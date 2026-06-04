Сперцян уедет в Саудовскую Аравию? Всё упирается даже не в деньги для «Краснодара»

После Фонбет Суперфинала Кубка России Эдуард Сперцян бросил фразу, которая вряд ли несла глубокий смысл. Вне зависимости от интонации: «Возможно, это был мой последний матч за «Краснодар», – заявил капитан команды, которая на финише упустила два трофея. Аналогичные высказывания звучали от игрока последние два года. Потому что было понятно: в России армянин упёрся в потолок. И это случилось не летом 2026 года, а куда раньше.

Но так уж получилось, что судьба Сперцяна не зависит только от него. Клуб и конкретно Сергей Галицкий слишком много вложили в игрока, чтобы дать ему возможность делать, что захочется. И далеко не всё тут замыкается на пунктах контракта. Есть вещи важнее. Влияние на дальнейший выбор футболиста – вот наиболее подходящая конструкция, которая описывает взаимоотношения воспитанника со своим клубом.

В какой-то момент в голове Сперцяна поселили идею: если уходить, то только в топ-клуб. Нет смысла размениваться на середняк или перспективный проект – ведь сейчас ты борешься за трофеи. А что в предложенном месте? Толкотня в середине таблицы с амбицией как-нибудь по возможности забраться повыше? Нужно ли это, ведь здесь в Мир РПЛ ты лидер, тебя любят и ценят болельщики? Сюжет с трансфером Матвея Сафонова добавил аргументов этой идее – что если уходить, то на самый верх.

Эдуард Сперцян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поэтому когда в мае мы услышали фразу про, возможно, последний матч за «Краснодар», давние наблюдатели за этой линией наверняка восприняли её со скепсисом. Здесь ведь имели значение и внешние обстоятельства. Например, грядущий чемпионат мира. Всё внимание сейчас будет направлено туда, топ-клубы будут разбирать вспыхнувших звёзд. До турнира, как правило, не происходит лавины больших покупок. Гранды ведут себя осторожно или подписывают свободных агентов.

И только к середине июля рынок по-настоящему зашевелится. А в этот момент в РПЛ уже стартует сезон. И снова будет актуален поднадоевший аргумент: «Куда сейчас ехать? Надо помогать своим». Однако в этот раз история получила неожиданный поворот – заговорили о предложении для Сперцяна из Саудовской Аравии.

Что мы знаем: клуб «Аль-Ахли» проявил заинтересованность в покупке полузащитника. По данным «Чемпионата», саудовцы готовы заплатить от € 25 млн, однако всё ещё не получили согласие на трансфер от самого футболиста. Поэтому нет официального оффера в клубе и, как следствие, переговоров. Эту информацию для «Матч ТВ» подтвердил и Мкртыч Сперцян, отец Эдуарда: «Предложение есть. Пока думаем. Приоритет – Европа. Но если… Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждём».

Важная цифра из медиа – за три года на Ближнем Востоке Сперцян может заработать около € 30 млн. Фантастические цифры для парня, который родился в Ставрополе. Его доход и вместе с тем уровень жизни вырастут в разы. Тот случай, когда после участия в конкретном проекте можно уже вообще ничего не делать.

И, конечно, нужно понимать, что за клуб «Аль-Ахли». В прошлом сезоне он занял третье место в чемпионате, но при этом дважды подряд выигрывал азиатскую Лигу чемпионов. Вероятно, не так известен, как «Аль-Наср» с Криштиану Роналду или «Аль-Хиляль» с Каримом Бензема и Малкомом. Среди звёзд этой команды – Эдуард Менди, Рияд Марез, Рожер Ибаньес, Айван Тоуни. При этом стоимость состава – вторая в лиге (€ 164,15 млн). И если ещё подпишут Сперцяна, то могут даже обогнать лидирующий в этом рейтинге «Аль-Хиляль» (€ 186,83 млн). И автоматически повысят свои шансы на завоевание чемпионского титула в новом сезоне.

Сработает ли то самое влияние в данном случае? Сперцяну 7 июня исполнится 26 лет. И выбор сейчас вполне конкретный:

всё ещё надеяться на приглашение от клуба уровня «ПСЖ» (но, если учитывать вводные выше, это едва ли возможно);

соглашаться на трёхлетний контракт и безбедное будущее в Саудовской Аравии;

ехать в Европу при первой же возможности – даже в середняк

остаться в Краснодаре – возможно, продолжать ставить рекорды по системе «гол+пас», но ничего не менять. Выбрать комфорт и статус городской легенды.

Эдуард Сперцян и Сергей Галицкий Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Осудит ли Эдуарда кто-то, если он придёт к Галицкому и скажет: «Я хочу поехать в Саудовскую Аравию. Отпустите меня?» Вряд ли. Потому что на его месте мало бы кто отказался. На этапах взросления приоритеты меняются. И это правильно. Сперцяну не 22 года, чтобы ежедневно визуализировать мечту о футболе в европейском топ-клубе. Когда тебе вот-вот исполнится 26, задумываешься о чуть более глобальных вещах, которые не всегда связаны только с футболом. Например, о благополучии семьи и близких, на которое ты можешь повлиять, поработав в другой стране и занимаясь всё тем же любимым делом.

А уехать в европейский середняк вроде «Лидса» (хотя его, например, даже середняком назвать трудно) не поздно будет даже после саудовского опыта. Такие примеры в мировом футболе присутствуют. Да на самом деле через годик-два можно оказаться и в гранде – и такое уже увидели.

Осталось только решить.

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