Главное о группе C на ЧМ-2026. Против Бразилии — мощный конкурент и слабейшая сборная

Рассказывая об участниках ЧМ-2026, мы добрались уже до группы С. В этом тексте – представление сборных Бразилии, Марокко, Гаити и Шотландии. С фаворитом квартета всё ясно или пятикратные чемпионы мира не вызывают такого уважения, как раньше?

Бразилия

Состав

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон («Гремио»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра Лео («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли («Рома»).

Полузащитники: Лукас Пакета («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило («Ботафого»).

Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Райан («Борнмут»).

Отборочный цикл ЧМ-2026 не превратился для сборной Бразилии в разминку перед главным боем. Напротив, заставил болельщиков понервничать. В какой-то момент казалось, что «селесао» могут впервые в своей истории не пройти отбор. Прямые путёвки получали шесть сильнейших команд Южной Америки – бразильцы финишировали пятыми. Одержали только восемь побед и потерпели шесть поражений при четырёх ничьих.

Отборочный цикл в Южной Америке продолжался в течение двух лет – с сентября 2023-го по сентябрь 2025-го. За этот период в сборной Бразилии была большая ротация. В 18 матчах поучаствовали 60 игроков. Возглавляли команду три тренера: Фернандо Динис (в первых шести турах), Доривал Жуниор (в следующих восьми турах) и Карло Анчелотти (провёл последние четыре матча). Легенда мадридского «Реала» и будет руководить «селесао» на ЧМ-2026. В Бразилии верят, что с приходом итальянца, пять раз выигравшего Лигу чемпионов, наступит стабильность и улучшатся результаты. Но для самого Анчелотти это в какой-то степени прыжок в неизвестность – прежде он не работал со сборными, если не считать должность ассистента в Италии на старте тренерской карьеры.

Карло Анчелотти Фото: Wagner Meier/Getty Images

В составе сборной Бразилии, как всегда, полно звёзд. В заявку на ЧМ-2026 попал даже лучший бомбардир в истории национальной команды Неймар, забивший 79 мячей, хотя готовность 34-летнего форварда на фоне постоянных травм вызывает большие вопросы. Неймар, к слову, лидер в нынешнем составе не только по голам, но и по количеству проведённых встреч (128). Более сотни ещё только у капитана Маркиньоса (104).

Самые дорогие игроки в составе сборной Бразилии по версии Transfermarkt – Винисиус Жуниор (оценивается в € 150 млн), Рафинья (€ 80 млн), Габриэл Магальяйнс (€ 75 млн), Матеус Кунья (€ 75 млн) и Бруно Гимарайнс (€ 70 млн). В квалификации ЧМ-2026 Рафинья был лучшим в команде по количеству результативных действий, набрав 5+2. Обращает на себя внимание, что в окончательную заявку попали сразу 11 футболистов старше 30 лет. Анчелотти делает ставку на опыт. Впрочем, и молодёжь есть, в частности, 19-летние Эндрик и Райан. Приятно, что итальянский тренер привлёк в сборную сразу двух представителей РПЛ – Дугласа Сантоса и Луиса Энрике из «Зенита», причём у первого хорошие шансы играть в основе.

В то же время Анчелотти удивил тем, что отцепил группу звёзд. Тренер не взял на чемпионат мира Жоао Педро из «Челси», Ришарлисона из «Тоттенхэма» и Антони из «Бетиса». В формирование состава вмешались ещё травмы. Из-за повреждений сборной Бразилии не помогут игроки «Реала» Эдер Милитао и Родриго, а также Эстевао из «Челси».

Понятно, что в большинстве матчей сборная Бразилии будет доминировать, много владеть мячом. Но для Анчелотти исключительно важна командная работа в обороне, поэтому ему нужны игроки в оптимальном физическом состоянии – способные поддерживать высокую интенсивность и быстро возвращать мяч. В атаке тренер рассчитывает на скорость Винисиуса Жуниора и остальных в переходных фазах, как было и в его «Реале».

