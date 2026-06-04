Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 5 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Россия — Буркина-Фасо, финал Кубка Стэнли, «Ролан Гаррос» и Лига наций
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 июня 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 5 июня: Россия U21 — Ирак U23, Зверев против Меншика, североамериканское дерби и Сербия — Польша в волейболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 2:00: Бразилия — Доминиканская Республика, Лига наций, женщины, предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
05 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Бразилия
Не начался
Доминиканская Республика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: южноамериканское дерби

Скорость против силы – именно таким будет матч между сборными Бразилии и Доминиканской Республики. И пока перевес в этом противостояние на стороне команды Зе Роберто. Однако для такой скоростной игры, которая является визитной карточкой Бразилии, нужно держать качество доводки. Смогут ли бразильянки устоять или у доминиканских волейболисток получится расшатать приём соперниц?

Статистика Лиги наций (женщины)
За какими игроками стоит следить в ЛН-2026?
Почему стоит смотреть женскую Лигу наций? 5 причин следить за розыгрышем
Почему стоит смотреть женскую Лигу наций? 5 причин следить за розыгрышем

🏆🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, финальная серия, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Стэнли Подробнее
НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли счёт в серии равным?

«Каролина» забила уже в первой смене первого матча финала, но это не помогло обыграть «Вегас». Для «ураганов» домашние встречи давно являются одной из сильнейших сторон, и отъезд в Вегас при 0-2 в серии может быть катастрофой. Оба клуба могут похвастаться хорошей глубиной, которая во многом и обеспечила весёлый по наполнению первый матч, но вряд ли такая перестрелка случится дважды подряд.

Статистика плей-офф НХЛ
Как прошёл первый матч:
Финал НХЛ начался с перестрелки! «Вегас» вырвал победу в концовке безумного матча
Финал НХЛ начался с перестрелки! «Вегас» вырвал победу в концовке безумного матча

🏐 3:00: Канада — США, Лига наций, женщины, предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: североамериканское дерби

В Канаде ожидается североамериканское дерби: в нём хозяйки сыграют со сборной США. Американки с победы начали выступление в розыгрыше, размявшись на дебютанте ЛН-2026 — Украине. Для канадских волейболисток старт в турнире оказался смазанным, команда уступила в четырёх сетах немецкой сборной. Получится ли открыть счёт своим победам хозяйкам во второй встрече или «звёздно-полосатые» снова не испытают трудностей?

Статистика Лиги наций (женщины)
Самая интересная информация о турнире:
Будет ли новый обладатель трофея? Всё, что нужно знать о Лиге наций
Будет ли новый обладатель трофея? Всё, что нужно знать о Лиге наций

🏐 14:30: Сербия — Польша, Лига наций, женщины, предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
05 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Сербия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: в какой команде найдётся новый лидер?

Обе сборные выступают на турнире без своих лидеров: у Сербии вне заявки осталась главный бомбардир — диагональная Тияна Бошкович, у Польши – лучшая блокирующая ЛН-2025 — Агнешка Корнелюк и вовсе завершила выступления за свою национальную команду. Потери существенные, однако это отличная возможность для других игроков проявить себя. Кто воспользуется предоставленным шансом и поможет своей команде одержать победу?

Статистика Лиги наций (женщины)
Волейболистка сборной Сербии будет выступать в Суперлиге:
«Уралочка-НТМК» подписала контракт с сербской доигровщицей Йованой Цветкович

🎾 15:30*: Якуб Меншик (Чехия, 26) — Александр Зверев (Германия, 2), «Ролан Гаррос», 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:30 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Интрига: станет ли Зверев на шаг ближе к заветному «Шлему»?

Третья ракетка мира Александр Зверев – главный претендент на победу на этом «Ролан Гаррос». Как минимум в пользу этого говорят высочайшее положение немца в рейтинге и опыт игры в финале грунтового мэйджора. До заветного трофея осталось всего два матча. В первом – на стадии полуфинала – Зверев сыграет с 27-й ракеткой мира Якубом Меншиком. Александр ведёт в их противостоянии со счётом 1-0.

Ролан Гаррос Подробнее
Кто, кроме Зверева, рвётся к дебютному «Шлему»?
Такого не было 49 лет! В четырёх одиночных полуфиналах «РГ» нет ни одного чемпиона ТБШ
Такого не было 49 лет! В четырёх одиночных полуфиналах «РГ» нет ни одного чемпиона ТБШ

⚽️ 17:30: Россия U21 — Ирак U23, товарищеский матч

Товарищеские матчи U21 — 2026
05 июня 2026, пятница. 17:30 МСК
Россия U21
Нет данных
Ирак U23

Интрига: как завершится матч для молодёжной сборной России?

Российская молодёжка провела в марте два товарняка. Обе встречи завершились с одинаковым счётом (2:1), а вот исход был разным. В первом случае россияне одолели Узбекистан, а во втором уступили Иордании. Сборная Ирака U23 приняла в начале года участие в Кубке Азии. Получилось так себе. Команда набрала всего лишь два очка и заняла предпоследнее место в группе с Австралией, Китаем и Таиландом. Естественно, она не пробилась в плей-офф.

Тренер российской молодёжки оценил соперника:
Тренер молодёжной сборной России высказался о предстоящем матче с Ираком

⚽️ 20:00: Россия — Буркина-Фасо, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли сборная России 62-ю команду рейтинга ФИФА?

Волгоград — место проведения второго товарищеского матча с участием сборной России в июне. Неделю назад команда Валерия Карпина уступила в Каире Египту (0:1). На очереди — встреча с ещё одним представителем Африки. Кстати, ранее соперники ни разу не играли друг с другом. Сборная Буркина-Фасо на прошедшем Кубке Африки вышла из группы, после чего попала под Кот-д’Ивуар (0:3). Одолеет ли команда Карпина соперника из седьмого десятка рейтинга ФИФА?

Сборная России — Футбол Подробнее
Посмотрите на фото с тренировки сборной России:
Фото
Карпин наставлял Максименко, Тюкавин и Глушенков синхронно разминались. Фото с тренировки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android