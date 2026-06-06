«Второй тайм — катастрофа. Всё было не так». Жёсткий Карпин — после победы сборной России

Сборная России порадовала результатом в товарищеском матче с Буркина-Фасо. Забили три мяча, отыграли «на ноль», спровоцировали удаление в составе соперника. Но не всё так однозначно. Первая половина второго тайма сложилась для россиян непросто, хотя гости на тот момент уже остались вдесятером. После встречи главный тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал команду за игру после перерыва.

Тренер жёстко высказался в эфире «Матч ТВ». Ему не понравилось отношение игроков на старте второго тайма

— Первый тайм понравился, в обороне всё понравилось. Глобально всё понравилось, кроме того, о чём говорили перед игрой. Было мало или совсем мало открываний за спину. Остроты не так много было, сколько хотелось бы.

Валерий Карпин предъявляет претензии игрокам сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Оправдал ли себя Глушенков на позиции центрфорварда?

— Конечно. Счёт 2:0 плюс удаление, он не забил, хотя моменты у него были. Садулаеву лучше находиться на передовой. Его сильные качества — скорость, открывания за спину. Справа это работает. Круговому больше нравится на фланге мяч получать, Бевеев может в середину уходить.

Катастрофа — второй тайм. Что было не так? Всё. Ничего не получалось, вообще ничего. Надо было проводить не шесть замен, а 11. Должны были делать всё так, как в первом тайме. Вдруг сборная Буркина‑Фасо стала такой командой, которая выходила из‑под прессинга, они доходили до наших ворот, когда их на одного меньше. Почему? Надеюсь, понятно теперь. Если выкладываться на 99%, а не на 120%, то будет так.

— Положительных эмоций больше, чем отрицательных?

— У меня — нет. Если в первом тайме они показывают то, что могут делать, а во втором не показывают, и не потому, что соперник поменялся, и не потому, что Испания, Франция или Бразилия вышли, работать надо с головой или звёздностью их.

Удаление? Они про это и подумали, видимо. Это моя вина, хотя про это только и говорили в перерыве, всё равно вышли на расслабоне. В следующем матче хотелось бы видеть такую игру, как сегодня в первом тайме.

Карпин продолжил общение с журналистами уже на пресс-конференции.

— Ожидания оправдались от сборной Буркина-Фасо. Можно сравнить их с командой Мали. По уровню примерно то же самое. Но играют не так низко. К чему готовились — то и получили… в первом тайме. Второй оставим за скобками.

— Нравится ли играть в Волгограде?

— Всем нравится. Много болельщиков пришли. Мы третий раз уже приезжаем. Все условия созданы. Соответственно, ещё и результаты неплохие. Лично я бы снова приехал, но это не ко мне вопрос.

— Вы назвали второй тайм катастрофой. Почему он таким вышел? Казалось бы, играли 11 на 10 и должны были выйти более свежие и заряженные игроки.

— Вы сами ответили на свой вопрос. Казалось бы, должны были. Значит, вы не увидели этой заряженности. Подумайте сами, почему первый тайм с 11 футболистами Буркина-Фасо вышел хорошим. Соперники ничего не создали. При том что они ничего не поменяли после перерыва. 11 Месси из сборной Испании не приехало. Почему не получилось? В чём проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас?

— Как решать эту проблему?

— Никак, разговорами или бить. Одно из двух.

— Кто после этого матча покинет расположение сборной? После предыдущей игры пять игроков уехали.

— В этот раз пять не будет. Сейчас 21 полевой у нас. Если пятеро уедут, останется 16.

— И кто тогда уедет?

— Никто. Если узнаем только после игры, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все будут в порядке и здоровы, то никто, скорее всего.

— Как бы оценили Ибрагимова?

— В некоторых эпизодах Ибрагимов действовал уверенно. В каких-то – недостаточно уверенно. Нормально.

Дмитрий Баринов (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник Дмитрий Баринов в телевизионном эфире сделал акцент на удалении в составе сборной Буркина-Фасо. По мнению футболиста ЦСКА, после этого в игре российской команды что-то сломалось.

«Давно не выигрывали. Рады, что сегодня победили. Это было очень важно. Главный тренер нам говорил, что пора бы уже победить, поэтому команда вышла на поле с боевым настроем. До удаления в составе соперника мы действовали хорошо, а после этого у нас немного сломалась игра.

Немногие будут довольны вторым таймом, и нам сейчас достанется за него. Но в целом команду просили победить, и она это сделала, порадовала болельщиков. Никто не думает, что вот‑вот отпуск. У нас остался ещё один матч. Надо его выиграть и уйти с хорошим настроением отдыхать».

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Миранчук — автор второго гола — выдал фразу, которая тут же стала вирусной. Легионер сборной России подарил мем в виде несовместимых понятий — трёх очков в товарищеском матче. По всей видимости, Алексей сказал об этом на фоне усталости. Тут можно и улыбнуться, и взгрустнуть. Официальных матчей не хватает всем: и футболистам, и болельщикам, и журналистам.

— Какие впечатления?

— Самое главное, что забрали три очка. Отличный был настрой командный. Показали хороший результат.

— Расскажите, как получился второй гол.

— Хорошее открывание Антона, если бы он мне здесь не отдал, я бы ему предъявил потом. Мне оставалось просто подставить ногу.

— От чего сегодня получили больше всего удовольствия?

— От настроя команды, потому что мы, может быть, и выше классом, но если ты расслабляешься и даёшь сопернику почувствовать уверенность, то игра складывается иначе.

— Почему сдали после удаления защитника сборной Буркина‑Фасо?

— Счет был 2:0, упала интенсивность, начали что‑то выдумывать, поэтому соперник получил больше пространства.

Кирилл Данилов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Молодой защитник ЦСКА Кирилл Данилов признался, что осуществил мечту. Он провёл первый матч в составе национальной команды.

«Мечта сбылась — дебютировал за сборную России. Личной установки не было, но действовал персонально с Тапсоба. Не знаю, сыграю ли в следующем матче. Поддержка отличная, большое спасибо».

Лечи Садулаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лечи Садулаев открыл счёт роскошным дальним ударом, однако провёл встречу с подбитым глазом. После матча футболист «Ахмата» сообщил в эфире «Матч ТВ», что отыграл за сборную с лёгким сотрясением мозга.

— Хотим спросить о вашем состоянии. Что у вас с глазом?

— Дома случайно об дверь ударился. Тяжелого ничего нет. Лёгкое сотрясение. Сейчас поправился, потренировался.

Амир Абду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер сборной Буркина‑Фасо Амир Абду подчеркнул, что на игре сказались два быстрых гола.

— Какие выводы сделали по итогам матча?

— К сожалению, очень быстро пропустили два мяча. Сборная России довольно быстро нас наказала. После этого были фол и красная карточка. А играть вдесятером против такой хорошей команды, как у России, очень тяжело.

— Каково играть, когда бо́льшая часть стадиона болеет не за вас?

— Никакой проблемы не было. Все наши футболисты — профессионалы. Если говорить про болельщиков, то, наоборот, приятно играть при полных трибунах.