Главное о группе H на ЧМ-2026. Мощная Испания, команда-дебютант и сразу два игрока из РПЛ

Продолжаем знакомить вас с командами, которые примут участие на ЧМ-2026. На этот раз рассказываем про группу G. В ней сыграет главный фаворит турнира – Испания, а также Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.

Сборная Испании

Состав

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»).

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Арсенал»), Гави, Педри, Даниэль Ольмо (все — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»).

Нападающие: Алекс Баэна («Атлетико»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Борха Иглесиас («Сельта»).

Даниэль Ольмо и Ламин Ямаль Фото: Gongora/NurPhoto via Getty Images

Испания – главный фаворит чемпионата мира 2026 года. Букмекеры ставят команду Луиса де ла Фуэнте на первое место, как и суперкомпьютер Opta. Действительно, испанцы показывают качественный и красивый футбол. Также сборная – действующий победитель чемпионата Европы.

Статус испанцы подтвердили и в квалификации ЧМ-2026. Команда не заметила соперников по группе, набрав 16 очков в шести турах. Разность мячей – 21:2. Хотя вместе с Испанией играли крепкие Турция, Грузия и Болгария.

Тренер Луис де ла Фуэнте везёт на чемпионат мира сильнейший состав. Ламин Ямаль, Родри, Педри, Гави, Дани Ольмо, Мартин Субименди, Марк Кукурелья, Ферран Торрес – все на месте. Кроме игроков «Реала». На ЧМ-2026 за Испанию не сыграет ни один представитель мадридского клуба! Впрочем, вряд ли это незаслуженная история.

Испанцы играют в агрессивной манере: высокий прессинг, акцент на скоростные качества в атаке. Но никуда не девается и элитная культура паса. Команда де ла Фуэнте демонстрирует все лучшие качества местной школы. И по уровню футбола мало кто может сравниться с Испанией, хотя по стоимости состава (€ 1,22 млрд) она уступает Франции (€ 1,52 млрд) и Англии (€ 1,36 млрд, данные Transfermarkt).

Суперкомпьютер Opta не сомневается в испанцах. Шанс на выход в плей-офф – 98,5%. Вероятность оказаться в 1/8 финала составляет 72,66%, в четвертьфинале – 52,63%, в полуфинале – 39,63%, в финале – 26,07%. И на победу на ЧМ-2026 Opta даёт наивысший шанс именно команде де ла Фуэнте – 16,45%. Оправдают ожидания?

Сборная Кабо-Верде

Состав

Вратари: Жозимар Диаш Возинья (АЕЛ), Марсиу да Роза («Монталегри»), Си Джей дос Сантос («Сан-Диего»).

Защитники: Стивен Морейра («Коламбус Крю»), Вагнер Пина («Трабзонспор»), Жоау Паулу Фернандеш («ПСМ Макассар»), Сидни Лопеш Кабрал («Бенфика»), Логан Кошта («Вильярреал»), Роберто Лопес («Пико»), Кельвин Пиреш (СИК), Яник Тавареш («Торренсе»), Диней Боржеш («Аль-Батаих»).

Полузащитники: Жамиру Монтейру («Сан-Хосе Эртквейкс»), Телму Арканжу («Витория Гимарайнш»), Янник Семедо («Фаренсе»), Ларос Дуарте («Академия Пушкаша»), Кевин Ленини («Краснодар»).

Нападающие: Райан Мендеш («Аль-Наср», ОАЭ), Вилли Семедо («Пафос»), Гарри Родригеш («Олимпиакос»), Жовани Кабрал («Эштрела»), Нуну да Кошта («Истанбул Башакшехир»), Дейлон Ливраменто («Каза Пия»), Жилсон Беншимол («Акрон»), Элио Варела («Маккаби» Тель-Авив).

Кабо-Верде – один из четырёх дебютантов предстоящего чемпионата мира. Команда опередила в отборочной группе Камерун, заняв первое место. Невероятное достижение для не самой статусной сборной Африки!

Сборная Кабо-Верде Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Главным творцом успеха стал тренер Педру Лейтау Бриту. Ранее он работал со сборной с 2016 по 2017 год, а второй заход начался ещё в 2020-м. Вместе с ним Кабо-Верде выходил в плей-офф Кубка Африки в 2022 и 2024 году (1/8 финала и 1/4 финала соответственно). Теперь – новые вершины.

