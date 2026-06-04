Трансферное окно ещё не открыто, а переходы уже происходят. Все сделки и слухи — тут! LIVE

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Летнее трансферное окно в Европе откроется с 14 июня и постепенно будет открываться до конца месяца. Но уже сейчас клубы регистрируют переходы, подписывают контракты с новичками, отдают игроков в аренду. Всё это «Чемпионат» собирает в одном месте для вашего удобства.

Надо сказать, что трансферных саг этим летом ожидается немало. Во-первых, какие-то тянутся ещё с концовки только-только минувшего сезона. Во-вторых, впереди ЧМ-2026 – а турниры подобного уровня самым серьёзным образом влияют на рынок: ведь после удачно проведённых встреч за сборную и ценники на таких футболистов взлетают, и новые покупатели вступают в конкуренцию с уже известными.