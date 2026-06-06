Худшая команда сезона в Европе. Недавний чемпион вылетел с позором и адской статистикой

Вы когда-нибудь слышали о клубе под названием «Шкупи»? На отрезке с 2021 по 2023 год он ни разу не завершал сезон в македонской лиге ниже второго места. Отличный результат, не так ли? В сезоне-2021/2022 команда в первый и пока что последний раз стала чемпионом страны. Теперь появился новый повод вспомнить «Шкупи» — на этот раз куда более печальный для клуба.

В европейском футболе собраны 55 ассоциаций. В каждой есть свой внутренний чемпионат. «Шкупи» провёл сезон-2025/2026 так, что об этом будут ещё долго вспоминать. Это единственный клуб из высшего дивизиона из всех 55 лиг Европы, который не одержал ни одной победы. Речь, конечно, о выступлении команды в чемпионате Северной Македонии.

33 матча, 0 побед, одна ничья, 32 поражения, 15 забитых мячей, 130 (!) пропущенных. Догадайтесь с одного раза, какое место «Шкупи» занял по итогам сезона. Нереально дать неправильный ответ. В среднем за матч команда пропускала по 4,5 гола. Что это вообще такое? Если кажется, что ваша команда плохо действует в обороне, то вспомните о легендарных цифрах «Шкупи». Хуже этого клуба в европейском сезоне не играл никто.

Современная история «Шкупи» стартовала в 2012 году. По итогам сезона-2014/2015 команда завоевала право играть в высшем дивизионе македонского футбола. Во второй половине 2010-х годов клуб никогда не находился в опасной близости от вылета. Даже в сезоне-2016/2017, когда пришлось играть в переходных встречах. Тогда «Шкупи» оторвался от зоны прямого вылета на 13 очков, а в стыках легко раскатал «Новаци» с общим счётом 7:2.

На тот момент команда не была достаточно сильной, чтобы конкурировать с лучшими клубами чемпионата. В 2018 году турецкий бизнесмен Олгун Айдын стал спонсором «Шкупи», в 2020-м — занял пост президента клуба. Он вложил приличные по меркам македонского футбола деньги, и это принесло результат. В сезоне-2021/2022 «Шкупи» и вовсе стал чемпионом.

Однако амбиции Айдына не ограничились только внутренним футболом. В интервью турецким СМИ он заявил о цели создать клуб, регулярно выступающий на групповом этапе еврокубковых турниров. «Лудогорец» и загребское «Динамо» — проекты, которые бизнесмен привёл в качестве примера. Правда, путь «Шкупи» на международном уровне постоянно прерывался на разных стадиях квалификации. Ни одной победы в еврокубках — с таким результатом нереально оказаться в основной сетке.

2018 год. Футболисты «Шкупи» (в белой форме) в матче квалификации Лиги Европы с «Рейнджерс» Фото: Jan Kruger/Getty Images

Разочарование Айдына накапливалось из-за отсутствия прогресса, и в 2024 году он покинул клуб. Турок сослался на проблемы с судейством и структуру управления лигой. Амбициозные цели Айдына так и не были реализованы. На момент его ухода клуб находился в середине таблицы чемпионата Северной Македонии и в итоге финишировал только на седьмой строчке.

Практически всё, что создал клуб, зависело от денег Айдына. По оценкам Transfermarkt, за последние два сезона «Шкупи» покинули игроки на общую сумму € 8 млн. Часть этих футболистов заменили новичками из низших лиг Германии — это произошло уже при новом президенте клуба Ясине Коньялы. Качество команды заметно снизилось, а несколько купленных игроков ушли во время зимнего трансферного окна в нынешнем сезоне.

Минувшей осенью «Шкупи» влепили «технарь». Домашний стадион клуба не соответствовал техническим стандартам для обязательного использования системы VAR. «Шкупи» не решил вопрос с выбором альтернативного места проведения встречи — разрешение на игру на другой арене отозвали в последний момент. Правда, после этого клуб уладил все детали. Кстати, официальный сайт команды умер. Последние новости датированы маем 2025 года. Какой сезон, такой и официальный источник информации.

Каким-то образом, несмотря на все проблемы, клуб нашёл время, чтобы согласовать сделку с ОАЭ. Год назад стороны договорились о контракте, который охватывает футбол, образование, спортивную дипломатию и международное развитие. В планах было дальнейшее расширение в страны Персидского залива. Попытка поднять «Шкупи» на высокий уровень полностью провалилась.

Согласно данным Transfermarkt, общая стоимость нынешнего состава клуба составляет € 105 тыс. В заявке значатся 23 футболиста, один из них — легионер. Средний возраст игроков — менее 20 лет! Более-менее качественных футболистов, которые ушли, заменили на молодёжь. 0:6, 0:3, 0:6, 0:7, 1:5, 0:4, 0:7, 0:7, 0:6 — результаты девяти предыдущих матчей «Шкупи». Пришло время для очищения вторым по силе дивизионом. Похоже, в нынешней ситуации клубу остаётся лишь надеяться на приход нового богатого спонсора.