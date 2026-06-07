Главное о группе E на ЧМ-2026. Чего ждать от Германии и звёзд Африки, что покажет Адвокат?

Продолжаем знакомить вас с участниками чемпионата мира 2026 года. На очереди – группа Е. В ней сыграют сборные Германии, Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора. Чего ждать от команд и какие у них шансы на хорошее выступление? Рассказываем.

Сборная Германии

Состав

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер, Александр Нюбель (оба — «Бавария»).

Защитники: Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (оба — «Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих, Жонатан Та (оба — «Бавария»), Малик Тшау («Ньюкасл Юнайтед»).

Полузащитники: Паскаль Грос («Брайтон»), Максимилиан Байер, Феликс Нмеча (оба — «Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович, Леон Горецка, Джамал Мусиала (все — «Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Надим Амири («Майнц»), Флориан Вирц («Ливерпуль»).

Нападающие: Кай Хаверц («Арсенал»), Дениз Ундав, Джейми Левелинг (оба — «Штутгарт»), Лерой Зане («Галатасарай»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед»).

Сборная Германии отобралась на ЧМ-2026 не без проблем. Команда Юлиана Нагельсмана только в заключительном, 6-м туре группового этапа обеспечила себе выход в финальную часть, обыграв Словакию (6:0). Хотя по итоговой статистике всё вышло неплохо: пять побед и всего одно поражение, разность мячей – 16:3. Да и по стилю футбола Германия старается не быть унылой. Ещё на Евро-2024 Нагельсман постарался построить симпатичную команду. В итоге немцы вылетели лишь от ставших чемпионами испанцев.

Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В нынешнем поколении немецкой команды нет такой россыпи звёзд, как в 2010 или 2014 годах. Главные герои – полузащитники Йозуа Киммих, Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Также на ЧМ-2026 в состав сборной вернулся великий Мануэль Нойер. Предстоящий турнир станет для 40-летнего вратаря уже пятым в карьере. Главная потеря – вингер Серж Гнабри. В конце апреля футболист «Баварии» порвал мышцу бедра на тренировке клуба и выбыл на несколько месяцев. А теперь мимо турнира и юный талант Ленарт Карл – он сломался на тренировке всего за несколько дней до ЧМ. Обидно!

Германия не входит в топ-3 фаворитов предстоящего чемпионата мира. Хотя букмекеры ставят команду на шестое место в списке главных претендентов. «Каждая команда, участвующая в турнире, должна стремиться к победе. Это относится и к нам. Мы не будем собирать чемоданы слишком рано, но постараемся убедиться, что у нас достаточно нижнего белья на шесть недель! Если люди скажут: «Да, они выглядели как настоящая немецкая команда», мы будем очень довольны. Я вижу нас на старте турнира скорее как претендентов, чем как фаворитов. И это может быть для нас позитивным моментом. Как и в других сферах жизни, всё сводится к доверию. Необходимо верить в своих игроков и в то, что они покажут хороший результат», – отметил тренер Юлиан Нагельсман.

А что по перспективам Германии думает суперкомпьютер? По данным Opta, немцы находятся на седьмой строчке рейтинга претендентов на победу. Шансы на завоевание трофея оцениваются в 5,1%. Вероятность выхода команды Юлиана Нагельсмана в финал составила 10,6%, в полуфинал — 20,2%, в четвертьфинал — 33,8%.

Сборная Кюрасао

Состав

Вратари: Тирик Бодак («Телстар»), Тревор Дорнбюс («ВВВ-Венло»), Элой Ром («Майами»).

Защитники: Рихедли Базур («Коньяспор»), Джошуа Бренет («Кайсериспор»), Рошон ван Эйма («Валвейк»), Шерел Флоранус («ПЕК Зволле»), Деверон Фонвилл («НЕК Неймеген»), Жюрьен Гаари («Абха»), Армандо Обиспо («ПСВ Эйндховен»), Шуранди Самбо («Спарта» Роттердам).

Полузащитники: Жуниньо Бакуна («Волендам»), Леандро Бакуна («Ыгдыр»), Ливано Комененсия («Цюрих»), Кевин Фелида («Ден Босх»), Арьяни Марта («Ротерхэм Юнайтед»), Тайриз Нослин («Телстар»), Годфрид Румерату («Валвейк»).

Нападающие: Джереми Антониссе («Кифисия»), Тахит Чонг («Шеффилд Юнайтед»), Кенджи Горре («Маккаби» Хайфа), Сонче Хансен («Мидлсбро»), Жерван Кастанир («Теренггану»), Брандлей Кювас («Волендам»), Юрген Локадия («Майами»), Джерл Маргарита («Васланд-Беверен»).

