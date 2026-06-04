Кто лучший тренер сезона Первой лиги? В списке — испанец из «Родины» и мощный Ташуев

Подэлитный дивизион – идеальная лакмусовая бумажка для тренеров. Кто-то получает большие деньги, игроков и проваливается. А кто-то выжимает из скромных ресурсов максимум. И даже идёт на повышение. Настало время определить, кто же из специалистов, поработавших в сезоне-2025/2026 в Лиге Pari, достоин быть на вершине рейтинга аудитории «Чемпионата».
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Хуан Диас, «Родина» — 26 матчей: 17 побед, 7 ничьих, 2 поражения
«Родина» тяжело стартовала при Зоране Зельковиче – в итоге клуб снова посмотрел в сторону Испании (в своё время привезли в Россию Франка Артигу). Диас до этого работал в системе «Севильи» без серьёзного опыта на взрослом уровне. Ставка сыграла.
Диас перестроил команду на реактивные 4-3-3. «Родина» агрессивно действовала без мяча и душила соперников быстрыми атаками. К зиме поднялись с восьмого места в группу лидеров, проиграв лишь один матч после прихода испанца.
Весной «Родина» выглядела практически безупречно — 10 побед, две ничьих и лишь одно поражение. Команда разобралась со всеми прямыми конкурентами и заслуженно забрала путёвку в Мир РПЛ вместе с чемпионством. Атакующий и стильный футбол Диаса принёс результат. 58 забитых мячей – лучший показатель в лиге.
Дмитрий Парфёнов, «Ротор» — 17 матчей: 8 побед, 6 ничьих, 3 поражения
Осень у Дениса Бояринцева в Волгограде получилась тяжёлой — «Ротор» завершил первую часть сезона на седьмом месте. После чего руководство сделало ставку на Дмитрия Парфёнова, который остался без работы после очередного переворота в «Торпедо».
Тренер сразу нашёл общий язык с клубом. Парфёнов запросил усиление практически в каждую линию — и зимой получил сразу шесть серьёзных новичков. В оборону пришли Егор Данилкин и Томислав Дадич, в центр поля — Александр Трошечкин и Илья Родионов, а атаку усилили Саид Алиев и Абу-Саид Эльдарушев. Особенно важными оказались именно трансферы в нападение: оба быстро стали определяющими игроками весеннего «Ротора».
Также Парфёнов серьёзно обновил тренерский штаб. Весной «Ротор» набрал 26 очков из 39 возможных и пробился в стыки. Да, выйти в РПЛ не получилось (по сумме двух встреч волгоградцы уступили «Акрону»), но Парфёнов всё равно проделал классную работу.
Сергей Ташуев, «Енисей» — 13 матчей: 8 побед, 2 ничьих, 3 поражения
«Енисей» закончил первую часть сезона лишь на 13-м месте — всего в трёх очках от зоны вылета. После этого клуб расстался с Андреем Тихоновым и позвал Сергея Ташуева.
При этом условия для нового тренера были далеко не идеальными. Зимние сборы изначально планировались под Тихонова, подготовка получилась скомканной, а сам «Енисей» по ходу осени мучился от травм и постоянно менял игровые схемы — от 4-3-3 до 3-5-2. Ташуев практически сразу вернул команде более понятную структуру, остановившись на 4-2-3-1.
Весна началась с тяжёлого матча с «Волгой» (1:1), но потом красноярцы раскачались и выдали убойную серию встреч. Набрали 26 очков в 13 матчах – столько же выбил «Ротор».
Ташуев традиционно сделал ставку на дикую физику. По интенсивности высокого прессинга красноярцы вошли в число лучших команд Первой лиги, уступив только нескольким клубам из верхней части таблицы.
Недавно «Енисей» официально подтвердил, что Ташуев остаётся в клубе на следующий сезон. Сам тренер уже обозначил задачу — «поднимать уровень футбола в крае». И это полностью совпадает с амбициями руководства региона, которое ставит перед клубом цель выйти в РПЛ к 2028 году.
Артём Булойчик, «Шинник» — 34 матча: 11 побед, 15 ничьих, 8 поражений
Один из главных прорывов сезона. После ухода Дмитрия Черышева молодому белорусскому специалисту доверили полную перестройку «Шинника». Булойчик сохранил команду в лиге и летом 2025-го собрал новый состав. Старт чемпионата получился сложным. Скомканные сборы, большое количество новичков и три поражения в четырёх стартовых турах — Булойчик тогда сильно подвис.
Перелом случился после волевой победы над «Чайкой» (2:1), которая фактически спасла тренера от увольнения. В той же игре «Шинник» перестроился на 3-5-2, которые стали базовой схемой. Булойчик нащупал нужный баланс.
Главная фишка ярославцев – убойные стандарты. Забили с них 21 гол (второй результат в лиге) из своих 34. Вторая фишка – непробиваемая оборона. Пропустили всего 28 мячей – меньше только у «Ротора» (26) с «Факелом» (22). После подписания Артура Галояна прибавили в креативе с игры весной – набрали 22 очка из 39 возможных (пятый результат на этом отрезке). Запрыгнули на восьмое место.
