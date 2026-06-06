Главное о группе D на ЧМ-2026. В компании США и Турции огромная интрига!

Очередной текст об участниках ЧМ-2026 посвящён группе D. В этом квартете хозяева турнира – сборная США. Американцам повезло избежать встречи с топовыми соперниками, они поборются за выход в плей-офф с Парагваем, Австралией и Турцией.

США

Состав

Вратари: Крис Брейди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тёрнер («Нью-Инглэнд Революшн»).

Защитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Серджино Дест (ПСВ), Алекс Фримен («Вильярреал»), Марк Маккензи («Тулуза»), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джозеф Скалли («Боруссия» Мёнхенгладбах), Остон Трасти («Селтик»).

Полузащитники: Тайлер Адамс («Борнмут»), Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уайткэпс»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Джованни Рейна («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»), Малик Тилльман («Байер»).

Нападающие: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Фоларин Балогун («Монако»), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Марсель»), Хаджи Райт («Ковентри Сити»), Алекс Сендехас («Америка»).

Сборная США не участвовала в отборочном цикле чемпионата мира, поэтому турнирных матчей не проводила уже год. Последним официальным соревнованием для американцев был домашний Кубок КОНКАКАФ – 2025. На нём команда дошла до финала, но в решающей встрече проиграла Мексике (1:2), несмотря на быстрый гол Криса Ричардса.

Под ЧМ-2026 американцы подписали и тренера-звезду – Маурисио Почеттино. Аргентинец, работавший ранее в «Тоттенхэме», «ПСЖ» и «Челси», возглавляет сборную США с сентября 2024-го. Прошедший Кубок КОНКАКАФ был, по сути, единственной серьёзной проверкой для команды при Маурисио. Прежде он национальные команды не тренировал. Насколько хорошо будет готова сборная США к чемпионату мира, прогнозировать трудно, но можно надеяться на богатый опыт Почеттино – финалиста Лиги чемпионов и чемпиона Франции.

Маурисио Почеттино Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

В составе американцев есть игроки, которые на виду в Европе. Самые дорогие по версии Transfermarkt – Кристиан Пулишич (€ 40 млн), Фоларин Балогун (€ 40 млн), Уэстон Маккенни (€ 30 млн), Малик Тильманн (€ 30 млн) и Рикардо Пепи (€ 30 млн). Пулишич – лидер в сегодняшнем составе национальной команды – как по проведённым встречам за неё, так и по голам. Атакующий полузащитник забил 33 мяча в 85 играх. У самого возрастного футболиста сборной США и её капитана, 38-летнего Тима Рима – 81 матч. Дест, Веа, Рейна – тоже люди с именем в Европе.

Интересно, что Почеттино не включил в окончательную заявку Юнуса Мусу из «Милана». Полузащитник не впечатлил своим сезоном в «Аталанте», за которую выступал на правах аренды, а до того разочаровал тренерский штаб отказом от участия в Кубке КОНКАКАФ по «личным причинам». Не попал в состав и хавбек Диего Луна – самый результативный наряду с Тильманном игрок сборной США на Кубке КОНКАКАФ (оба набрали на том турнире 3+2). Впрочем, Луна восстанавливается после мышечной травмы.

При Почеттино сборная США не просто хорошо бегущая команда, что всегда было её сильной стороной. Американцы стараются владеть мячом и действовать тоньше в атаке. У футболистов есть определённая свобода, а при обороне прессинг остаётся неотъемлемой частью игры хозяев ЧМ-2026.

Мало сомнений в том, что сборная США преодолеет групповой этап. Аналитики Opta дают на это 76,77%. Вероятность выхода команды Почеттино в 1/8 финала оценивают в 41,65%, в четвертьфинал – 19,59%, в полуфинал – 8,34%, а в финал – 3,40%. Американцам оставляют даже минимальные шансы на победу – 1,32%.

Парагвай

Состав

Вратари: Орландо Хилль («Сан-Лоренцо»), Гастон Ольвейра («Олимпия»), Роберто Фернандес («Серро Портеньо»).

Защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Хосе Канале («Ланус»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Александро Майдана («Тальерес»), Фабиан Бальбуэна («Гремио»).

Полузащитники: Диего Гомес («Брайтон»), Маурисио Магальяйнс («Палмейрас»), Дамьян Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо»), Андрес Кубас («Ванкувер»), Матиас Галарса («Атланта»), Каку («Аль-Айн»), Рамон Соса («Палмейрас»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»).

Нападающие: Густаво Кабальеро («Портсмут»), Алекс Арче («Индепендьенте Ривадавиа»), Габриэл Авалос («Индепендьенте»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Хулио Энсисо («Страсбург»), Антонио Санабрия («Кремонезе»).

