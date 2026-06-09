Главное о группе J на ЧМ-2026. Аргентина — фаворитище, а кто будет вторым?

Продолжаем знакомство с участниками предстоящего чемпионата мира. Впереди — рассказ о группе J. Именно там оказалась сборная Аргентины — действующий чемпион мира. А ещё туда попали крепкая команда Алжира, интересные австрийцы и дебютанты из Иордании.

Аргентина

Состав

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Хуан Муссо («Атлетико»), Херонимо Рульи («Марсель»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Ривер Плейт»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Факундо Медина («Марсель»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Эсекьель Паласиос («Байер»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Нико Пас («Комо»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Валентин Барко («Страсбург»).

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне (оба – «Атлетико»), Хосе Мануэль Лопес («Палмейрас»).

Действующие чемпионы мира обошлись без проблем в квалификации. Аргентинцы заняли первое место в южноамериканской зоне, опередив ближайшего преследователя на девять очков. 12 побед в 18 матчах, четыре поражения (три — на выезде), 31 забитый мяч, 10 пропущенных. Единственный минус — у команды не было официальных встреч с сентября 2025 года. С того момента лучшая сборная мира наигрывает сочетания исключительно в товарищеских встречах.

Лионель Скалони занял пост главного тренера сборной Аргентины летом 2018 года и преобразил её результаты. Команда стала не только чемпионом мира, но и дважды добилась успеха в Кубке Америки. Плюс в коллекции сборной появилась победа в турнира Финалиссима, в котором играют чемпионы Европы и Южной Америки. Цель Скалони — повторить достижение легендарного Витторио Поццо. Итальянец — единственный тренер, который дважды побеждал на чемпионатах мира (1934, 1938).

Лионель Скалони Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Нынешний состав сборной Аргентины — восьмой по стоимости среди всех участников ЧМ-2026, если мы опираемся на данные Transfermarkt. Самые дорогие игроки команды — Хулиан Альварес (€ 100 млн), Энцо Фернандес (€ 90 млн) и Лаутаро Мартинес (€ 85 млн). Если вам интересно, то стоимость Месси сейчас составляет € 15 млн. Лео отпразднует 39-й день рождения во время чемпионата мира. Ветеран стал самым забивающим игроком сборной в отборе (восемь голов). По четыре раза отличились Альварес и Лаутаро Мартинес.

Не забываем, что в составе команды есть Эмилиано Мартинес. Его подвиги на прошлом ЧМ поспособствовали успеху сборной. Энцо Фернандес наверняка будет полезен в центре поля, а молодые Нико Пас и Валентин Барко способны эффективно выходить на замену, если того пожелает главный тренер.

В заявке нет Анхеля Ди Марии, завершившего карьеру в сборной. Нет в итоговом списке и таких футболистов, как Пауло Дибала, Франко Мастантуоно, Алехандро Гарначо, Маркос Акунья, Хоакин Паничелли, Анхель Корреа. Любопытный факт: в заявку попал Хосе Лопес из «Палмейраса». Это первый за 20 лет игрок из чемпионата Бразилии, который поедет со сборной Аргентины на ЧМ. До него такими были Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, игравшие за «Коринтианс».

Главный вопрос: останется ли Аргентина грозной силой, если учитывать, что Месси совсем скоро стукнет 39? В такой ситуации важно, как себя проявят футболисты второго плана. Альварес и Лаутаро доказали, что способны забивать на самом высоком уровне. Линия обороны вызывает обеспокоенность у болельщиков сборной Аргентины. Кристиан Ромеро совсем недавно залечил травму, и пока непонятно, в каком состоянии он выступит на ЧМ. Николас Тальяфико почти не играл в концовке клубного сезона.

Opta включает Аргентину в число главных фаворитов турнира. Вероятность итоговой победы команды составляет 10,15% — четвёртый показатель среди всех участников. 17,82% — вероятность того, что южноамериканцы дойдут до финала. Шансы на выход в плей-офф очень высокие — 96,93%. 63,29% — вероятность прохода в 1/8 финала, 45,82% — выхода в четвертьфинал, 30,40% — выхода в финал.

