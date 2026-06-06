Топ-события воскресенья: Кубок Стэнли, Гран-при Монако, «Ролан Гаррос» и Бразилия — Египет

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Посмотреть все события 7 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Бразилия — Египет, товарищеский матч

Интрига: Бразилия обыграет ещё одного соперника перед ЧМ-2026?

Бразильцы перед вылетом в США успешно провели товарищеский матч с Панамой — раскатали соперника на «Маракане» (6:2). Любопытно, что в составе победителей забивали шесть разных футболистов. Футболисты «Зенита» провели на поле по тайму. Луиса Энрике заменили в перерыве, а Дуглас Сантос вышел на вторую половину. Египет перед поездкой в Северную Америку одолел сборную России (1:0). Кстати, обошлись без помощи Мохамеда Салаха, который наблюдал за игрой в гражданском.

⚽️ 3:00: Аргентина — Гондурас, товарищеский матч

Интрига: аргентинцы продлят успешную серию во встречах с Гондурасом?

Сборная Аргентины постарается защитить титул чемпионов мира. Перед турниром команда во главе с Лионелем Месси встретится с Гондурасом (7 июня) и Исландией (10 июня). Победная серия южноамериканской сборной насчитывает пять матчей, но все эти встречи были товарищескими. А что Гондурас? Он занял второе место в отборочной группе, однако не квалифицировался на чемпионат мира. Соперники встречались друг с другом трижды — всегда побеждали аргентинцы.

🏆🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, финальная серия, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Финал Кубка Стэнли пока что получается огненным – два матча в Роли подарили нам сначала безумную перестрелку с девятью шайбами и развязкой в самой концовке основного времени, а затем – суперкамбэк «Каролины» в третьем периоде и их победу в овертайме. Теперь серия переезжает в Парадайс – ждём, что и на арене «рыцарей» хоккей будет не менее интересным.

👊 5:00*: Белал Мухаммад — Габриэль Бонфим, UFC Fight Night 278

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: вернётся ли американец на победную тропу?

В ночь с 6 на 7 июня в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night 278. В главном событии вечера сойдутся американец Белал Мухаммад и бразилец Габриэль Бонфим. Первый является экс-чемпионом организации. Но сейчас он на серии из двух поражений, что сильно ударило по морали. Теперь представитель США попытается исправиться за последние осечки. А южноамериканец набрал мощнейшие обороты. Бонфим выдал стрик из четырёх удачных поединков. И теперь Габриэль планирует ворваться в титульную гонку.

🏐🎦 14:00: Китай — Польша, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: мощная атака против цепкой защиты

Сборная Польши уверенно смотрится в Нанкине, где проходит одного соперника за другим. В составе «бяло-червоных» блистает диагональная Юлия Щуровская. Так, в матче с Сербией волейболистка забила 35 мячей! Такая фантастическая игра основного бомбардира позволила переиграть команду Зорана Терзича. Хватит ли сил у диагональной на заключительный матч первой игровой недели? Потому что встреча для Польши предстоит непростая – со сборной Китая, которая славится своей хорошей и цепкой защитой.

🏀 16:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», Единая лига, серия за третье место, третий матч

Интрига: питерцы заберут бронзу?

«Локомотив-Кубань» был невероятно близок к победам в первых двух матчах серии. В первой игре кубанцы отыграли огромное отставание, а во второй — вели и упустили выигрыш. Теперь в Краснодаре у хозяев больше нет права на ошибку. «Зенит» закончит для себя сезон бронзовыми медалями или же серия продлится?

🏎 16:00: Формула-1, шестой этап, Гран-при Монако, гонка

Интрига: неужели пятая победа Антонелли подряд?!

Юный воспитанник «Мерседеса», лидер общего зачёта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли вырвал поул-позишен у Макса Ферстаппена, и теперь у него есть отличный шанс на победу на знаменитой уличной трассе в Монте-Карло. Если итальянец удержит лидерство на старте и далее уверенно проведёт гонку, то Кими одержит уже пятую победу в сезоне подряд и ещё упрочит лидерство в общем зачёте! И это на фоне слабой скорости Джорджа Расселла, стартующего лишь шестым. Или Кими всё-таки смогут помочь Ферстаппен либо стартующий с третьей позиции Льюис Хэмилтон, чья «Феррари» обычно блестяще проезжает первые метры дистанции?

🏆🎾 16:00: Флавио Коболли (Италия, 10) — Александр Зверев (Германия, 2), «Ролан Гаррос», финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет новым чемпионом «Ролан Гаррос» у мужчин?

Завершаем «Ролан Гаррос» главной интригой турнира: доберётся ли третья ракетка мира Александр Зверев до долгожданной победы на турнире «Большого шлема»? Немец уже играл в финале грунтового мэйджора два года назад. Он даже провёл пять сетов с Карлосом Алькарасом, но потерпел поражение. Теперь в соперниках у Зверева в финале — 14-й номер рейтинга Флавио Коболли. Счёт в их противостоянии — 3-1 в пользу Александра.

🏆⚽️ 20:00: Бельгия — Италия, ЧЕ-2026 U17, финал

Интрига: кто станет победителем чемпионата Европы?

Бельгийцы на групповом этапе обыграли хорватов (2:0) и эстонцев (1:0), но не справились с испанцами (0:1). Впрочем, команда всё равно вышла в полуфинал, где высадила французов (2:1). Итальянские юниоры добрались до финала, как бы говоря, что в стране всё в порядке с подрастающим поколением. На групповом этапе команда набрала семь очков из девяти возможных. Итальянцы одолели Францию (1:0) и Черногорию (3:0), после чего организовали фееричную встречу с Данией (3:3). В полуфинале команда справилась с Испанией в серии пенальти.

А российская молодёжка преуспела в товарняке: Сборная России U21 разгромила команду Ирака U23 в товарищеском матче

🏐 20:30: Бразилия — Италия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: встреча лидеров женского волейбола

Лидеры мирового рейтинга и финалисты прошлого розыгрыша Лиги наций – Италия и Бразилия – встретятся в заключительный игровой день первой недели. Прошлый год подарил огненные противостояния этих двух сборных. Бразильянки несколько раз были близки к тому, чтобы обыграть неприступную команду Хулио Веласко. Однако в решающие моменты итальянки умело включались и забирали победу. Получится ли у «Скуадра адзурра» и сейчас обойти южноамериканок или в этот раз Бразилия окажется сильнее?

⚽️ 22:00: Греция — Италия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: итальянцы продлят серию греков без побед?

Сборная Италии пытается прийти в себя после очередного фиаско в отборе к ЧМ. Команда пропускает уже третий турнир подряд — настоящая катастрофа. Кстати, итальянцы постоянно проигрывают в стыках. Несколько дней назад команда провела товарищеский матч с Люксембургом. Получилась достаточно скромная победа со счётом 1:0. Греки тоже не отобрались на чемпионат мира. К слову, они не побеждают на протяжении четырёх встреч.