Главное о группе F на ЧМ-2026. Нидерландам и Японии пора зажечь, а по Швеции есть вопросы

Продолжается наш проект, в котором мы знакомим вас с участниками чемпионата мира 2026 года. Следующая на пути – группа F. В ней сыграют сборные Нидерландов, Японии, Туниса и Швеции. Узнаём основную информацию про этих четырёх участников предстоящего турнира!

Сборная Нидерландов

Состав

Вратари: Марк Флеккен («Байер»), Робин Руфс («Сандерленд»), Барт Вербрюгген («Брайтон энд Хоув Альбион»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Йоррел Хато («Челси»), Ян Паул ван Хекке («Брайтон энд Хоув Альбион»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм Хотспур»).

Полузащитники: Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс («Ювентус»), Тейани Рейндерс («Манчестер Сити»), Мартен де Рон («Аталанта»), Гус Тиль (ПСВ), Квинтен Тимбер («Марсель»), Матс Виффер («Брайтон энд Хоув Альбион»).

Нападающие: Брайан Бробби («Сандерленд»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Ноа Ланг («Галатасарай»), Дониэлл Мален («Рома»), Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм Юнайтед»), Ваут Вегорст («Аякс»).

Сборная Нидерландов без особого труда прошла квалификацию ЧМ-2026. Команда заняла первое место в отборочной группе с Польшей, Финляндией, Мальтой и Литвой, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью. Разность мячей – 27:4. Но при этом нидерландцы ни разу не одолели главных конкурентов – поляков (обе встречи – по 1:1).

Однако на чемпионат мира сборная едет с большими амбициями. У Нидерландов есть топовые исполнители в каждой линии. Да, нападение смотрится на так монструозно, как оборона или полузащита, но всё же есть лучший бомбардир в истории сборной – Мемфис Депай, а также сильные партнёры – Коди Гакпо, Джастин Клюйверт, Дониэлл Мален.

Хотя есть и важная потеря. Из-за травмы крестообразных связок турнир пропустит полузащитник Хави Симонс. «Говорят, жизнь жестока, и сегодня я чувствую себя именно так. Мой сезон внезапно закончился, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно говоря, я убит горем. Ничего из этого не имеет смысла. Всё, чего я хотел, – это бороться за свою команду, и теперь возможность делать это отнята у меня… вместе с чемпионатом мира», – отметил сам игрок.

Рональд Куман Фото: Rafal Oleksiewicz/Getty Images

Тренировать Нидерланды на ЧМ-2026 будет Рональд Куман. Вместе с ним команда дошла до полуфинала Евро-2024. Теперь нидерландцы постараются как минимум повторить результат на чемпионате мира.

Что об этом думает Opta? Суперкомпьютер оценивает вероятность выхода Нидерландов в плей-офф в 88,2%. Мало сомнений, что команда останется без 1/16 финала. На выход в 1/8 финала Opta даёт 48,34%, в четвертьфинал – 29,79%, в полуфинал – 15,8%, в финал – 8,01%. Шансы на титул – 3,78%. Нидерландцы – восьмые в списке претендентов на победу.

Отметим, что после неплохих чемпионатов мира 2010 (серебро) и 2014 (бронза) годов команда пропустила ЧМ-2018 и вылетела в четвертьфинале в 2022-м. В Нидерландах заждались решающих стадий.

Сборная Японии

Состав

Вратари: Томоки Хаякава («Касима Антлерс»), Кейсуке Осако («Санфречче Хиросима»), Дзион Судзуки («Парма»).

Защитники: Юто Нагатомо («Токио»), Сого Танигути («Сент-Трюйден»), Коу Итакура («Аякс»), Цуёси Ватанабэ («Фейеноорд»), Такэхиро Томиясу («Аякс»), Хироки Ито («Бавария»), Аюму Сэко («Гавр»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Дзюнносукэ Судзуки («Копенгаген»).

