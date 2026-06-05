Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит?

До старта ЧМ-2026 осталась всего неделя. Если вы ещё плохо знаете сборные (а их теперь 48 на турнире), самое время прочитать и запомнить главную информацию. Рассказ про всех участников чемпионата мира начинаем с группы А.

Мексика

Мексика на ЧМ-2026 Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Состав

Вратари : Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ).

: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ). Защитники : Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»).

: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»). Полузащитники : Альваро Фидальго («Бетис»), Бриан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва).

: Альваро Фидальго («Бетис»), Бриан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва). Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («УНАМ Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Эрнесто Вега («Толука»).

Мексика попала на ЧМ-2026 без отбора, так как эта страна принимает чемпионат мира вместе с США и Канадой. Турнирных матчей мексиканцы не проводили с июля 2025-го, когда выиграли Кубок КОНКАКАФ. В финале победили США (2:1) благодаря голам Рауля Хименеса и Эдсона Альвареса.

Тренирует сборную Мексики человек с богатейшим опытом – 67-летний Хавьер Агирре. Это уже его третий заход в национальную команду. На ЧМ-2002 и на ЧМ-2010 мексиканцы с Агирре добирались до 1/8 финала. Под руководством Хавьера и был завоёван Кубок КОНКАКАФ. На клубном уровне Агирре работал в Испании с мадридским «Атлетико», «Осасуной», «Сарагосой», «Эспаньолом», «Леганесом» и «Мальоркой».

Хавьер Агирре Фото: Hector Vivas/Getty Images

Самый дорогой мексиканский футболист, по версии Transfermarkt, – нападающий «Милана» Сантьяго Хименес. Он оценивается в € 18 млн. Капитан команды Альварес – второй в рейтинге (€ 15 млн). Наибольшее количество матчей за сборную в этом составе сыграли 40-летний голкипер Очоа (152), для которого ЧМ-2026 будет шестым в карьере, Рауль Хименес (123) и Хесус Гальярдо (120). Тот же Рауль Хименес с отрывом лидирует по голам (44). 17-летний Хильберто Мора – самый молодой игрок турнира.

Основным центральным защитником должен быть Сесар Монтес из «Локомотива», а вот по сегодняшнему статусу Луиса Чавеса из московского «Динамо», пропустившего девять месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена, больше вопросов. Но хорошо, что полузащитник вообще включён в заявку.

Главный сюрприз – отсутствие на ЧМ-2026 экс-игрока «Наполи» Ирвина Лосано. Однако 30-летний вингер, принадлежащий сейчас «Сан-Диего» из МЛС, вообще не выходил на поле в 2026 году. Клуб отстранил Лосано после конфликта с тренером.

В целом всегда приблизительно представляешь, в какой футбол будет играть сборная Мексики. Дома при мощной поддержке трибун мексиканцы постараются доминировать. Но качественная защита – это то, что Агирре ставит во главу угла.

Аналитики Opta не относят Мексику к фаворитам ЧМ-2026. Вероятность победы хозяев оценивают в 0,93%. Участия в финале – в 2,8%. Чуть больше шансов увидеть мексиканцев в полуфинале, но в это тоже не особо верят – 8,24%. На попадание команды Агирре в четвертьфинал дают 24,14%, в 1/8 финала – 51,96%, а на преодоление группового этапа – 87,93%.

ЮАР

ЮАР на ЧМ-2026 Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Состав

Вратари : Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунз»), Рикардо Госс («Сивелеле»), Сифо Шэйн («Орландо Пайрэтс»).

: Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунз»), Рикардо Госс («Сивелеле»), Сифо Шэйн («Орландо Пайрэтс»). Защитники : Кхулисо Мудау («Мамелоди Сандаунз»), Олвету Маханя («Филадельфия»), Брэдли Кросс («Кайзер Чифс»), Табанг Матулуди («Полокване Сити»), Нкосинати Сибиси («Орландо Пайрэтс»), Обрей Модиба («Мамелоди Сандаунз»), Мбекезели Мбокази («Чикаго»), Име Окон («Ганновер»), Самукеле Кабини («Мольде»), Камохело Себелебеле («Орландо Пайрэтс»), Хулумани Ндамане («Мамелоди Сандаунз»).

