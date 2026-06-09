Главное о группе I на ЧМ-2026. С Францией всё понятно, но будет ли Норвегия второй?

Продолжаем представление всех сборных, которые отобрались на ЧМ-2026. Познакомимся с командами группы I. Тут и стремительно прогрессирующая Норвегия, и крепкий Сенегал, и загадочная сборная Ирака. Ах да, ещё есть французы — самый стабильный участник двух предыдущих чемпионатов мира. Этот квартет считают «группой смерти».

Франция

Состав

Вратари: Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Фенербахче»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Французы не испытали больших проблем в квалификации к ЧМ-2026. Команда набрала 16 очков из 18 возможных и напрямую отобралась в финальную часть турнира. Украина и Азербайджан дважды проиграли грозному сопернику, а Исландия зацепила ничью на своём поле (2:2), но уступила на выезде (1:2). Французы пропустили всего четыре мяча (трижды их огорчили исландцы).

Главный тренер команды Дидье Дешам занимает свой пост больше 10 лет — с 2012 года. Сборная Франции под его руководством провела уже 178 матчей и одержала 115 побед. Ни при каком другом тренере она не выходила на поле так часто. Дешам привёл команду к золоту и серебру чемпионата мира, второму месту на чемпионате Европы, победе в Лиге наций. Однако его эпоха в сборной подходит к концу. Уже известно, что Дидье покинет команду после чемпионата мира.

Дидье Дешам Фото: Michael Owens/Getty Images

У сборной Франции самый дорогой состав предстоящего турнира — общая стоимость игроков составляет € 1,52 млрд (по версии Transfermarkt). Сразу пять футболистов из заявки оценивают в € 100+ млн. Вы почти наверняка сразу назовёте главную звезду команды. Конечно, это Килиан Мбаппе. Нападающего мадридского «Реала» оценивают в € 180 млн. У Килиана монструозная статистика на чемпионатах мира — 12 голов в 14 матчах. Мбаппе — второй бомбардир в истории сборной Франции (56 забитых мячей). От Оливье Жиру его отделяет всего один гол.

В пятёрку самых дорогостоящих игроков сборной Франции также входят Майкл Олисе («Бавария», € 150 млн), Дезире Дуэ («ПСЖ», € 120 млн), Вильям Салиба («Арсенал», € 100 млн) и Усман Дембеле («ПСЖ», € 100 млн). Трое из этой четвёрки играли в прошедшем финале Лиги чемпионов, двое в итоге поднимали трофей на головой. Полузащитник «Фенербахче» Н’Голо Канте — самый возрастной (35 лет) игрок в заявке французов, хавбек Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» — самый молодой (20 лет).

Из тех, кто не попал в окончательный состав, стоит отметить полузащитника «Реала» Эдуарду Камавинга. Мимо финальной заявки также пролетели нападающий «Аль-Насра» Кингсли Коман, защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю и голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье. Последний проиграл конкуренцию в клубе россиянину Матвею Сафонову — французский вратарь не выходил на поле с января 2026 года. Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике пропустит ЧМ-2026 из-за серьёзной травмы.

Футболисты сборной Франции прекрасно знакомы с требованиями главного тренера, учитывая, как долго он там работает. У Дешама многое завязано на дисциплине, и его периодически критикуют за излишне осторожный футбол. У французов потрясающая кадровая глубина, которая позволяет не переживать по поводу отсутствия некоторых игроков.

Обратимся к прогнозу Opta. 94,88% — такова вероятность выхода сборной Франции в плей-офф. У кого-то вообще есть сомнения по этому поводу? Вероятность выхода с первого места в группе составляет 60,17%, вероятность участия в 1/8 финала — 70,49%, в четвертьфинале — 48,07%, в полуфинале — 33,51%. На выход французов в финал дают 20,97%, на победу в турнире — 12,78% (второй результат среди всех участников ЧМ).

Сенегал

Состав

Вратари: Эдуард Менди («Аль-Ахли»), Мори Диав («Гавр»), Йеванн Диуф («Ницца»).

Защитники: Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Мусса Ниакате («Лион»), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Крепен Диатта («Монако»), Мамаду Сарр («Челси»), Исмаил Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Абдулай Сек («Маккаби» Хайфа), Мустафа Мбоу («Париж»), Илай Камара («Андерлехт»).