Алжир

Состав

Вратари: Лука Зидан («Гранада»), Уссама Бенбут («УСМ Алжир»), Мельвин Мастиль («Стад Ньон»).

Защитники: Рафик Белгали («Верона»), Самир Шерги («Париж»), Райан Аит-Нури («Манчестер Сити»), Жауэн Аджам («Янг Бойз»), Айсса Манди («Лилль»), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд), Зинеддин Белаид («ЖС Кабилия»), Ашреф Абада («УСМ Алжир»), Мохамед Амин Тугай («Эсперанс»).

Полузащитники: Набиль Бенталеб («Лилль»), Хишем Будауи («Ницца»), Уссем Ауар («Аль-Иттихад»), Фарес Шаиби («Айнтрахт» Франкфурт), Ибрахим Маза («Байер»), Яссин Титрауи («Шарлеруа»), Рамиз Зерруки («Твенте»).

Нападающие: Мохамед эль-Амин Амура («Вольфсбург»), Надир Бенбуали («Дьёр»), Адиль Бульбина («Аль-Духаиль»), Фарес Геджемис («Фрозиноне»), Амин Гуири («Марсель»), Анис Хадж Мусса («Фейеноорд»), Рияд Марез («Аль-Ахли» Джидда).

Сборная Алжира одержала восемь побед в 10 матчах квалификации, благодаря чему заняла первое место в группе. Её соперниками были Уганда, Мозамбик, Гвинея, Ботсвана и Сомали. Сборная Алжира забила больше всех в группе (24 мяча) и оторвалась от ближайшего преследователя на семь очков. Команда не играла на ЧМ с 2014 года, когда показала лучший результат в своей истории (дошла до 1/8 финала).

62-летний швейцарец Владимир Петкович занимает пост главного тренера сборной Алжира. Его назначили на эту должность в феврале 2024 года. Ранее Петкович делал «Лацио» победителем Кубка Италии, а сборная Швейцарии под его руководством добралась до четвертьфинала Евро-2020, где уступила испанцам только в серии пенальти. Кстати, швейцарцы проиграли при Петковиче всего два матча в основное время из 13 на крупных турнирах.

Владимир Петкович Фото: Simone Arveda/Getty Images

Рияду Марезу уже 35, и по рыночности стоимости по версии Transfermarkt (€ 5 млн) он не входит даже в топ-10 игроков сборной Алжира. Однако полузащитник по-прежнему остаётся одним из самых известных футболистов нынешней команды. Возможно, Рияда не будет хватать на 90 минут, но его мастерство и техника остаются на приличном уровне. Напомним, человек брал Лигу чемпионов с «Манчестер Сити».

Мохамед Амура (его стоимость оценивают в € 20 млн) был очень продуктивен в отборе — 10 голов. А вот на Кубке Африки футболист «Вольфсбурга» не забил ни разу. 20-летний Ибрахим Маза из «Байера» невероятно талантлив — его уже оценивают в € 45 млн. В заявку попал и Лука Зидан — сын чемпиона мира и Европы Зинедина Зидана (завоевал эти трофеи со сборной Франции). Кстати, вратарская позиция вызывает опасения. Три голкипера отыграли в общей сложности всего 10 матчей за национальную команду.

Петкович уделяет большое внимание физической подготовке и нацелен на выход из группы. Как правило, он использует схему 4-2-3-1 с подключениями фланговых защитников. В то же время два опорника страхуют центральных защитников, которым не всегда хватает скорости. У сборной Алжира есть разнообразный выбор игроков в атаке, что осложняет задачу тренерскому штабу соперников. «Мы сделаем всё, чтобы не вернуться домой после трёх матчей», — заявил Петкович за несколько дней до старта ЧМ-2026.

Если верить Opta, то сборная Алжира займёт третье место в группе. По крайней мере, вероятность этого составляет 33%. Шансы на вторую строчку оцениваются чуть ниже — 28%. А какова вероятность выхода в плей-офф? 56,81%. Шансы на выход в 1/8 финала составляют 18,70%, на четвертьфинал — 7,11%, на полуфинал — 2,54%, на финал — 0,73%, на золото ЧМ — 0,18%.

Австрия

Состав

Вратари: Патрик Пенц («Брондбю»), Александр Шлагер («Ред Булл Зальцбург»), Флориан Вигеле («Виктория» Пльзень).

Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче»), Давид Алаба («Реал»), Кевин Дансо («Тоттенхэм Хотспур»), Марко Фридль («Вердер»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Стефан Пош («Майнц»), Александер Прасс («Хоффенхайм»), Михаэль Свобода («Венеция»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг»), Карни Чуквуэмека («Боруссия» Дортмунд), Флориан Гриллич («Брага»), Конрад Лаймер («Бавария»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Ксавер Шлагер («РБ Лейпциг»), Романо Шмид («Вердер»), Алессандро Шёпф («Вольфсберг»), Николас Зайвальд («РБ Лейпциг»), Пауль Ваннер (ПСВ), Патрик Виммер («Вольфсбург»).

Нападающие: Марко Арнаутович («Црвена Звезда»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич (ЛАСК).

Австрийцы потерпели всего одно поражение в восьми матчах отборочного цикла и заняли первое место. Их соперниками были Босния и Герцеговина, Румыния, Кипр и Сан-Марино. Отметим, что команда пропустила всего четыре мяча. Австрия сыграет на втором подряд крупном турнире, а на чемпионат мира поедет впервые с 1998 года.

С австрийской сборной работает Ральф Рангник. В биографии 67-летнего немца было многое: работал главным тренером «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма», был спортивным директором и тренером «РБ Лейпциг», занимал пост управляющего директора «Локомотива». Ральф возглавил сборную Австрии в 2022 году, а перед этим трудился с приставкой «и. о. главного тренера» в «Манчестер Юнайтед». В 2024-м Рангнику предлагали возглавить «Баварию», но он ответил отказом.

Ральф Рангник Фото: Christian Bruna/Getty Images

У австрийцев есть такие футболисты, как Давид Алаба, Марко Арнаутович, Конрад Лаймер. Их опыт может сыграть решающую роль в критических моментах. Мастерство этих игроков наверняка поможет перспективному поколению австрийской команды. Лаймер (€ 32 млн), Николас Зайвальд (€ 25 млн), Пауль Ваннер (€ 22 млн) — самые дорогостоящие футболисты сборной. Зайвальд отлично играет на позиции опорного полузащитника, а Марсель Забитцер представляет серьёзную угрозу для любого соперника.

Сборная Австрии показывает зрелищный и динамичный футбол. У Рангника всегда есть чёткий игровой план. Из минусов — нехватка элитных нападающих. Травма Кристофа Баумгартнера из «Лейпцига» лишила команду потенциального источника голов. Арнаутовичу уже 37 лет, и его карьера близится к завершению. Михаэль Грегорич не славится стабильностью, а гигант Саша Калайджич не вписывается в план с высоким прессингом. К слову, австрийцы были самой агрессивной в плане давления командой в европейском отборе.

Обратимся к прогнозу Opta. На проход Австрии в плей-офф дают высокий процент — 68,17%. На попадание в 1/8 финала цифра более скромная — 24,52%. Вероятность выхода в четвертьфинал составляет 10,71%, в полуфинал — 4,32%, в финал — 1,51%. Шансы на золото ЧМ-2026 составляют 0,46%.

Иордания

Состав

Вратари: Язид Абу Лайла («Аль-Хуссейн»), Абдалла Аль-Фахури («Аль-Ведат»), Нуредлин Бани Атейя («Аль-Фейсали»).

Защитники: Эхсан Хаддад («Аль-Хуссейн»), Язан Аль-Араб («Сеул»), Абдалла Насиб («Аль-Завра»), Саед Аль-Росан («Аль-Хуссейн»), Хусам Абу Аль-Дагаб («Аль-Фейсали»), Мохаммад Абуалнади («Селангор»), Салим Обаид («Аль-Хуссейн»), Анас Бадави («Аль-Фейсали»).

Полузащитники: Раджай Айед («Аль-Хуссейн»), Нур Аль-Равабде («Селангор»), Ибрахим Садех («Аль-Карма»), Мохаммад Абу Хашиш («Аль-Карма»), Низар Аль-Рашдан («Катар»), Моханнад Абу Таха («Аль-Кува»), Амер Джамус («Аль-Завра»), Мохаммад Аль-Дауд («Аль-Ведат»), Мохаммад Таха («Аль-Хуссейн»).

