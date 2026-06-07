Топ-события понедельника: финальная серия УНИКС — ЦСКА, Нидерланды — Узбекистан и регби

За чем следить 8 июня: Франция — Северная Ирландия и Колумбия — Иордания в подготовке к ЧМ, а ещё Болгария — Турция в женской Лиге наций!

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🏐 00:00: Болгария — Турция, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: сможет ли Турция одержать вторую победу в Бразилии?

Вице-чемпион мира – сборная Турции смотрится весьма скромно на старте Лиге наций. Команда Даниэле Сантарелли смогла обыграть только Доминиканскую Республику в первом матче розыгрыша. И даже эту победу турчанкам пришлось выгрызать на тай-брейке. Явно сказывается отсутствие основных бомбардиров команды – Мелиссы Варгас и Эбрар Каракурт. Получится ли у Турции на мажорной ноте завершить первую игровую неделю или сборная Болгарии тоже воспользуется отсутствием лидеров?

⚽️ 2:00: Колумбия — Иордания, товарищеский матч

Интрига: как завершится матч с участием участников чемпионата мира?

Возможно, вы удивитесь, но сборная Колумбии пролетела мимо предыдущего чемпионата мира. Но на предстоящий турнир команда отобралась, а в финальную заявку попал лучший бомбардир РПЛ Джон Кордоба. Впереди — встреча с Иорданией. Эта команда впервые сыграет на чемпионате мира. Окажет ли она достойное сопротивление грозному сопернику?

Аршавин охарактеризовал сборную Колумбии перед стартом ЧМ: Андрей Аршавин назвал фаворитов чемпионата мира — 2026

🏉 19:00: «Динамо» — «Енисей-СТМ», регби, чемпионат России

Чемпионат России . Чемпионат России Чемпионат России . Чемпионат России 08 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК Динамо Москва Не начался Енисей-СТМ Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Динамо» остановить «тяжёлую машину» после нокаута?

Москвичи стартовали с трёх побед подряд, но неделю назад получили болезненный удар — уступили «Стреле» (18:37) и пропустили больше всех за сезон. Защита, которая казалась монолитной, дала трещину. А тут ещё и «Енисей-СТМ» приезжает в «Лужники». Команда, которая пока не проигрывала, разгромила «Красный Яр» в дерби (38:16) и спаслась с 0:28 в Казани. В прошлом сезоне именно красноярцы выбили «Динамо» из полуфинала, разгромив их в Москве 48:29. Справится ли московская команда с психологической травмой или «тяжёлая машина» переедет ещё одного лидера?

🏆🏀 19:30: УНИКС — ЦСКА, Единая лига, финальная серия, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: дома и стены помогают?

УНИКС дважды без шансов уступил ЦСКА в Москве. Серия переехала в Казань, где подопечные Перасовича в регулярке дважды обыгрывали армейцев. Увидим ли мы возвращение в финальную серию от бело-зелёных или же действующий чемпион поведёт со счётом 3-0?

⚽️ 21:45: Нидерланды — Узбекистан, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Узбекистан окажет достойное сопротивление сопернику из Европы?

Сборная Узбекистана набирается опыта перед первым для себя выступлением на чемпионате мира. Несколько дней назад команда проиграла Канаде (0:2), а теперь её ждёт встреча с сильной европейской сборной. Нидерланды неудачно провели предыдущий товарищеский матч — уступили Алжиру (0:1). Ранее они никогда не играли против Узбекистана. Как завершится этот матч?

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⚽️🎦 22:10: Франция — Северная Ирландия, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: французы реабилитируются за поражение в прошлой встрече?

4 июня французы уступили Кот-д’Ивуару (1:2) в товарищеском матче, который прошёл в Нанте. Команда Дидье Дешама поедет на чемпионат мира в статусе одного из главных фаворитов. По мнению букмекеров, французы занимают второе место в списке основных претендентов на трофей. Северная Ирландия не сыграет на ЧМ, поскольку уступила Италии (0:2) в полуфинале стыков. Французы трижды встречались с британской сборной и трижды её обыгрывали. Будет ли четвёртая победа?