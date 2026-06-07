«Реал» купит Холанда, если я стану президентом». Что обещают кандидаты на пост босса клуба

Спустя несколько часов мы узнаем результаты голосования по выбору президента «Реала». Либо Флорентино Перес сохранит свой пост, либо его сместит бизнесмен Энрике Рикельме. Как и положено при таком раскладе, каждый из кандидатов разворачивает масштабную предвыборную кампанию.

Что обещает Рикельме?

Рикельме уже объявил, что в случае победы на выборах пригласит Рауля на пост спортивного директора. Испанец — настоящая легенда «Реала» и рекордсмен клуба по количеству матчей (741). А ещё он входит в тройку лучших бомбардиров в истории команды (323 гола).

Ещё один экс-игрок «Реала» — Фернандо Йерро — станет директором академии. Опять же, в случае победы Рикельме. По словам кандидата в президенты, цель Йерро — создать академию с чёткой структурой, ценностями «Реала» и амбициями для успешного выступления в первой команде.

Бизнесмен выкупил рекламу на сайтах изданий Marca и AS с призывом голосовать за себя. На Marca также появилась статья, в которой сказано, что команда Рикельме выявила более трёх сотен фейк-аккаунтов, которые проводят агрессивную кампанию против Энрике и поддерживают Переса. Есть ли у этой статьи автор-журналист? Нет. Указано, что это публикация от редакции издания.

В середине недели Рикельме посетил студию El Hormiguero с футболкой «Реала» и документом. Для чего всё это? На футболке была напечатана фамилия звёздного новичка, которого бизнесмен обещает переманить в столичный клуб. Рикельме утверждает, что купит Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Документ — гарантия осуществления сделки в случае победы на выборах. Бизнесмен отметил, что уже согласовал вопрос с игроком.

Родри — ещё один потенциальный новичок «Реала», если Энрике займёт желанный пост. Бизнесмен чётко дал понять: испанец переедет в Мадрид, но для этого я должен стать президентом клуба. Рикельме заявил, что если не выполнит обещания, то оплатит 100% взносов для 100 тыс. сосьос (зарегистрированных членов клуба, которые платят взносы и получают определённые права и привилегии) «Реала». По словам кандидата в президенты, у Холанда в контракте прописана сумма отступных, благодаря которой его можно купить у «Манчестер Сити».

Любопытно, что сам Рикельме до этого говорил о финансовых трудностях нынешнего «Реала». А потом заявил об обещании купить одного из самых дорогих футболистов мира. Получается, что у клуба не всё так плохо с деньгами? На следующий день отец Эрлинга и агент игрока подчеркнули, что никаких договорённостей с «Реалом» нет. И пожелали удачи обоим кандидатам в президенты.

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

Тот факт, что представители Холанда опровергли заявление Рикельме, серьёзно пошатнули позиции бизнесмена. Но Энрике быстро ответил: «Это часть игры. Понимаю, что представители Холанда должны заботиться о футболисте и защищать его в нынешнем клубе. Это нормальная вещь. Повторю снова: Холанд перейдёт в «Реал», если я стану президентом. В его контракте есть пункт о выкупе». Это ещё не всё. По данным Marca, агент Холанда лично позвонил Пересу и опроверг информацию о договорённости с Рикельме. Да что там у вас вообще происходит?

Сначала Рикельме сообщил, что назовёт имя своего главного тренера для «Реала» 3 июня. Но в этот день презентовал футболку с фамилией Холанда, после чего перенёс объявление о тренере на 5-6 июня. Энрике твердо убеждён, что Жозе Моуринью — не то, что нужно «Реалу». На следующий день журналист Рамон Альварес написал, что Рикельме как минимум два раза встречался с Юргеном Клоппом. Цель бизнесмена — убедить немца возглавить мадридский клуб.

Позже инсайдер Фабрицио Романо подтвердил: Рикельме действительно хочет сделать Клоппа тренером «Реала». Параллельно на радиостанции COPE дали ещё один инсайд: Икер Касильяс займёт высокий пост в структуре клуба, если Рикельме достанется президентское кресло. Энрике сразу парировал по поводу Клоппа: мол, я никогда не вёл переговоров ни с одним из тренеров, это прерогатива спортивного менеджмента. Плюс добавил, что легендарный в прошлом тренер Висенте Дель Боске займёт одну из руководящих должностей в «Реале». Сами понимаете, при каком условии.

Спустя несколько часов снова всплывает фамилия Клоппа. Onda Cero утверждает, что Рауль и Йерро обрабатывают Юргена на предмет его работы в «Реале». Ответ немца: нет. Вечером 5 июня Рикельме выпустил официальное заявление: «Мы знаем, что Юрген Клопп публично сообщил о нежелании возвращаться к тренерской работе в ближайшее время и отклонил несколько предложений. Наш вызов — другой. Есть великие клубы, но существует только один мадридский «Реал». Если меня выберут президентом, то 8 июня Рауль Гонсалес лично представит наш спортивный проект Клоппу. Мы хотим, чтобы именно он возглавил команду. Это мнение разделяют тысячи сосьос, с которыми я беседовал в течение последних недель».

И тут появился агент Клоппа. Его заявление: «Слова Рикельме раздражают! Юрген доволен своей ролью в Red Bull и не намерен работать тренером в клубе». Бам! Мы уже видели нечто похожее в ситуации с Холандом.

