Главное о группе G на ЧМ-2026. Бельгия не допустит провала, Салах выйдет в плей-офф?

Продолжаем знакомить вас с участниками чемпионата мира 2026 года. На очереди – группа G. В ней сыграют сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии. Представители сразу четырёх конфедераций! Получится битва континентов и разных футбольных школ. Рассказываем про каждую команду подробнее.

Сборная Бельгии

Состав

Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбург»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кёйпер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Мёнье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артур Теате («Айнтрахт»).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»).

Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диегу Морейра («Страсбург»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).

«Золотое» поколение сборной Бельгии не выиграло чемпионат мира. Однако несколько звёзд той команды остаются в нынешнем составе. Конечно, прежде всего речь идёт о Тибо Куртуа, Кевине Де Брёйне и Ромелу Лукаку. Однако все трое пропустили внушительный отрезок сезона-2025/2026 из-за травм. Да и тащить Бельгию, как раньше, в 30+ лет уже не так легко (это не касается разве что Куртуа).

Тибо Куртуа и Кевин Де Брёйне Фото: Isosport/MB Media/Getty Images

В отборочном цикле бельгийцы заняли первое место в группе с Уэльсом, Северной Македонией, Казахстаном и Лихтенштейном. Команда ни разу не уступила, но трижды потеряла очки: дважды – с Северной Македонией (оба матча – по 1:1) и Казахстаном (1:1). Поэтому официально выход на ЧМ-2026 Бельгия оформила только в заключительном туре, разгромив Лихтенштейн (7:0).

На трёх прошлых чемпионатах мира бельгийцы лишь раз добрались до медалей. В 2018 году команда взяла бронзу, обыграв во встрече за третье место Англию (2:0). В 2014-м Бельгия вылетела в четвертьфинале от Аргентины, а в 2022-м вовсе не вышла из группы. А после неудачного Евро-2024 руководство федерации уволило тренера Доменико Тедеско, назначив на должность Руди Гарсию. Именно французу предстоит попробовать протащить Бельгию как можно дальше.

Кто же будет ему помогать на поле? Помимо упомянутых Куртуа, Де Брёйне и Лукаку, важными футболистами станут полузащитники Амаду Онана, Юри Тилеманс, а также Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку и Леандро Троссард в атаке. В защите самые статусные игроки – Зено Дебаст и Максим Де Кёйпер. Да, состав у Бельгии слабее, чем у Франции, Испании или Англии. Однако качественных футболистов всё равно хватает.

По версии Opta, бельгийцы выйдут из группы с вероятностью в 89,6%. Шанс оказаться в 1/8 финала – 54,14%, в четвертьфинале – 28,28%, в полуфинале – 12,64%, в финале – 5,79%, взять трофей – 2,40%. Команда Гарсии – 10-я в рейтинге фаворитов и уступает, например, Норвегии. Но статус андердога вполне может сыграть на пользу Бельгии.

Сборная Египта

Состав

Вратари: Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли» Каир), Мостафа Шобейр («Аль-Ахли» Каир), Аль-Махди Солиман («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль-Гуна»).

Защитники: Мохамед Хани («Аль-Ахли» Каир), Хамди Фатхи («Аль-Вакра»), Рами Рабья («Аль-Айн»), Яссер Эль-Ханафи («Аль-Ахли» Каир), Хоссам Абдельмагид («Замалек»), Мохамед Абдель Монем («Ницца»), Карим Хафез («Пирамидс»), Ахмед Абул-Фетух («Замалек»), Тарек Алаа («ЗЕД»).

Полузащитники: Марван Аттия («Аль-Ахли» Каир), Моханад Абдельмонбеим («Пирамидс»), Эмам Ашур («Аль-Ахли» Каир), Махмуд Сабер («ЗЕД»), Набиль Эмад («Аль-Наджма»), Мостафа Зико («Пирамидс»).

Нападающие: Трезеге («Аль-Ахли» Каир), Зизо («Аль-Ахли» Каир), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Хессем Хассан («Реал Овьедо»), Омар Мармуш («Манчестер Сити»), Хамза Карим («Барселона»), Ибрахим Адель («Норшелланн»).

