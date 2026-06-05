«У слухов о «Зените» ноги растут не с моей стороны». Тюкавин — о главных темах межсезонья

Константин Тюкавин — один из лучших российских нападающих своего поколения. Неудивительно, что каждые полгода его окружают трансферные слухи. Этим летом инсайдеры вновь заговорили о «Зените». Корреспондент «Чемпионата» обратился к самому футболисту, чтобы прояснить ситуацию. По ироничному стечению обстоятельств такая возможность представилась как раз в Санкт-Петербурге — после подписания соглашения о сотрудничестве между «Динамо» и «Бетсити» на ПМЭФ.

— Со слов Карпина, ты пропустил матч с Египтом из-за болей в колене. Что-то серьёзное?

— Не прямо критично. Просто есть дискомфорт после нагрузки. Сказываются всякие мелкие болячки после сезона. Можно сказать, что весной сыграл почти максимальное количество минут — пару игр только не полностью. Понятно, хотелось отдохнуть и восстановиться, избавиться от дискомфорта, чтобы меня ничего не тревожило потом на летних сборах.

— Главная новость для «Динамо» — это возвращение Сандро Шварца. Где тебя застала эта новость?

— Не то что бы я заранее знал, но общался с ним ещё до официального назначения. Тогда ещё не было понимания, только разговоры. Написал ему, сказал, что если все сложится, то увидимся, пообщаемся, и что мы соскучились. Думаю, когда Сандро приедет на сборы, будет много общения с ним.

Константин Тюкавин и Сандро Шварц Фото: РИА Новости

— Есть мнение, что «Динамо», выбрав главным тренером Шварца, покупает воспоминания и добром это не закончится. Что можешь ответить?

— Посмотрим. Нужно провести сборы. Понятно, что команда 2021 года отличается от состава, который есть сейчас. Я надеюсь, что Сандро найдёт к каждому подход и ключ, и всё будет хорошо.

— Считаешь, в одну реку можно войти дважды?

— Вот и посмотрим (смеётся)! Надо же проверить.

— Некоторые эксперты считают, что Гусеву зря не дали шанса в новом сезоне.

— Я не буду это обсуждать. Это решение руководства. Мы с ребятами были довольны Санычем, всем его штабом. Они нам помогали. И вы сами видите, как мы провели весну. Понятно, были волнообразные матчи. И в Кубке мы прошли «Спартак». Но, к сожалению, именно они взяли кубок с этой сеткой нашей. Достойно сыграли две игры с «Краснодаром». Да, не забили в основное время — проиграли по пенальти. Но можно сказать, что мы играли на равных с «Краснодаром». К Санычу вообще никаких вопросов.

— Как попрощался с Гусевым?

— Лично не виделись. Я ему записал видео — всё сказал там.

— Задумывался о том, что и когда у «Динамо» пошло не так в прошлом сезоне?

— Нет. Я думал о ноге и о том, как вернуться в строй — помогать и забивать голы. Не задумывался, что происходило не так.

— После ухода Карпина из «Динамо» изменилось его отношение к динамовским сборникам? Может, какие-то подколы появились?

— Нет. Думаю, всё то же самое. Он такой же весёлый, со своими шутками. Может где-то подколоть, ещё что-то сказать. Такого, что он грустный или не разговаривает с игроками, точно нет.

— Летнее трансферное окно набирает обороты и активно идёт прогрев интереса к тебе со стороны «Зенита». Понимаешь откуда растут ноги?

— Ноги точно растут не с моей стороны (смеётся). Думаю, это нормально, что какие-то команды интересуются. Но все понимают, что у меня хороший и долгий контракт с «Динамо». Пусть все обращаются в «Динамо», а потом уже клуб, если сочтёт нужным, придёт ко мне с какими-то новостями или предложениями.

— Любой футболист хочет выигрывать трофеи. К сожалению, у «Динамо» их давно не было. Какая у тебя мотивация оставаться в клубе?

— Моя главная мотивация — постараться выиграть что-то с моим родным клубом. Хочется выигрывать кубки, медали. Когда нас вернут в еврокубки — играть там. У меня контракт до 2030 года. Я отрабатываю и буду отрабатывать его честно.

Константин Тюкавин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Появились новости об интересе к Сперцяну из Саудовской Аравии. Если спроецировать на тебя, согласился бы поехать на Ближний Восток?

— Думаю, нет.

— Почему?

— Ну нет. В Саудовскую Аравию — точно нет. Рано. Хочется поиграть в футбол. Ну что там делать?

— Деньги.

— А как там с женой жить? Что, на вертолёте летать? Бредятина же! А я без жены не могу — один боюсь спать (улыбается).