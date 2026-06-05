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Россия — Буркина-Фасо — 3:0, обзор товарищеского матча сборных, видео голов: Садулаев, Миранчук, Вахания, статистика, 5 июня 2026

Лучший матч сборной России в 2026-м! Братья Миранчуки исполнили красотищу. Видео
Никита Паглазов
Отчёт Россия — Буркина-Фасо — 3:0
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Команда Карпина после поражения от Египта отыгралась на Буркина-Фасо. Впрочем, этому поспособствовал и соперник.

Сборная России после гостевого поражения от Египта (0:1) встретилась с ещё одной африканской командой. На этот раз игру провели дома — в Волгограде. А соперником стала сборная Буркина-Фасо.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

После невыразительного матча в Египте от команды Валерия Карпина ждали куда более содержательного футбола. И вышедшие в старте игроки с первых минут стали оправдывать ожидания. Сборная России немного удивила сочетанием в атаке: Максим Глушенков занял место центрфорварда, а рядом с ним оборону гостей напрягали братья Миранчуки и Лечи Садулаев.

И именно вингер «Ахмата» открыл счёт уже на 14-й минуте. Садулаев получил передачу от Евгения Морозова и метров с 23-25 мощно пробил под перекладину. Голкипер Буркина-Фасо Килиан Никиема дотянулся до мяча, но тот «прошил» его руки — 1:0.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Следом наша сборная продолжила доминировать на поле. Буркина-Фасо раз за разом пропускала атаки по своему правому флангу. Несильно помогал в центре и защитник «Байера» Эдмон Тапсоба. Также слабо выделялся вингер «Брентфорда» Данго Уаттара. В общем, африканцы будто не подъехали на игру.

А сборная России удвоила преимущество на 20-й минуте. Получился братский гол: Антон Миранчук вырезал красивейшую передачу внешней стороной стопы в штрафную, а Алексей набежал и переправил мяч в створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма с гостями случилась ещё одна неприятность. Уже на 43-й минуте защита Буркина-Фасо проспала опасный выход Максима Глушенкова. И Мохамеду Уэдраого не оставалось ничего, кроме как сорвать потенциально голевую атаку. Итог — заслуженная прямая красная карточка.

Сборная России не испытывала проблем с Буркина-Фасо и в равных составах. А при численном преимуществе команда Карпина получила ещё больше свободных зон. Тренер после перерыва решился выпустить дебютантов: на 60-й минуте впервые в футболке сборной на поле вышли Амир Ибрагимов и Кирилл Данилов. Также на замену появились Илья Вахания и Максим Петров, позже организовавшие третий гол. На 73-й минуте полузащитник «Балтики» прострелил вдоль ворот, а новичок «Краснодара» замкнул на дальней штанге.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Самый красивый момент в концовке матча случился на трибунах. Собравшаяся 41 тысяча болельщиков зажгла фонарики на телефонах и спела «Катюшу». А на поле Буркина-Фасо создала свой лучший момент, но вышедший на замену Абдул Тапсоба пробил головой выше перекладины.

Сборная России провела самый яркий матч в 2026 году. Напомним, ранее были победа над Никарагуа (3:1), ничья с Мали (0:0) и поражение от Египта. А впереди у команды Карпина встреча в Калининграде с Тринидадом и Тобаго (9 июня).

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