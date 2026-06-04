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Трансферы до открытия летнего трансферного окна 2026: слухи, сделки, Альварес, Конате, Думфрис, Реал, Барселона, Ливерпуль, Сити

Трансферное окно ещё не открыто, а переходы уже происходят. Все сделки и слухи — тут! LIVE
«Чемпионат»
Трансферы до открытия летнего ТО
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Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Летнее трансферное окно в Европе откроется с 14 июня и постепенно будет открываться до конца месяца. Но уже сейчас клубы регистрируют переходы, подписывают контракты с новичками, отдают игроков в аренду. Всё это «Чемпионат» собирает в одном месте для вашего удобства.

Надо сказать, что трансферных саг этим летом ожидается немало. Во-первых, какие-то тянутся ещё с концовки только-только минувшего сезона. Во-вторых, впереди ЧМ-2026 – а турниры подобного уровня самым серьёзным образом влияют на рынок: ведь после удачно проведённых встреч за сборную и ценники на таких футболистов взлетают, и новые покупатели вступают в конкуренцию с уже известными.

Быстро они!
10 главных трансферов лета, которые уже состоялись в Европе
10 главных трансферов лета, которые уже состоялись в Европе
Live Константин Кринский

Какие большие трансферы уже случились

  • Энтони Гордон: из «Ньюкасла» в «Барселону» (за € 80 млн)
  • Жереми Жаке: из «Ренна» в «Ливерпуль» (за € 63,6 млн)
  • Жеовани Кенда: из «Спортинга» в «Челси» (за € 50,7 млн)
  • Дастан Сатпаев: из «Кайрата» в «Челси» (за € 2,4 млн)
  • Родриго Саласар: из «Браги» в «Спортинг» (за € 22 млн)
  • Жоан Гаду: из «Ред Булл Зальцбург» в «Боруссию» Д (за € 19,5 млн)
  • Антуан Гризманн: из «Атлетико» в «Орландо Сити» (свободный агент)
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