: Кхулисо Мудау («Мамелоди Сандаунз»), Олвету Маханя («Филадельфия»), Брэдли Кросс («Кайзер Чифс»), Табанг Матулуди («Полокване Сити»), Нкосинати Сибиси («Орландо Пайрэтс»), Обрей Модиба («Мамелоди Сандаунз»), Мбекезели Мбокази («Чикаго»), Име Окон («Ганновер»), Самукеле Кабини («Мольде»), Камохело Себелебеле («Орландо Пайрэтс»), Хулумани Ндамане («Мамелоди Сандаунз»). Полузащитники : Тебохо Мокуна («Мамелоди Сандаунз»), Джейден Адамс («Мамелоди Сандаунз»), Таленте Мбата («Орландо Пайрэтс»), Яя Ситоле («Тондела»).

: Тебохо Мокуна («Мамелоди Сандаунз»), Джейден Адамс («Мамелоди Сандаунз»), Таленте Мбата («Орландо Пайрэтс»), Яя Ситоле («Тондела»). Нападающие: Освин Апполлис («Орландо Пайрэтс»), Тшепанг Мореми («Орландо Пайрэтс»), Эвиденс Макгопа («Орландо Пайрэтс»), Лайл Фостер («Бёрнли»), Икраам Райнерс («Мамелоди Сандаунз»), Релебохиле Мофокенг («Орландо Пайрэтс»), Темба Зване («Мамелоди Сандаунз»), Тапело Масеко (АЕЛ).

Сборная ЮАР здорово провела отборочный цикл ЧМ-2026, выиграв очень непростую группу с Нигерией, Бенином, Лесото, Руандой и Зимбабве. Одержала пять побед при трёх ничьих и двух поражениях (включая одно техническое из-за выхода дисквалифицированного игрока). Благодаря этому заработала прямую путёвку на чемпионат мира.

Возглавляет сборную ЮАР бельгиец Уго Броос. 74-летний специалист будет одним из самых возрастных тренеров на турнире. С южноафриканцами он работает уже пять лет, так что команда и тренер хорошо знают друг друга – это дополнительный козырь на ЧМ-2026. Броос по ходу своей тренерской карьеры, растянувшейся на 38 лет, возглавлял «Брюгге», «Андерлехт», «Трабзонспор» и другие менее известные клубы, а также сборную Камеруна. Завоевал три чемпионских титула в Бельгии. С камерунцами побеждал на Кубке Африки, с ЮАР – взял бронзу в 2023 году.

Уго Броос Фото: Manuel Velasquez/Getty Images

В составе южноафриканцев нет звёзд, которые были бы на виду в Европе. В заявке всего семь легионеров, а остальные – игроки из клубов ЮАР. Самый дорогой футболист страны – Лайл Фостер. Нападающий «Бёрнли» оценивается Transfermarkt в € 10 млн. Остальные стоят не дороже € 3 млн.

Более полусотни матчей за сборную ЮАР в нынешнем составе провели трое – голкипер Ронуэн Уильямс (62), Темба Зване (52) и Тебохо Мокуна (51). Лучшие бомбардиры – 36-летний Зване (забил 12 мячей) и Фостер (10 голов в 26 матчах). А в отборочном цикле ЧМ-2026 самым результативным стал вингер Освин Апполлис, набравший 2+4.

Сборная ЮАР забила больше всех в своей отборочной группе, но не так уж и много – 17 мячей (в среднем 1,7 за игру). Её футбол скорее рациональный, нежели атакующий. Интересно, что на ЧМ-2026, как и на домашнем ЧМ-2010, южноафриканцы сыграют в матче открытия с Мексикой. Тогда встреча завершилась ничьей – 1:1.

Шансы сборной ЮАР даже на выход из группы оцениваются не очень высоко – Opta даёт на это 48,56%. Вероятность попадания южноафриканцев в 1/8 финала оценивается в 18,96%, в четвертьфинал – в 5,72%, в полуфинал – в 1,25%, а в финал – в 0,31%. Поверить в победу команды Брооса на ЧМ-2026 просто невозможно – всего 0,1%.

