«Американцы тепло встречали русских». Орлов вспоминает первый ЧМ по футболу в США

Соединенным Штатам Америки не впервой проводить чемпионат мира по футболу. 32 года назад они управились с этой миссией в одиночку, без содействия сопредельных стран. Правда, тогда и команд-участниц было ровно в два раза меньше, и матчей, а следовательно, и оргвопросов, расходов. Для России это тоже была премьера — первый Кубок мира после распада СССР, под триколором. Одним из «голосов» ЧМ-1994 для российского зрителя был Геннадий Орлов. По просьбе «Чемпионата» он рассказал о событиях того знойного американского лета.

— В Америке я бывал и раньше, — начинает свой монолог Орлов. — На Олимпиаде-1976 в Монреале комментировал волейбол и гандбол. Итог — три золотые медали и одна серебряная у сборных СССР. Оттуда и пошло, что Орлов — фартовый.

Репортаж с церемонии закрытия вёл Николай Николаевич Озеров, мы с Ниной Ерёминой сидели рядом. В тот момент, когда танцующие на поле образовали собой пять живых колец как символ Олимпиады, на газон, неизвестно откуда, выскочил полуголый человек и стащил с себя брюки! Минут 10 секьюрити его ловили, но в Союзе казус не увидели. На Москву закрытие ОИ в записи показывали — естественно, этот фрагмент из трансляции вырезали.

Геннадий Орлов и Николай Озеров Фото: В.Евдокимов/ИТАР-ТАСС

В 1980 году страны НАТО бойкотировали летнюю Олимпиаду в СССР из-за войны в Афганистане, а мы на зимнюю в Лейк-Плэсид поехали. И я в том числе – как комментатор. А в 1993-м с места событий комментировал для РТР финальную серию Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Лос-Анджелесом». Из Канады летал в США и обратно. В «Кингз» тогда блистал Уэйн Гретцки, но выиграли «Канадиенс».

$ 23 в сутки и пять изменений в правилах футбола

— На футбольные чемпионаты мира я ездил с 1974 года — сначала как пишущий журналист, а с ЧМ-1990 — как комментатор. С уходом Николая Николаевича Озерова, Котэ Махарадзе меня включили в телевизионный «пул». В Италию из Союза нас поехало пятеро: Маслаченко, Перетурин, Майоров, Володя Новицкий из Минска и я. Через четыре года в США я уже отправился от РТР. Помните заставку новостей с тремя бегущими конями? Вот это и был РТР, впоследствии — «Россия».

В Вашингтоне поселился возле Арлингтонского национального кладбища. Удивился, что местные неподалёку выращивали укроп и другую зелень на небольших огородиках.

Суточные у нас в то время составляли 23 американских доллара или 18 канадских. Два раза в «Макдональдс» сходить. Ни о каких посиделках с коллегами в кафе не могло быть и речи. Что скрывать, брали с собой сухую колбасу, консервы. Про наших артистов рассказывали, что они умудрялись на гастролях с помощью кипятильника суп варить в гостиничных раковинах. О журналистах такого не слышал, но Женя Майоров в 1980-х с собой плиточку возил — дяде Коле [Озерову] картошку, кашки варил в номере. Ну и нам тоже. Позже президент Ельцин издал указ, что меньше $ 50 командированный за рубеж не может получать. Однако в 1994-м суточные ещё были маленькие — не разгуляешься.

Зато музеи в столице США тем летом были бесплатными. Я первым делом побежал в музей НАСА, потом ещё несколько посетил. Очень любил ходить в места скопления болельщиков, наблюдать за колоритными бразильцами, аргентинцами. Эти ребята на каждом чемпионате создают атмосферу праздника, карнавала.

Чем был примечателен футбольный турнир — это целых пять изменений в правилах:

Три очка за победу вместо двух. Обнуление жёлтых карточек после группового этапа. Запрет вратарям брать мяч в руки после паса назад. Смягчение офсайда: нападающим разрешили находиться на одной линии с защитниками. И самое главное — красная карточка за подкат сзади.