Сборная Кюрасао дебютирует на чемпионатах мира. Благодаря тому, что США, Мексика и Канада не участвовали в квалификации, скромная команда заняла первое место в своей отборочной группе плей-офф. Кюрасао опередило Ямайку, Тринидад и Тобаго, Бермудские острова. А до этого в первом групповом раунде команда обогнала Гаити, Сент-Люсию, Арубу и Барбадос.

Дик Адвокат Фото: Getty Images

Автором чуда Кюрасао стал хорошо знакомый нам тренер – Дик Адвокат. 78-летний нидерландец возглавил сборную в 2024 году. Почему такой экзотический вариант? Кюрасао – составная часть Королевства Нидерландов. А ранее государство вовсе называлось Нидерландские Антильские острова. Поэтому Адвокат де-факто помог своему же Королевству! Хотя за три с половиной месяца до чемпионата мира Дик сообщил, что покидает сборную из-за проблем со здоровьем у дочери. Но в середине мая поступили хорошие новости: Адвокат всё же повезёт Кюрасао на ЧМ-2026.

Команда впервые попала на чемпионат мира и не широко известна, но в составе есть несколько любопытных игроков. Самый дорогой футболист – защитник Армандо Обиспо из ПСВ (€ 4 млн согласно Transfermarkt). Также вы наверняка знаете Тахита Чонга («Шеффилд Юнайтед», играл за «МЮ»), Рихедли Базура (экс-«Аякс», «Вольфсбург», «Порту», АЗ), Леандро Бакуну (экс-«Астон Вилла», «Уотфорд», «Кардифф») и Юргена Локадию (экс-ПСВ, «Хоффенхайм», «Брайтон»).

Конечно, главная задача Кюрасао на ЧМ-2026 – выступить достойно. Даже одно набранное очко уже станет хорошим результатом. А если команда Адвоката навяжет соперникам борьбу за выход в плей-офф, то это вовсе станет мини-чудом. Шансы Кюрасао на попадание в 1/16 финала составляют всего 19%. Для сравнения, у Германии – 96,1%, у Эквадора – 86,9%, у Кот-д’Ивуара – 64,2%. На выход в 1/8 финала Opta отводит Кюрасао 3,89%, в четвертьфинал – 0,76%, в полуфинал – 0,16%, в финал – 0,04%. Шансы на титул – 0,01%.

Сборная Кот-д’Ивуара

Состав

Вратари: Яхья Фофана («Анже»), Мохамед Коне («Шарлеруа»), Альбан Лафон («Панатинаикос»).

Защитники: Уилфрид Синго («Галатасарай»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Усман Дьоманде («Спортинг»), Гислейн Конан («Жил Висенте»), Эммануэль Агбаду («Бешикташ»), Гела Дуэ («Страсбург»), Эван Н'Дика («Рома»), Клеман Акпа («Осер»).

Полузащитники: Франк Кессье («Аль-Ахли»), Крист Равинель Инао Улай («Трабзонспор»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Секо Фофана («Порту»), Ибраим Сангаре («Ноттингем Форест»), Жан Сери («Марибор»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Элье Ваи («Ницца»), Николя Пепе («Вильярреал»), Симон Адингра («Монако»), Эванн Гессан («Кристал Пэлас»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»), Ян Диоманд («РБ Лейпциг»), Анж-Йоан Бонни («Интер»), Умар Диаките («Серкль Брюгге»).

Скучали по яркой оранжевой форме ивуарийцев? Сборная пропустила два прошлых чемпионата мира, но попала на турнир в Северной Америке. Кот-д’Ивуар занял первое место в отборочной группе, всего на одно очко опередив Габон (26 против 25). Битва получилась плотной! По сути, всё решила победа ивуарийцев в первом очном матче команд (1:0). Удивительная статистика: за 10 туров Кот-д’Ивуар забил 25 мячей, а пропустил… 0! На чемпионате мира так вряд ли получится, но результат впечатляет.

На ЧМ-2026 команду везёт экс-игрок – Эмерс Фаэ. Он возглавил сборную при необычных обстоятельствах. В январе 2024-го тренера Кот-д’Ивуара Жана-Луи Гассе уволили прямо по ходу домашнего Кубка Африки. Однако сборная выбралась в плей-офф с третьего места, а Фаэ временно возглавил её. И… довёл до титула! В финале Кот-д’Ивуар разобрался с Нигерией (2:1).

