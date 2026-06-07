Иньеста — тренер, Барко хочет домой. Новости недели в футболе, которые вы могли пропустить

Круговорот экс-специалистов «Спартака» в Серии А, топ-трансфер «Барсы», новый контракт Акинфеева и многое другое.

До старта чемпионата мира 2026 года остаётся всего несколько дней. Наверняка вы уже погружены в новости про предстоящий турнир. Но и в клубном футболе жизнь не остановилась. Что интересного произошло за последнее время? Рассказываем об информации, которую вы могли пропустить.

Тренерские назначения

Иньеста начал тренерскую карьеру

Легенда «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста начал самостоятельную тренерскую карьеру! Бывший полузащитник возглавил «Галф Юнайтед» из ОАЭ. Детали контракта Иньесты специалиста с клубом не разглашаются. «Галф Юнайтед» выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ, по итогам прошедшего сезона команда заняла 10-е место в турнирной таблице.

Андрес Иньеста главный тренер «Галф Юнайтед» «Галф Юнайтед» кажется мне идеальным местом для начала новой главы в моей карьере. Футбол дал мне очень многое, и теперь я хочу вернуть часть этого через тренерскую работу, обучение и ежедневное взаимодействие с молодыми игроками, которые обладают талантом и стремлением добиваться больших успехов. Верю в развитие футболистов через терпение, чёткое понимание игры и индивидуальный подход к каждому игроку. «Галф Юнайтед» разделяет эти принципы, поэтому я и принял это предложение. Хочу развиваться как тренер, набираться практического опыта и в дальнейшем получить Pro-лицензию».

Тедеско возглавил «Болонью»

Доменико Тедеско Фото: Ahmad Mora/Getty Images

В конце апреля «Фенербахче» уволил Доменико Тедеско с должности главного тренера. Но немец недолго оставался без работы. И 2 июня итальянская «Болонья» объявила о его назначении. Ранее клуб возглавлял Винченцо Итальяно, расторгнувший контракт по взаимному согласию по окончании сезона и ушедший в «Бешикташ». Напомним, «Болонья» завершила сезон-2025/2026 на восьмом месте в турнирной таблице Серии А и не сыграет в еврокубках. Забавно, что клуб уволил тренера с фамилией «итальянец» и назначил – с фамилией «немец».

«Байер» сменил тренера

«Байер» объявил о назначении Карлеса Мартинеса на пост главного тренера. 42-летний испанец до конца прошлого сезона возглавлял «Тулузу» и привёл клуб к девятому месту в Лиге 1. Мартинес заключил контракт с леверкузенцами до 30 июня 2028 года. В «Байере» испанец сменит Каспера Юльманна.

Ираола возглавил «Ливерпуль» и назвал Артету «сосиской»

Андони Ираола Фото: ФК «Ливерпуль»

По окончании сезона-2025/2026 «Ливерпуль» уволил Арне Слота. Вместо нидерландского тренера клуб назначил Андони Ираолу. Испанец заключил двухлетний контракт с мерсисайдцами. До этого Ираола работал в «Борнмуте», с которым завершил сезон АПЛ на шестом месте (лучший результат в истории клуба).

Теперь Андони предстоит впервые попробовать себя в топ-клубе. Интересно, что в «Арсенале» работает его близкий друг – Микель Артета. И во время общения с журналистами Ираола в шутку назвал коллегу «сосиской». Тонкий испанский юмор! А в следующем сезоне друзьям предстоит борьба за золото АПЛ.

«Фиорентина» рассталась с экс-тренером «Спартака»

Паоло Ваноли Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Фиорентины». Клуб объявил о прекращении сотрудничества с 53-летним специалистом. «Владельцы, руководство и все сотрудники «Фиорентины» благодарят тренера Паоло Ваноли и весь его штаб за профессионализм, страсть и мужество, с которыми они руководили первой командой.

Тренер и его команда приступили к работе в ноябре, в ходе сезона, когда команда шла без единой победы и находилась на последнем месте в турнирной таблице. Только сильная трудовая этика и чувство сопричастности позволили Ваноли создать условия для перезапуска и перелома ситуации.

