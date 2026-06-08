Шесть сборных сменили тренеров перед ЧМ-2026. Возвращение Адвоката — просто кино!

На чемпионат мира сборные пробивались по-разному, но только 3 из 48 участников турнира получили путёвки в финальную стадию без отбора – США, Канада и Мексика на правах хозяев. За успехами остальных команд стоял большой труд игроков и тренеров. Тем не менее не все специалисты, выведшие свои сборные на ЧМ-2026, поехали на мировое первенство. Поразительный факт – сразу в шести странах федерации поменяли тренеров после завершения отборочных циклов. У каждой были на это свои причины. Впрочем, одного уже вернули обратно – нашего старого знакомого Дика Адвоката. Рассказываем, где и почему случились отставки и новые назначения.

Сборная Узбекистана: Фабио Каннаваро вместо Тимура Кападзе

Тимур Кападзе и Фабио Каннаваро Фото: Getty Images

Узбекистан впервые в своей истории вышел на чемпионат мира. Команда начинала отборочный цикл под руководством известного словенского тренера Сречко Катанеца, но в январе 2025-го тот оставил пост. Писали, что Катанец попросил о расторжении контракта из-за проблем со здоровьем. На решающие четыре матча квалификации ЧМ-2026 был назначен экс-игрок сборной Узбекистана Тимур Кападзе. При нём победили дома Кыргызстан (1:0), сыграли вничью на выезде с Ираном (2:2) и ОАЭ (0:0), а затем разгромили на своём поле Катар (3:0). Этого хватило, чтобы заработать прямую путёвку на ЧМ-2026.

Казалось, Кападзе заслужил тренировать национальную команду на ЧМ-2026, однако местные руководители футбола, судя по всему, решили, что ему не хватает опыта. Ранее Тимур работал только с парой клубов в Узбекистане и возил олимпийскую сборную на Игры-2024 (там не получилось выйти из группы). В результате сделали ставку на громкое имя – позвали легендарного Фабио Каннаваро, а Кападзе остался в его штабе ассистентом. Хотя экс-игрок сборной Италии как тренер до сих пор не впечатлял. Выиграл только один чемпионский титул и Суперкубок Китая с «Гуанчжоу Эвергранд». В общем, рискованный выбор. Узбекистан сыграл при Каннаваро семь товарищеских встреч. Одержал пять побед – над Кувейтом (2:0), Египтом (2:0), Ираном (4:3), Габоном (3:1) и Венесуэлой (0:0, 5:4 пен.), потерпел два поражения от Уругвая (1:2) и Канады (0:2).

Сборная Туниса: Сабри Лямуши вместо Сами Трабелси

Сами Трабелси и Сабри Лямуши Фото: Getty Images

Тунисской сборной по ходу квалификации чемпионата мира руководили пять (!) тренеров. С ноября 2023-го до февраля 2025-го на пост заходили Джалель Кадри (провёл два тура группового этапа), Монтассер Лухиши (ещё два тура), Фаузи Бензарти и Каис Яакуби (оба не успели сыграть ни одного матча отбора ЧМ-2026). Затем в национальную команду вернули Сами Трабелси, который уже возглавлял её в начале 2010-х. С ним Тунис сыграл в оставшихся шести турах. Несмотря на такую кадровую текучку, прямую путёвку взяли легко – «орлы Карфагена» выиграли группу, одержав девять побед при одной ничьей.

Тем не менее в январе нынешнего года уволили и Трабелси. Причиной стало невыдающееся выступление Туниса на Кубке Африки, где сборная вылетела уже в 1/8 финала после поражения от Мали (2:3). За полгода до ЧМ-2026 стали искать нового тренера. А Трабелси в любом случае не доехал бы до Америки, так как в апреле его приговорили к двум годам тюремного заключения за финансовые махинации. Нового коуча нашли во Франции – это бывший игрок «трёхцветных» Сабри Лямуши. Ранее он работал со сборной Кот-д’Ивуара, «Ренном», «Ноттингем Форест», а также в клубах Катара и Саудовской Аравии. Дважды признавался тренером месяца в Чемпионшипе, но серьёзных достижений у Лямуши не было. Видимо, помогли устроиться тунисские корни. При нём «орлы Карфагена» провели товарищеские матчи с Гаити (1:0), Канадой (0:0), Австрией (0:1) и Бельгией (0:5).

