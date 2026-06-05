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Россия — Буркина-Фасо, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть, 5 июня 2026

Сборная Россия играет с африканским середняком! Матч с Буркина-Фасо в Волгограде. LIVE
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
Россия — Буркина-Фасо, прямая онлайн-трансляция
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Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 5 июня, в Волгограде состоится товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Истории встреч у команд нет, это первая подобная игра. Тогда что можно сказать о сопернике? На последнем Кубке африканских наций буркинийцы вышли из группы, но в 1/8 финала уступили ивуарийцам (0:3). Трансферная стоимость команды оценивается в € 100+ млн, а самым известным футболистом является Эдмонд Тапсоба из «Байера».

Совсем недавно Россия играла с Египтом – и уступила (0:1). Так что есть все аргументы за, чтобы реабилитироваться перед болельщиками.

Получилось неожиданно или вполне ожидаемо?
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