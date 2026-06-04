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Трансферы РПЛ лето 2026, куда перейдет Эдуард Сперцян, возможен ли трансфер в Аль-Ахли, что об этом известно, мнение

Сперцян уедет в Саудовскую Аравию? Всё упирается даже не в деньги для «Краснодара»
Дмитрий Зимин
Куда перейдет Эдуард Сперцян
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На самом деле игрока могут легко захейтить за любой из четырёх вариантов развития карьеры.

После Фонбет Суперфинала Кубка России Эдуард Сперцян бросил фразу, которая вряд ли несла глубокий смысл. Вне зависимости от интонации: «Возможно, это был мой последний матч за «Краснодар», – заявил капитан команды, которая на финише упустила два трофея. Аналогичные высказывания звучали от игрока последние два года. Потому что было понятно: в России армянин упёрся в потолок. И это случилось не летом 2026 года, а куда раньше.

Эдуард Сперцян Подробнее

Но так уж получилось, что судьба Сперцяна не зависит только от него. Клуб и конкретно Сергей Галицкий слишком много вложили в игрока, чтобы дать ему возможность делать, что захочется. И далеко не всё тут замыкается на пунктах контракта. Есть вещи важнее. Влияние на дальнейший выбор футболиста – вот наиболее подходящая конструкция, которая описывает взаимоотношения воспитанника со своим клубом.

В какой-то момент в голове Сперцяна поселили идею: если уходить, то только в топ-клуб. Нет смысла размениваться на середняк или перспективный проект – ведь сейчас ты борешься за трофеи. А что в предложенном месте? Толкотня в середине таблицы с амбицией как-нибудь по возможности забраться повыше? Нужно ли это, ведь здесь в Мир РПЛ ты лидер, тебя любят и ценят болельщики? Сюжет с трансфером Матвея Сафонова добавил аргументов этой идее – что если уходить, то на самый верх.

Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поэтому когда в мае мы услышали фразу про, возможно, последний матч за «Краснодар», давние наблюдатели за этой линией наверняка восприняли её со скепсисом. Здесь ведь имели значение и внешние обстоятельства. Например, грядущий чемпионат мира. Всё внимание сейчас будет направлено туда, топ-клубы будут разбирать вспыхнувших звёзд. До турнира, как правило, не происходит лавины больших покупок. Гранды ведут себя осторожно или подписывают свободных агентов.

И только к середине июля рынок по-настоящему зашевелится. А в этот момент в РПЛ уже стартует сезон. И снова будет актуален поднадоевший аргумент: «Куда сейчас ехать? Надо помогать своим». Однако в этот раз история получила неожиданный поворот – заговорили о предложении для Сперцяна из Саудовской Аравии.

ФК Аль-Ахли Джидда Подробнее

Что мы знаем: клуб «Аль-Ахли» проявил заинтересованность в покупке полузащитника. По данным «Чемпионата», саудовцы готовы заплатить от € 25 млн, однако всё ещё не получили согласие на трансфер от самого футболиста. Поэтому нет официального оффера в клубе и, как следствие, переговоров. Эту информацию для «Матч ТВ» подтвердил и Мкртыч Сперцян, отец Эдуарда: «Предложение есть. Пока думаем. Приоритет – Европа. Но если… Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждём».

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Важная цифра из медиа – за три года на Ближнем Востоке Сперцян может заработать около € 30 млн. Фантастические цифры для парня, который родился в Ставрополе. Его доход и вместе с тем уровень жизни вырастут в разы. Тот случай, когда после участия в конкретном проекте можно уже вообще ничего не делать.

И, конечно, нужно понимать, что за клуб «Аль-Ахли». В прошлом сезоне он занял третье место в чемпионате, но при этом дважды подряд выигрывал азиатскую Лигу чемпионов. Вероятно, не так известен, как «Аль-Наср» с Криштиану Роналду или «Аль-Хиляль» с Каримом Бензема и Малкомом. Среди звёзд этой команды – Эдуард Менди, Рияд Марез, Рожер Ибаньес, Айван Тоуни. При этом стоимость состава – вторая в лиге (€ 164,15 млн). И если ещё подпишут Сперцяна, то могут даже обогнать лидирующий в этом рейтинге «Аль-Хиляль» (€ 186,83 млн). И автоматически повысят свои шансы на завоевание чемпионского титула в новом сезоне.

Сработает ли то самое влияние в данном случае? Сперцяну 7 июня исполнится 26 лет. И выбор сейчас вполне конкретный:

  • всё ещё надеяться на приглашение от клуба уровня «ПСЖ» (но, если учитывать вводные выше, это едва ли возможно);
  • соглашаться на трёхлетний контракт и безбедное будущее в Саудовской Аравии;
  • ехать в Европу при первой же возможности – даже в середняк
  • остаться в Краснодаре – возможно, продолжать ставить рекорды по системе «гол+пас», но ничего не менять. Выбрать комфорт и статус городской легенды.
Эдуард Сперцян и Сергей Галицкий

Эдуард Сперцян и Сергей Галицкий

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Осудит ли Эдуарда кто-то, если он придёт к Галицкому и скажет: «Я хочу поехать в Саудовскую Аравию. Отпустите меня?» Вряд ли. Потому что на его месте мало бы кто отказался. На этапах взросления приоритеты меняются. И это правильно. Сперцяну не 22 года, чтобы ежедневно визуализировать мечту о футболе в европейском топ-клубе. Когда тебе вот-вот исполнится 26, задумываешься о чуть более глобальных вещах, которые не всегда связаны только с футболом. Например, о благополучии семьи и близких, на которое ты можешь повлиять, поработав в другой стране и занимаясь всё тем же любимым делом.

А уехать в европейский середняк вроде «Лидса» (хотя его, например, даже середняком назвать трудно) не поздно будет даже после саудовского опыта. Такие примеры в мировом футболе присутствуют. Да на самом деле через годик-два можно оказаться и в гранде – и такое уже увидели.

Осталось только решить.

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