Чехия

Чехия на ЧМ-2026 Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Состав

Вратари : Лукаш Горничек («Брага»), Матей Коварж (ПСВ), Индржих Станек («Славия»).

: Лукаш Горничек («Брага»), Матей Коварж (ПСВ), Индржих Станек («Славия»). Защитники : Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия»), Томаш Голеш («Славия»), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия»), Давид Юрасек («Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»), Давид Зима («Славия»).

: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия»), Томаш Голеш («Славия»), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия»), Давид Юрасек («Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»), Давид Зима («Славия»). Полузащитники : Лукаш Черв («Виктория»), Владимир Дарида («Градец-Кралове»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Славия»), Хьюго Сохурек («Спарта»), Александр Сойка («Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Лион»), Денис Вишински («Виктория»).

: Лукаш Черв («Виктория»), Владимир Дарида («Градец-Кралове»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Славия»), Хьюго Сохурек («Спарта»), Александр Сойка («Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Лион»), Денис Вишински («Виктория»). Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хоры («Славия»), Моймир Хитил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).

У сборной Чехии был очень непростой путь на чемпионат мира. В отборочном цикле чехи заняли второе место в группе с Хорватией, Фарерскими островами, Черногорией и Гибралтаром. Выиграли пять матчей, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. В результате пробиваться на ЧМ-2026 пришлось через стыки. В полуфинале и финале плей-офф Чехия одолела, соответственно, Ирландию и Данию по пенальти, завершив оба матча со счётом 2:2.

Сборную Чехии вывел на ЧМ-2026 ещё один тренер-ветеран – 74-летний Мирослав Коубек. Этот специалист возглавил национальную команду перед стыками, после того как был отправлен в отставку Иван Гашек. Коубек тренирует с 1983 года, почти всю свою карьеру работал с чешскими клубами. Выиграл только два трофея – чемпионский титул и Суперкубок страны с «Викторией Пльзень».

Мирослав Коубек Фото: Soccrates/Getty Images

Семь игроков в заявке сборной Чехии представляют топ-лиги Европы. Самые дорогие футболисты страны – Ладислав Крейчи (€ 22 млн), Павел Шульц (€ 20 млн), Патрик Шик (€ 18 млн) и Лукаш Горничек (€ 18 млн). К ключевым фигурам можно отнести также Томаша Соучека – лидера в сегодняшнем составе по количеству матчей за национальную команду (89). Центральный полузащитник ещё и второй бомбардир с 17 голами. Больше него забил только Шик (25 мячей в 52 матчах). Нападающий «Байера» и Томаш Хоры были самыми результативными в сборной на групповом этапе квалификации: у Шика 4+0, а у Хоры – 1+3. Между тем у чехов тоже есть в заявке 17-летний игрок – Хьюго Сохурек. Кроме того, попал в состав экс-нападающий «Локомотива» Ян Кухта.

Из тех, кого не взяли на ЧМ-2026, стоит вспомнить экс-спартаковца Алекса Крала. Последний матч Гашека, в котором чехи проиграли Фарерским островам (1:2), стал последним в заявке сборной и для полузащитника «Униона». Новый тренер Крала не вызывал.

Пока трудно говорить, в какой футбол будет играть сборная Чехии на ЧМ-2026. Коубек слишком мало работал, чтобы у его команды появилось лицо. В двух матчах стыков чехи много забили и много пропустили.

Шансы сборной Чехии на выход из группы, по версии Opta, – 64,19%. А вот дальше команда Коубека вряд ли продвинется. На попадание чехов в 1/8 финала дают 28,68%, в четвертьфинал – 10,30%, в полуфинал – 2,89%, а в финал – 0,94%. Ещё ниже вероятность победы этой сборной на чемпионате мира – 0,27%.

Южная Корея

Южная Корея на ЧМ-2026 Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Состав

Вратари : Чжо Хен У («Ульсан Хёндэ»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хёндэ Моторс»).