Полузащитники: Идрисса Гейе («Эвертон»), Пап Гейе («Вильярреал»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Пате Сисс («Райо Вальекано»).

Нападающие: Николас Джексон («Бавария»), Садио Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»), Бамба Диенг («Лорьян»), Илиман Ндиайе («Эвертон»), Ибрагим Мбайе («ПСЖ»), Ассане Диао («Комо»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»).

ДР Конго, Судан, Того, Мавритания, Южный Судан. Что объединяет все эти сборные? Они были соперниками Сенегала в отборочной группе ЧМ-2026. И никто из них так и не обыграл будущего участника финальной части турнира. Семь побед в 10 матчах, 22 забитых мяча, три пропущенных — сборная Сенегала уверенно выступила в отборочном цикле.

Несколько месяцев назад сенегальцы ни разу не проиграли на Кубке африканских наций. В драматичном финале они справились с марокканцами (1:0 д. вр.) и подняли трофей над головой. Спустя несколько недель пришла неприятная для Сенегала новость — команде влепили «технарь». В финале футболисты команды на какое-то время покинули поле в знак протеста после того, как судья назначил пенальти в их ворота. Команду вернули, она победила, а потом её лишили победы. Правда, сами сенегальцы не отдают трофей и демонстративно показывают всему футбольному миру, кого следует считать настоящим победителем турнира.

45-летний Пап Тиав является главным тренером сборной с 2024 года. Любопытно, что у него есть опыт игры в России. Московское «Динамо» арендовало Тиава у «Страсбурга» в 2002 году, и тот провёл семь матчей в форме столичной команды. Пап отыграл только 16 встреч за сборную Сенегала, однако был в заявке на триумфальном для страны ЧМ-2002 (отбегал 104 минуты в игре со шведами). У Тиава скромный тренерский опыт. Он работал с сенегальским клубом «Ниара Талли», после чего возглавил национальную команду.

Пап Тиав Фото: Franco Arland/Getty Images

Илиман Ндиайе (€ 55 млн), Исмаила Сарр (€ 40 млн), Пап Гейе (€ 40 млн), Николас Джексон (€ 40 млн) и Ламин Камара (€ 40 млн) — самые дорогостоящие игроки сборной Сенегала, по версии Transfermarkt. В составе команды, конечно, выделяется Садио Мане. Это лучший бомбардир сборной (54 гола) и второй футболист по количеству матчей (125). Сейчас 34-летний Мане представляет «Аль-Наср», а ранее он стал чемпионом Англии и Германии с «Ливерпулем» и «Баварией» соответственно. И не забываем, что Мане добрался до победы в Лиге чемпионов вместе с клубом АПЛ.

В сборной есть ещё несколько футболистов, которые прекрасно знакомы любителям АПЛ. Вратарь Эдуард Менди и защитник Калиду Кулибали играли за «Челси», а первый стал вместе с лондонским клубом победителем ЛЧ. Идрисса Гейе — рекордсмен сборной Сенегала по количеству матчей (130).

Физическая мощь, выносливость, неуступчивость в единоборствах, высокая скорость — сильные стороны сенегальских футболистов. Наличие взрывных вингеров позволяет кошмарить оборону соперника. Правда, сенегальцам очень не хватает забивного центрального нападающего. Возможно, Николас Джексон изменит ситуацию в лучшую сторону.

По версии Opta, вероятность прохода сборной Сенегала в плей-офф составляет 62,48%. А вот шансы на золото ЧМ-2026 оцениваются в 0,91%. Вероятность выхода африканской сборной в 1/8 финала составляет 29,73%, в четвертьфинал — 13,82%, в полуфинал — 5,86%, в финал — 2,46%.

Ирак

Состав

Вратари: Фахад Талиб («Аль-Талаба»), Ахмед Басил («Аль-Шорта»), Джалал Хассан («Аль-Завраа»).

Защитники: Манаф Юнис («Аль-Шорта»), Хуссейн Али («Погонь»), Заид Тахсин («Пахтакор»), Ребин Сулака («Порт»), Акам Хашем («Аль-Завраа»), Мерхас Доски («Виктория»), Ахмед Яхья («Аль-Шорта»), Франс Путрос («Персиб»), Мустафа Саадун («Аль-Шорта»).