Аналитики Opta не сомневаются в выходе команды Анчелотти из группы – на это дают 96,91%. Сборную Бразилии по традиции относят к реальным претендентам на победу в турнире. Вероятность попадания «селесао» в 1/8 финала оценивается в 62,12%, в четвертьфинал – 38,02%, в полуфинал – 21,98%, в финал – 12,16%, а шансы на завоевание трофея – 6,53%.

Марокко

Состав

Вратари: Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Мунир Мохамеди (РСБ), Ахмед Таньяути (ФАР).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссайр Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли», Египет), Исса Диоп («Фулхэм»), Шади Риад («Кристал Пэлас»), Закария Эль-Уахди («Генк»), Редуан Халхал («Мехелен»), Найеф Агер («Марсель»).

Полузащитники: Нейл Эль-Айнауи («Рома»), Аззедин Унаи («Жирона»), Исмаэль Сайбари (ПСВ), Билал Эль-Ханнус («Штутгарт»), Самир Эль-Мурабет («Страсбург»), Софьян Амрабат («Бетис»), Айюб Буадди («Лилль»), Браим Диас («Реал»).

Нападающие: Айюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Абде Эззалзули («Бетис»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»), Жессим Яссин («Страсбур»), Аюб Амаймуни-Эчгуяб («Айнтрахт»), Шемсдин Тальби («Сандерленд»).

Сборная Марокко не испытала вообще никаких сложностей в отборочном цикле ЧМ-2026. Марокканцы уверенно выиграли группу с Нигером, Танзанией, Замбией и Конго: восемь побед в восьми турах! Забили 22 гола, пропустили лишь два мяча. Тем самым команда, поразившая всех на ЧМ-2022, подтвердила свой высочайший уровень.

Весь отборочный цикл сборная Марокко прошла под руководством Валида Реграги, с которым и добралась до полуфинала на прошлом чемпионате мира. Однако на стартующий турнир команду везёт новый тренер. После скандального январского финала Кубка Африки, в котором марокканцы проиграли дома Сенегалу, Реграги подал в отставку. Федерация не смогла убедить его остаться. В марте сборную возглавил Мохамед Уаби. Этот 49-летний специалист ранее работал с молодёжкой Марокко и выиграл ЧМ-2025 (U20). К слову, Уаби родился и до 2021 года жил в Бельгии, где трудился в системе «Андерлехта». Взрослые команды прежде не тренировал.

Мохамед Уаби Фото: Jordan Bank/Getty Images

В заявке сборной Марокко 17 футболистов из топ-лиг Европы. Самые дорогие звёзды марокканцев – Ашраф Хакими (оценивается Transfermarkt в € 80 млн), Айюб Буадди (€ 50 млн), Исмаэль Сайбари (€ 40 млн), Браим Диас (€ 40 млн), Билал Эль-Ханнус (€ 35 млн) и Абде Эззалзули (€ 30 млн). Капитан Хакими – лидер в сегодняшнем составе национальной команды по проведённым за неё матчам (95). В топ-4 входят и другие опытные игроки – Яссин Буну (89), Софьян Амрабат (74) и Айюб Эль-Кааби (71). Последний – лучший бомбардир с 37 голами. Среди значимых для сборной Марокко фигур стоит выделить ещё, конечно, Нуссайра Мазрауи. А из свежих талантов – 18-летнего Буадди, который до этого года выступал за молодёжку Франции, но с мая начал играть за родину предков.

В квалификации ЧМ-2026 самыми результативными у сборной Марокко были Эль-Кааби (набрал 4+0), герой прошлого чемпионата мира Аззедин Унаи (2+2) и Юссеф Эн-Несири (2+2). Тем не менее нападающий, сменивший в зимнее окно «Фенербахче» на саудовский «Аль-Иттихад», в окончательную заявку не попал. Новый тренер не взял на ЧМ-2026 ни Эн-Несири, ни атакующего полузащитника «Байера» Элисса Бен-Сегира – оба провели невразумительный сезон в своих клубах. А вот защитник Адам Масина выбыл по иной причине. Он до сих пор восстанавливается после травмы, полученной в финале Кубка Африки пять месяцев назад.