Сборная Марокко: Мохамед Уаби вместо Валида Реграги

Валид Реграги и Мохамед Уаби Фото: Getty Images

Сборную Марокко в отборочном цикле ЧМ-2026 возглавлял Валид Реграги, под руководством которого команда сенсационно дошла до полуфинала на прошлом чемпионате мира. Никаких проблем в квалификации африканцы не испытали – одержали восемь побед в восьми турах. Реграги был словно король в Марокко, однако домашний Кубок Африки, состоявшийся в декабре-январе, изменил судьбу тренера. Ещё до старта турнира Валид неожиданно заявил, что покинет национальную команду, если она не возьмёт золото. Хозяева дошли до финала, где уступили в скандальном матче Сенегалу (0:1). Спустя два месяца сенегальцам присудят поражение за самовольный уход с поля, но к тому времени Реграги уже не будет в сборной. Он сдержал слово – подал в отставку.

Сборную Марокко принял малоизвестный 49-летний специалист Мохамед Уаби. Сам он из Бельгии, однако у него марокканские корни. До 2021 года в течение 18 лет трудился в системе «Андерлехта». Потом возглавил молодёжку Марокко и с ней удивил не меньше, чем Реграги с первой командой – выиграл ЧМ-2025 (U20). В полуфинале его парни победили в серии пенальти Францию, а в финале – Аргентину со счётом 2:0. Уаби пообещал сделать игру первой сборной менее ориентированной на оборону, более атакующей и техничной. На ЧМ-2026 увидим, что из этого выйдет. Пока с Уаби сборная Марокко хороша в товарняках – сыграла вничью с Эквадором (1:1) и Норвегией (1:1), а также победила Парагвай (2:1), Бурунди (5:0) и Мадагаскар (4:0).

Сборная Ганы: Карлуш Кейруш вместо Отто Аддо

Отто Аддо и Карлуш Кейруш Фото: Getty Images

Гана прошла квалификацию ЧМ-2026 под руководством двух тренеров. Первую пару туров группового этапа отработал Крис Хьютон. При нём стартовали с победы, но затем потерпели единственное за весь цикл поражение – от Коморских островов (0:1). В марте 2024-го боссы федерации попросили вернуться в сборную Отто Аддо. Это экс-игрок дортмундской «Боруссии», который уже был временным тренером национальной команды в 2022-м и возил её на предыдущий чемпионат мира, где ганцы не вышли из группы с Португалией, Южной Кореей и Уругваем. Потом Аддо снова уехал работать в Дортмунд, а спустя полтора года согласился на возвращение в национальную команду. С ним в оставшихся восьми матчах отбора ЧМ-2026 одержали семь побед при одной ничьей.

Тем не менее, к своему глубокому разочарованию, Отто не поедет на второй в карьере чемпионат мира. Приговором для него стали четыре подряд поражения в товарищеских встречах в ноябре-марте от Японии, Южной Кореи, Австрии и Германии с общим счётом 2:10. Припомнили Аддо и невыход на Кубок Африки – 2025, пусть тот провал и случился ещё осенью 2024-го. А в апреле этого года новым тренером сборной Ганы стал известный португалец Карлуш Кейруш, который отправится на свой пятый подряд чемпионат мира. Ранее он участвовал в турнирах с Португалией и Ираном (трижды). Ганцы провели при Кейруше пока только один спарринг с Уэльсом – 1:1.