Сборная Парагвая запрыгнула в последний вагон поезда, уходившего на чемпионат мира. В Южной Америке шесть команд получали прямую путёвку на ЧМ-2026 – парагвайцы заняли как раз шестое место. В 18 матчах одержали семь побед при семи ничьих и четырёх поражениях.

Впервые за 16 лет Парагвай на мировое первенство вывел аргентинский тренер Густаво Альфаро. 63-летний специалист возглавляет команду с августа 2024-го. Ранее он работал со сборными Эквадора и Коста-Рики, а на клубном уровне – с большим количеством аргентинских команд, включая «Бока Хуниорс», и саудовский «Аль-Ахли». Альфаро выиграл два чемпионских титула с «Бокой» и «Арсеналом Саранди», а во главе последних – ещё и Южноамериканский Кубок. В общем, это тренер высококвалифицированный, что и доказывает теперь в Парагвае.

Густаво Альфаро Фото: Omar Vega/Getty Images

Самые дорогие парагвайские игроки по версии Transfermarkt – Хулио Энсисо и Диего Гомес. Оба оцениваются в € 25 млн. У остальных футболистов стоимость заметно ниже, даже у такой известной фигуры, как Мигель Альмирон (€ 7 млн). После переезда из АПЛ в МЛС одноклубник Алексея Миранчука потерял в цене. Именно Альмирон – лучший бомбардир сборной в её сегодняшнем составе всего лишь с девятью голами. Парагвайцы мало забивают, как и пропускают. Да и по количеству проведённых матчей (75) Альмирон входит в топ-2, уступая только Густаво Гомесу (88). В отборочном цикле ЧМ-2026 самым результативным стал Антонио Санабрия, набравший 4+1.

У парагвайцев большая ставка на опыт. В заявку на чемпионат мира включены сразу 12 игроков в возрасте от 30 лет и старше. В этом списке два бывших защитника клубов РПЛ – Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва) и Хуниор Алонсо («Краснодар»). Есть в составе и нынешний московский динамовец Хуан Касерес.

От сборной Парагвая, как обычно, не стоит ждать феерического футбола. Команда Альфаро играет от обороны, тактически дисциплинированная и боевитая. Парагвайцы будут опасны на стандартных положениях, благодаря в том числе своим защитникам, хорошо действующим в воздухе.

Opta оценивает шансы сборной Парагвая выйти из группы в 64,25%. На попадание команды Альфаро в 1/8 финала дают 30,31%, в четвертьфинал – 11,79%, в полуфинал – 4,46%, в финал – 1,41%. Вероятность выигрыша парагвайцами чемпионата мира оценивается в 0,38%.

Австралия

Состав

Вратари: Патрик Бич («Мельбурн Сити»), Пол Иззо («Раннерс»), Мэтью Райан («Леванте»).

Защитники: Азиз Бехич («Мельбурн Сити»), Джордан Бос («Фейеноорд»), Кэмерон Бургесс («Суонси Сити»), Алессандро Чиркати («Парма»), Милош Дегенек (АПОЭЛ), Джейсон Джерия («Альбирекс Нигата»), Лукас Херрингтон («Колорадо Рэпидз»), Джейкоб Итальяно (ГАК), Гарри Суттар («Лестер»), Кай Тревин («Нью-Йорк Сити»).

Полузащитники: Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Хераклес»), Джексон Ирвин («Санкт-Паули»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»), Эйден О'Нил («Нью-Йорк Сити»).

Нападающие: Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Мэтью Леки («Мельбурн Сити»), Авер Мабиль («Элтам»), Мохамед Туре («Норвич»), Нишан Велупиллай («Мельбурн Виктори»), Кристиан Вольпато («Сассуоло»), Тете Йенги («Матида Зельвия»).

Сборная Австралии, если вы вдруг забыли, проходит отбор на чемпионат мира через азиатскую квалификацию. Это путь посложнее, чем был бы в Океании. Тем не менее для австралийцев не проблема. На первом этапе они финишировали первыми в группе с Палестиной, Ливаном и Бангладеш, выиграв шесть матчей из шести. На следующем заняли второе место в группе с Японией, Саудовской Аравией, Индонезией, Китаем и Бахрейном. Австралия одержала ещё пять побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела лишь одно поражение. Этого хватило, чтобы получить прямую путёвку на ЧМ-2026.

Сборная Австралии решила задачу под руководством своего бывшего игрока Тони Поповича. 52-летний тренер возглавляет национальную команду с сентября 2024-го. До того, как поработать на страну, Попович набрался опыта в клубном футболе. Даже в Европе засветился – во главе турецкого «Карабюкспора» и греческого «Ксанти». В австралийском футболе Тони взял несколько трофеев, кроме того, выиграл азиатскую Лигу чемпионов с «Вестерн Сидней Уондерерс».