Полузащитники: Заид Исмаил («Аль-Талаба»), Амир Аль-Аммари («Краковия»), Кевин Якоб («Орхус»), Зидан Икбаль («Утрехт»), Аймар Шер («Сарпсборг»), Юссеф Амин (АЕК Ларнака), Ибрахим Байеш («Аль-Дафра»), Ахмед Касем («Нэшвилл»), Марко Фарджи («Венеция»), Али Джасим («Аль-Наджма»).

Нападающие: Али Аль-Хамади («Лутон»), Али Юсуф («Аль-Талаба»), Аймен Хуссейн («Аль-Карма»), Моханад Али («Дибба»).

Сборная Ирака стала последней командой, отобравшейся на чемпионат мира. Она провела в общей сложности 21 матч в квалификации — самый высокий показатель среди всех участников финальной части. Грандиозная кампания длилась 866 дней, а сборная задействовала 49 футболистов. Последний этап оказался самым сложным. Игроки Ирака два дня добирались до Мексики на межконтинентальный стыковой матч с Боливией. Воздушное пространство азиатской страны закрыли из-за конфликта на Ближнем Востоке, поэтому до Северной Америки путь лежал через Иорданию. Ирак справился с Боливией (2:1) и квалифицировался на второй в своей истории чемпионат мира.

Сборную Ирака возглавляет иностранный тренер — австралиец Грэм Арнольд. Четыре года назад он поехал на чемпионат мира в Катаре. Там сборная Австралии под его руководством вышла в 1/8 финала, оставив за бортом плей-офф датчан. Правда, одолеть аргентинцев не получилось (1:2). Предыдущего тренера сборной Ирака испанца Хесуса Касаса критиковали за слишком частые перестановки в составе. Арнольд обеспечил в этом плане стабильность.

Запрет для игроков на социальные сети во время выступления за сборную — таким было одно из первых решений Грэма на посту главного тренера команды. По словам австралийца, это оказало большое влияние. Запрет защитил игроков от требовательных иракских СМИ и болельщиков, а также минимизировал отвлекающие факторы, связанные с бурной политической ситуацией на Ближнем Востоке.

Грэм Арнольд Фото: Rodrigo Oropeza/Getty Images

В заявке сборной Ирака всего восемь игроков, которых Transfermarkt оценивает не менее чем в € 1 млн. Ахмед Касем — самый дорогостоящий футболист команды (€ 3,5 млн). Али Аль-Хамади на протяжении всей профессиональной карьеры играет в Великобритании. В прошлом сезоне он бегал в аренде за «Лутон», но права на него принадлежат «Ипсвичу». 30-летний Аймен Хуссейн стал автором победного гола в матче с боливийцами. Он посвятил этот успех иракцам, которые многое пережили за последние годы. Сам Хуссейн потерял отца и брата во время насилия, которое охватило его страну.

Полузащитник Амир Аль-Аммари внёс важный вклад в успех сборной в отборочном цикле. Он отвечал за стандартные положения и выполнял большой объём работы при игре обороне. Аль-Аммари родился в Швеции и представлял сборную этой страны на юношеском уровне. Фланговый защитник Мерхас Доски работал каменщиком и бегал в низших лигах, прежде чем стал профессионалом. Он отметился голом в недавнем товарищеском матче с Испанией (1:1).

Арнольд точно знает, как мотивировать не самые сильные сборные, учитывая хороший результат Австралии на прошлом ЧМ. Не исключено, что Ирак сыграет в Северной Америке так же, как и в заключительном матче квалификации. Тогда команда действовала компактно и использовала контратаки. Она вышла с двумя форвардами в стартовом составе, на которых навешивали при каждой возможности. Скорее всего, Арнольд продолжит использовать схему 4-4-2.

Opta совсем не верит в сборную Ирака. Вероятность выхода команды в плей-офф составляет 26,96% — третье место с конца среди всех участников турнира. Впрочем, это не должно удивлять с учётом сложности группы. Вероятность того, что Ирак станет чемпионом мира, составляет 0,06%. Проход в финал оценивают в 0,20%, в полуфинал — 0,79%. Это что-то из области фантастики. 8,90% — вероятность выхода сборной Ирака в 1/8 финала, 2,86% — в четвертьфинал.

