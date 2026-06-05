Главное о группе B на ЧМ-2026. Палачей Италии ждут в плей-офф, а у хозяйки Канады проблема

Это второй текст, посвящённый представлению сборных, которые сыграют на ЧМ-2026. Сегодня расскажем о командах группы В – Канаде, Катаре, Швейцарии, Боснии и Герцеговины. Не самый яркий квартет по составу участников, тем не менее по-своему интересный.

Канада

Канада на ЧМ-2026 Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Состав

Вратари : Максим Крепо («Орландо Сити»), Оуэн Гудман («Кристал Пэлас»), Дейн Сен Клер («Интер Майами»).

: Максим Крепо («Орландо Сити»), Оуэн Гудман («Кристал Пэлас»), Дейн Сен Клер («Интер Майами»). Защитники : Мойзе Бомбито («Ницца»), Дерек Корнелиус («Олимпик» Марсель), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Люк Де Фужероль («Фулхэм»), Алистер Джонстон («Селтик»), Алфи Джонс («Мидлсбро»), Ричи Ларьи («Торонто»), Нико Сигур («Хайдук» Сплит), Джоэл Уотерман («Чикаго Файр»).

: Мойзе Бомбито («Ницца»), Дерек Корнелиус («Олимпик» Марсель), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Люк Де Фужероль («Фулхэм»), Алистер Джонстон («Селтик»), Алфи Джонс («Мидлсбро»), Ричи Ларьи («Торонто»), Нико Сигур («Хайдук» Сплит), Джоэл Уотерман («Чикаго Файр»). Полузащитники : Али Ахмед («Норвич Сити»), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал»), Матьё Шуаньер («Лос-Анджелес»), Стефен Эуштакиу («Порту»), Марсело Флорес («УАНЛ Тигрес»), Исмаэль Коне («Сассуоло»), Лиам Миллар («Халл Сити»), Хонатан Осорио («Торонто»), Натан-Дилан Салиба («Андерлехт»), Джейкоб Шаффельбург («Лос-Анджелес»).

: Али Ахмед («Норвич Сити»), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал»), Матьё Шуаньер («Лос-Анджелес»), Стефен Эуштакиу («Порту»), Марсело Флорес («УАНЛ Тигрес»), Исмаэль Коне («Сассуоло»), Лиам Миллар («Халл Сити»), Хонатан Осорио («Торонто»), Натан-Дилан Салиба («Андерлехт»), Джейкоб Шаффельбург («Лос-Анджелес»). Нападающие: Джонатан Дэвид («Ювентус»), Промис Дэвид («Юнион Сент-Жиллуа»), Кайл Ларин («Мальорка»), Тани Олувасейи («Вильярреал»).

Канада – одна из трёх хозяек ЧМ-2026. Следовательно, в отборочном цикле не выступала и готовиться к домашнему чемпионату мира могла только через товарищеские матчи и участие в других турнирах. На Кубке КОНКАКАФ – 2025 канадская команда добралась лишь до четвертьфинала, где уступила по пенальти Гватемале.

Тренирует сборную Канады американец – Джесси Марш. Этот 52-летний специалист известен в Европе по работе с «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг» и «Лидсом». Он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Австрии. Канадцы назначили Марша в мае 2024-го. В том же году на Кубке Америки Джесси дотащил команду до полуфинала.

Джесси Марш Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

В составе сборной Канады есть пара звёзд – это Альфонсо Дэвис (оценивается Transfermarkt в € 40 млн) и Джонатан Дэвид (€ 30 млн). В тройку самых дорогих игроков страны входит ещё Исмаэль Коне (€ 25 млн). Такие имена, как Тейджон Бьюкенен и Кайл Ларин, тоже хорошо известны болельщикам. Дэвид – лучший бомбардир в истории национальной команды с 39 голами. А наибольшее количество матчей за сборную Канады в нынешнем составе провёл Хонатан Осорио (90). Ларин отстаёт всего на одну игру.

Неприятная новость для канадских болельщиков: Дэвис пропустит первый матч на ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной. Защитник «Баварии» продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, полученной в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Это вообще травматичный игрок, так что непонятно, насколько на него может рассчитывать команда на чемпионате мира.

