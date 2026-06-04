Первый топ-трансфер лета в АПЛ – у «МЮ». Уже есть восторги, но кое-что смущает

Когда поклонники АПЛ видят новость о переходе Эдерсона в «МЮ», то не сразу понимают, что происходит. Бразильский вратарь стал одним из символов «Сити», а теперь переходит к конкуренту из того же города? Конечно, нет. Речь идёт о другом бразильце с таким же именем – о теперь уже бывшем полузащитнике «Аталанты».

По информации The Athletic, итальянский клуб получит за футболиста € 40,5 млн плюс бонус в размере € 4,5 млн при достижении результатов. Контракт полузащитника – до 2030 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Эдерсон Фото: Marco Canoniero/Getty Images

«МЮ» в прошедшем сезоне превзошёл ожидания. Самый проблемный за последние 10 лет топ-клуб Европы на этот раз закончил сезон на третьем месте. Даже отставка тренера по ходу сезона не помешала, скорее, только помогла. Как и отсутствие международных матчей. А вот в следующем сезоне «МЮ» предстоит играть в Лиге чемпионов. И как раз полузащиту нужно усиливать в первую очередь.

При Майкле Кэррике тройка в центре Каземиро – Кобби Майну – Бруну Фернандеш стала практически безальтернативной. Даже если бы все остались в команде, то для участия в нескольких турнирах нужна глубина на случай травм, дисквалификаций и просто игрового спада. А тут ещё «МЮ» уже покинул 34-летний Каземиро, выдав, пожалуй, свой лучший сезон в Англии. Покидает Манчестер и Мануэль Угарте.

Бруну Фернандеш, Каземиро и Кобби Майну Фото: Nigel French/Getty Images

Так что центр поля «Юнайтед» этим летом наверняка пополнят несколько футболистов. По информации Фабрицио Романо, минимум двое. Много пишут о Матеуше Фернандеше из «Вест Хэма», который вылетел в Чемпионшип. Но эта сделка пока остаётся на уровне разговоров, в отличие от перехода Эдерсона. Так давайте разбираться, чем же бразилец привлёк «МЮ» — для клуба этот трансфер стал первым в летнее окно.

Эдерсону через месяц исполнится 27 лет. Есть ощущение, что он засиделся в «Аталанте». В том плане, что уже относительно давно был готов к следующему шагу в карьере. Если взглянуть в соцетях на нарезки его действий, то можно впечатлиться. Правда, это весьма манипулятивная штука, и при желании едва ли не любого футболиста, отыгравшего несколько сезонов, можно преподнести как суперзвезду. Однако в этом случае комплименты звучат с разных стороны. Например, эксперт Sky Sports Тим Викери на днях в прямом эфире выдал серию позитивных характеристик в отношении Эдерсона. А ещё сказал, что он напоминает Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла».

Карта касаний Эдерсона

Новичок «МЮ» может играть как «шестёрку», так и «восьмёрку», но скорее второе. В «Аталанте» он был одним из двух центральных полузащитников, действуя чуть левее. При этом его карта касаний в минувшем сезоне ЛЧ показывает, насколько бразилец мобилен. Эдерсон слабо привязан к позиции и действует по всему полю. Покрывает огромное пространство в стиле Н'Голо Канте. Чуть чаще в левой части поля, однако далеко не только там. Разве что редко в штрафную заходит.

Эдерсон на разных стадиях игры предпочитает оставаться в центре поля, чтобы страховать партнёров. В этом он действительно хорош. В прошедшем сезоне Серии А полузащитник стал лучшим игроком команды по выигранным единоборствам (113) и по возврату владения (133). Эдерсон – из тех, кто охотно идёт в борьбу и чаще перехватывает мяч.

Хесус Родригес и Эдерсон Фото: Image Photo Agency/Getty Images

И здесь, конечно, напрашивается сравнение с Угарте. «МЮ» покупал его у «ПСЖ» два года назад чуть дороже (€ 50 млн), но уругваец так и не заиграл. Его цепкость и оборонительные навыки не вызывали вопросов, однако при владении он терялся. Через него практически не ходил мяч, потому что его игра в пас вызывала вопросы. В этом плане Эдерсон должен чувствовать себя увереннее, потому что лучше оснащён технически и неплохо видит поле.

Через бразильца можно завязать игру, но особо не стоит ждать голевых действий. За четыре чемпионата Италии Эдерсон забил 13 мячей. И это при том, что он стабильно проводил по 30+ туров в каждом сезоне. Парадоксальным образом хавбек стал автором лучшего гола «Аталанты» в сезоне-2024/2025, забив в «Барселоне» – с лёгкостью обыграл Гави и с дуги штрафной пробил в ближний угол.

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Эдерсон – в целом понятный трансфер. Тем более для английских клубов € 40-45 млн это не такая уж и большая инвестиция – повезло, что у него оставался всего год по контракту с «Аталантой». Возможно, в футболисте видят лишь игрока ротации. Всё-таки в Англии другие скорости по сравнению с Италией, а к такому ещё нужно адаптироваться. Тем более после не лучшего сезона Эдерсона в Серии А (как, впрочем, и у всей «Аталанты» после ухода Джан Пьеро Гасперини).

Ну и необходимо помнить, что «МЮ» сейчас покинул футболист, который едет со сборной Бразилии на ЧМ-2026. И наверняка будет там играть в основе. А вот Эдерсон на чемпионат мира не едет. Более того, он не попал даже в расширенный список Карло Анчелотти из 55 человек. Так что стоит обойтись без завышенных ожиданий. С другой стороны, для «МЮ» это только в плюс, что игрок этим летом нормально отдохнёт и спокойно подготовится к новому сезону.