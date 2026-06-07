В России закипает трансферный рынок! До летнего окна есть время, но слухов уже полно. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Лето 2026-го примечательно, конечно же, чемпионатом мира в США, Мексике и Канаде. Но нельзя забывать и о теме, которая главенствует не раз в четыре года, а регулярно. Это трансферное окно. В России оно открывается 19 июня, время ещё есть, однако сделок и слухов уже полно.

В этом материале мы будем следить за новостями в режиме онлайн. Кого подписали или планируют подписать топ-клубы, кто может уехать за границу, как будут усиливаться новички РПЛ, а кому придётся приложить усилия, чтобы удержать лидеров. Оставайтесь с нами — и точно ничего не упустите!