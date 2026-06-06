В «Зените» идёт вратарская революция, о которой вы могли даже не подозревать

В «Зените» происходят на первый взгляд незаметные, но на самом деле важные перестановки. 3 июня клуб объявил об уходе Юрия Жевнова, который с 2018 года работал с вратарями. За это время он выиграл семь чемпионств (ещё два – как игрок), пять раз – Суперкубок и пару раз захватил Кубок. Почти восемь лет работы с самыми разными голкиперами – и такой финал, который не особо вписывается в формулировку «расставание по обоюдному согласию». Из «Зенита» так уходят редко. А в кулуарах говорят, что в клубе просто решили изменить подход к работе с голкиперами. И связку Жевнов – Бирюков (Михаил Юрьевич в последние годы не сильно погружён в процесс каждодневной работы, однако так или иначе влиял на него) заменят на другую. Теперь с вратарями главной команды будут работать Юрий Окрошидзе и Михаил Кержаков.

О назначении второго уже объявлено – 4 июня он вошёл в тренерский штаб команды. В целом ожидаемо. Михаил ещё до официального завершения карьеры говорил о желании попробовать себя тренером. И, даже будучи игроком, консультировал в этой роли коллег из СШОР «Зенит». Сейчас Кержаков получает официальную категорию и в новом сезоне останется в команде. То есть глобально для него ничего не изменится, хотя в новой роли наверняка добавится ответственности. Ведь в последние два года из-за отсутствия игровой практики он был её, по сути, лишён.

А вот 55-летний Окрошидзе пока официально не объявлен. Однако это однозначно случится в скором времени. Вероятно, задержка связана с тем, что сейчас Юрий Александрович работает с «Зенитом-2». Им осталось провести два матча во Втором дивизионе, после чего состоится назначение. Но главный вопрос сейчас в другом: какой будет бригада голкиперов на следующий сезон? И каким будет влияние на неё со стороны новых тренеров?

Юрий Окрошидзе Фото: fc-zenit.ru

Прошлый сезон «Зенит» завершал с четырьмя вратарями. Первый выбор – Денис Адамов, который не заставлял сомневаться в себе, после того как в начале сезона подвинул Евгения Латышонка. Тот – вторая опция и играл в основном в Кубке. Богдан Москвичёв вслед за восстановлением после травмы стал привлекаться к заявке и подвинул из неё как раз Кержакова, который в тот период уже наверняка готовился к новой роли в команде. В новом сезоне конфигурация, скорее всего, поменяется. Адамов будет заходить в новый сезон с ролью первого номера, а вот Латышонок, вероятно, уйдёт. На рынке знают, что «Зенит» готов вести переговоры по трансферу или в крайнем случае аренде. Естественно, самого игрока не устраивает роль резервиста, и в этом отношении стороны друг друга понимают. Клуб готов отпустить, если будет корректное предложение. В этой конфигурации главной альтернативой Адамову должен стать как раз Москвичёв – собственный воспитанник, который поиграл в «Оренбурге» и в которого в руководстве клуба искренне верят. По третьей опции пока нет финального решения. Сначала ждут разрешения ситуации с Латышонком. Это будет либо опытный голкипер (точно не Песьяков), либо ещё один вратарь из системы.

И здесь мы приходим к важному умозаключению: выбор Окрошидзе в качестве главного как раз демонстрирует желание «Зенита» потенциально сделать Москвичёва первым номером команды. Юрий Александрович работал с Богданом ещё в академии, потом – в «Оренбурге», поэтому тренер отлично знает возможности футболиста. И наверняка не стесняется о них рассказывать. А вот что об этом взаимодействии говорил сам Москвичёв в интервью «СЭ».

Богдан Москвичёв вратарь «Зенита» «В «Оренбурге» со мной работал Юрий Александрович Окрошидзе — мой близкий тренер, с которым трудился ещё в молодёжке «Зенита». Он даже брал меня на сборы, когда я был совсем молодым. С ним у нас отличная связка: он меня знает, а я — его. Проверенный тандем. Я считаю Юрия Александровича топ-тренером, огромный плюс — его арсенал. На трёх сборах подряд задания практически не повторялись. Всегда было интересно, что будет сегодня».



Возможно, если бы не тяжёлая травма, полученная в «Оренбурге», Москвичёв оказался бы в Петербурге и раньше. И вся эта тренерская рокировка случилась бы зимой или прошлым летом. Его сильные качества хорошо известны – игра на линии ворот и ногами. Последнему в команде, судя по всему, теперь будут уделять особое внимание. Плюс немаловажный факт: контракт Адамова с «Зенитом» истекает через год. И стороны не объявляли о готовности к переговорам.

А вот что про Москвичёва говорил Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» ещё в 2024 году, когда Богдан уже перешёл в «Оренбург» и отразил несколько пенальти.

Андрей Аршавин заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию «По таланту после отъезда Сафонова Москвичёв — лучший в России на данный момент. Пенальти — это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените». Мы идём по большому кругу, спасибо Пятибратову, что взял его в «Чайку» и поверил в него. С другой стороны, во что там верить — он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его. Я не вижу, в чём Москвичёв уступает Латышонку».



Очевидно, спустя два года желание Аршавина может осуществиться, а Москвичёв – занять место в воротах. Интересно, получится ли из этого действительно большая история?