Египет едет на свой четвёртый чемпионат мира в истории. Ещё ни разу команда не преодолевала первый раунд. Но сейчас у египтян отличные шансы на выход из группы. Тем более команда уверенно прошла квалификацию в Африке: одержали восемь побед, дважды сыграли вничью, а разность мячей составила 20:2.

Повезёт Египет на чемпионат мира тренер Хоссам Хассан – один из самых титулованных футболистов в истории (более 40 трофеев), да к тому же и лучший бомбардир в истории страны (68 голов, у Салаха – 65). 59-летний специалист долгое время работал на родине в различных клубах, с 2013 по 2014 год тренировал сборную Иордании. А в 2024-м ему доверили родную национальную команду. Вместе с ней он дошёл до полуфинала Кубка Африки – 2025. Теперь же команда постарается хорошо выступить на ЧМ-2026.

Главные звёзды сборной Египта – Мохамед Салах и Омар Мармуш. От них исходит главная угроза в атаке, через них строится вся игра. Хотя Мармуш за отборочный цикл забил всего один мяч, Салах – девять. Впрочем, форма 33-летнего вингера после неудачного сезона в «Ливерпуле» всё равно оставляет вопросы. Сможет ли Мо сиять в сборной после того, как провёл немалую часть года на скамейке?

Мохамед Салах Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Самыми важными матчами для Египта станут битвы с Ираном и Новой Зеландией. Возможно, в одной из этих встреч египтяне одержат первую победу на чемпионате мира. Да именно в данных играх решится, смогут ли они впервые истории перешагнуть через первый раунд. А если ещё и получится зацепить очки с Бельгией, то есть шанс на первую строчку. Но задача-минимум – четыре-шесть очков.

Opta верит, что египтяне выйдут в 1/16 финала. Вероятность – 68,2%. Суперкомпьютер оценивает шанс африканцев оказаться в 1/8 финала в 31,04%, в четвертьфинале – 11,18%, в полуфинале – в 3,88%, в финале – 1,32%. А на золото Opta даёт 0,31%.

Сборная Ирана

Состав

Вратари: Алиреза Беиранванд («Трактор»), Хоссейн Хоссейни («Сепахан»), Паям Ниазманд («Персеполис»).

Защитники: Даниял Эйри («Малаван»), Эхсан Хаджсафи («Сепахан»), Салех Хардани («Эстегляль»), Хосейн Канаани («Персеполис»), Шоджа Халилзаде («Трактор»), Милад Мохаммади («Персеполис»), Али Немати («Фулад»), Рамин Резаян («Фулад»).

Полузащитники: Роузбеш Чешми («Эстегляль»), Саид Эззатоллахи («Шабаб»), Мехди Гайеди («Аль-Наср»), Саман Годдос («Калба»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда»), Алиреза Джаханбакш («Дендер»), Амирмохаммад Раззагиния, («Эстегляль»), Мехди Тораби («Трактор»), Ария Юсефи («Сепахан»).

Нападающие: Али Алипур Гхара («Персеполис»), Деннис Даргахи («Стандард»), Амирхоссейн Хоссейнзаде («Трактор»), Шахрияр Моганлу («Калба»), Мехди Тареми («Олимпиакос»), Мохаммад Мохеби («Ростов»).

Сборная Ирана вовсе могла не приехать на чемпионат мира. Из-за вооружённого конфликта с США этот вопрос всерьёз обсуждался. Но в ситуацию вмешалась ФИФА и подтвердила участие Ирана. Хотя сборной всё равно пришлось переносить тренировочный лагерь из США в Мексику.

Иранцы уверенно прошли квалификацию, заняв первое место в группе с Узбекистаном, ОАЭ, Катаром, Кыргызстаном и КНДР. В отборочном этапе команда забила 18 мячей – третий результат среди всех азиатских сборных (больше только у Японии – 30 и Южной Кореи – 20).

