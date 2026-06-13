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Факты о ЧМ-2026: самые дорогие игроки, самые молодые и возрастные футболисты и тренеры, лидеры среди лиг и клубов по участникам

Необычные факты ЧМ-2026. Сколько представлено клубов, кто самый юный игрок и многое другое
Анатолий Романов
Необычные факты ЧМ-2026
Комментарии
Собрали всё самое интересное об участниках чемпионата мира. Есть игроки моложе Ямаля, а Адвокат — самый возрастной тренер.

Чемпионат мира уже начался, а значит, самое время изучить заявки команд. Мы собрали в одном тексте самые интересные цифры и факты, связанные с участниками ЧМ-2026. Вы узнаете, какие чемпионаты представлены наибольшим количеством игроков, самых возрастных футболистов и тренеров и многое другое.

ЧМ-2026 Подробнее

Какие клубы и лиги представлены в наибольшем количестве на ЧМ-2026

Больше всего игроков на чемпионате мира – из сильнейшей лиги мира. Английская Премьер-лига представлена 163 футболистами. А если брать низшие дивизионы чемпионата Англии, то наберётся более двух сотен человек из одной страны (206).

На втором месте немецкая Бундеслига – ровно 100 игроков. На третьем – испанская Примера – 81. Кроме того, в топ-5 входят другие ведущие европейские чемпионаты – французская Лиги 1 (77) и итальянская Серия А (66). А вот за ними идут две лиги вне Европы. Из чемпионата Саудовской Аравии на ЧМ-2026 сыграют 47 футболистов, из американской МЛС – 44. К слову, наша РПЛ отправила на турнир только 12 человек.

А именно:
РПЛ на ЧМ-2026 представят 12 футболистов. У двух отличные шансы на победу!
РПЛ на ЧМ-2026 представят 12 футболистов. У двух отличные шансы на победу!

Если брать клубы, то наибольшее количество игроков послал на ЧМ-2026 «Манчестер Сити» (19). В пятёрку лидеров входят также «Бавария» (17), «Арсенал» (16), «ПСЖ» (15) и «Барселона» (14). Более десятка футболистов, которые выступят на чемпионате мира, представляют «Атлетико» (12), «Кристал Пэлас» (12), «Аль-Хиляль» (12), «Ливерпуль» (11), «Манчестер Юнайтед» (11), дортмундскую «Боруссии» (11) и «Галатасарай» (11).

Самые возрастные игроки чемпионата мира

Главный «динозавр» чемпионата мира – Крэйг Гордон из сборной Шотландии. Голкипер «Хартс» получил вызов на турнир в 43 года. Гордон дебютировал за национальную команду ещё в 2004-м, когда некоторые участники ЧМ-2026 даже не родились! С тех пор провёл 84 матча, но на мировое первенство поедет впервые в карьере. Других шансов и не было, так как Шотландия в последний раз играла ещё на ЧМ-1998.

КРЭЙГ ГОРДОН

КРЭЙГ ГОРДОН

Фото: WM Sport Media/Getty Images

Из полевых игроков «клуб для тех, кому за сорок» возглавляет Криштиану Роналду. 41-летний форвард приехал на свой шестой чемпионат мира, чтобы постараться добыть для Португалии первое золото. Кроме того, на турнире будут ещё пять 40-летних футболистов – вратари Мануэль Нойер (Германия), Гильермо Очоа (Мексика), Жозимар Возинья (Кабо-Верде), полузащитник Лука Модрич (Хорватия) и нападающий Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).

Криштиану Роналду Подробнее

Самые молодые игроки чемпионата мира

На ЧМ-2026 попал один 17-летний футболист – Хильберто Мора, и он уже вышел на поле! Мексиканский талант родился 14 октября 2008 года. Атакующий полузащитник выступает на родине за «Тихуану», у него уже 53 матча на профессиональном уровне, в которых юноша забил 10 мячей и сделал две голевые передачи. В сборной Мексики Мора дебютировал ровно год назад – в июне 2025-го. Сыграл за неё уже девять раз. В полуфинале Кубка КОНКАКАФ с Гондурасом совершил своё первое и пока единственное результативное действие, ассистировав в победной голевой атаке.

ХИЛЬБЕРТО МОРА

ХИЛЬБЕРТО МОРА

Фото: Manuel Velasquez/Getty Images

Как раз перед стартом ЧМ-2026 совершеннолетним стал чех Хьюго Сохурек. Полузащитнику «Спарты» 18 лет исполнилось 7 июня. Помимо него, на турнире выступят ещё 10 футболистов этого возраста. Самый известный из 18-летних, конечно же, Ламин Ямаль (Испания). В списке находятся также вратарь Младен Юркас (Босния и Герцеговина), защитники Лукас Херрингтон (Австралия), Бехруджон Каримов (Узбекистан), полузащитники Айюб Буадди (Марокко), Бара Ндиайе (Сенегал), форварды Керим-Сэм Алайбегович (Босния и Герцеговина), Райан Эллуми (Тунис), Хамза Абделькарим (Египет) и Ибрагим Мбайе (Сенегал).

Ламин Ямаль Подробнее

Самые дорогие игроки чемпионата мира

Несмотря на свой возраст, Ямаль – самый дорогой игрок ЧМ-2026 по версии Transfermarkt. Точнее, один из двух самых дорогих. Вингер «Барселоны» и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (Норвегия) оцениваются в € 200 млн. Любопытно, что оба дебютируют на чемпионатах мира. Ламин просто в силу возраста не мог сыграть на турнире в Катаре – в конце 2022-го вингера ещё только подтягивали к тренировкам с первой командой «Барсы». А Холанду просто меньше повезло со сборной. Норвегия не попадала в финальную стадию с ЧМ-1998.

