Эриксен опять потерял сознание во время матча! Главное о случившемся

Похоже, всё обошлось. Кристиана увезли на скорой в больницу, но он быстро пришёл в себя.

Кристиан Эриксен снова потерял сознание в игре за сборную Дании! Это случилось в сегодняшнем матче с Украиной в Оденсе. Встреча была прервана в середине второго тайма, когда 34-летний полузащитник внезапно свалился на поле.

А ведь начиналось всё для Эриксена с приятного события. Перед началом спарринга с украинцами была проведена торжественная церемония чествования Кристиана. Полузащитник получил особую награду за рекордное количество выступлений за национальную команду. В этот вечер Эриксен проводил 150-й матч в футболке сборной. Впрочем, он уже давно оторвался от остальных долгожителей датчан – у идущего вторым Симона Кьера 132 игры.

Происходившее на поле тоже поднимало настроение Эриксену и его партнёрам. Сборная Дании, не попавшая на ЧМ-2026, забила два мяча чуть более чем за полчаса. Патрик Доргу открыл счёт уже на 13-й минуте, а увеличил преимущество хозяев Йоаким Мехле. Украинцы сумели отыграть перед перерывом один гол – его автором стал Виктор Цыганков.

На 65-й минуте после того, как гости выбили мяч в аут и собирались сделать замену, Эриксен вдруг упал на газон. Перед этим он попытался пойти в прессинг у чужой штрафной. Игроки и тренерский штаб сборной Дании мгновенно среагировали на произошедшее – активно жестикулировали и призывали врачей бежать к Кристиану. Некоторые футболисты схватились за головы. В этот момент камеры не показывали детали случившегося. Было понятно только, что Эриксену оказывают помощь. Игроки обеих сборных собрались в круг и обнялись, надеясь на то, что Кристиан выкарабкается.

Футболисты сборной Дании Фото: Zuma/TASS

К счастью, всё обошлось. Полузащитник довольно быстро пришёл в себя. Через несколько минут на поле вышла жена Эриксена, которую Кристиан взял за руку. Звезду датчан отправили в машину скорой помощи – он покидал газон под бурные аплодисменты трибун. Вскоре Федерация футбола Дании сообщила, что Эриксен находится в сознании и в порядке.

«Кристиан чувствует себя хорошо и самостоятельно покинул поле. Насколько я вижу, кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя, и мы сразу же установили с ним контакт. Сейчас ему предстоит пройти дополнительное обследование в больнице, чтобы выяснить причину случившегося. Мы постоянно находимся на связи с ним и с врачами в госпитале. Кристиан попросил меня передать привет всем игрокам и сказать, что с ним всё в порядке», – приводит слова врача сборной Мортена Боэсена датский футбольный союз.

Напомним, в первый раз Кристиан потерял сознание на футбольном поле тоже в домашнем матче за сборную Дании. Это было в июне 2021-го во встрече с Финляндией на групповом этапе Евро-2020. Тогда у полузащитника случилась остановка сердца, его приводили в чувство на протяжении почти 10 минут. Затем унесли на носилках, прикрывая флагами, и отправили в больницу.

Кристиан Эриксен Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

После перенесённого Эриксеном сердечного приступа ему установили кардиостимулятор. Только в декабре того года датчанин начал тренироваться с командой – молодёжкой «Оденсе». Полузащитник ушёл из миланского «Интера», так как в Италии запрещено играть с кардиостимуляторами, и вернулся в футбол уже в составе «Брентфорда». Первый матч после возвращения провёл в феврале 2022-го. В течение четырёх с половиной лет Кристиан играл без видимых проблем.

И вот теперь история повторилась пять лет спустя. Главный вопрос после произошедшего – продолжит ли играть Эриксен или решит, что пора завершать карьеру? А матч Дании с Украиной решили не продолжать и закончили досрочно.