Без больших ресурсов Булойчик сделал из «Шинника» крайне организованную и неуступчивую команду. Возможно, уже этим летом белорус пойдёт на повышение.
Мирослав Ромащенко, «Урал» — 21 матч: 12 побед, 5 ничьих, 4 поражения
Наверное, самая несправедливая тренерская история сезона. В первой части сезона Ромащенко держал «Урал» в зоне прямого выхода, но руководству не понравился финиш осенней части. В итоге на замену позвали Василия Березуцкого, с которым клуб выпал из борьбы за топ-2 и проиграл стыки махачкалинскому «Динамо».
Вряд ли кто-то всерьёз понял, за что убрали Ромащенко. Точнее – ради чего? При нём «Урал» на равных бился с прямыми конкурентами, показывал атакующий футбол. Если бы не багаж бывшего помощника Станислава Черчесова, то Екатеринбург не увидел бы даже стыки.
Олег Василенко, «Факел» — 22 матча: 13 побед, 5 ничьих, 4 поражения
Уход Игоря Шалимова стал одним из самых обсуждаемых событий сезона. Формально «Факел» оставался в зоне стыковых матчей, однако игра команды всё чаще вызывала вопросы. Воронежцы испытывали проблемы с реализацией моментов, а футбол зачастую выглядел слишком прямолинейным и предсказуемым.
С возвращением Олега Василенко игра поменялась в лучшую сторону. Появился агрессивный прессинг, атака стала вариативнее, подрос процент выигранных единоборств. Отдельно отметим физическую готовность команды. Даже в концовках встреч воронежцы сохраняли высокий темп и продолжали играть первым номером. Для стиля Василенко это принципиально важный момент, поскольку его футбол требует постоянного движения и большого объёма работы.
Увы, весной «Факел» сильно сбавил – набрали всего 20 очков в 13 матчах. Пропустили вперёд «Родину» и едва не выпали из топ-2. Тем не менее Василенко выполнил свою задачу – «Факел» вернулся в РПЛ.
Вадим Евсеев, «Черноморец» — 13 матчей: 6 побед, 3 ничьих, 4 поражения
Новороссийский клуб летом 2025-го буквально развалился на части – Василенко ушёл, лидеры разбежались по другим командам. «Черноморец» свалился в зону вылета. Вадим Евсеев выступил в роли мистера Вульфа из «Криминального чтива», который решает проблемы.
Эффект оказался мгновенным. В первых пяти матчах под его руководством команда набрала 12 очков и выбралась из подвала таблицы.
Итоги осенней части красноречиво после победы над «Шинником» (2:1) подвёл сам Евсеев: «Когда я пришёл в «Черноморец», было три очка. Мы набрали 21 за это время, «Факел» – 26, «Родина» – 25. Вопросы после этого ещё есть?»
Уже в декабре Евсеев получил новый вызов — его пригласило махачкалинское «Динамо», которое находилось в нижней части таблицы РПЛ. По итогам сезона тренер выполнил задачу и сохранил команду в Премьер-Лиге – в стыках обыграли «Урал». А вот «Черноморец» без Евсеева вылетел в Leon-Вторую лигу.
Ильдар Ахметзянов, «КАМАЗ» — 13 матчей: 6 побед, 4 ничьих, 3 поражения
Ильдар Ахметзянов по ходу сезона перебрался в «Оренбург» – спас команду от вылета и победил «Зенит». Но сложно забыть крутой стартовый отрезок тренера в «КАМАЗе» – в проекте, который и дал Ахметзянову путёвку в РПЛ. Специалист выстроил в Набережных Челнах чёткую систему – свежий атакующий футбол с минимальными вложениями. В «КАМАЗ» ехали голодные игроки, готовые рвать за идею.
Сезон-2025/2026 команда начала особенно уверенно. Несмотря на скромные возможности, челнинцы долгое время держались рядом с лидерами. Ахметзянов осенью получил предложение от «Оренбурга» и напоследок разнёс «Урал» (5:1). Раскрыл кучу новых игроков и ушёл красиво, оставив своему сменщику солидный багаж.
Роман Пилипчук, «Челябинск» — 34 матча: 10 побед, 14 ничьих, 10 поражений
Амбициозный «Челябинск» с ноги залетел в Первую лигу. В первой части сезона шли рядом с топ-4 и кошмарили соперников стандартами и быстрыми атаками. Пилипчук готовил под каждый матч отдельный план и побеждал даже в меньшинстве – можно вспомнить волевые 2:1 с «Уфой» и дубль Рамазана Гаджимурадова.
Увы, весной «Челябинск» (как и год назад во Второй лиге) повалился вниз. Многие инструменты перестали работать, вратари «привозили» голы, соперники персонально играли по Гаджимурадову. В итоге команда откатилась на 10-ю строчку. Для первого сезона после повышения в классе – неплохо. Но вопросы всё равно есть. Однако за осеннюю часть точно ставим Пилипчуку плюс.