Американская культура в целом более разболтанная, рассеянная, чем европейская. Олимпиада-1996 в Атланте это наблюдение подтвердила. На моём первом матче, Нидерланды — Саудовская Аравия, зрители просто… прилипали к свежевыкрашенным сидушкам на стадионе в Вашингтоне. Естественно, люди ругалась, особенно женщины в платьях. Видно, объект сдавали в последний момент, как у нас любят. Комментаторам — а их на игре было человек 100-120 — повезло больше: на нашей трибуне к старту чемпионата краска успела высохнуть. На поле сборная Саудовской Аравии в том матче дала бой Нидерландам, но всё же уступила — 1:2.

Трагедия Марадоны — месть ФИФА?

— Из Вашингтона я полетел в Бостон. Повезло, конечно, необыкновенно — матч Аргентина — Нигерия неожиданно оказался историческим! После него Диего Марадону отцепили от чемпионата мира.

Нигерийцы быстро открыли счёт, но затем Клаудио Каниджа забил два, причём второй — с прекрасного голевого паса Марадоны. 2:1 — волевая победа Аргентины. Помню безумный взгляд Диего после гола на крупных планах. Уже тогда можно было заподозрить, что человек под воздействием каких-то веществ играет. А после матча его прямо с поля девушка в белом медицинском костюме за руку увела на допинг-контроль.

Марадону уводят на допинг-контроль Фото: Bongarts/Getty Images

Уже вечером Жоао Авеланж и Зепп Блаттер, боссы мирового футбола, на экстренной пресс-конференции объявили о положительной пробе Марадоны. Обычно ждут результата повторного анализа, однако Блаттер заявил, что в моче Диего такой коктейль намешан, что и так всё ясно. Марадону дисквалифицировали.

Аргентинцы были убеждены, что таким образом Авеланж и Блаттер просто отомстили своенравному Диего. Тот посмел перед ЧМ-1990 в Италии на пресс-конференции задать вопрос ФИФА, куда идут миллиарды долларов, зарабатываемые ею на игре. Футбольное начальство это очень зацепило. Аргентинские журналисты считали, что ФИФА искала повод, чтобы наказать Марадону, и через четыре года нашла…

Жаль. У Аргентины классная была команда — даже симпатичнее той, что четырьмя годами ранее дошла до финала в Италии. В центре поля здорово смотрелся Диего Симеоне, нынешний тренер «Атлетико», в атаке — быстрые Батистута (тот самый Батигол) и Каниджа. И два первых тура они выиграли. Но скандал с капитаном их подкосил. Проиграли болгарам с Христо Стоичковым 0:2 и уже в 1/8 финала вылетели от Румынии. Правда, и у румын команда была прекрасная, а великолепный Хаджи один раз с 40 метров запулил — и забил.

«Письмо 14», мировой рекорд Саленко и разговор с Собчаком

— Сборная России впервые играла самостоятельной командой на большом турнире. И встречали нас американцы очень тепло и доброжелательно. Узнав, откуда мы, радостно восклицали: «Перестройка!» С акцентом, но по-русски.

К сожалению, нашу команду сотрясали скандалы. Её матчи на ЧМ я не вёл, однако всю историю «письма 14» знал из первых уст, в том числе от моего давнего товарища Павла Садырина.

Сместить главного тренера до чемпионата заговорщикам не удалось, но кое-какие хорошие игроки, вроде Игоря Шалимова, до США не доехали. Атмосфера в коллективе была ужасная. И первые два матча наша сборная проиграла. Надо признать, что и соперники были мощные — будущие чемпионы мира и бронзовые призёры!

Раньше бразильцы выстраивали свою игру на технике, комбинациях, а тут у них был ещё и классный опорный полузащитник — Дунга, игрок очень жёсткий, цепкий. В атаке блистали Бебето с Ромарио. Россию они обыграли по делу — 2:0.