Полузащитники: Ватару Эндо («Ливерпуль»), Даити Камада («Кристал Пэлас»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Ао Танака («Лидс Юнайтед»), Дзюня Ито («Генк»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Кэито Накамура («Реймс»), Каисю Сано («Майнц»), Юито Судзуки («Фрайбург»).

Нападающие: Коки Огава («НЕК Неймеген»), Дайдзэн Маэда («Селтик»), Аясэ Уэда («Фейеноорд»), Кэнто Сиогаи («Вольфсбург»), Кэисукэ Гото («Сент-Трюйден»).

Япония отобралась уже на восьмой подряд чемпионат мира. Команда стала одним из гегемонов азиатского региона, поэтому вопрос с квалификацией решился без особых проблем. В отборе японцы финишировали первыми в своей группе, опередив Австралию, Саудовскую Аравию, Индонезию, Китай и Бахрейн. При этом команда забила больше всего мячей (30) и пропустила меньше остальных (3).

Хадзимэ Мориясу Фото: Kenta Harada/Getty Images

Хотя на ЧМ-2022 Япония приятно удивила, заняв первое место в группе с Испанией, Германией и Коста-Рикой, в 1/8 финала азиаты вылетели от Хорватии. Эта стадия никак не поддаётся команде. Но, возможно, новое поколение звёзд перепишет историю? На предстоящий чемпионат мира у Японии едет большая группа классных игроков: Такэхиро Томиясу, Хироки Ито, Ватару Эндо, Даити Камада, Такефуса Кубо, Ао Танака, Рицу Доан, Дайдзэн Маэда, Аясе Уэда и Кэнто Сиогаи. Тренером японцев с 2018 года остаётся Хадзимэ Мориясу.

Кстати, во время оглашения финальной заявки случился красивый момент. 39-летний ветеран Юто Нагатомо расплакался, услышав своё имя в окончательном составе. Для защитника предстоящий чемпионат мира станет уже пятым в карьере.

Какие же шансы у японцев на ЧМ-2026? По версии Opta, команда должна выходить из группы: вероятность попадания в плей-офф составляет 76,2%. А вот далее – сложнее. Шанс выйти в 1/8 финала – 34,07%, в рекордный для себя четвертьфинал – 17,58%, в полуфинал – 7,91%, в финал – 3,34%, на победу – 1,26%.

Сборная Туниса

Состав

Вратари: Аймен Дамен («Сфаксьен»), Сабри Бен Хессен («Этуаль дю Сахель»), Абдельмухиб Шамах («Клуб Африкен»).

Защитники: Ян Валери («Янг Бойз»), Мутаз Неффати («Норрчёпинг»), Дилан Бронн («Серветт»), Раэд Шихауи («Монастир»), Монтассар Тальби («Лорьян»), Адем Арус («Касымпаша»), Омар Рекик («Марибор»), Али Абди («Ницца»), Мохамед Амин Хамида Бен («Эсперанс»).

Полузащитники: Эллиес Скири («Айнтрахт»), Анис Бен Слимане («Норвич Сити»), Рани Хедира («Унион» Берлин), Мортада Бен Уаннес («Касымпаша»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Хадж Махмуд («Лугано»), Ханнибал Межбри («Бёрнли»).

Нападающие: Элиас Саад («Ганновер»), Халил Айяри («ПСЖ»), Элиас Ашури («Копенгаген»), Себастьян Тунекти («Селтик»), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала), Фирас Шауат («Клуб Африкен»), Райан Эллуми («Ванкувер Уайткэпс»).

Тунис едет на третий чемпионат мира подряд. Добиться локального успеха и выйти хотя бы в плей-офф ранее не удавалось. Но уже сам факт попадания в топ сильнейших сборных мира – признак класса и стабильности.

В африканском отборе команда заняла первое место в группе с Намибией, Либерией, Малави, Экваториальной Гвинеей и Сан-Томе и Принсипи. Будем честны – Тунису повезло с соперниками: за 10 туров команда одержала девять побед, всего раз сыграла вничью, а разность мячей составила 22:0.

