И поговорил с нами про два года без матчей за национальную команду, упущенные титулы с «Краснодаром», влияние свадьбы и стиль.

«Витинья — пример, Сафонов много про него рассказывал». Кривцов вернулся в сборную России

Никита Кривцов — одна из самых ярких фигур российского футбола. Год назад он эмоциональнее всех отмечал чемпионство «Краснодара», в этом — запомнился слезами после проигранного финала Кубка России в «Лужниках».

Корреспондент «Чемпионата» встретился с Никитой в расположении сборной России и поговорил о матчах национальной команды (игра с Египтом стала для Кривцова первой за сборную за два года), эмоциях, стиле, упущенных титулах и влиянии свадьбы. А ещё он рассказал нам, что, если бы не футбол, стал бы… Приятного прочтения!

— Как тебе выезд в Египет?

— Погода там прекрасная. Если бы выиграли, получилось бы вообще отлично, но атмосфера на стадионе была хорошей. Всё, что не касается игры, понравилось.

— Помимо результата, многих не устроила игра сборной России.

— Совершали невынужденные ошибки, из-за этого не получилось провести столько атак, сколько хотелось. Отсюда и не такое большое количество моментов.

— Мармуш впечатлил?

— Да, сразу видно, что это футболист «Манчестер Сити». Выделяется. Скорость, видение поля.

— Когда узнали, что Салах не сыграет?

— Когда приехали на стадион.

— При подготовке учитывали его?

— Не скажу, что прямо готовились к нему, но допускали, что он может сыграть.

— Следующие матчи – в Волгограде и Калининграде. Насколько важно проводить игры сборной в регионах?

— Каждый такой матч собирает полный стадион — вот и ответ. Вообще, важно играть в России и радовать болельщиков. Сейчас европейский сезон закончился – пауза, и люди уже немножко скучают по футболу. Матчи сборной – это всегда приятно.

— В последний раз ты выходил за сборную в 2024 году. Почему так долго не играл?

— Это надо спрашивать у главного тренера. Скорее всего, на тот период я не был лучшим на своей позиции, поэтому и не поступало предложения сыграть за сборную. Последний матч я сыграл в Краснодаре (11:0 с Брунеем. – Прим. «Чемпионата»). Играть за сборную России – большая ответственность. Это приятно в первую очередь для меня самого и моих родных и близких.

— Усталость без официальных матчей – не про тебя?

— Всё равно все мы ждём возвращения, глупо это отрицать Но всегда приятно здесь находиться и играть.

— Веришь в скорое возвращение?

— Хотелось бы верить.

— Твои конкуренты по позиции – Головин, Миранчуки. Видишь в них что-то особенное?

— Конечно. Алексей Миранчук очень быстро принимает решения, хорошо идёт в дриблинг – тяжело отобрать мяч. Видит поле, передачи – на высшем уровне. Стараюсь что-то для себя усвоить из их игры.

— Визиты Сафонова в сборную – особая радость для тебя?

— Я Матвея не видел уже года два. В Краснодаре в 2024-м его тоже не было, мы очень давно не виделись даже за пределами сборной.

Матвей Сафонов и Никита Кривцов Фото: Александр Сафонов,«Чемпионат»

— А списываетесь?

— Да, мы постоянно на связи. Поздравил его с победой в Лиге чемпионов.

— В прошлом сезоне за Сафонова тоже все радовались, но в этом он ещё и основной вратарь «ПСЖ». Каково осознавать, что друг и бывший партнёр вышел на такой уровень?

— Приятно, что Матвей стал основным. Но даже в том году, когда он выиграл Лигу чемпионов, я всё равно был за него очень рад. Он большой молодец.

— Пальцев рассказывал, что перед переходом в «Краснодар» ты написал ему первым.

— Да, мы дружим. Учились в Нижнем Новгороде в одной группе, давно друг друга знаем, общаемся.

— Будешь следить за чемпионатом мира?

— Да. Хочется поддержать своих партнёров по команде – Кевина Ленини, Джона Кордобу. Будет интересно посмотреть на них на таком уровне.

— А кто, по-твоему, фаворит?

— Французы.

— Кто из европейских звёзд на твоей позиции – пример?

— Витинья. Матвей очень много про него рассказывал. Португалец постоянно открывается. Неважно, в какой позиции мяч, — Витинья всегда даёт адрес для передачи.

— Какую роль играет стиль в твоей жизни?

— Каждый по-своему относится к стилю в одежде, татуировкам. Для кого-то это не так важно, кому-то татуировки не нужны. А мне просто нравится, и я делаю – не придаю этому какое-то особенное значение. Не скажу, что я прямо очень классно одеваюсь, просто нравятся яркие вещи.

— Есть стилист?

— Жена (смеётся). Она помогает мне с выбором одежды.

Никита Кривцов с женой Фото: из личного архива Никиты Кривцова

— Смолов повлиял на тебя в этом плане?

