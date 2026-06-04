Топ-матчи пятницы: Россия — Буркина-Фасо, финал Кубка Стэнли, «Ролан Гаррос» и Лига наций

Лучший спорт 5 июня: Россия U21 — Ирак U23, Зверев против Меншика, североамериканское дерби и Сербия — Польша в волейболе!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 2:00: Бразилия — Доминиканская Республика, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: южноамериканское дерби

Скорость против силы – именно таким будет матч между сборными Бразилии и Доминиканской Республики. И пока перевес в этом противостояние на стороне команды Зе Роберто. Однако для такой скоростной игры, которая является визитной карточкой Бразилии, нужно держать качество доводки. Смогут ли бразильянки устоять или у доминиканских волейболисток получится расшатать приём соперниц?

🏆🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, финальная серия, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет ли счёт в серии равным?

«Каролина» забила уже в первой смене первого матча финала, но это не помогло обыграть «Вегас». Для «ураганов» домашние встречи давно являются одной из сильнейших сторон, и отъезд в Вегас при 0-2 в серии может быть катастрофой. Оба клуба могут похвастаться хорошей глубиной, которая во многом и обеспечила весёлый по наполнению первый матч, но вряд ли такая перестрелка случится дважды подряд.

🏐 3:00: Канада — США, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: североамериканское дерби

В Канаде ожидается североамериканское дерби: в нём хозяйки сыграют со сборной США. Американки с победы начали выступление в розыгрыше, размявшись на дебютанте ЛН-2026 — Украине. Для канадских волейболисток старт в турнире оказался смазанным, команда уступила в четырёх сетах немецкой сборной. Получится ли открыть счёт своим победам хозяйкам во второй встрече или «звёздно-полосатые» снова не испытают трудностей?

🏐 14:30: Сербия — Польша, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: в какой команде найдётся новый лидер?

Обе сборные выступают на турнире без своих лидеров: у Сербии вне заявки осталась главный бомбардир — диагональная Тияна Бошкович, у Польши – лучшая блокирующая ЛН-2025 — Агнешка Корнелюк и вовсе завершила выступления за свою национальную команду. Потери существенные, однако это отличная возможность для других игроков проявить себя. Кто воспользуется предоставленным шансом и поможет своей команде одержать победу?

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🎾 15:30*: Якуб Меншик (Чехия, 26) — Александр Зверев (Германия, 2), «Ролан Гаррос», 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли Зверев на шаг ближе к заветному «Шлему»?

Третья ракетка мира Александр Зверев – главный претендент на победу на этом «Ролан Гаррос». Как минимум в пользу этого говорят высочайшее положение немца в рейтинге и опыт игры в финале грунтового мэйджора. До заветного трофея осталось всего два матча. В первом – на стадии полуфинала – Зверев сыграет с 27-й ракеткой мира Якубом Меншиком. Александр ведёт в их противостоянии со счётом 1-0.

⚽️ 17:30: Россия U21 — Ирак U23, товарищеский матч

Интрига: как завершится матч для молодёжной сборной России?

Российская молодёжка провела в марте два товарняка. Обе встречи завершились с одинаковым счётом (2:1), а вот исход был разным. В первом случае россияне одолели Узбекистан, а во втором уступили Иордании. Сборная Ирака U23 приняла в начале года участие в Кубке Азии. Получилось так себе. Команда набрала всего лишь два очка и заняла предпоследнее место в группе с Австралией, Китаем и Таиландом. Естественно, она не пробилась в плей-офф.

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⚽️ 20:00: Россия — Буркина-Фасо, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли сборная России 62-ю команду рейтинга ФИФА?

Волгоград — место проведения второго товарищеского матча с участием сборной России в июне. Неделю назад команда Валерия Карпина уступила в Каире Египту (0:1). На очереди — встреча с ещё одним представителем Африки. Кстати, ранее соперники ни разу не играли друг с другом. Сборная Буркина-Фасо на прошедшем Кубке Африки вышла из группы, после чего попала под Кот-д’Ивуар (0:3). Одолеет ли команда Карпина соперника из седьмого десятка рейтинга ФИФА?