: Чжо Хен У («Ульсан Хёндэ»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хёндэ Моторс»). Защитники : Ким Мин Джэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланн»), Ким Тхэ Хён («Касима Антлерс»), Пак Джин Сеоб («Чжэцзян»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тэ Сок («Аустрия» Вена), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ким Мун Хван («Тэчжон Ситизен»).

: Ким Мин Джэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланн»), Ким Тхэ Хён («Касима Антлерс»), Пак Джин Сеоб («Чжэцзян»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тэ Сок («Аустрия» Вена), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ким Мун Хван («Тэчжон Ситизен»). Полузащитники : Ян Хен Чжун («Селтик»), Пайк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бём («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хёндэ Моторс»), Пэ Чжу Хо («Сток Сити»), Ом Чжи Сун («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин («ПСЖ»).

: Ян Хен Чжун («Селтик»), Пайк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бём («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хёндэ Моторс»), Пэ Чжу Хо («Сток Сити»), Ом Чжи Сун («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин («ПСЖ»). Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Чжо Гю Сон («Мидтьюлланн»).

У сборной Южной Кореи не возникло проблем с преодолением отбора ЧМ-2026. На первом этапе южнокорейцы выиграли группу с Китаем, Таиландом и Сингапуром. Одержали пять побед при одной ничьей в шести турах. В следующем раунде также финишировали на первом месте в группе с Иорданией, Ираком, Оманом, Палестиной и Кувейтом. Причём снова прошли всю дистанцию без поражений – шесть побед и четыре ничьих. В результате Южная Корея заработала прямую путёвку на чемпионат мира.

Тренирует команду местная легенда Хон Мён Бо – бывший защитник, сыгравший 136 матчей за сборную, и обладатель «Бронзового мяча» ЧМ-2002, где Южная Корея долетела до полуфинала. Это его второй заход. Впервые Хон Мён Бо возглавил сборную в 2013 году, после того как несколько месяцев отработал ассистентом Гуса Хиддинка в «Анжи». Под его руководством южнокорейцы выступали на ЧМ-2014, но на том турнире добыли только ничью с Россией, а затем проиграли Алжиру и Бельгии. 10 лет спустя в сборную Южной Кореи вернулся уже намного более опытный и зрелый тренер Хон Мён Бо, взявший два чемпионских титула с клубом «Ульсан Хёндэ».

Хон Мён Бо Фото: Christian Bruna/Getty Images

Сегодняшних звёзд сборной Южной Кореи знает весь мир: наиболее дорогие футболисты страны по версии Transfermarkt – Ли Кан Ин (€ 28 млн), Ким Мин Джэ (€ 20 млн) и Сон Хын Мин (€ 15 млн). Экс-игрок «Тоттенхэма» был самым результативным у южнокорейцев в отборочном цикле. Сон забил 10 мячей и сделал четыре голевые передачи. Он же лидер национальной команды за всю её историю по количеству матчей (143) – обошёл как раз Хон Мён Бо. Сон ещё и лучший бомбардир в нынешнем составе (56 голов). Довольно неожиданно присутствие в заявке азиатской команды игрока с европейским именем – Йенс Кастроп. Это немец с корейскими корнями. Сыграет на ЧМ-2026 и экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём.

Хон Мён Бо хочет, чтобы сборная Южной Кореи действовала при нём агрессивно и быстро, прессинговала и атаковала на скорости. Классных атакующих игроков в составе хватает, а исполнительность всегда будет одной из сильных сторон этой команды. Возможно, южнокорейцы опять удивят.

Opta оценивает вероятность выхода Южной Кореи из группы достаточно высоко – в 70,14%. Впрочем, на более поздних стадиях команду Хон Мён Бо не видят. Шансы на её попадание в 1/8 финала – 33,5%, в четвертьфинал – 12,8%, в полуфинал – 4,01%, а в финал – 1,34%. Если южнокорейцы сенсационно выиграют чемпионат мира, то трофей возьмет сборная, которой до турнира давали на это лишь 0,39%.