Тони Попович Фото: Luiza Moraes/Getty Images

Сейчас в Австралии нет по-настоящему дорогих игроков. Возглавляют рейтинг самых ценных футболистов страны Джордан Бос и Алессандро Чиркати. Transfermarkt оценивает каждого из них в € 12 млн. Чуть дешевле стоит Кристиан Вольпато – € 10 млн. Наиболее известен, вероятно, голкипер Мэтью Райан. 34-летний капитан – лидер в сегодняшнем составе австралийцев по матчам за национальную команду (104). А лучшие бомбардиры – Мэтью Леки и Джексон Ирвин, у которых по 14 голов. Из молодых можно отметить 20-летнего Нестори Иранкунду, забившего уже пять мячей за сборную.

В отборочном цикле чемпионата мира самым результативным у австралийцев стал Крейг Гудвин, набравший 3+6. Тем не менее в окончательный состав на ЧМ-2026 форвард «Аделаиды Юнайтед» не включён. Вне заявки и лучший бомбардир команды в квалификации Кусини Йенги из «Абердина», забивший шесть голов в восьми встречах. У него разрыв мышцы бедра. Зато на турнире сыграет его брат Тете.

Команда у Поповича достаточно прагматичная и дисциплинированная. Для сборной Австралии определяющую роль играют хорошая физическая подготовка, контратаки и стандарты. Австралийцы побьются на турнире, но вряд ли прыгнут выше головы, как при Гусе Хиддинке, пусть даже в их прозвище есть сравнение с кенгуру.

Opta считает, что у Австралии 58,47% на выход из группы. На более высоких стадиях команду Поповича не видят. На её попадание в 1/8 финала дают 26,24%, в четвертьфинал – 9,73%, в полуфинал – 3,40%, в финал – 1,07%. Вероятность того, что австралийцы увезут домой кубок, оценивается в 0,34%.

Турция

Состав

Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурджан Чакыр («Галатасарай»).

Защитники: Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Эрен Эльмалы («Галатасарай»), Ферди Кадыоглу («Брайтон»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдын («Ризеспор»), Зеки Челик («Рома»), Каан Айхан («Галатасарай»).

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаиль Юксек («Фенербахче»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд), Арда Гюлер («Реал»), Ирфан Кахведжи («Касымпаша»), Огуз Айдын («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»).

Нападающие: Барыш Алпер Йылмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт»), Дениз Гюль («Порту»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Фенербахче»).

Сборная Турции прошла на чемпионат мира через стыковые матчи. Выиграть отборочную группу, в которую попала Испания, была нереально. Турки финишировали вторыми, обойдя Грузию и Болгарию. В шести встречах добыли четыре победы при одной ничьей и одном поражении. В плей-офф переиграли с одинаковым счётом 1:0 Румынию в полуфинале и Косово – в финале.

На первый для Турции за 24 года чемпионат мира команду вывел Винченцо Монтелла. Поразительно, что, взяв бронзу на ЧМ-2002, сборная этой страны раз за разом пролетала мимо финальной стадии. 51-летний Монтелла – экс-нападающий сборной Италии. Как тренер он возглавлял «Милан», «Фиорентину», «Сампдорию», «Катанию», поработал в Испании с «Севильей» и в турецкой Суперлиге с «Адана Демирспор» (там зачехлил Артёма Дзюбу). Сборную принял в сентябре 2023-го. Сначала вывел на Евро-2024, где турки долетели до четвертьфинала. Единственный трофей Монтеллы в качестве тренера – Суперкубок Италии с «Миланом».

Винченцо Монтелла Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Состав у сборной Турции по именам очень солидный. Самый дорогой футболист страны по версии Transfermarkt – Арда Гюлер – стоит € 90 млн. Кенан Йылдыз оценивается в € 75 млн. В топ-5 ещё присутствуют Джан Узун (€ 45 млн), Ферди Кадыоглу (€ 35 млн) и Барыш Йылмаз (€ 30 млн). Хакан Чалханоглу тоже в дополнительной рекламе не нуждается. Полузащитник «Интера» и капитан национальной команды – лидер в сегодняшнем составе по количеству матчей (104) и лучший бомбардир (22 гола). В отборочном цикле Чалханоглу и Гюлер стали самыми результативными у турок – оба хавбека забили по одному голу и сделали по четыре голевые передачи.

Сборная Турции может быть гибкой и разнообразной под руководством Монтеллы. Команды итальянца умеют играть в переходных фазах, действуя от обороны. С другой стороны, наличие в составе атакующих футболистов высокого уровня позволяет туркам контролировать игру через владение, придумывать что-то нестандартное и много забивать.

Opta прогнозирует выход сборной Турции из группы – на это дают 73,51%. Вполне возможно, что команда Монтеллы доберётся и до следующих стадий. Вероятность её попадания в 1/8 финала оценивается в 38,95%, в четвертьфинал – 17,80%, в полуфинал – 7,20%, в финал – 2,96%. Есть, по мнению аналитиков, небольшой шанс и на победу турок на чемпионате мира – 1.06%.