Потребуется ли команде Энрике Рикельме уговаривать Юргена Клоппа? Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Итак, какие есть противоречия в обещаниях Рикельме? Бизнесмен утверждает, что закрыл вопрос с Холандом. В лагере норвежского нападающего эту информацию опровергли. По словам Рикельме, в контракте Эрлинга есть пункт о сумме выкупа. Анонимный представитель «Манчестер Сити» уверил The Athletic, что такой опции нет.

26 мая Энрике заявил, что уже договорился с новым тренером. Кандидат в президенты подчеркнул, что не может назвать имя, поскольку тот сейчас тренирует другую команду. За несколько часов до выборов мы понимаем, что всё сводится к фигуре Клоппа. Немец не подходит под профиль «тренера другого клуба». Сам Юрген доволен тем, что делает в Red Bull. Если исходить из заявления Рикельме, становится ясно, что он не решил вопрос с тренером, как утверждал в конце мая.

А ещё Энрике неоднократно говорил о серьёзном финансовом кризисе в «Реале», но при этом готов купить Холанда за большие деньги. Любопытно, что на всех публичных выступлениях Рикельме рядом с ним нет ни Рауля, ни Йерро. Словно бы они не хотят ассоциироваться с проигравшим выборы президентом.

Как отвечает Перес?

Флорентино Перес изящно обставил резонансное интервью Рикельме, когда тот принёс футболку с фамилией Холанда. Нынешний президент «Реала» выкупил рекламу в конце передачи. Появился видеоролик с улыбающимся Моуринью — седовласый тренер стоял в белоснежной футболке «Реала». В конце появилась надпись: «Голосуйте за Флорентино». Получается, Рикельме бросался обещаниями о Холанде и перенёс срок объявления о новом тренере. Перес сразу после этого показал: я уже выбрал тренера.

Правда, чуть позднее стало известно, что ролик сделан с помощью искусственного интеллекта – и Жозе в нём ненастоящий. Издание Record сообщило: португалец заверил руководство «Бенфики», что не записывал видео для предвыборной кампании Переса. Жозе отметил, что ролик создан с помощью ИИ.

Правда, этот момент оказался как-то не особо заметен и Перес всё равно выглядит фаворитом на победу в выборах.

Жозе Моуринью и Флорентино Перес Фото: FIFA via Getty Images

«Уверяю, что у «Реала» будет отличный состав и очень сильная команда с новыми приобретениями. Мы собираемся укрепить все линии, чтобы претендовать на все трофеи», — цитата Переса. Сразу после этого Флорентино подтвердил, что согласовал сделку по переходу бывшего защитника «Ливерпуля» Ибраимы Конате. К слову, француз сейчас находится в статусе свободного агента. «Если я выиграю выборы, то мы подпишем ещё одного топ-защитника, помимо Конате», — добавил нынешний президент «Реала».

Далее Перес пришёл на испанское телевидение. Он сделал это на следующий день после Рикельме. Что же сказал Флорентино? Вот основные тезисы:

Перес назвал историю Рикельме с Холандом блефом;

президент «Реала» заявил, что предложит команде Лиги чемпионов € 150 млн за потенциального новичка. Клуб займётся этим на следующей неделе;

Перес сразу отсёк Холанда, Майкла Олисе из «Баварии», Жереми Доку из «Манчестер Сити» и Гарри Кейна из «Баварии»;

Флорентино добавил, что потенциальный новичок молод и не играет в АПЛ. И это не защитник;

Перес анонсировал заключение контрактов с Моуринью, Конате и Дензелом Думфрисом. По словам Флорентино, у «Реала» будет много новичков.

Давайте честно: этот раунд точно остался за Пересом. Флорентино как опытный руководитель не раскрыл всех карт. Он как бы намекнул сосьос: хотите узнать развязку истории, тогда голосуйте за меня. Перес не назвал конкретной фамилий и подчеркнул, что «Реал» сделает предложение. То есть если потом не получится, то какие претензии к президенту? Можно обставить всё так, что «Реал» предложил большие деньги, а другой клуб просто отказался. Так что здесь Перес ничем не рискует.

Инсайдеры сразу занялись поиском информация. В числе кандидатов оказались полузащитники «ПСЖ» Витинья и Жоау Невеш, однако потом всё свелось к Олисе. Да, Перес исключил эту фамилию. Но даже Романо выкатил пост, в котором отметил, что Флорентино ведёт работу по трансферу француза. Позиция «Баварии» предельно проста: Майкл не продаётся.

Перейдёт ли Майкл Олисе в «Реал»? Фото: Getty Images

А вот журналист Рамон Альварес сообщил, что сам Олисе дал согласие на переход в «Реал». Именно по этой причине Перес сделает предложение «Баварии». Флорентино уже знает о желании самого игрока. Впрочем, и здесь есть нюанс. Олисе открыт к переходу, но уважает «Баварию», поэтому не станет форсировать трансфер.

Сам Перес не упустил возможности уколоть Рикельме за ситуацию с Клоппом:

Флорентино Перес президент «Реала» «Он объявил фамилию тренера, с которым его команда проведёт переговоры. Этот тренер сказал, что им даже не стоит пытаться. Но разве у них не было тренера в начале кампании? Того самого, который работает в другом клубе и готов возглавить «Реал». Разве это были не их слова?»

Очевидно, будущее «Реала» зависит от итогов президентских выборов. Пока всё складывается в пользу Переса. Безумно любопытно, кого всё-таки подпишет мадридский клуб после голосования. За какого игрока Перес предложит € 150 млн? Переманит ли «Реал» Клоппа и Холанда (в это пока слабо верится) в случае победы Рикельме? Впереди — очень интригующие недели.