-то информацию о себе. Тут главный момент — как ты это подаёшь. У нас нет института работы с молодыми футболистами, поэтому все закрываются. По большому счёту, если мы взглянем на всех мировых звёзд, они охотно развивают себя в медиапространстве. Я считаю это своей недоработкой и упущением. Мы-то вообще играли в то время, когда не было такого количества социальных сетей, медиаресурса. Нам этого никто не объяснял. Мы читали о себе в бумажных газетах. Сейчас это нужно. Важно, чтобы люди умели говорить и расставляли приоритеты, а не просто давали инфоповоды ненужными историями.

— Какие моменты из карьеры вспоминаются сегодня?

— Первое — всё, что я выиграл за карьеру. Второе — это то удовольствие, которое получал от игры, находясь в «Краснодаре». Это те незабываемые моменты, ради которых идёшь в футбол. Когда ты, как ребёнок, каждую тренировку и матч просто получаешь удовольствие от того, что играешь в футбол. Я советую всем молодым ребятам не забывать важный момент: каждый из нас просто шёл играть во двор футбол и получал от этого удовольствие. Важно не терять эту страсть.

— О чём сегодня мечтает Павел Мамаев?

— Мечтаю быть хорошим мужем и отцом. Чтобы то счастье, которое я испытываю, не угасало и не пропадало. Конечно, хочется развивать себя и быть примером для своих детей во всём, будь то подтягивание на турнике, пробежка, школа или университет. Чтобы они не могли мне сказать: «Пап, ты сначала сам сделай, а потом нас учи». Хочется им показывать, что папа — молодец.