Ни одному клубу в высшем дивизионе не удавалось избежать вылета в таких условиях и сохранить место в лиге, не одержав ни одной победы в первых 15 матчах чемпионата. Это был сложный путь, но тренер и его помощники неустанно трудились, чтобы клуб остался в Серии А. Сегодня наше совместное путешествие заканчивается, но наша благодарность за то, чего мы достигли, и наше уважение к этому человеку и профессионалу останутся неизменными», – говорится в заявлении «Фиорентины».

Напомним, экс-тренер «Спартака» возглавил клуб из Флоренции, когда тот занимал последнее, 20-е место в Серии А. Однако «Фиорентина» под руководством Ваноли спаслась и финишировала 15-й.

Новым же тренером команды станет Фабио Гроссо. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Трансферы

Трансферное окно в Европе ещё официально не открылось. Но клубы уже осуществляют сделки. Кто-то приобретает новичков, а некоторые выкупают футболистов после удачных аренд. Ниже – список главных переходов на старте лета:

Энтони Гордон, из «Ньюкасла» в «Барселону» (€ 80 млн);

Жереми Жаке, из «Ренна» в «Ливерпуль» (€ 63,6 млн, сделка была оформлена зимой);

Пьеро Инкапье, из «Байера» в «Арсенал» (€ 52 млн, выкуп после аренды);

Жеовани Кенда, из «Спортинга» в «Челси» (€ 50,7 млн, сделка была оформлена ещё летом 2025 года);

Расмус Хойлунд, из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» (€ 44 млн, выкуп после аренды);

Луи Опенда, из «РБ Лейпциг» в «Ювентус» (€ 42,7 млн, выкуп после аренды);

Дониэлл Мален, из «Астон Виллы» в «Рому» (€ 25 млн, выкуп после аренды);

Александар Станкович, из «Брюгге» в «Интер» (€ 23 млн);

Мануэль Аканджи, из «Манчестер Сити» в «Интер» (€ 15 млн, выкуп после аренды);

Эммануэль Эмега, из «Страсбурга» в «Челси» (сумма неизвестна);

Эндрю Робертсон, из «Ливерпуля» в «Тоттенхэм» (свободный агент);

Антуан Гризманн, из «Атлетико» в «Орландо Сити» (свободный агент).

Также готовится первый большой трансфер в РПЛ. По информации «Чемпионата», «Зенит» согласовал основные пункты личного контракта с полузащитником «Локомотива» Артёмом Карпукасом. Ожидается, что окончательное понимание по всем деталям будет достигнуто в начале следующей недели. Ранее инсайдер Иван Карпов отметил, что «Зенит» предложил «Локомотиву» € 4 млн и полузащитника Дмитрия Васильева в обмен на Карпукаса.

Другие новости

«Зенит» снова продлил контракт с Ерохиным

Александр Ерохин Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

«Зенит» сообщил о продлении контракта с 36-летним полузащитником Александром Ерохиным до конца сезона-2026/2027. «Сине-бело-голубые поздравляют Александра Ерохина с новым соглашением, желают не останавливаться на достигнутом и продолжать победное шествие вместе с «Зенитом», — написано в сообщении клуба.

Ерохин играет за «Зенит» с лета 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 273 матчах во всех турнирах, в которых отметился 46 голами и 21 результативной передачей. В составе «Зенита» Александр семь раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал Суперкубок страны и два раза — Кубок России.

Барко сообщил, что хочет играть за «Индепендьенте»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сообщил, что хочет играть за аргентинский «Индепендьенте». Игрок воспитывался в системе клуба, в 2017-м взял с ним Южноамериканский кубок. «Я хочу играть за «Индепендьенте», это самое важное, потому что я родился здесь, прошёл академию. У меня осталось много прекрасных воспоминаний, мы стали чемпионами, и я хочу играть за «Индепендьенте». Такова реальность», — сказал Барко в выпуске YouTube-канала De la Cuna al Infierno.

Отметим, что контракт Эсекьеля со «Спартаком» подписан до июня 2027 года. Клуб ведёт переговоры о новом соглашении, но оно ещё не достигнуто. «Он останется в команде? Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Когда будут новости, мы сообщим. Есть люди, которые, скажем так, отрезаны от утечки информации из клуба. И они что-то выдумывают. Вот и всё», — отметил гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов.

Ранее агент Тимур Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet рассказал, что Барко попросил москвичей отпустить его в Аргентину: «А ты не читал, что прислал официальное письмо в «Спартак» Барко, что… По семейным обстоятельствам просит, готов переподписать контракт, ему надо в Аргентину. К дочке. В аренду. Он на год продлит контракт, чтобы уехать в Аргентину».

