Назначение Игдисамова в ЦСКА — авантюра? Как тренеры без опыта возглавляли топ-клубы РПЛ

Решение руководства ЦСКА назначить постоянным главным тренером Дмитрия Игдисамова удивило многих. 39-летний специалист пока ещё «ноунейм» в нашем футболе – прежде он не работал на профессиональном уровне. Весь его багаж – три матча во главе армейцев на финише прошедшего сезона Мир РПЛ в роли «исполняющего обязанности». До того он возглавлял только юношеские команды и молодёжку ЦСКА. Ставка на Игдисамова – риск, авантюра? Обратимся к истории. Вспоминаем все случаи в XXI веке, когда российские тренеры без опыта во взрослом футболе принимали топ-клубы и чем это заканчивалось.

Андрей Чернышов в «Спартаке»

Андрей Чернышов Фото: Из личного архива Чернышова

В 2003 году в «Спартаке» завершилась эпоха Олега Романцева, который не сошёлся характерами с президентом клуба Андреем Червиченко, и босс красно-белых сделал неожиданный выбор нового тренера. Червиченко доверил топ-команду России на тот момент 35-летнему Андрею Чернышову. Соответствующего опыта у экс-защитника «Спартака» было минимум. После завершения карьеры игрока Чернышов успел потренировать только год юношескую и молодёжную сборные страны. Во взрослом футболе ещё не работал.

Что из этого получилось, вы наверняка не забыли до сих пор. Чернышов принял команду, которая только-только выиграла Кубок России, но в чемпионате после 12 туров шла лишь на 13-м месте – в двух очках от зоны вылета. Молодой специалист продержался всего 10 матчей. Под его руководством «Спартак» одержал пять побед и потерпел пять поражений. Красно-белые поднялись на 11-е место, но уровень середняка не соответствовал амбициям клуба. Впереди ещё был «бромантановый скандал», который также ударит по имиджу Чернышова.

В начале сентября Червиченко объявил о второй смене тренера за сезон. Место Чернышова, продолжавшего, к слову, возглавлять молодёжную сборную России, занял в качестве и. о. Владимир Федотов.

«Причин для такого решения было две, – прокомментировал тогда своё решение президент «Спартака». – Первая: главный тренер не смог найти взаимопонимания с футболистами, и это отразилось на игре команды и, как следствие, на результатах. Вторая: совмещение двух постов – тренера «Спартака» и молодёжной сборной – оказалось тяжёлым грузом для Андрея Чернышова. К тому же на его психологическом состоянии отрицательным образом сказались два поражения молодёжки от ирландцев и швейцарцев».

Валерий Карпин в «Спартаке»

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Похожая история случилась в «Спартаке» и при следующем владельце клуба Леониде Федуне, но с иным финалом. В 2008 году в Россию из Испании вернулся Валерий Карпин. Экс-игрок красно-белых и сборной страны получил роль гендиректора клуба. Параллельно учился на тренера. При Карпине-руководителе из «Спартака» ушли возглавлявший команду Станислав Черчесов и затем сменивший его Микаэль Лаудруп.

В середине апреля 2009-го датчанина уволили после вылета из Кубка России. В РПЛ же «Спартак» в четырёх турах набрал всего четыре очка и шёл на 10-м месте. Федун поставил во главе команды самого 40-летнего Карпина, несмотря на полное отсутствие у того тренерского опыта.

«От кого исходила инициатива назначить меня на место Лаудрупа? Трудно сказать, от кого конкретно. Вопрос с Лаудрупом решился, приглашал его я… Чувствовал, что меня считают именно тем человеком, кто в ответе за организацию игры. За то, как мы атаковали и оборонялись, – хотя я и не участвовал напрямую в тренировках, да и не мог, иначе нарушил бы субординацию.

К тому же искать другого тренера – значит тратить массу времени. С той точки зрения, что ему будет необходимо познакомиться с футболистами, понять как их возможности, так и концепцию игры. В итоге мы могли потерять ещё один сезон, как по большому счёту произошло в прошлом году. К этому я не готов. Так что, кроме меня, иных кандидатур не возникло, да и не могло возникнуть. Потому что отвечать всё равно мне, и к этому я как раз готов. А как долго буду оставаться у руля команды, зависит, как всегда, от результатов», – объяснял Карпин.