При Марше у канадцев, с одной стороны, дисциплинированная и компактно играющая команда, а с другой – стремящаяся держать линию обороны относительно высоко и прессинговать. Обученная быстро возвращать себе мяч и действовать в переходных фазах. Идеи у тренера привлекательные, но вопрос, как сработают на уровне чемпионата мира.

Аналитики Opta практически не сомневаются, что сборная Канады выйдет из группы – на это дают 79,78%. Тем не менее далеко хозяева вряд ли заберутся. Вероятность их попадания в 1/8 финала – 43,52%, в четвертьфинал – 18,8%, в полуфинал – 5,76%, в финал – 1,71%. Шансы впервые в истории победить на чемпионате мира – просто мизерные (0,42%).

Катар

Катар на ЧМ-2026 Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Состав

Вратари : Салах Закария («Аль-Духаиль»), Мешаал Исса Баршам («Аль-Садд»), Махмуд Абунада («Аль-Райян»).

: Салах Закария («Аль-Духаиль»), Мешаал Исса Баршам («Аль-Садд»), Махмуд Абунада («Аль-Райян»). Защитники : Буалем Хухи («Аль-Садд»), Педру Мигел («Аль-Садд»), Султан Аль-Браке («Аль-Духаиль»), Аль-Хашми Аль-Хуссейн («Аль-Араби»), Аюб Аль-Уи («Аль-Гарафа»), Исса Лайе («Аль-Араби»), Лукас Мендес («Аль-Вакра»), Хомам Аль-Амин («Культураль Леонеса»).

: Буалем Хухи («Аль-Садд»), Педру Мигел («Аль-Садд»), Султан Аль-Браке («Аль-Духаиль»), Аль-Хашми Аль-Хуссейн («Аль-Араби»), Аюб Аль-Уи («Аль-Гарафа»), Исса Лайе («Аль-Араби»), Лукас Мендес («Аль-Вакра»), Хомам Аль-Амин («Культураль Леонеса»). Полузащитники : Ахмед Фатхи («Аль-Араби»), Джассем Габер («Аль-Райян»), Ассим Мадибо («Аль-Вакра»), Абдулязиз Хатем («Аль-Райян»), Карим Будиаф («Аль-Духаиль»), Мохамед Аль-Маннаи («Аль-Шамаль»).

: Ахмед Фатхи («Аль-Араби»), Джассем Габер («Аль-Райян»), Ассим Мадибо («Аль-Вакра»), Абдулязиз Хатем («Аль-Райян»), Карим Будиаф («Аль-Духаиль»), Мохамед Аль-Маннаи («Аль-Шамаль»). Нападающие: Алмоез Али («Аль-Духаиль»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Тахсин Мохаммед Джамшид («Аль-Духаиль»), Эдмилсон Жуниор («Аль-Духаиль»), Ахмед Аль-Ганехи («Аль-Гарафа»), Ахмед Алаэльдин («Аль-Райян»), Хасан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Мохаммед Мунтари («Аль-Гарафа»), Юсуф Абдурисаг («Аль-Вакра»).

Если четыре года назад Катар сыграл на чемпионате мира как организатор турнира, то на ЧМ-2026 пришлось проходить через отбор. Сборной удалось это сделать впервые в истории. Но дорога получилась длинной и трудной. На первом этапе катарцы заняли первое место в группе с Кувейтом, Индией и Афганистаном – выиграли пять матчей и один завершили вничью. А вот в следующем раунде стали лишь четвёртыми в группе с Ираном, Узбекистаном, ОАЭ, Кыргызстаном и КНДР. Одержали только четыре победы в 10 турах при пяти поражениях и одной ничьей. Катар вынужден был продолжать квалификацию в стыках. Там в группе из трёх команд скатал ничью с Оманом (0:0) и одолел ОАЭ (2:1), благодаря чему финишировал первым – для завоевания путёвки на ЧМ-2026 достаточно было оказаться в топ-2.

Тренер сборной Катара – очень известная фигура. Это Хулен Лопетеги, возглавлявший ранее Испанию, мадридский «Реал», «Порту», «Севилью», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Его главный успех – победа с «Севильей» в Лиге Европы сезона-2019/2020. Уже ровно год 59-летний испанец работает со сборной Катара, которую принял как раз незадолго до стыков. Интересно, что последней репетицией для команды Лопетеги стал товарищеский матч с Россией (1:4). Судя по результату, крупное домашнее поражение указало тренеру на слабые места и помогло исправить ошибки.