Сафонов продолжит творить подвиги в воротах «ПСЖ»

Матвей Сафонов останется основным вратарём «ПСЖ» в следующем сезоне, сообщает Le Parisien. «Сафонов доказал свою состоятельность и останется основным голкипером команды на следующий сезон, однако судьба его дублёров пока не определена. Люка Шевалье, пришедший из «Лилля» на роль второго номера, выбыл из строя из-за травмы и не попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира, что ставит под вопрос его дальнейшие перспективы в клубе. Аналогичная неопределённость касается и Ренато Марина», — отмечает источник.

Кержаков — в тренерском штабе «Зенита»

Михаил Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Михаил Кержаков только-только завершил игровую карьеру в составе «Зенита». И уже вошёл в тренерский штаб! «Легендарный футболист, завершивший карьеру игрока в минувшем сезоне, продолжит работать с основной командой в качестве тренера вратарей. Сине-бело-голубые поздравляют Михаила Кержакова с новой должностью в главной команде и желают продолжения победных традиций вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении петербуржцев.

Перес использовал фейковое видео с Моуринью в своей президентской кампании

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что назначит Жозе Моуринью на пост главного тренера, если выиграет предстоящие выборы. Штаб 79-летнего функционера опубликовал видео в соцсетях, на котором португальский тренер одет в форму мадридцев и говорит: «Да!». Далее следует призыв голосовать за Переса.

Жлзе Моуринью Фото: Кадр из видео

Однако этот ролик оказался сгенерирован искусственным интеллектом. Издание Record сообщило: Моуринью заверил руководство «Бенфики», что не записывал видео для предвыборной кампании Переса. Жозе отметил, что ролик создан с помощью ИИ.

Хотя Перес отметил, что сделка с Моуринью уже оформлена. Так что ждём итогов президентских выборов в «Реале». И тогда, вероятно, Жозе скажет мадридцам «Да!» и без помощи нейросетей.

Ямаль стал лучшим игроком сезона в Примере

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Примеры по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт чемпионата Испании. В прошедшем сезоне вингер провёл 28 матчей за каталонский клуб, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. «Барселона» же стала чемпионом Испании во второй год подряд.

Кстати, Ямаль – первый испанец, выигравший награду! Лучшего игрока сезона начали выбирать с 2009 года. Девять раз побеждал аргентинец Лионель Месси, два раза – француз Карим Бензема, по разу – португалец Криштиану Роналду, француз Антуан Гризманн, немец Марк-Андре тер Штеген, англичанин Джуд Беллингем, бразилец Рафинья и словенец Ян Облак.

«Туран» Бердыева исключили из еврокубков

Курбан Бердыев Фото: Turan Tovuz

УЕФА отстранил азербайджанский клуб «Туран Товуз», которым руководит» Курбан Бердыев, от участия в еврокубках сезона-2026/2027. Решение принято на основе дела, по итогам которого в 2019 году Ассоциация футбольных федераций Азербайджана дисквалифицировала семерых игроков «Турана» за договорные матчи.

«Азербайджанский клуб признан не соответствующим требованиям для участия в Лиге конференций УЕФА сезона-2026/2027. 2 июня 2026 года председатель Апелляционного органа УЕФА принял следующее решение: объявить, что ПФК «Туран Товуз» не имеет права участвовать в Лиге конференций УЕФА сезона-2026/2027 за несоответствие критериям допуска, предусмотренным статьей 4.01(g) Регламента Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027, то есть за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне», — говорится на официальном сайте УЕФА.

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Игорь Акинфеев проведёт ещё минимум один сезон в ЦСКА. Клуб объявил о продлении контракта с капитаном до лета 2027 года.

«ПФК ЦСКА и Игорь Акинфеев подписали новый контракт до конца сезона-2026/2027. Уже более 35 лет наш 35-й номер отдаёт себя красно-синим цветам.

Маленький Игорь пришёл на первую тренировку в ЦСКА в четыре года, а сейчас за плечами Игоря Владимировича 929 матчей в карьере, 382 из которых – «сухие», шесть побед в чемпионате страны, восемь Кубков России, восемь Суперкубков страны, Кубок УЕФА, а также бронза на чемпионате Европы в составе сборной России.

Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе. Желаем нашему капитану новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении ЦСКА.