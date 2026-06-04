Кто лучший тренер сезона Первой лиги? В списке — испанец из «Родины» и мощный Ташуев

Подэлитный дивизион – идеальная лакмусовая бумажка для тренеров. Кто-то получает большие деньги, игроков и проваливается. А кто-то выжимает из скромных ресурсов максимум. И даже идёт на повышение. Настало время определить, кто же из специалистов, поработавших в сезоне-2025/2026 в Лиге Pari, достоин быть на вершине рейтинга аудитории «Чемпионата».

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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