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Дания — Украина, товарищеский матч: Кристиан Эриксен потерял сознание — что случилось с полузащитником сборной Дании, подробности

Эриксен опять потерял сознание во время матча! Главное о случившемся
Анатолий Романов
Эриксен снова потерял сознание во время матча
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Похоже, всё обошлось. Кристиана увезли на скорой в больницу, но он быстро пришёл в себя.

Кристиан Эриксен снова потерял сознание в игре за сборную Дании! Это случилось в сегодняшнем матче с Украиной в Оденсе. Встреча была прервана в середине второго тайма, когда 34-летний полузащитник внезапно свалился на поле.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

А ведь начиналось всё для Эриксена с приятного события. Перед началом спарринга с украинцами была проведена торжественная церемония чествования Кристиана. Полузащитник получил особую награду за рекордное количество выступлений за национальную команду. В этот вечер Эриксен проводил 150-й матч в футболке сборной. Впрочем, он уже давно оторвался от остальных долгожителей датчан – у идущего вторым Симона Кьера 132 игры.

Происходившее на поле тоже поднимало настроение Эриксену и его партнёрам. Сборная Дании, не попавшая на ЧМ-2026, забила два мяча чуть более чем за полчаса. Патрик Доргу открыл счёт уже на 13-й минуте, а увеличил преимущество хозяев Йоаким Мехле. Украинцы сумели отыграть перед перерывом один гол – его автором стал Виктор Цыганков.

На 65-й минуте после того, как гости выбили мяч в аут и собирались сделать замену, Эриксен вдруг упал на газон. Перед этим он попытался пойти в прессинг у чужой штрафной. Игроки и тренерский штаб сборной Дании мгновенно среагировали на произошедшее – активно жестикулировали и призывали врачей бежать к Кристиану. Некоторые футболисты схватились за головы. В этот момент камеры не показывали детали случившегося. Было понятно только, что Эриксену оказывают помощь. Игроки обеих сборных собрались в круг и обнялись, надеясь на то, что Кристиан выкарабкается.

Футболисты сборной Дании

Футболисты сборной Дании

Фото: Zuma/TASS

К счастью, всё обошлось. Полузащитник довольно быстро пришёл в себя. Через несколько минут на поле вышла жена Эриксена, которую Кристиан взял за руку. Звезду датчан отправили в машину скорой помощи – он покидал газон под бурные аплодисменты трибун. Вскоре Федерация футбола Дании сообщила, что Эриксен находится в сознании и в порядке.

«Кристиан чувствует себя хорошо и самостоятельно покинул поле. Насколько я вижу, кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя, и мы сразу же установили с ним контакт. Сейчас ему предстоит пройти дополнительное обследование в больнице, чтобы выяснить причину случившегося. Мы постоянно находимся на связи с ним и с врачами в госпитале. Кристиан попросил меня передать привет всем игрокам и сказать, что с ним всё в порядке», – приводит слова врача сборной Мортена Боэсена датский футбольный союз.

Что случилось с Эриксеном пять лет назад:
Игрок сборной Дании упал без сознания. Его жизнь спасали на поле, жена плакала Игрок сборной Дании упал без сознания. Его жизнь спасали на поле, жена плакала
Жена Эриксена пережила страшные минуты. Рвалась на поле к мужу, но капитан её не пускал Жена Эриксена пережила страшные минуты. Рвалась на поле к мужу, но капитан её не пускал

Напомним, в первый раз Кристиан потерял сознание на футбольном поле тоже в домашнем матче за сборную Дании. Это было в июне 2021-го во встрече с Финляндией на групповом этапе Евро-2020. Тогда у полузащитника случилась остановка сердца, его приводили в чувство на протяжении почти 10 минут. Затем унесли на носилках, прикрывая флагами, и отправили в больницу.

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

После перенесённого Эриксеном сердечного приступа ему установили кардиостимулятор. Только в декабре того года датчанин начал тренироваться с командой – молодёжкой «Оденсе». Полузащитник ушёл из миланского «Интера», так как в Италии запрещено играть с кардиостимуляторами, и вернулся в футбол уже в составе «Брентфорда». Первый матч после возвращения провёл в феврале 2022-го. В течение четырёх с половиной лет Кристиан играл без видимых проблем.

Кристиан Эриксен Подробнее

И вот теперь история повторилась пять лет спустя. Главный вопрос после произошедшего – продолжит ли играть Эриксен или решит, что пора завершать карьеру? А матч Дании с Украиной решили не продолжать и закончили досрочно.

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Новости. Футбол
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