11 вопросов. И не только о товарищеских матчах.

Как сборная России раньше играла с африканскими командами? Проверьте свои знания

Буркина-Фасо — очередной соперник российской команды по товарищескому матчу. Сборные зарубятся сегодня, 5 июня, на стадионе в Волгограде. В последние годы география соперников команды Валерия Карпина заметно расширилась из-за её отстранения от международных турниров. Были и крепкие сборные, однако приезжали и Бруней с Гренадой (многие плевались от их уровня).

К огромному сожалению, очередной чемпионат мира проходит без участия сборной России. Это не стало ни для кого сюрпризом, учитывая отсутствие команды в квалификации. Перед товарняком с Буркина-Фасо предлагаем вам вспомнить историю матчей российской сборной с представителями Африки. В тесте есть вопросы не только о товарищеских встречах, но и об играх чемпионата мира. Проверьте свои знания!

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