Хулен Лопетеги Фото: Sportsfile via Getty Images

Главные звёзды сборной Катара – те же, что и прежде. Два самых дорогих игрока страны – Акрам Афиф (оценивается Transfermarkt в € 8 млн) и Алмоез Али (€ 2,5 млн). Эти двое и были лучшими в команде по результативности в отборочном цикле. Афиф набрал 4+13, Али забил 12 мячей и сделал один голевой пас. Алмоез – лучший бомбардир в истории катарской сборной с 60 голами. А наибольшее количество встреч провёл 35-летний форвард-капитан Хасан Аль-Хайдос (188). Почти все футболисты национальной команды выступают в местной богатой лиге. Только левый защитник Хомам Аль-Амин пристроился в испанскую «Культураль Лионесу» из Сегунды. Однако особенность сборной Катара – большое количество натурализованных игроков в её составе.

Возможно, при Лопетеги катарцы чуть-чуть добавят в тактическом плане, тем не менее потолок у этой команды всё равно низкий. Даже на домашнем ЧМ-2022 Катар не сумел выйти из группы, проиграв все три матча. Кажется, теперь тоже будет удачей зацепить хотя бы очко.

Впрочем, Opta даёт 43,48% на то, что команда Лопетеги преодолеет групповой этап. О большем не стоит и мечтать. Вероятность попадания сборной Катара в 1/8 финала – 16,16%, в четвертьфинал – 4,89%, в полуфинал – 1,21%, в финал – 0,20%, а победы на чемпионате мира – 0,06%.

Швейцария

Швейцария на ЧМ-2026 Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Состав

Вратари : Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»).

: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»). Защитники : Мануэль Аканджи («Интер»), Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Орель Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джёмерт («Валенсия»).

: Мануэль Аканджи («Интер»), Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Орель Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джёмерт («Валенсия»). Полузащитники : Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йохан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Михел Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндой («Ноттингем Форест»).

: Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йохан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Михел Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндой («Ноттингем Форест»). Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна»), Брил Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»).

Сборной Швейцарии не потребовались подвиги, чтобы решить задачу попадания на чемпионат мира. Швейцарцы на классе выиграли отборочную группу с Косовом, Словенией и Швецией. В шести турах одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Забили больше всех – 14 голов. Пропустили меньше всех – два мяча.

Возглавляет сборную Швейцарии по-прежнему экс-тренер «Спартака» Мурат Якин. Он занимает престижный пост с августа 2021 года. Предстоящий чемпионат мира станет третьим крупным турниром для Якина во главе национальной команды. На ЧМ-2022 швейцарцы дошли с ним до 1/8 финала, где были разгромлены Португалией со счётом 1:6. На Евро-2024 добились большего – попали в четвертьфинал, а там только в серии пенальти уступили Англии. В целом Якин справляется со своей работой достаточно успешно.

Мурат Якин Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В заявке швейцарцев на чемпионат мира – 24 игрока, выступающих в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Это говорит о многом. Самые дорогие футболисты страны по версии Transfermarkt – Йохан Манзамби (€ 50 млн), Грегор Кобель (€ 40 млн), Дан Ндой (€ 32 млн), Денис Закария (€ 25 млн), Ноа Окафор (€ 25 млн) и Ардон Яшари (€ 25 млн). Лидеры по количеству выступлений за национальную команду в сегодняшнем составе – опытнейшие, 33-летние хавбек-капитан Гранит Джака (рекордные 145 матчей) и защитник Рикардо Родригес (137). Лучший бомбардир – Брил Эмболо, забивший 24 гола. А в отборочном цикле ЧМ-2026 самым результативным в команде был Ндой, набравший 2+3. Кого ещё выделить? Разумеется, никому не нужно представлять экс-защитника «Манчестер Сити», а ныне «Интера» Мануэля Аканджи.

Ещё после Евро-2024 из сборной Швейцарии ушла одна из её ярчайших звёзд – Шердан Шакири. Атакующий хавбек обиделся на то, что Якин стал меньше ему доверять. Хотя последние два сезона Шакири здорово отыграл за «Базель», его возвращение так и не состоялось.

Швейцарцы при Якине играют в сбалансированный, тактически гибкий футбол. Команда и при владении мячом знает, что делать, и в переходных фазах крайне опасна. Сборная Швейцария выглядит явным фаворитом своей группы.