Нападающие: Мусса Аль-Тамари («Ренн»), Махмуд Аль-Марди («Аль-Хуссейн»), Али Олван («Аль-Саилья»), Мохамед Абу Зрайк («Раджа»), Оде Аль-Фахури («Пирамидс»), Али Аль-Азайзе («Аль-Шабаб»).

Сборная Иордании — дебютант чемпионата мира. На заключительном этапе отбора она оказалась в одной группе с Южной Кореей, Ираком, Оманом, Палестиной и Кувейтом. Иордания заняла второе место вслед за корейцами и завоевала путёвку в финальную часть ЧМ-2026. Премьер-министр Иордании подписал указ, который разрешает сотрудникам государственного сектора приходить на работу позже в дни матчей команды на турнире.

Джамал Селлами занимает пост главного тренера сборной Иордании. Марокканец возглавил команду летом 2024 года, и с того момента она провела под его руководством 26 матчей. Селлами до приезда в Иорданию работал на родине — там он был тренером местных клубов и сборной Марокко в возрастной категории до 17 лет. В 2020 году Джамал привёл «Раджу» к победе в чемпионате страны.

Власти Иордании высоко оценили успехи Селлами. В декабре 2025 года тренеру предоставили местное гражданство за вклад в попадание национальной команды на чемпионат мира. Соответствующий указ подписал король Иордании Абдалла II. А ещё Селлами добрался с командой до финала Кубка арабских наций. Кстати, Джамал отыграл три десятка матчей в составе сборной Марокко и провёл три минуты на ЧМ-1998.

Джамал Селлами Фото: Han Myung-Gu/Getty Images

Любопытно, что в 2016 году сборную Иордании тренировал Гарри Реднапп. Правда, это была временная мера. Власти азиатской страны пригласили тренера на два матча квалификации ЧМ-2018 с Бангладеш и Австралией. Иордания разнесла первого соперника (8:0), но во втором случае потерпела сокрушительное поражение (1:5). Реднапп заявил, что Австралия играла на совершенно другом уровне.

Вингер «Ренна» Муса Аль-Тамари — единственный игрок сборной Иордании, выступающий в топ-лиге. Стоимость 28-летнего футболиста оценивают в € 10 млн. Сейчас он делит третье место по голам в истории своей национальной команды (23). Мусу называют иорданским Месси, и в конце июня у него будет возможность встретиться с Лео на поле.

Центральный защитник Язин Аль-Араб представляет угрозу при стандартных положениях. Это ключевой игрок линии обороны, который зачастую действует бескомпромиссно. Иногда агрессия Аль-Араба приводит к скандалам. В 2023 году он получил пожизненный бан на участие в турнирах под эгидой Футбольной ассоциации Малайзии. Причина — нападение на арбитра.

Из потерь отметим нападающего Язана Аль-Наймата. Форвард забил восемь мячей в 16 матчах квалификации, однако порвал «кресты» в декабре 2025 года. Это очень значимая потеря для команды. Тренер Селлами уже заявил, что такого игрока невозможно заменить.

Игровой стиль нынешней сборной Иордании завязан на контратаках. Команда готова отдать мяч сопернику, обороняться и выбрать подходящий момент для того, чтобы убежать к чужим воротам. Футболисты Иордании вернутся домой героями независимо от того, как выступят на ЧМ-2026. Им нечего терять, поскольку никто не ждёт от неё успешного результата в Северной Америке.

Иордания играет по схеме 3-4-3, которая часто трансформируется в 5-4-1. Она оказалась эффективной, и команда забила рекордные для себя 32 года в квалификации. Многие пришли в результате контратак. К слову, сборная Иордании владела мячом в среднем всего 40,2% времени (речь об отборочном цикле).

Opta считает, что шансы Иордании на победу на турнире составляют 0,06%. И разве кто-то назовёт такое предположение обманчивым? Вероятность выхода команды из группы составляет 40,71%, попадания в 1/8 финала — 11,28%, в четвертьфинал — 3,82%, в полуфинал — 1,22%, в финал — 0,28%.