Уаби, по его словам, хочет поменять стиль игры сборной Марокко. Сделать её менее зависимой от «страданий в обороне», а более техничной и атакующей. С этим связаны в том числе некоторые изменения в составе.

Opta довольно высоко оценивает потенциал сборной Марокко на ЧМ-2026. Вероятность выхода команды из группы, по мнению экспертов, составляет 89,05%. На попадание марокканцев в 1/8 финала дают 44,89%, в четвертьфинал – 23,36%, в полуфинал – 10,32%, а в финал – 4,43%. Оставляют небольшие шансы даже на завоевание представителем Африки трофея – 1,68%.

Гаити

Состав

Вратари: Джонни Плесид («Бастия»), Александр Пьер («Сошо»), Жозуэ Дюверге («Космос»).

Защитники: Карлан Аркюс («Анже»), Вильгенс Поген («Зюльте-Варегем»), Рикардо Ад («Кито»), Жан-Кевин Дюверн («Гент»), Анн Делькруа («Лугано»), Кито Термонси («Янг Бойз»), Мартин Эксперьянс («Нанси»), Дюк Лакруа («Колорадо Спрингс»).

Полузащитники: Хосуэ Казимир («Осер»), Левертон Пьер («Визела»), Доминик Симон («Татран»), Вуденски Пьер («Вайолет Атлетик»), Карл Фред Сенте («Эль Пасо Локомотив»), Денли Жан Жак («Филадельфия»), Жан-Рикнер Беллегард («Вулверхэмптон»).

Нападающие: Дюкенс Назон («Эстегляль»), Францди Пьерро («Ризеспор»), Луисиус Дон Дидсон («Даллас»), Рубен Провиданс («Альмер Сити»), Яссин Форчун («Визела»), Вильсон Изидор («Сандерленд»), Ленни Жозеф («Ференцварош»), Деррик Этьенн («Торонто»).

Сборная Гаити не впервые сыграет на чемпионате мира. В этом году островитяне повторили свой успех 52-летней давности, когда пробились на ЧМ-1974. В отборочном цикле КОНКАКАФ команда Гаити на первом этапе заняла второе место в квартете с Кюрасао, Сент-Люсией, Арубой и Барбадосом. Одержала три победы и потерпела одно поражение в четырёх турах. А в следующем раунде выиграла непростую группу с Гондурасом, Коста-Рикой и Никарагуа. Добыла ещё три победы при двух ничьих и одном поражении. В результате сборная Гаити заработала прямую путёвку на ЧМ-2026.

К сенсационному успеху гаитян привёл 53-летний французский тренер Себастьен Минье. Он принял сборную в марте 2024-го как раз перед стартом отборочного цикла. Ранее Минье работал ассистентом в «Страсбурге» и «Лансе», возглавлял национальные команды Конго, Кении и Экваториальной Гвинеи. Заметных достижений у Себастьена не было, так что выход с Гаити на ЧМ-2026 – его главный успех в карьере.

Себастьен Минье Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Самого дорогого игрока сборной Гаити вы прекрасно знаете. Это Вильсон Изидор, которого Transfermarkt оценивает в € 18 млн. Правда, экс-форвард «Зенита» и «Локомотива» присоединился к национальной команде только в марте 2026-го. Ранее он выступал за юношеские и молодёжную сборные Франции, а после попадания гаитян на чемпионат мира решил играть за родину предков. Минье, конечно, был рад такому усилению. Футболистов из топ-лиг Европы в составе гаитян можно пересчитать по пальцам одной руки.

Более € 3 млн в составе сборной Гаити стоит ещё лишь один – Жан-Рикнер Беллегард (€ 16 млн). Из других интересных фигур выделим лучшего бомбардира в истории национальной команды Дюкенса Назона, забившего 44 мяча в 77 матчах. Он был самым результативным в составе гаитян и в отборочном цикле, заработав 6+2. Больше Назона за сборную сыграл из нынешнего состава только 38-летний голкипер-капитан Джонни Плесид. Кроме того, из игроков команды достаточно известен нападающий Францди Пьерро, который три года назад был близок к переходу в «Локомотив», но в итоге отправился в греческий АЕК.

