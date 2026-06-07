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Трансферы РПЛ, лето-2026: все переходы, слухи, инсайды, новости онлайн, кто куда перешёл — Спартак, Зенит, Краснодар, ЦСКА, Локо

В России закипает трансферный рынок! До летнего окна есть время, но слухов уже полно. LIVE
«Чемпионат»
Трансферное окно РПЛ — LIVE
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Следим за новостями в режиме онлайн.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Лето 2026-го примечательно, конечно же, чемпионатом мира в США, Мексике и Канаде. Но нельзя забывать и о теме, которая главенствует не раз в четыре года, а регулярно. Это трансферное окно. В России оно открывается 19 июня, время ещё есть, однако сделок и слухов уже полно.

В этом материале мы будем следить за новостями в режиме онлайн. Кого подписали или планируют подписать топ-клубы, кто может уехать за границу, как будут усиливаться новички РПЛ, а кому придётся приложить усилия, чтобы удержать лидеров. Оставайтесь с нами — и точно ничего не упустите!

«Зенит» согласовал контракт с Карпукасом
Live Кирилл Закатченко

Са уходит из «Краснодара»

Виктор Са в ближайшее время покинет «Краснодаром». Его контракт с российским клубом истекает 30 июня. Бразилец уже принял предложение «Сан-Паулу», если верить ESPN. Виктор подпишет договор до 2029 года. Он согласовал контракт, осталось только протий медосмотр.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

16:02 Кирилл Закатченко

«Зенит» согласовал контракт с Карпукасом

Полузащитник Артём Карпукас может продолжить карьеру в «Зените». По нашей информации, клуб из Санкт-Петербурга согласовал с игроком условия личного контракта. Нужно решить вопрос с «Локомотивом». «Зенит» предложил € 4 млн и полузащитника Дмитрия Васильева. Московский клуб ответил отказом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

16:01 Кирилл Закатченко

Барко хочет играть за аргентинский клуб

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признался, что хочет играть за аргентинский клуб «Индепендьенте».

«Я хочу играть за «Индепендьенте». потому что. Я родился здесь, прошёл академию, у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Мы стали чемпионами, и я хочу играть за «Индепендьенте». Такова реальность, — сказал Барко в выпуске YouTube-канала De la Cuna al Infierno.
16:00 Кирилл Закатченко

«ПСЖ» отказался от варианта с Батраковым

Алексея Батракова не будет в «ПСЖ». Издание Le Parisien утверждает, что руководство французского клуба следило за полузащитником «Локомотивом», но отказалось от идеи его приобретения. «ПСЖ» отдал предпочтение другим кандидатам.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Новости. Футбол
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