— Да, с ним мы тоже хорошо общаемся. Он один из примеров, которые мне импонируют в плане стиля, одежды и татуировок.

— А в сборной кто самый стильный?

— Мне кажется, я даже не видел многих в обычной одежде. Все приезжают в экипировке. Но знаю, что у Кости Тюкавина хороший вкус.

Никита Кривцов в Париже Фото: из личного архива Никиты Кривцова

— Карпин?

— Я ни разу не видел Валерия Георгиевича в повседневной одежде (смеётся). Только в экипировке.

— Чем тебя увлекает баскетбол?

— Атмосфера на матчах приятная. Здорово в свободное время посмотреть, занять себя чем-то другим, интересным.

— Баскетбольные матчи интереснее футбольных для просмотра?

— Атак там явно больше, чем в футболе (улыбается).

Никита Кривцов на баскетбольном матче Фото: из личного архива Никиты Кривцова

— Больше смотришь НБА или Единую лигу?

— НБА, конечно. Наш чемпионат смотрю, только когда присутствую на встречах «Локомотива-Кубань».

— А в НБА кому симпатизируешь?

— Раньше нравились «Лейкерс», сейчас – «Бостон».

— С Дёминым не знаком?

— Нет, но слежу за его карьерой. Взлёт получается очень быстрым.

— Мог бы стать баскетболистом, если бы не футбол?

— Нет, скорее в теннис пошёл бы. Очень люблю большой теннис. Слежу за нашими ребятами: Андреем Рублёвым, Кареном Хачановым. Даня Медведев, к сожалению, очень рано вылетел с «Ролан Гаррос».

— Есть мнение, что твоя игра «Краснодаре» делится на отрезки – то лучше, то хуже. Что скажешь?

— Не сказал бы, что я нестабильный футболист. Скорее, у меня просто мало игровой практики.

— Ты доволен, как сейчас развивается твоя карьера?

— Конечно, нет. Хочется больше играть, но всё зависит от меня.

Никита Кривцов в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Мусаев похвалил тебя за универсальность. Комфортно так часто менять позиции?

— Мне не принципиально, на какой позиции выходить. Главное – в стартовом составе. У меня есть понимание, как нужно играть в футбол. Если хорошо в нём разбираешься, несложно закрыть любую позицию, кроме разве что вратаря и центрального защитника. Если это ближе к атаке, то я могу сыграть и справа, и слева. Да, в скорости я, возможно, уступаю Виктору Са, Батчи и Боселли, но в работе в атаке и подыгрыше – нет.

— Рефлексируешь по поводу своей игры, времени на поле?

— Весной я особо об этом не думал. У нас маленькая скамейка, играть особо некому – я почти все матчи провёл в стартовом составе. Но мне вообще не свойственно загоняться и копаться в себе по любым поводам.

— Если нужна поддержка, кто обычно её оказывает?

— В первую очередь – жена. Также друзья и близкие.

— Что свадьба поменяла в тебе?

— Мы выиграли чемпионат, когда я женился. На удачу, получается (смеётся). А так – жизнь стала стабильнее. Можно сказать, успокоился.

— Год назад вы летали в Париж, как планируешь провести отпуск в этот раз?

— В России. Поедем в особенное место – город Дзержинск. Там семья, родные и близкие, бабушки и дедушки – всех хочется увидеть.

— Запомнились кадры с твоими слезами после проигранного финала Кубка. Трофеи много для тебя значат?

— Я просто сентиментальный человек, сильно расстраиваюсь. Был недоволен поражением в «Лужниках».

Никита Кривцов после проигранного финала Кубка России Фото: ФК «Краснодар»

— А год назад ты очень ярко отмечал чемпионство.

— Ха-ха, да. Я вообще очень эмоциональный.

— Как оценишь прошедший сезон для «Краснодара»?

— Я недоволен. Хотелось хотя бы один из двух трофеев выиграть. А был ведь ещё и Суперкубок.

— Сейчас «Краснодар» окончательно стал клубом, для которого «хорошо» – только трофей?

— Три года подряд мы боремся в топ-2, в прошлом стали чемпионами. В этом сезоне было очень обидно финишировать вторыми, намного обиднее, чем два года назад. Мы уже были чемпионами, и нам хотелось остаться в этом статусе.

— Защитить титул действительно оказалось труднее, чем взять в первый раз?

— Никто об этом не думал, может, только на самом финальном этапе. Чего-то нам не хватило. Разберём и постараемся сделать лучше в новом сезоне.

— Спор о лучшем игроке сезона в «Краснодаре»: Кордоба или Сперцян?

— Эдик, конечно.

— Несколько лет уже говорят о его возможном переезде в Европу.

— Всем интересно, но пока ни у кого нет понимания. Я Эдику желаю только лучшего и хочу увидеть его в Европе. Думаю, его уровень – верхняя часть таблицы топ-5 лиг.

— Какие цели ставишь на следующий сезон?

— Выиграть два трофея и стать лучшим ассистентом.