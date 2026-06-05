«Реал» заходит в жёсткую перестройку. Два важных новичка уже на подходе

«Реал» – главный ньюсмейкер во время паузы между клубным сезоном и чемпионатом мира. В Мадриде грядут президентские выборы. Флорентино Перес и Энрике Рикельме бросаются громкими словами и кормят избирателей жирными обещаниями, чтобы перетянуть на свою сторону как можно больше голосов. Перес – фаворит. Но выборы ещё не состоялись – а значит, пока нельзя утверждать, что Флорентино останется президентом. Это весьма вероятно, однако пока не решено.

То же самое касается и тренера. «Бенфика» уже объявила, что «кандидат на пост президента «Реала» Перес выразил твёрдое намерение нанять Жозе Моуринью». Если Флорентино выиграет выборы, будет активирована опция выкупа Моуринью за € 15 млн. Но что, если Перес вдруг проиграет? Тогда, по идее, своего тренера должен привести Рикельме.

Кто это может быть? Рикельме заявил следующее: «Если выиграю выборы, приведу в «Реал» суперзвёздного наставника. Самого великого тренера, которого вы только можете себе представить. Жозе Моуринью не наш тренер. Мы получим того, кого действительно хотят все болельщики «Реала».

Кого же хотят все болельщики «Реала»? Какого самого великого тренера мы можем себе представить? Кто та самая суперзвезда? Много вопросов – и мало ответов.

При этом на трансферном рынке «Реал» работает вовсю! Официально ещё не объявлено, но Фабрицио Романо, который редко ошибается, уже дал своё фирменное Here We Go. По его информации, «Мадрид» подписывает Дензела Думфриса и Ибраима Конате.

Люди в оборону были остро необходимы «Реалу». Антонио Рюдигер и Эдер Милитао в последнее время регулярно страдают из-за травм. Особенно Милитао, он уже дважды рвал «кресты». У Рюдигера таких тяжёлых травм в Мадриде не было, однако всё равно матчей за последние пару сезонов он пропустил много. Плюс немцу 33, Антонио совсем не юн. Его контракт заканчивается этим летом, но уже упомянутый Романо сообщает, что «Реал» продлит Рюдигера до 2027 года.

Эдер Милитао и Антонио Рюдигер Фото: Diego Souto/Getty Images

Давид Алаба – ещё один защитник, настрадавшийся от травм – покинул Мадрид. Плюс ушёл легендарный Дани Карвахаль. Короче говоря, усиление в оборону «Реалу было необходимо – как количественное, так и качественное.

Думфриса берут за клаусулу в размере € 20 млн, которая стала активной как раз этим летом. А Конате переходит на правах свободного агента. Да, по данным СМИ, он получит очень солидные подъёмные (€ 20 млн) и зарплату (€ 22,5 млн за сезон до вычета налогов). Умножим зарплату на четыре года контракта – и получим серьёзнейшую сумму, которую «Реал» в итоге потратит на подписание и содержание Конате.

Однако нет сомнений, что, если бы игрока такого класса и в таком возрасте (27 лет) покупали «по рынку», платить за переход пришлось бы очень много. И общие затраты (трансфер + подъёмные + зарплата) были бы больше, чем те, что «Реал» по факту понесёт.

Другое дело, что последний сезон заставил сомневаться в уровне Конате. «Ливерпуль» в целом выступил неубедительно – и персонально Конате тоже совсем не убедил. Ошибок у него было море. По ходу сезона даже появлялась информация, что «Реал» утратил интерес к французу.

Может быть, это был «прогрев» со стороны «Мадрида», чтобы Конате и его представители стали сговорчивее. Может, «Реал» утратил интерес – а через какое-то время вновь его обрёл. Но в итоге Конате, судя по всему, всё-таки едет в столицу Испании.

Французу 27 лет, у него за плечами большой опыт игры на топ-уровне. Да, последний сезон он провёл неудачно. Однако несколько сезонов до этого были хороши. Конате – атлет, крепко сложен и отлично ведёт борьбу. Рост – 194 см, так что и наверху Ибраима чувствует себя комфортно. В плане скорости, конечно, не Усэйн Болт, но для своих габаритов бежит очень хорошо.

Ибраима Конате и Вирджил ван Дейк Фото: Michael Regan/Getty Images

Другое дело, что Конате не «ведущий» защитник. В «Ливерпуле» он не руководил обороной. Этим занимался Вирджил ван Дейк. Стилистически нидерландец и француз классно друг друга дополняли: один давал больше интеллекта, другой – физики.

Кто будет «ведущим» центральным защитником в «Реале»? Рюдигер? Большой вопрос, что у него будет со здоровьем. В минувшем сезоне из 56 матчей команды Антонио принял участие лишь в 26 (отыграл чуть больше 2000 минут). В позапрошлом сезоне он играл больше, но даже тогда пропустил концовку Ла Лиги из-за травмы. Как для Рюдигера сложится следующий год, особенно после участия в чемпионате мира, предсказать сложно.

Ещё больше вопросов по здоровью Милитао. Позади два разрыва «крестов» и множество травм помельче. ЧМ бразилец пропустит из-за очередного повреждения. Вернуться он должен только к октябрю. Вот только в каком состоянии он будет и сколько сможет сыграть без травм – непонятно.

