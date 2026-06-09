А кто вообще фаворит ЧМ-2026? Ответ совсем не очевиден

ЧМ-2026 надвигается. А вместе с этим всё чаще звучит вопрос: кто же фаворит турнира? Какого-то однозначного ответа не существует. Есть группа команд, которым традиционно оставляют наибольшие шансы на титул. Это, пожалуй, лучшие команды Европы (Франция, Испания, Германия, Англия, Португалия) плюс две ведущие сборные из Южной Америки (Аргентина и Бразилия).

Про них стоит сказать отдельно. Аргентинцы – победители последнего чемпионата мира, который проходил в 2022 году. Бразильцы – единственные в мире, кто пять раз выигрывал мировое первенство (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годы). Хотя отборочный этап команда Карло Анчелотти провела неубедительно, став лишь пятой в квалификации. Выше оказались Аргентина, Эквадор, Колумбия и Уругвай.

Граффити с Неймаром Фото: Suamy Beydoun/dpa/ТАСС

Новый чемпионат мира станет первым, на котором выступят сразу 48 стран. Математически: чем больше команд, тем больше вероятность неожиданных результатов. У множества команд будет шанс преподнести сюрприз. Как у сборной Марокко, которая четыре года назад сыграла в полуфинале. Правда, чемпионат мира расширился преимущественно за счёт таких команд, как Гаити, Кюрасао и Кабо-Верде. Кто-то из них может внезапно забраться в плей-офф, однако говорить о претензиях на титул не имеет смысла.

Не существует какой-то однозначной шкалы силы команд. Из официального есть только рейтинг ФИФА, который основывается на результатах сборных (количество набранных очков зависит от исхода матча, силы соперника и статуса игры). Сейчас топ-10 сборных выстроились в таком порядке:

1877 – Франция;

1876 – Испания;

1874 – Аргентина;

1825 – Англия;

1763 – Португалия;

1761 – Бразилия;

1757 – Нидерланды;

1755 – Марокко;

1734 – Бельгия;

1730 – Германия.

Однако мало кто воспринимает рейтинг ФИФА как ключевой показатель. Он, скорее, в целом даёт представление о фаворитах, которые расположились относительно плотной группой.

Хосеп Гвардиола экс-тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» «Фавориты — всё те же сборные, что и всегда. Их все знают. Мы наверняка сойдёмся на том, кто главные претенденты. Конечно, может случиться сюрприз, но мы согласимся друг с другом, если будем называть три-четыре-пять кандидатов. Англия? Я бы хотел, чтобы она смогла. Но не хочу притворяться слишком любезным, однако я живу здесь много лет и являюсь частью этой страны, и мне бы очень хотелось, чтобы Томас [Тухель] и люди сделали последний шаг и добились своего».

Правда, это были слова Гвардиолы ещё несколько месяцев назад, когда он ещё работал в Манчестере. Возможно, сейчас испанский тренер высказался бы иначе. В любом случае, говоря о фаворитах, важно учитывать не только силу команд, но и сложность группы. Вроде для топ-сборных это не должно быть проблемой (тем более сейчас, когда выходят не только первые две команды, но и большинство третьих мест). Однако мы уже привыкли, что регулярно кто-то из ведущих сборных проваливается ещё до плей-офф. Например, Германия в 2022-м и 2018-м. Или Испания, Италия и Англия – в 2014-м.

Сборная Германии на ЧМ-2022 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Судя по оценкам Opta, на этот раз группа B – самая лёгкая. Там нет топ-сборных (Швейцария, Канада, Катар, Босния и Герцеговина). А самая сложная – группа I (Франция, Сенегал, Ирак и Норвегия). В том числе с учётом силы групп и замысловатой сетки Opta даёт такие вероятности на чемпионство:

16,04% – Испания;

12,76% – Франция;

11,36% – Англия;

10,35% – Аргентина;

6,82% – Португалия;

6,45% – Бразилия;

5,43% – Германия;

3,80% – Нидерланды;

3,36% – Норвегия;

2,46% – Бельгия.

Юрий Сёмин экс-тренер «Локомотива» и сборной России «К фаворитам чемпионата мира я отношу сборные Франции, Испании, Аргентины и, наверное, Бразилии. Что касается моих симпатий, то здесь выделю испанцев и аргентинцев. На мой взгляд, чересчур много команд среднего уровня. Сложно будет увидеть много хороших игр на старте. Ближе к четвертьфиналам уровень будет высоким».

Ну и, конечно, имеет смысл взглянуть на котировки букмекеров. Они отвечают деньгами за свои коэффициенты. И если Opta полагается на компьютерное моделирование результатов, то у букмекерских контор ещё есть и свои собственные инсайдерские источники в командах. О травме футболиста или увольнении тренера они могут узнать раньше журналистов. Вот какие коэффициенты дают на победу сборных ведущие мировые букмекеры:

6.00 – Испания;

6.40 – Франция;

8.80 – Англия;

10.00 – Португалия;

11.00 – Аргентина;

11.50 – Бразилия;

17.00 – Германия;

23.00 – Нидерланды;

38.00 – Норвегия;

46.00 – Бельгия.

Есть интересная тенденция. Пока что все 22 чемпионата мира выигрывали сборные без иностранных тренеров. Например, в XXI веке это делали бразилец Луис Фелипе Сколари (2002), француз Раймон Доменек (2006), испанец Висенте дель Боске (2010), немец Йоахим Лёв (2014), француз Дидье Дешам (2018) и аргентинец Лионель Скалони (2022). Где-то насторожились три современные сборные: Англии (там немец Томас Тухель), Бразилии (итальянец Карло Анчелотти) и Португалии (испанец Роберто Мартинес). На этом чемпионате мира сразу у 27 сборных иностранные тренеры.

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