Как тренер он стартовал с трёх побед в четырёх турах. В итоге «Спартак» разыгрался. Первый круг завершил на втором месте – в одном очке от лидера «Рубина». Во втором круге красно-белые отстали от казанцев, тем не менее стали вице-чемпионами. Карпин задержался в клубе на пять лет (с учётом паузы в 2012-м, когда москвичей возглавлял Унаи Эмери). За два захода взял два серебра, добирался со «Спартаком» до четвертьфинала Лиги Европы. Хотя трофеев не взял, для тренера-новичка сработал достаточно успешно.

Андрей Кобелев в «Динамо»

Андрей Кобелев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В московском «Динамо» в 2006-м решили дать шанс своему воспитаннику и экс-полузащитнику, сыгравшему за бело-голубых более 300 матчей. Прошло всего три года, как Андрей Кобелев завершил карьеру футболиста, а тренерскую он начал ассистентом в родном клубе. Ещё по ходу сезона-2005 его как будто готовили к будущей роли – назначали и. о. после увольнений провалившихся специалистов. А в августе 2006-го, когда в отставку подал Юрий Сёмин, боссы «Динамо» утвердили Кобелева главным.

«Динамо» находилось в тяжёлой ситуации – в зоне вылета. С одной-единственной победой в 15 матчах занимало 15-е место. В этих обстоятельствах перед 37-летним Кобелевым могла стоять только одна цель – избежать первого в истории клуба вылета из элиты.

«Моя задача – сделать так, чтобы «Динамо» стабильно набирало очки. Необходимо выбраться из ямы, в которую угодила команда. Для этого – улучшить психологическое состояние игроков, стабилизировать состав… В общем, работы впереди очень много… Впрочем, абсолютно уверен: ни в какой первый дивизион «Динамо» не вылетит. Это исключено», – пообещал Кобелев.

«Динамо» страдало, тем не менее финишировало 14-м и спаслось от позора. В результате Кобелев продержался во главе команды четыре года. В следующих сезонах бело-голубые становились при нём шестыми, третьими и восьмыми. Однако в апреле 2010-го его отправили в отставку уже после семи туров чемпионата. Тогда москвичи завалили старт и занимали только 10-е место. Любопытно, что во второй заход Кобелева в сезоне-2015/2016 «Динамо» всё-таки вылетело из РПЛ, но это уже другая история.

Сергей Силкин в «Динамо»

Сергей Силкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2011 году такой же шанс неожиданно получил ещё один экс-футболист московского «Динамо» Сергей Силкин. Он закончил играть ещё во второй половине 1990-х, а затем трудился в клубной академии и возглавлял дубль бело-голубых. Дважды выигрывал с ним молодёжноё первенство России. Но на профессиональный уровень как главный тренер в большом футболе не поднимался. Хотя какое-то время был ассистентом и в первой команде, а в 2003-м даже провёл три матча в роли и. о. после отставки Виктора Прокопенко.

В апреле 2011-го «Динамо» уволило Миодрага Божовича. Команда неважно стартовала в чемпионате (девятое место после пяти туров) и вылетело из Кубка России. Тогда к удивлению многих и назначили главным отвечавшего за подготовку молодёжи Силкина. Точнее, первое время он снова был и. о., однако благодаря хорошему старту приставку «временщика» убрали.

«О сроках работы речь не шла, но для меня этот аспект не имеет никакого значения. Я динамовец и всегда жил интересами главной команды родного клуба. Для меня такое доверие – большая честь. Как и для всех, с кем буду трудиться в тренерском штабе», – признавался Силкин.

В тот год «Динамо» Силкина поражало многих – в течение нескольких месяцев было одной из самой ярких и сильных команд в истории российского футбола. По итогам 30 туров растянутого из-за переходного сезона чемпионата финишировало в топ-3 и, казалось, могло замахнуться на золото. Но после зимнего перерыва «Динамо» словно подменили. Эффектная игра пропала, результаты пошли на спад. Не со всеми звёздами команды отношения у тренера были уже безоблачными. Бело-голубые заняли четвёртое место, а в финале Кубка России проиграли «Рубину». Неудачное начало следующего сезона привело к отставке Силкина уже через три тура.

