Странные дела с Березуцким, новые детали ада «Кубани» с деньгами. Главное в ФНЛ

Пока в «Урале» не могут определиться с Василием Березуцким, в Туле и Челябинске губернаторы заявили, что их цель на новый сезон – МИР РПЛ и они приложат для этого максимум усилий. Собрали все самые интересные новости в традиционном дайджесте «Чемпионата».

В «Урале» непонятки с Березуцким

Один из самых загадочных сюжетов недели – ситуация вокруг Василия Березуцкого. Президент «Урала» Григорий Иванов сначала заявил, что клуб будет искать нового главного тренера, поскольку Березуцкий покинул команду. Однако спустя несколько часов опроверг собственные слова: «Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске – и игроки, и тренеры. Больше ничего. Всё остальное – домыслы. Давайте не будем торопить события!»

Таким образом, вопрос о будущем Березуцкого остаётся открытым. Официально главный тренер «Урала» свою должность пока сохраняет. По итогам сезона Лиги PARI – 2025/2026 команда зашла в стыки с третьего места, но по сумме двух встреч уступила махачкалинскому «Динамо».

«Челябинск» собирается в Премьер-Лигу?

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил задачи клуба на предстоящий сезон в Первой лиге. Формально цель — место в первой семёрке, однако попадание в четвёрку также рассматривается как часть спортивной задачи.

Алексей Текслер губернатор Челябинской области – в интервью ТАСС «Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Задача на следующий год для «Челябинска» – попасть в первую семёрку, занять место с первого по четвёртое тоже входит в эту задачу. Проект футбольного клуба «Челябинск» развивается, в этой связи у команды, как и у любого живого организма, есть процесс развития. Всё должно быть правильным. Если команда будет достойна выйти в РПЛ по ходу сезона, мы будем это видеть и понимать. Сейчас исходим из задач, которые я вам сформулировал».

Регион готовит необходимую инфраструктуру. По словам Текслера, стадион «Центральный» модернизируют под требования лицензии РФС-1. Параллельно идёт усиление состава – «Челябинск» уже объявил о переходах опорника Сергея Макарова и вингера Ильи Сафронова из «Ротора». Также клуб подписал контракт с вратарём Иваном Ломаевым.

«Арсенал» тоже усиливается и смотрит в сторону РПЛ

После финиша на 13-й строчке в минувшем сезоне руководство Тульской области обозначило новые ориентиры для «Арсенала». Губернатор Дмитрий Миляев признал результат неудовлетворительным и отметил, что клуб способен бороться за места значительно выше.

Дмитрий Миляев губернатор Тульской области «Точно есть куда расти. Это не тот уровень, к которому стремились. Но так сезон сложился. Часть ответственности за результат готов взять на себя. Когда пришёл тренер Дмитрий Гунько, я сказал ему, что хочу, чтобы команда раскрепостилась и заиграла. Казалось, что ребята были зажаты тогда. Но конкретных результатов, задач я не сформулировал. Сезон сложился так, как сложился. Мы приняли решение, что тренер продолжит работу. Планы – войти в пятёрку‑шестёрку лучших клубов Первой лиги».

Туляки уже вышли на трансферный рынок – подписали форварда Рашида Магомедова из «Нефтехимика» (забил девять голов в 32 матчах прошедшего сезона), вингера Давида Давидяна из «Ротора» (5+3 по системе «гол+пас» в 27 играх) и полузащитника Илью Жигулёва из «Черноморца» (1+7 в 30 матчах).

При этом большая группа футболистов покинет Тулу – в клубе намечается перестройка состава.

«Уфа» требует изменить регламент РФС

В «Уфе» добиваются изменений в регламенте после нашумевшей истории с «технарём» из-за невылета в Хабаровск. Контрольно-дисциплинарный комитет решил, что ситуация не была форс-мажорной.

Генеральный директор клуба Марат Шмаков в интервью «РБ Спорт» заявил, что действующие правила не учитывают регулярные проблемы с закрытием аэропортов и транспортными ограничениями: «Самого страшного, что могло произойти, мы избежали – если бы решение КДК повлияло на положение в турнирной таблице. Может быть, на этот счёт КДК даже выдохнул. Нам звонили руководители многих футбольных клубов. Они с недоумением высказывались об этой ситуации: решение – спорное».

Гендиректор «Уфы» Марат Шмаков Фото: ФК «Уфа»

Раньше в регламенте был пункт об обязательном прибытии команды минимум за сутки до матча. Потом его убрали. «Более чётко пропишите, за сколько дней клубу надо прибывать в город и как разрабатывать планы Б, – продолжает Шмаков. – В нашем случае звучали даже такие вещи: мы должны были приехать в Москву или Екатеринбург на автобусе, чтобы улететь оттуда. Пропишите эти планы Б, мы будем ими пользоваться в рамках документов, которые регламентируют работу футбольных клубов».

По итогам сезона-2025/2026 «Уфа» заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков, и сохранила прописку в дивизионе. «СКА-Хабаровск» расположился на 13-й строчке с 42 очками.

В Костроме нашли нового вратаря

Костромской «Спартак» перестраивает тренерский штаб и потихоньку усиливает состав. По ходу прошедшего сезона у команды была серьёзная проблема с вратарями. Тренерский штаб использовал сразу пять человек! Почти как московский «Спартак» времён Андрея Червиченко.

На разных отрезках играли Михаил Гайдаш, Никита Корец, Сергей Ещенко, Денис Терехов и Даниэль Саппа. Аргентинский голкипер пришёл зимой, но так и не впечатлил – круто выбивал мяч в поле, но пропускал после почти что каждого второго удара.

«Спартак» объявил о договорённости с 32-летним Егором Шамовым, который до недавнего времени выступал за «Енисей».

Егор Шамов в костромском «Спартаке» Фото: ФК «Спартак-Кострома»

В своё время Шамов провёл 31 матч в Премьер-Лиге – за тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

Игроки «Кубани» хотят бойкотировать матч

Финансовые проблемы в Краснодаре вновь вышли на первый план. По данным нескольких источников, футболисты и сотрудники «Кубани» не получали выплаты несколько месяцев и даже рассматривали вариант бойкота матча с «Тюменью».

По данным журналиста Сергея Ильёва, ситуация частично стабилизировалась после того, как игрокам выплатили одну зарплату и несколько премий. Благодаря этому команда согласилась выйти на ближайший матч. Однако долги по-прежнему остаются – клуб должен футболистам ещё две зарплаты, премиальные и квартирные выплаты.

Теперь главный вопрос – состоится ли заключительный выезд сезона в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом-2». Если финансовые обязательства не будут закрыты, новый кризис может начаться уже на следующей неделе.