Норвегия

Состав

Вратари: Эрьян Нюланд («Севилья»), Эгиль Сельвик («Уотфорд»), Сандер Тангвик («Гамбург»).

Защитники: Кристоффер Аер («Брентфорд»), Фредрик Бьёркан («Будё-Глимт»), Сондре Лангос («Дерби Каунти»), Торбьёрн Хеггем («Болонья»), Лео Эстигор («Дженоа»), Давид Мёллер Волфе («Вулверхэмптон»), Хенрик Фальхенер («Викинг»).

Полузащитники: Маркус Педерсен («Торино»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Патрик Берг («Будё-Глимт»), Тело Осгор («Рейнджерс»), Сандер Берге («Фулхэм»), Оскар Бобб («Фулхэм»), Йенс Петтер Хёуге («Будё-Глимт»), Мортен Торсби («Кремонезе»), Фредрик Эурснес («Бенфика»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Сёрлот («Атлетко»), Йёрген Странн Ларсен («Кристал Пэлас»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг»).

Абсолютное доминирование. Именно таким словосочетанием можно описать выступление сборной Норвегии в отборочной группе. Восемь побед в восьми матчах, 37 забитых мячей, отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя. И даже главного соперника по группе — итальянцев — норвежцы не заметили (3:0 и 4:1). А ещё они по два раза обыграли Израиль, Эстонию и Молдавию. Возможно, вас удивит, но Норвегия выступит на чемпионате мира впервые с 1998 года.

Главному тренеру команды Столе Сольбаккену 58 лет. До назначения в сборную Норвегии он работал в Дании («Копенгаген»), Германии («Кёльн») и Англии («Вулверхэмптон»). Столе собрал коллекцию из 12 трофеев. Он стал восьмикратным чемпионом Дании и четырёхкратным обладателем Кубка страны. Под его руководством «Копенгаген» провёл более 600 матчей!

В конце 2020 года Сольбаккен возглавил сборную Норвегии, и руководители местной футбольной ассоциации проявили терпение. 20 месяцев назад работа тренера была под угрозой. Норвежцы пролетели мимо ЧМ-2022 и Евро-2024, а в октябре 2024-го потерпели сокрушительное поражение во встрече с Австрией (1:5). Онлайн-опрос в Норвегии показал, что только 18% болельщиков хотели, чтобы Сольбаккен остался на своём посту. Однако руководство футбольной ассоциации сохранило веру в тренера, и это дало результат.

Столе Сольбаккен Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Как много времени потребуется вам, чтобы назвать главную звезду сборной Норвегии? Любопытный факт: Эрлинг Холанд забил в отборе больше мячей (16), чем шесть сборных, которые попали на чемпионат мира. Не зря форварда оценивают уже в € 200 млн! Нападающий «Манчестер Сити» — настоящая голевая машина.

Выделим и капитана сборной Норвегии Мартина Эдегора. Он отыграл в отборе пять матчей из восьми, но отдал семь голевых передач. Александр Сёрлот стал вторым бомбардиром Норвегии в квалификации (пять голов), а Антонио Нуса совершил 26 успешных обводок (лучший результат в сборной). Юлиан Рюэрсон — ещё одно оружие команды. Провёл все матчи в отборе, а его передачи с фланга могут сделать разницу, учитывая габариты форвардов.

В чём сильные стороны? У команды сразу два центральных нападающих высокого уровня: Холанд и Сёрлот. Норвежцы выигрывают от стабильности состава — семь человек выходили в основе в каждом отборочном матче. Плюс у Сольбаккена одна из самых высоких команд на турнире, что может стать решающим фактором на стандартах. Пожалуй, оборона вызывает главные опасения. Там нет игроков уровня Холанда или Эдегора.

Opta считает, что Норвегия займёт второе место в группе. Вероятность этого составляет 38,2%. Шансы на первую строчку оцениваются в 25,2%. Вероятность прохода норвежцев в плей-офф — 82,27% — достаточно высокие цифры! Шансы на попадание в 1/8 финала составляют 49,19%, в четвертьфинал — 27,41%, в полуфинал — 14,83%, в финал — 7,62%. Какова вероятность победы команды на турнире? 3,52%. Это выше, чем у сборных Бельгии, Колумбии, Хорватии и Марокко.