Сборная Ирана Фото: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images

Главный тренер сборной Ирана – Амир Галенои. 62-летний специалист ранее работал в разных местных клубах. Но и сборную успел потренировать с июля 2006 года по июль 2007 года. А второе пришествие случилось уже в марте 2023-го.

В заявку сборной Ирана на ЧМ-2026 не попала одна из главных звёзд – Сердар Азмун (по политическим причинам). Зато на турнир едут форвард Мехди Тареми, нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби и экс-защитник «Ахмата» Милад Мохаммади.

У Ирана относительно равные шансы на выход из группы вместе с Египтом. Opta оценивает вероятность иранцев оказаться в 1/16 финала в 64,3% (у египтян – 68,2%). Так что в очном матче решится очень многое.

Суперкомпьютер видит Иран в 1/8 финала с шансами в 27,21%, в четвертьфинале – в 9,52%, в полуфинале – в 3,14%, в финале – в 0,89%, с Кубком мира – в 0,27%.

Сборная Новой Зеландии

Состав

Вратари: Макс Крокомб («Миллуолл»), Алекс Польсен («Лехия»), Майкл Вуд («Окленд»).

Защитники: Фрэнсис де Врис («Окленд»), Тайлер Биндон («Ноттингем Форест»), Майкл Боксолл («Миннесота»), Либерато Кэкачей («Рексем»), Каллан Эллиотт, Нандо Пейнаккер (оба – «Окленд»), Тим Пэйн («Веллингтон Финикс»), Томми Смит («Брейнтри Таун»), Финн Сёрман («Портленд Тимберс»).

Полузащитники: Марко Стаменич («Суонси Сити»), Райан Томас («Зволле»), Лаклан Бейлисс («Ньюкасл Джетс»), Джо Белл («Викинг»), Алекс Руфер («Веллингтон Финикс»).

Нападающие: Крис Вуд («Ноттингем Форест»), Коста Барбарусес («Вестерн Сидней Уондерерс»), Мэттью Гарбетт («Питерборо Юнайтед»), Элайджа Джаст («Мотеруэлл»), Каллум Маккоуотт («Силькеборг»), Бенджамин Олд («Сент-Этьен»), Джесси Рэндалл («Окленд»), Сарприт Сингх («Веллингтон Финикс»), Бен Уэйн («Порт Вейл»).

Предстоящий чемпионат мира – третий для Новой Зеландии. Ранее команда отбиралась на турнир в 1982 и 2010 году. Но после расширения состава участников новозеландцам станет проще проходить отбор. Команда сначала уверенно выиграла группу, а затем в плей-офф разгромила Фиджи (7:0) и Новую Каледонию (3:0).

Сборная Новой Зеландии Фото: ich Storry/Getty Images

Интересно, что на ЧМ-2010 Новая Зеландия осталась единственной сборной, не потерпевшей ни одного поражения на турнире! Тогда представители Океании сыграли трижды вничью, но не вышли из группы.

На предстоящий чемпионат мира новозеландцев везёт англичанин Даррен Базели. Он работает с командой с 2023 года и за это время выиграл с ней Кубок Океании – 2024. До этого Базели долгое время работал ассистентом и тренером сборных Новой Зеландии разных возрастов. Так что всех футболистов команды Даррен знает очень давно и хорошо.

Главная звезда сборной – форвард «Ноттингем Форест» Крис Вуд. Именно на него основные надежды. Также в Новой Зеландии есть одноклубник Вуда – защитник Тайлер Биндон. Больше представителей топ-5 лиг Европы нет. Основной костяк составляют представители английского Чемпионшипа и чемпионата Австралии.

Новая Зеландия – аутсайдер группы F. Opta подсчитала, что шанс на выход в 1/16 финала составляет 47,8% (наименьший среди всех четырёх команд). А вероятность победы на ЧМ-2026 – 0,04%. Хуже только у Гаити и Кюрасао (по 0%). Шанс увидеть Новую Зеландию в 1/8 финала – 16,74%, в четвертьфинале – 4,73%, в полуфинале – 1,22%, в финале – 0,28%.