Дин Хёйсен номинально защитник, но главное его качество – игра с мячом. Он классно пасует, может протащить мяч на ведении. Однако по действиям в обороне к нему много вопросов. Так было в «Борнмуте» – так же пока и в «Реале». Хёйсена регулярно нужно страховать. Сможет ли это делать Конате? Может быть. Но тут снова вопрос – кто будет «ведущим»? Возможно, Конате попробует взять эту роль на себя. Правда, нет гарантий, что он с ней справится.

Да, есть ещё Рауль Асенсио. Однако в его случае уместнее говорить не о том, сможет ли он быть «ведущим» в центре обороны мадридцев, а о том, сумеет ли вообще удержаться в «Реале». Асенсио ярко и уверенно ворвался в состав при Карло Анчелотти. Но постепенно эффект новизны ослабевал, и вопросов к защитнику становилось всё больше.

Затем ушёл Анчелотти, мадридцы пережили сезон с Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа – и Асенсио ошибался даже больше, чем Конате в «Ливерпуле». Плохая позиционная игра, регулярные ошибки на мяче – наверняка мало кто удивится, если Рауль покинет Мадрид. Впрочем, даже если не покинет, то вряд ли будет часто выходить на поле.

Если верить СМИ, Флорентино Перес, помимо Конате, хочет взять ещё одного футболиста, который может играть в центре обороны. Речь о Йошко Гвардиоле из «Манчестер Сити». Значительную часть завершившегося сезона хорват пропустил из-за перелома большеберцовой кости. Вернулся только в мае, аккурат к чемпионату мира.

Йошко Гвардиол Фото: Molly Darlington/Getty Images

Гвардиол в хорошей форме – элитный и крайне универсальный защитник. Может сыграть как в центре, так и на флангах. Помимо оборонительных качеств, очень хорош на мяче и гибок тактически. Годы работы с Пепом Гвардиолой не прошли даром. Собственно, уход Пепа из «Сити» как раз и может подтолкнуть Гвардиола к переходу в «Реал». Но пока это не более чем слухи.

К слову, Рикельме, вероятно, надеялся, что уход Пепа подтолкнёт к уходу из «Манчестер Сити» и Эрлинга Холанда. Надеялся так сильно, что объявил во всеуслышание – мол, если выиграю выборы, Холанд перейдёт в «Реал»! «Сити» и представителям норвежца это не понравилось. Настолько, что теперь даже в суд могут подать.

В общем, если о будущем Гвардиола можно хотя бы фантазировать, то представлять в «Реале» Холанда, пожалуй, смысла теперь нет – после такой-то реакции английского клуба и окружения игрока. Вероятно, нет смысла представлять в «Реале» и Рикельме. Он и так не был фаворитом президентской гонки, а после истории с Холандом, кажется, растерял ещё больше политических очков.

Однако вернёмся к составу «Мадрида». Помимо Конате, близок к переходу ещё и Дензел Думфрис. Вполне возможно, счастливее всех от этой новости стал Федерико Вальверде. В СМИ не раз писали, что он не любит играть на позиции правого защитника. По этому поводу уругваец вроде как даже ругался с Хаби Алонсо. Однако когда не были доступны Александер-Арнольд и Карвахаль, Вальверде всё равно приходилось действовать на фланге обороны.

Дензел Думфрис Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Теперь же у «Реала» появляются два очень разных правых защитника. Трент не классический. Он больше про дирижирование игрой – реджиста, спрятанный на фланге обороны. Думфрис – полная его противоположность. Это классический краёк – быстрый, мощный, с хорошим кроссом. Плюс нидерландец – отличный завершитель. В 207 матчах за «Интер» он забил 27 мячей. Для игрока его позиции, который не исполняет стандарты, это много.

Впрочем, в «Интере» Дензел играл латераля в схеме с тремя центральными защитниками. В «Реале», вполне вероятно, будет четвёрка. У Думфриса есть опыт игры в такой схеме – например, в сборной Нидерландов. Но, наверное, в Мадриде не стоит ждать от него такой же высокой результативности, как в «Интере».

Дензелу 30 лет. Это игрок на «здесь и сейчас». € 20 млн за такого футболиста в 2026 году – совсем немного. «Реал» берёт готового классного игрока за очень скромные деньги. Плюс, в отличие от Трента, Думфриса не нужно тщательно и сложно вписывать в игру. Он намного более простой футболист. Но простой не значит плохой. Более того, иногда простые решения работают лучше всего.

На правом фланге обороны у мадридцев теперь есть вариативность. Вполне возможно, железно основного игрока на этой позиции не будет. Тренер сможет выбирать подходящую кандидатуру под конкретного соперника. Вероятно, «Реал» хотел бы иметь такую же вариативность и слева. Этим можно объяснить интерес к Риккардо Калафьори, о котором пишут в последнее время.

Риккардо Калафьори Фото: Alex Pantling/Getty Images

Итальянец – тоже неклассический крайний защитник. Не такой уникальный, как Трент, но очень необычный. Калафьори здорово пасует, способен заходить в центр поля для розыгрыша мяча, умеет забивать. Такого левого защитника у «Реала» нет. Есть более классический Альваро Каррерас. А ещё – Ферлан Менди, которого мучат травмы, и Фран Гарсия, пребывающий на скамейке при всех тренерах.

«Мадрид» сильно интригует! Два трансфера уже на мази, и, вероятно, это не всё. «Реал» ещё наверняка пошумит на рынке. Плюс нужно решить вопрос с президентом и официально утвердить нового тренера. Ещё не стартовал ЧМ, а уже хочется, чтобы поскорее вернулся клубный футбол. Не терпится увидеть, что же нахимичат в Мадриде!