Сборная Саудовской Аравии: Георгиос Донис вместо Эрве Ренара

Эрве Ренар и Георгиос Донис Фото: Getty Images

Саудовская Аравия начинала свой путь на ЧМ-2026 с экс-тренером «Зенита» Роберто Манчини. При итальянце играли со скрипом. На первом этапе команда заняла лишь второе место в квартете с Иорданией, Таджикистаном и Пакистаном, но всё же пробилась в следующий раунд. Там в группе с Японией, Австралией, Индонезией, Китаем и Бахрейном требовалось попасть в топ-2, чтобы получить прямую путёвку на чемпионат мира. Саудовская Аравия стартовала неважно (лишь одна победа в четырёх турах), после чего Манчини ушёл из сборной. Федерация договорилась о возвращении Эрве Ренара. Француз уже тренировал саудовцев с 2019 по 2023 год – возил команду на ЧМ-2022. Именно под руководством Ренара представитель Азии сенсационно обыграл на старте Аргентину, но не вышел в плей-офф из-за поражений от Польши и Мексики.

В оставшихся шести турах отбора ЧМ-2026 с французом Саудовская Аравия по два раза победила, сыграла вничью и уступила. Финишировала третьей – отправилась в стыки. Там одолела Индонезию и сыграла вничью с Ираком. В группе из трёх команд заняла первое место. Ренар сделал своё дело, тем не менее в марте 2026-го и его убрали. Произошло это после серии поражений в товарищеских встречах. Француза критиковали за тактику и качество футбола, вдобавок на Эрве обиделись из-за его переговоров с Ганой. Ренара сменил экс-игрок сборной Греции Георгиос Донис. Ранее он тренировал «Панатинаикос», ПАОК, АЕК и другие клубы, а в Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль», «Аль-Фатех», «Аль-Вахду» и «Аль-Халидж». Завоевал за карьеру семь трофеев, включая чемпионство на Кипре во главе АПОЭЛа. Саудовская Аравия с Донисом уступила Эквадору (1:2) и выиграла у Пуэрто-Рико (3:0).

Сборная Кюрасао: Фред Рюттен вместо Дика Адвоката, а затем наоборот

Фред Рюттен и Дик Адвокат Фото: Getty Images

Самая чудная история случилась в сборной Кюрасао. Национальную команду этой страны впервые в истории вывел на чемпионат мира экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат. Нидерландец работал с января 2024-го. На первом этапе квалификации ЧМ-2026 сборная Кюрасао победила в группе с Гаити, Сент-Люсией, Арубой и Барбадосом. А в следующем раунде выиграла квартет с Ямайкой, Тринидадом и Тобаго и Бермудскими островами – завоевала прямую путёвку. В 10 матчах цикла команда Адвоката одержала семь побед при трёх ничьих. Дик стал героем для целого острова, но в феврале 2026-го после решения задачи внезапно подал в отставку. Писали, что причиной его ухода стала болезнь дочери.

Команду возглавил соотечественник Адвоката – Фред Рюттен. Он известен по работе с «Шальке», ПСВ и «Фейеноордом», дважды завоёвывал Кубок Нидерландов. Однако при нём сборная Кюрасао сыграла только два товарищеских матча с Китаем (0:2) и Австралией (1:5). В мае, всего за месяц до ЧМ-2026, непредсказуемый Дик захотел вдруг вернуться. Сообщалось, что его дочери стало лучше. По данным ESPN, на возвращении Адвоката настаивали игроки команды, разочарованные результатами спаррингов при Рюттене, и спонсоры, которые оказали давление на федерацию. Отмечалось также, что Фред не стал конфликтовать из-за сложившейся ситуации и сам оставил свой пост, хотя несложно представить его чувства. Подготовку к чемпионату мира сборная Кюрасао начала с Адвокатом с крупного поражения от Шотландии (1:4). Однако затем разгромила Арубу (4:0). И теперь команда готова удивить на ЧМ-2026.