Сабри Лямуши Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Тренером сборной на чемпионате мира будет экс-полузащитник «Осера», «Монако», «Интера» и «Марселя» Сабри Лямуши. Ранее специалист уже ездил с другой африканской командой на ЧМ. В 2014-м Лямуши возглавлял Кот-д’Ивуар, но пройти в плей-офф команде не удалось.

Любопытно, что в составе сборной Туниса есть представитель РПЛ – форвард махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Также из известных имён: полузащитники Эллиес Скири, Ханнибал Межбри, а ещё выступающий за молодёжку «ПСЖ» форвард Халил Аяри.

По версии Opta, Тунис – аутсайдер группы. У сборной наибольшая вероятность занять четвёртое место (46,6%). Шансы на выход в плей-офф составляют 43,4%. Суперкомпьютер даёт африканцам 12,76% на попадание в 1/8 финала, 4,58% – на выход в четвертьфинал, 1,51% – на полуфинал, 0,45% – на финал, а также 0,11% – на титул.

Сборная Швеции

Состав

Вратари: Виктор Юханссон («Сток Сити»), Кристоффер Нордфельдт («АИК»), Якоб Зеттерстрём («Дерби Каунти»).

Защитники: Яльмар Экдаль («Бёрнли»), Габриэль Гудмундссон («Лидс Юнайтед»), Исак Хин («Аталанта»), Эмиль Хольм («Ювентус»), Густаф Лагербильке («Брага»), Виктор Линделёф («Астон Вилла»), Эрик Смит («Санкт-Паули»), Карл Старфельт («Сельта» Виго), Эллиот Страуд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Таха Али («Мальмё»), Ясин Аяри («Брайтон энд Хоув Альбион»), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм Хотспур»), Йеспер Карлстрём («Удинезе»), Кен Сема («Пафос»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенели («Юнион Сент-Жиллуа»).

Нападающие: Александер Бернхардссон («Хольштайн»), Энтони Эланга («Ньюкасл Юнайтед»), Виктор Дьёкереш («Арсенал»), Александер Исак («Ливерпуль»), Густав Нильссон («Брюгге»), Беньямин Нюгрен («Селтик»).

Попадание сборной Швеции на чемпионат мира 2026 года случилось только благодаря Лиге наций. Команда провалилась в отборе, заняв четвёртое место и набрав всего два очка. Но оказалась в стыках благодаря тому, что выиграла группу в Лиге наций, а все победители выше неё оказались на ЧМ или в стыковых матчах. В итоге шведы сначала одержали победу над Украиной (3:1), а затем прошли Польшу (3:2). И этого хватило для попадания на чемпионат мира! Швеция наглядно показала, почему стоит серьёзно относиться к Лиге наций.

Грэм Поттер Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Хотя по составу команда Грэма Поттера была обязана бороться за попадание на ЧМ и через классический отбор. У шведов есть звёздная атака с Александером Исаком, Виктором Дьёкерешем и Энтони Элангой, неплохая полузащита с Лукасом Бергваллем и Ясином Аяри, а также несколько качественных защитников: Исак Хин, Эмиль Хольм, Виктор Линделёф, Даниэль Свенссон.

Швеция пропустила прошлый чемпионат мира в Катаре, а на турнире в России дошла до четвертьфинала. С учётом нестабильной формы повторить успех будет проблематично. Хотя если мощная атака поймает волну, то сборная способна дойти хотя бы до 1/8 финала.

А что о шансах шведов думает суперкомпьютер? Opta оценивает вероятность выхода команды в плей-офф в 62,6%. Шансы увидеть Швецию в 1/8 финала – 22,97%, в четвертьфинале – 9,73%, в полуфинале – 3,75%, в финале – 1,36%, а с кубком мира – 0,5%.