Эмерса Фаэ Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ивуарийцы традиционно обладают одним из сильнейших составов в Африке в XXI веке. Предстоящий чемпионат мира не исключение. В составе сборной есть один из самых желанных игроков для топ-клубов – вингер «РБ Лейпциг» Ян Диоманд. Сейчас борьбу за него ведут «Ливерпуль» и «ПСЖ». Также есть одна из звёзд «МЮ» – Амад Диалло, форвард «Интера» Анж-Йоан Бонни, опытный Франк Кессье («Аль-Ахли») и набравший в последнем сезоне форму Николя Пепе из «Вильярреала».

Кот-д’Ивуар за три прошлых попытки (2006, 2010, 2014) ни разу не вышел из группы на чемпионате мира. Но сейчас африканцы вполне способны преодолеть этот барьер. Тем более даже третье место при хорошем выступлении позволит оказаться в 1/16 финала (8 из 12 сборных с третьей строчки выйдут в плей-офф).

Opta оценивает шансы ивуарийцев на попадание в плей-офф в 64,2%. Но наиболее вероятным суперкомпьютер видит для африканцев третье место в группе (44,3%). Шанс на выход в 1/8 финала составляет 23,73%, в четвертьфинал – 8,04%, в полуфинал – 2,58%, в финал – 0,78%. Вероятность победы в турнире – 0,19%.

Сборная Эквадора

Состав

Вратари: Эрнан Галиндес («Уракан»), Мойсес Рамирес («АЭ Кифисиас»), Гонсало Валье («ЛДУ Кито»).

Защитники: Вильям Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Арсенал»), Хоэль Ордоньес («Брюгге»), Феликс Торрес («Интернасьонал»), Первис Эступиньян («Милан»), Анхело Пресиадо («Атлетико Минейро»), Джексон Поросо («Тихуана»).

Полузащитники: Мойсес Кайседо («Челси»), Хорди Альсивар («Индепендьенте»), Дениль Кастильо («Мидтьюлланн»), Алан Франко («Атлетико Минейро»), Педро Вите («Пумас УНАМ»), Кендри Паэс («Ривер Плейт»), Яймар Медина («Генк»).

Нападающие: Кевин Родригес («Юнион Сент-Жиллуа»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Эннер Валенсия («Пачука»), Хорди Кайседо («Уракан»), Хереми Аревало («Штутгарт»), Гонсало Плата («Фламенго»), Алан Минда («Атлетико Минейро»), Джон Йебоа («Венеция»), Нильсон Ангуло («Сандерленд»).

Эквадор едет на свой пятый чемпионат мира. Все участия состоялись в XXI веке. Но нынешнее попадание – одно из самых уверенных. Сборная финишировала на втором месте в южноамериканском отборе, опередив Колумбию, Уругвай, Бразилию и Парагвай. Сильно! И всё это с учётом штрафа в три очка. Напомним, в 2022 году Спортивный арбитражный суд наказал эквадорцев из-за того, что защитник Байрон Кастильо оказался колумбийцем, использовавшим поддельные документы для игры за другую сборную.

Игры Эквадора на предстоящем ЧМ-2026 наверняка будут одними из самых скучных. Почему? Команда обожает катать «низовые» матчи. За 18 туров отборов она забила всего 14 мячей, а пропустила – пять (лучший с отрывом результат). По своим голам Эквадор занял восьмое место, уступив только безнадёжным аутсайдерам – Перу и Чили.

Впрочем, такой уклон в защиту легко объясним. Главные звёзды сборной – Вильям Пачо, Пьеро Инкапье, Первис Эступиньян и Мойсес Кайседо – играют в обороне и опорной зоне. В атаке же зажигают старички – Кевин Родригес и Эннер Валенсия. А главный подающий надежды юниор – Кендри Паэс: 19-летний полузащитник принадлежит «Челси», но сейчас выступает в аренде за «Ривер Плейт».

Себастьян Беккасесе Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Тренирует Эквадор аргентинец Себастьян Беккасесе. Он возглавил сборную в 2024 году. До этого Беккасесе работал в испанском «Эльче» и разных клубах чемпионата Аргентины. Также с 2017 по 2018 год 45-летний тренер входил в штаб Хорхе Сампаоли в аргентинской сборной.

Неожиданно одним из теневых фаворитов ЧМ-2026 Эквадор назвал защитник испанцев Марк Кукурелья. Видимо, из-за партнёра по «Челси» Кайседо: «Эквадор, который вызывал у меня сомнения раньше, может добиться успеха. У этой сборной хорошие игроки, которые способны всё сделать правильно».

Суперкомпьютер Opta же считает, что Эквадор с вероятностью в 86,9% выйдет в плей-офф. Шанс на попадание в 1/8 финала составляет 42,85%, в четвертьфинал – 18,92%, в полуфинал – 8,96%, в финал – 3,96%. Вероятность золота – 1,54%. Это, между прочим, 14-е место в списке фаворитов. Не так и плохо!