Ролан Гусев в «Динамо»

Ролан Гусев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Третий случай, когда «Динамо» возглавил специалист без серьёзного опыта, – самый свежий. Ролан Гусев также был связан с бело-голубыми как игрок, а тренерскую карьеру начал в 2019 году в академии ЦСКА. Потом работал с юношескими сборными и молодёжкой армейцев. Летом 2023-го вернулся в «Динамо» на роль ассистента Марцела Лички и перед нынешним сезоном остался в штабе Валерия Карпина. У тренера сборной России в этом клубе не пошло – контракт разорвали в ноябре. Гусева назначили исполняющим обязанности, а с весны утвердили главным.

«Шансы на трофей ещё сохраняются. Мы идём в верхней сетке Кубка России. В турнирной таблице чемпионата мы занимаем неподобающее для себя место. Там будет задача максимально высоко подняться. Дальнейшие решения будут зависеть от спортивных результатов. Ролан Гусев – воспитанник «Динамо», тренер с большим потенциалом. Мы рассчитываем на долгосрочную работу», – говорил гендиректор московского клуба Павел Пивоваров.

На зимний перерыв «Динамо» ушло 10-м. Багаж Гусева-тренера был скромным – четыре матча в роли и. о. после отставки Лички и столько же – в том же качестве, когда он сменил Карпина. Тем не менее в марте «Динамо» побежало и потрясло серией красивых побед. Затем наступил спад – стабильность в результатах пропала. Но, несмотря на это, по итогам весны команда Гусева вошла в топ-3 по количеству набранных очков в РПЛ. В Кубке России бело-голубым просто не повезло – выбыли за шаг до финала, уступив в серии пенальти «Краснодару». По логике вещей у руководства «Динамо» были все основания оставить Гусева, а в клубе решили всё-таки попрощаться с ним и договориться о возвращении Сандро Шварца.

Игорь Черевченко в «Локомотиве»

Игорь Черевченко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Локомотиве» раскручивать тренерскую карьеру с первой команды начал Игорь Черевченко. Бывший защитник железнодорожников, закончив играть, работал с юношами клуба, а в 2008 году стал ассистентом Рашида Рахимова. Затем оставался в штабе и при других главных. В 2014-м в трёх матчах был и. о.

Интересно, что и Черевченко помогла отставка Божовича. Черногорца убрали в мае 2015-го – всего за три тура до финиша чемпионата и перед финалом Кубка России! «Локо» угодил в кризис, выдав пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (с четырьмя поражениями). Свалился на седьмое место. Черевченко, получив сначала знакомую роль и. о., прервал серию неудач в чемпионате и завоевал кубковый трофей – его команда победила «Кубань» со счётом 3:1.

«Конечно, это рискованное решение, – комментировала назначение 40-летнего Черевченко президент «Локомотива» Ольга Смородская. – Только назначение любого, даже самого именитого тренера, – всегда и везде огромный риск. Что показала та же история с Эмери в «Спартаке»? Кто ожидал, что у отличного тренера не получится в России… В Черевченко я верю. Он подходит «Локомотиву». Он очень хороший аналитик, «глубокий» специалист, умело разбирается в тактике. Знает, как настроить команду, работает спокойно, без истерик и истошных криков».

Черевченко утвердили главным, и он возглавлял «Локомотив» ещё чуть больше года. Следующий сезон РПЛ начал с семиматчевой беспроигрышной серии – железнодорожники поднялись на второе место. Однако удержаться наверху не сумели. Первый круг завершили третьими, чемпионат – шестыми. А в сезоне-2016/2017 Черевченко руководил «Локо» всего два тура. Команда стартовала с пары ничьих. Затем молодой тренер ушёл в отставку, и вскоре в клубе вернулся Юрий Сёмин.