Понятно, что на ЧМ-2026, уступая всем соперникам в классе, сборная Гаити будет играть от обороны на контратаках. Однако Минье говорил о нежелании «парковать автобус» ради результата. Появление Изидора сделает записного аутсайдера опаснее в переходных фазах.

Тем не менее Opta даёт сборной Гаити меньше процентов на выход из группы, чем любому другому участнику чемпионата мира – 15,4%. Вероятность попадания команды Минье в 1/8 финала составляет 2,74%, в четвертьфинал – 0,47%, в полуфинал – 0,06%, а в финал – 0,01%. Только Гаити и Кюрасао, по мнению аналитиков, не имеют вообще никаких шансов на завоевание кубка мира.

Шотландия

Состав

Вратари: Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест»), Лиам Келли («Рейнджерс»).

Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайам («Рексем»), Скотт Маккенна («Динамо» Загреб), Нейтан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Тоттенхэм»), Джон Сауттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).

Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут»), Финдли Кёртис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доук («Борнмут»), Тайлер Флетчер («Манчестер Юнайтед»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич Сити»), Скотт Мактоминей («Наполи»).

Нападающие: Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон Атлетик»), Джордж Хирст («Ипсвич Таун»), Лоуренс Шанклэнд («Хартс»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).

У сборной Шотландии был яркий выход на ЧМ-2026. Она заработала прямую путёвку на чемпионат мира, выиграв группу с Данией, Грецией и Беларусью. В шести турах – четыре победы, одна ничья и одно поражение. В решающем матче с датчанами в Глазго на финише цикла требовалось выигрывать, чтобы обойти соперника в таблице. И шотландцы победили – 4:2, забив на 90+3-й и 90+8-й минутах.

Шотландия едет на очередной крупный турнир под руководством 62-летнего Стива Кларка, который возглавляет команду с мая 2019-го. Бывший ассистент Жозе Моуринью в «Челси» выводил сборную на Евро-2020 и Евро-2024. Правда, на самих чемпионатах Европы шотландцы в обоих случаях выбывали уже после группового этапа. Однако если учитывать, что на чемпионатах мира этой страны не было с 1998 года, Кларк уже герой нации вне зависимости от результата в финальной стадии.

Стив Кларк Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Разумеется, большинство игроков сборной – из клубов Англии и Шотландии. Но самый дорогой футболист страны по версии Transfermarkt – «итальянец». Это Скотт Мактоминей, которого оценивают в € 40 млн. Второго по стоимости – его одноклубника Билли Гилмора (€ 20 млн) – шотландцы потеряли прямо перед стартом ЧМ-2026. Полузащитник «Наполи» получил травму в товарищеской встрече с Кюрасао и был заменён в заявке на 19-летнего Тайлера Флетчера (сына Даррена Флетчера).

К звёздам Шотландии можно отнести ещё Эндрю Робертсона и Джона Макгинна. Защитник – лидер в сегодняшней сборной по количеству сыгранных за неё матчей (93), полузащитник – лучший бомбардир (20 голов). А в отборочном цикле ЧМ-2026 самым результативным в команде стал Мактоминей, набравший 2+1. Между тем именно в сборной Шотландии будет выступать самый возрастной футболист чемпионата мира. Голкипер Крэйг Гордон попал в заявку на турнир в 43-летнем возрасте!

Футбол у сборной Шотландии внешне простой и прагматичный. Кларк делает ставку на крепкую оборону и командный дух. С шотландцами никому не будет просто – они способны вытащить любой матч, что и доказали в битве с датчанами.

Opta даёт на выход сборной Шотландии из группы 66,17%. Вероятность попадания команды Кларка в 1/8 финала оценивается в 23,67%, в четвертьфинал – 8,42%, в полуфинал – 2,82%, в финал – 0,90%. Шансы выиграть трофей близки к нулю – 0,18%.