Сборная Россия играет с африканским середняком! Матч с Буркина-Фасо в Волгограде. LIVE

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Сегодня, 5 июня, в Волгограде состоится товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Истории встреч у команд нет, это первая подобная игра. Тогда что можно сказать о сопернике? На последнем Кубке африканских наций буркинийцы вышли из группы, но в 1/8 финала уступили ивуарийцам (0:3). Трансферная стоимость команды оценивается в € 100+ млн, а самым известным футболистом является Эдмонд Тапсоба из «Байера».

Совсем недавно Россия играла с Египтом – и уступила (0:1). Так что есть все аргументы за, чтобы реабилитироваться перед болельщиками.