Михаил Белов, «Волга» — 34 матча: 9 побед, 10 ничьих, 15 поражений
Белов – главный герой подвала Первой лиги. Сохранил прописку на следующий сезон и сделал это без огромных вложений. «Волга» точечно работала по трансферам (идеально попали с Кириллом Фольмером, Русланом Шагиахметовым и многими другими), активно прессинговала и играла низом.
«Волга» выгодно отличалась от конкурентов умением контролировать игру. Часто действовали первым номером – даже против самых сильных команд. Белов выполнил задачу и сохранил узнаваемый стиль.
Евгений Таранухин, «Спартак» Кострома — 32 матча: 12 побед, 12 ничьих, 8 поражений
Главная сенсация сезона — костромской «Спартак». Команда совсем недавно выступала во Второй лиге, теперь метит в РПЛ. В начале сезона «Спартак» даже лидировал в чемпионате – штаб Евгения Таранухина сделал ставку на атлетизм, стандарты (забили с них 26 голов – больше всех в Первой лиге) и постоянные забросы на чужую половину поля. К осени «Спартак» раскусили – соперники адаптировали игру под «британский» стиль костромичей.
Весной результаты пошли на спад – не помогла даже зимняя закупка (пришли Амур Калмыков, Георгий Уридия, Давид Хубаев, Фарук Гогич, Даниэль Саппа и Джордже Пантелич). Команда одержала всего три победы в 11 матчах и выпала из борьбы за стыки. Хотя в РПЛ клуб всё равно не пустили бы – стадион в Костроме всё ещё строится. За два тура до конца чемпионата «Спартак» расторг контракт с Таранухиным.
Несмотря на печальную весну, именно Таранухин заложил игровой фундамент, который позволил «Спартаку» финишировать так высоко.
Кирилл Новиков, «Нефтехимик» — 34 матча: 10 побед, 13 ничьих, 11 поражений
Кирилл Новиков уходит из «Нефтехимика» после пяти лет работы. За это время нижнекамский клуб стал одной из самых стабильных команд Первой лиги. С января 2021 года «Нефтехимик» при Новикове ни разу не финишировал ниже 12-й строчки, а лучшим результатом стало шестое место в сезоне-2022/2023.
Главное, что удалось выстроить Новикову — система. Причём речь не только про игру команды. В Нижнекамске тренер фактически совмещал функции главного тренера и спортивного директора, участвуя в селекции и формировании состава. Для клуба с ограниченными возможностями это стало ключевым фактором стабильности.
«Нефтехимик» при Новикове редко менялся глобально, но почти всегда оставался конкурентоспособным. Команда умела играть по счёту, грамотно оборонялась и подстраивалась под соперника. Сам тренер называл свою команду «хамелеоном» — коллективом, который может действовать по-разному в зависимости от ситуации на поле.
Последний сезон получился для Новикова в «Нефтехимике» привычным по результату: 11-е место, 13 побед, 13 ничьих и выход в 1/8 финала Кубка России, где команда дома уступила «Ростову» (1:3).
Антон Хазов, «КАМАЗ» — 21 матч: 6 побед, 9 ничьих, 6 поражений
Бывший игрок «Шинника» и нижегородской «Волги» сменил Ильдара Ахметзянова на посту главного тренера «КАМАЗа». И ничего не испортил.
Для многих назначение выглядело рискованным. Но Хазов оставил всё лучшее и в чём-то даже усовершенствовал команду – при нём «КАМАЗ» сильно прибавил в обороне.
Более того – Хазов справился с зимним уходом лидеров (команду покинули Руслан Апеков, Давид Хубаев, Даниил Моторин и Георгий Юдинцев). Челнинцы весной сбавили в яркости у чужих ворот, однако всё равно набрали 17 очков из 39 возможных. Этого хватило для финиша на пятом месте.
Евгений Харлачёв, «Сокол» — 10 матчей: 3 победы, 1 ничья, 6 поражений
Человек, который пришёл спасать «Сокол» после ухода Младена Кашчелана — и в итоге не спас. Первый отрезок работы Харлачёва в Саратове получился тяжёлым: шесть поражений с общим счётом 2:17. Символом и итогом того кризиса стала пресс-конференция после разгрома от «Енисея» (0:4), где тренер эмоционально попрощался со всеми и заявил о своём уходе.
Однако руководство клуба попросило остаться хотя бы до конца чемпионата. И именно после этого «Сокол» неожиданно ожил: в четырёх следующих матчах саратовцы одержали три выездные победы и один раз сыграли вничью.
Спастись всё равно не удалось — команда финишировала на предпоследнем месте. Но сложно игнорировать внезапный ренессанс аутсайдеров. Да, бились за премиальные, однако «эффект Харлачёва» точно достоин упоминания.