ЛАМИН ЯМАЛЬ

ЛАМИН ЯМАЛЬ

Фото: Alex Caparros/Getty Images

В топ-10 наиболее дорогих участников чемпионата мира входят ещё Килиан Мбаппе (Франция, € 180 млн), Майкл Олисе (Франция, € 150 млн), Педри (Испания, € 150 млн), Винисиус Жуниор (Бразилия, € 140 млн), Витинья (Португалия, € 140 млн), Жоау Невеш (Португалия, € 140 млн), Джуд Беллингем (Англия, € 130 млн) и делящие 10-е место в рейтинге Деклан Райс (Англия, € 120 млн) и Дезире Дуэ (Франция, € 120 млн).

Самые возрастные тренеры чемпионата мира

Экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат вернулся в сборную Кюрасао за месяц до старта ЧМ-2026 и будет самым возрастным коучем на турнире. 78-летний нидерландец лидирует в этом рейтинге с отрывом. Адвокат тренирует с 1981 года, то есть уже 45 лет, – только вдумайтесь в эти цифры! Выиграл за карьеру 13 трофеев, включая Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и чемпионский титул с «Зенитом». Дик возил Нидерланды на ЧМ-1994, где его команда дошла до четвертьфинала, и Южную Корею на ЧМ-2006 (не вышли из группы).

Интересно получилось:
Шесть сборных сменили тренеров перед ЧМ-2026. Возвращение Адвоката — просто кино!
Шесть сборных сменили тренеров перед ЧМ-2026. Возвращение Адвоката — просто кино!

Однако Адвокат не единственный тренер на чемпионате мира, разменявший восьмой десяток. В топ-5 самых возрастных коучей входят 74-летние Мирослав Коубек (Чехия) и бельгиец Уго Броос (ЮАР), 73-летний португалец Карлуш Кейруш (Гана) и 70-летний аргентинец Марсело Бьелса (Уругвай). Как всегда, особенно интересно последить за работой легендарного Бьелсы.

Марсело Бьелса Подробнее

Самые молодые тренеры чемпионата мира

Кажется, Юлиан Нагельсман уже давно тренирует, а ему всего 38 лет. Возглавляющий сборную Германии специалист – самый молодой тренер ЧМ-2026. На самом деле Нагельсман работает на профессиональном уровне с 2016-го, а до национальной команды возглавлял три немецкие команды – «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и «Баварию». В его коллекции наград три трофея: Юлиан выиграл один чемпионский титул и два Суперкубка Германии с мюнхенским клубом. Единственным крупным турниром сборных для Нагельсмана был Евро-2024, так что это его первый чемпионат мира.

ЮЛИАН НАГЕЛЬСМАН

ЮЛИАН НАГЕЛЬСМАН

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Второй в списке молодых тренеров – 42-летний Эмерс Фаэ, возглавляющий сборную Кот-д’Ивуара. Далее в рейтинге идут 45-летний экс-форвард московского «Динамо» Пап Тьяв (Сенегал) и его ровесник аргентинец Себастьян Беккасесе (Эквадор), а за ними – действующий чемпион мира, 48-летний Лионель Скалони (Аргентина). Младше 50 ещё двое – 49-летние Мохамед Уаби (Марокко) и француз Себастьен Дезабр (ДР Конго).

Достаём двойные листочки и записываем:
Эти топ-матчи в группах ЧМ-2026 нельзя пропускать. Даже с новым форматом
Эти топ-матчи в группах ЧМ-2026 нельзя пропускать. Даже с новым форматом

Другие интересные цифры и факты ЧМ-2026:

  • Лионель Месси и Криштиану Роналду сыграют на шестом для себя чемпионате мира. Это рекордный показатель в истории турнира. Гильермо Очоа также был на пяти ЧМ, но на поле выходил только на трёх;
  • в чемпионате мира поучаствуют 22 игрока, бравших трофей;
  • 892 футболиста впервые сыграет на чемпионате мира;
  • 357 игроков выступали ранее на чемпионатах мира;
  • самый дорогой состав, по версии Transfermarkt, у сборной Франции – футболисты команды оцениваются в общей сумме в € 1,52 млрд;
  • команда с наименьшей стоимостью состава – сборная Катара, чьи игроки стоят в общей сумме € 19,9 млн;
  • самая молодая команда на турнире – сборная Кот-д’Ивуара. Средний возраст её состава 25,9 года;
  • самые возрастные команды на турнире – сборные Панамы и Ирана. Средний возраст их составов – 30,4 года;
  • на ЧМ-2026 представлены 449 клубов из 71 страны;
  • в заявках сборных ДР Конго, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуара, Кюрасао, Сенегала и Уругвая нет ни одного футболиста из клубов своей страны;
  • в каждой сборной есть хотя бы один игрок, выступающий за пределами страны. У Катара и Саудовской Аравии наименьшее количество легионеров в заявке – только по одному;
  • среди стран, не представленных на ЧМ-2026, больше всего футболистов играют в Италии – 71 человек;
  • Аргентина – лидер по количеству тренеров, участвующих в чемпионате мира. Эта страна представлена шестью специалистами;
  • сборные четырёх стран впервые сыграют на чемпионате мира – Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.
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