Бразилия — Россия. Владислав Тернавский против Ромарио Фото: Mark Leech/Getty Images

Шведам тоже уступили в два мяча — 1:3. Единственный российский гол забил ленинградец Олег Саленко, к тому времени уже выступавший в Киеве. К 3-му туру наши наконец раскрутились — и разгромили Камерун (6:1). Саленко пять забил, Радченко — ещё один воспитанник «Зенита» — один. С одной победой и улетели из США.

Уже после возвращения из Америки я рассказал подробности всей этой истории Собчаку (в 1990-х мэр Санкт-Петербурга. – Прим. «Чемпионата»). И тот уговорил Садырина взяться за возрождение «Зенита». Паша тогда сказал: «Хочу вернуть «Зенит» в Высшую лигу, чтобы обыграть «Спартак». Потому что спартаковцы участвовали в том заговоре, понимаете? Сказал — и вернул. И в 1996-м победил «Спартак» в Москве — 2:0.

Роже Милла и Олег Саленко Фото: EMPICS via Getty Images

Три тенора, репортаж на двух каналах и легендарный промах Баджо

— Перед финальным матчем ЧМ-1994 мы с грузинским коллегой и моим давним товарищем Дато Клебадзе — по сей день иногда перезваниваемся — сходили на трёх теноров: Хосе Каррераса, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. Билет на концерт стоил $ 80 — дороговато при наших скромных суточных, но такое событие пропустить не смогли. Кстати, они и в Италии в 1990-м выступали.

Концерт проходил на бейсбольной арене на 30-40 тысяч зрителей, рядом с Голливудом. При входе в обмен на сертификат вручали билет и пластиковую бутылочку охлаждённого шампанского — очень кстати на такой жаре. На трибунах собралась публика со всего мира, а на поле расстелили красный палас и расставили стулья для VIP-гостей. Когда со сцены зазвучала My way, Фрэнк Синатра — как сейчас помню, в томатного цвета пиджаке — встал и поклонился тенорам. Были отец и сын Буши, бывший президент США и будущий. И концерт прошёл в очень тёплой, приятной атмосфере.

Финальный матч назначили на полдень, чтобы Европе удобнее было смотреть. Но работать на нём в +30°C было очень сложно. Стадион «Роуз-Боул» в Пасадене огромный, больше 90 тысяч человек вмещает, а козырька нет. Сидели прямо под палящим солнцем.

Стадион «Роуз-Боул» в Пасадене Фото: Mike Powell/ALLSPORT

Перед игрой на поле вышли два темнокожих человека — Пеле и Уитни Хьюстон, мегапопулярная в то время певица. Саундтрек из «Телохранителя» звучал отовсюду. Король футбола толкнул речь, а она исполнила фрагмент этой песни. Народ остался доволен.

Чем был примечателен этот финал для нас: его разделили пополам две главные телекомпании России. Ни до, ни после ЧМ-1994 такого не было. Первый тайм мы с Олегом Жолобовым комментировали на РТР, а второй — дебютант чемпионатов мира Виктор Гусев на «Останкино» (впоследствии — Первый канал).

На футбольном поле завязалась битва — всё-таки итальянцы очень хорошо умеют обороняться. Ромарио, Бебето просто утыкались в эту стену. 0:0 сыграли в основное и дополнительное время. Пенальти.

И тут эти большие мастера начали мазать со страшной силой! Мне показалось сверху, что этот участок поля был скользковатым — очень уж неуверенно футболисты били. Как сейчас вижу, первым у итальянцев промахнулся Барези, центральный защитник и капитан команды. Потом не забил Массаро.

При 2:3 к точке вышел Баджо, техничнейший игрок, любимчик публики! Когда наш Пятый канал транслировал Серию А, в Петербурге даже клуб любителей Роберто Баджо организовали. В основном девушки в него входили — настолько он был обаятельным, очаровательным парнем. Уже когда мы начали показывать Кубок Англии, мне пришло гневное письмо от одной дамы: «Как же так? Вы нас влюбили в Роберто Баджо, а теперь предали Италию?!»

Тот самый пенальти Роберто Баджо Фото: picture alliance via Getty Images

И вот этот самый красавчик Баджо не забил решающий пенальти в финале и плакал на глазах у всего мира. А мы эту драму комментировали…