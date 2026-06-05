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Россия — Буркина-Фасо, товарищеский матч, 5 июня 2026, как сборная России раньше играла с африканскими командами, тест

Как сборная России раньше играла с африканскими командами? Проверьте свои знания
Кирилл Закатченко
Как сборная России раньше играла с африканцами?
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11 вопросов. И не только о товарищеских матчах.

Буркина-Фасо — очередной соперник российской команды по товарищескому матчу. Сборные зарубятся сегодня, 5 июня, на стадионе в Волгограде. В последние годы география соперников команды Валерия Карпина заметно расширилась из-за её отстранения от международных турниров. Были и крепкие сборные, однако приезжали и Бруней с Гренадой (многие плевались от их уровня).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К огромному сожалению, очередной чемпионат мира проходит без участия сборной России. Это не стало ни для кого сюрпризом, учитывая отсутствие команды в квалификации. Перед товарняком с Буркина-Фасо предлагаем вам вспомнить историю матчей российской сборной с представителями Африки. В тесте есть вопросы не только о товарищеских встречах, но и об играх чемпионата мира. Проверьте свои знания!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его по ссылке.

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