Мурад Мусаев в «Краснодаре»

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2018 году «Краснодар» был уже топ-клубом РПЛ, а не просто молодым и ярким. Благодаря периоду работы Олега Кононова, бравшего с командой бронзу и игравшего в еврокубках, «быки» утвердились в элите российского чемпионата. Впрочем, замахнуться на большее никак не удавалось. Когда в апреле 2018-го на финише сезона уволили Игоря Шалимова, «Краснодар» за шесть туров до конца чемпионата занимал только пятое место. Сергей Галицкий внезапно сделал ставку на 34-летнего Мурада Мусаева, который практически всю карьеру провёл в системе клуба, работая в академии и с молодёжкой.

«Глубоко убеждён, что мы должны доверять российским тренерам, когда чувствуем, что они подошли, – объяснял Галицкий. – Мурад семь лет работал с разными возрастами, и я с ним достаточно долгое время общался. Мы с тренером академии долго о нём разговаривали. Мурад из Краснодара, и это очень важно, – мы потеряли национальную идентификацию… Горжусь, что этот парень из Краснодара возглавит команду Премьер-Лиги. Не хочу никаких Тухелей и прочих иностранцев!»

Галицкий оказался прав – в большом футболе Мусаев тоже не «поплыл». Красиво стартовал, переиграв в дебютном матче «Зенит» в Санкт-Петербурге и одержав четыре победы в пяти турах. «Краснодар» финишировал четвёртым. Затем были серебро, бронза, исторический выход в Лигу чемпионов. После этого Мусаев уходил, когда случился спад, но в марте 2024-го вернулся, чтобы добыть клубу первое в его истории золото.

Алексей Березуцкий в ЦСКА

Алексей Березуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У ЦСКА это не первая попытка вырастить главного тренера для основы из того, кто прежде не работал во взрослом футболе. В 2021 году армейцы уже ставили подобный эксперимент с Алексеем Березуцким. В клубе надеялись, что экс-защитник, отдавший красно-синим 17 лет карьеры и завоевавший как игрок 20 трофеев, будет успешен и в новой роли.

С 2018 года Березуцкий ассистировал в «Витессе» Леониду Слуцкому. В январе 2020-го вернулся в ЦСКА на должность в спортивный департамент, а год спустя стал помощником в штабе Виктора Гончаренко. Остался в этом качестве и при завершавшем сезон Ивице Оличе. Армейцы финишировали в чемпионате только шестыми, а перед летними сборами случился быстрый и шумный уход хорвата. Вскоре было объявлено о назначении Березуцкого. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев назвал это решение продолжением политики клуба, ставящего «на армейские кадры»:

«Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти всё время провёл в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба. Как известно, в футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера».

Тогда тоже высказывались сомнения по поводу того, готов ли 39-летний Березуцкий тренировать в топ-клубе. Алексей проработал только один год, после чего, по словам Игоря Акинфеева, признался – пока не вытягивает. В сезоне-2021/2022 ЦСКА сделал лишь небольшой шаг вперёд, заняв пятое место. Хотя по его ходу выдал семиматчевую победную серию в чемпионате и Кубке России. На финише команда Березуцкого вылетела в четвертьфинале кубкового турнира и проиграла трижды подряд в РПЛ. Молодой специалист освободил своё место – в ЦСКА зашёл Владимир Федотов.

Какие российские тренеры без опыта работы РПЛ возглавляли топ-клубы

Было ещё несколько случаев, когда топ-клубы страны возглавляли российские тренеры без опыта в РПЛ, но работавшие на профессиональном уровне в низших дивизионах или за границей. «Зенит» в 2002 году принял Борис Рапопорт, «Локомотив» в 2005-м – Владимир Эштреков, «Спартак» в 2007-м – Станислав Черчесов, московское «Динамо» в 2019-м – Кирилл Новиков, а «Краснодар» в 2022-м – Александр Сторожук. Не все эти назначения оправдали себя, а наиболее успешен оказался Черчесов – его «Спартак» едва не взял золото в сезоне-2007.

Игдисамов, если брать его биографию, наиболее близок к Мусаеву. Потому что у них обоих, в отличие от остальных, не было карьеры как у игроков. «Краснодар» со своим тренером-«воспитанником» угадал на все сто – тем интереснее, чем закончится эта история для ЦСКА.

В тексте использованы цитаты из интервью для «Матч ТВ» и «Спорт-экспресса».