Opta оценивает шансы команды Якина преодолеть групповой этап в 85,43%. Вероятность попадания сборной Швейцарии в 1/8 финала – 50,42%, в четвертьфинал – 23,61%, в полуфинал – 9,79%, в финал – 4,02%. На то, что швейцарцы выиграют чемпионат мира, дают 1,51%.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина на ЧМ-2026 Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Состав

Вратари : Никола Василь («Санкт-Паули), Мартин Зломислич («Риека), Осман Хаджикич («Славен Белупо»).

: Никола Василь («Санкт-Паули), Мартин Зломислич («Риека), Осман Хаджикич («Славен Белупо»). Защитники : Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Нидал Челик («Ланс»).

: Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Нидал Челик («Ланс»). Полузащитники : Амир Хаджиахметович («Халл Сити»), Иван Шуньич («Пафос»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Беньямин Тахирович («Брондбю»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Керим-Сэм Алайбегович («Ред Булл Зальцбург»).

: Амир Хаджиахметович («Халл Сити»), Иван Шуньич («Пафос»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Беньямин Тахирович («Брондбю»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Керим-Сэм Алайбегович («Ред Булл Зальцбург»). Нападающие: Амар Мемич («Виктория Пльзень»), Эсмир Байрактаревич (ПСВ), Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Йово Лукич («Университатя»), Самед Баждар («Сарагоса»), Харис Табакович («Боруссия» Мёнхенгладбах), Эдин Джеко («Шальке»).

Сборная Боснии и Герцеговины сотворила одну из самых громких сенсаций отборочного цикла ЧМ-2026, победив в финале стыков Италию по пенальти. Да и полуфинал выиграла у Уэльса в серии 11-метровых. Боснийцы – везунчики! Но заработали свой фарт тяжёлым трудом, несмотря на то что в них мало кто верил. На групповом этапе сборная Боснии и Герцеговины тоже обошла крепкую Румынию, Кипр и Сан-Марино – финишировала на втором месте. Отстала только от Австрии. В восьми турах победила пять раз при двух ничьих и одном-единственном поражении.

Главный творец неожиданного прорыва боснийцев – тренер Сергей Барбарез. 54-летний специалист – достаточно известный в прошлом футболист. Фактически всю карьеру на позиции нападающего он провёл в Бундеслиге, поиграл даже за дортмундскую «Боруссию» и «Байер». Интересно, что Барбарез вообще не тренировал до того, как возглавить сборную Боснии и Герцеговины. Но в апреле 2024-го оказался во главе национальной команды спустя 16 лет после завершения карьеры.

Сергей Барбарез Фото: Warren Little/Getty Images

Самый статусный игрок боснийской сборной – конечно же, 40-летний Эдин Джеко. Её рекордсмен – как по проведённым матчам (148), так и по количеству голов (78). Джеко был самым результативным у Боснии и Герцеговины в отборочном цикле, набрав 6+1. Забавно, что, помимо нападающего «Шальке», никто из нынешнего состава национальной команды не забил за неё более четырёх мячей. Ещё одна звезда – 32-летний Сеад Колашинац, он второй по сыгранным встречам (64) из включённых в заявку футболистов.

Впрочем, самые дорогие игроки страны – те, кто помоложе. В € 25 млн Transfermarkt оценивает Тарика Мухаремовича, в € 22 млн – Керим-Сэма Алайбеговича и Эрмедина Демировича. Есть в составе боснийцев несколько молодых талантов, в том числе из топ-лиг Европы. Помимо того, обращает на себя внимание присутствие в заявке экс-легионеров РПЛ – Денниса Хаджикадунича, Армина Гиговича (оба поиграли за «Ростов») и Ивана Башича («Оренбург»).

Футбол у сборной Боснии и Герцеговины, на первый взгляд, простой. Команда Барбареза никому спуску не даёт – рубится за каждый мяч, как за последний, строит игру от обороны, поддерживает высокую интенсивность и компактность, хорошо бежит в контратаки. В штрафной боснийцы ищут Джеко, а тот – делает разницу.

Прогноз Opta на выход сборной Боснии и Герцеговины из группы – 62,6%. Вероятность того, что команда Барбареза доберётся до 1/8 финала, – 28,14%. До четвертьфинала – 10,06%, до полуфинала – 2,94%, а до финала – 0,87%. Можете представить боснийцев с кубком мира? На это аналитики дают 0,20%.