Обычно Кабо-Верде играет прагматично, пропуская минимум мячей, а сами забивая один-два гола за матч. Но бывают случаи, когда команда ввязывается в перестрелку. Так было, например, в отборах, когда они выдали триллер с Ливией (3:3). Поэтому предсказать, что же ожидать от Кабо-Верде на чемпионате мира, трудно.

В составе кабовердцев выступают сразу два представителя РПЛ: полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и вингер «Акрона» Жилсон Беншимол. Наверняка оба получат игровое время на турнире. Дополнительная мотивация поболеть за африканскую команду! Также в составе Кабо-Верде есть защитник «Вильярреала» Логан Коста и форвард «Олимпиакоса» Гарри Родригеш. Сборная не звёздная, но с крепкими исполнителями. Интересно, что в команде нет ни одного игрока, выступающего на родине.

А что по шансам? На выход из группы Opta даёт Кабо-Верде наименьший процент – 32,9%. На попадание в 1/8 финала суперкомпьютер даёт 9,02%, в четвертьфинал – 2,5%, в полуфинал – 0,6%, в финал – 0,14%. А на победу на ЧМ-2026 – аж 0,04%! Скромнее только у Гаити и Кюрасао (по 0%).

Сборная Саудовской Аравии

Состав

Вратари: Ахмед Аль-Кассар («Аль-Кадисия»), Мохаммед Аль-Оваис («Аль-Хиляль»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср»).

Защитники: Сауд Абдулхамид («Ланс»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Иттихад»), Джехад Такри («Аль-Кадисия»), Хассан Аль-Тамбакти («Аль-Хиляль»), Али Алавджами («Аль-Хиляль»), Хассан Кадеш («Аль-Иттихад»), Мотеб Аль-Харби («Аль-Хиляль»), Али Маджраши («Аль-Ахли»), Мохаммед Абу Аль-Шамат («Аль-Кадисия»), Наваф Аль-Бушал («Аль-Наср»).

Полузащитники: Зияд Аль-Джохани («Аль-Ахли»), Нассер аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдулла Аль-Хайбари («Аль-Наср»), Ала'а Аль-Хаджи («Неом»), Мусаб Аль-Джуваир («Аль-Кадисия»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»).

Нападающие: Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Абдулла Аль-Хамдан («Аль-Наср»), Салех аль-Шехри («Аль-Иттихад»), Султан Мандаш («Аль-Хиляль»), Айман Яхья («Аль-Наср»), Халид Аль-Ганнам («Аль-Иттифак»).

Сборная Саудовской Аравии едет на чемпионат мира в третий раз подряд. На турнирах в России и Катаре команда не выходила из группы, оба раза набрав по три очка. Хотя в 1-м туре ЧМ-2022 саудовцы сенсационно обыграли будущего чемпиона – Аргентину.

В квалификации Саудовская Аравия заняла лишь третье место в отборочной группе, пропустив вперёд Японию и Австралию. Пришлось играть в дополнительном раунде, где саудовцы уже опередили Ирак и Индонезию, отобравшись на чемпионат мира.

Сборная Саудовской Аравии Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

С апреля 2026-го сборную Саудовской Аравии возглавил грек Георгиос Донис. Он заменил Эрве Ренара, уволенного после трёх поражений в товарищеских матчах от Сербии (1:2), Египта (0:4) и Алжира (0:2). Сурово. Тем более именно Ренар работал с Саудовской Аравией на ЧМ-2022. Донис же до работы со сборной тренировал в саудовской лиге «Аль-Хиляль», «Аль-Вахду», «Аль-Фатех» и «Аль-Халидж».

В заявке Саудовской Аравии – лишь один легионер. Защитник Сауд Абдулхамид выступает на правах аренды за «Ланс» (принадлежит «Роме»). В остальном костяк сборной составляют представители крупнейших команд лиги – «Аль-Хиляля», «Аль-Насра», «Аль-Иттихада», «Аль-Ахли».

Opta оценивает вероятность выхода саудовцев в 1/16 финала в 39,9%. Больше, чем у Кабо-Верде, но меньше, чем у Испании и Саудовской Аравии. Шанс попадания в 1/8 финала составляет 11,48%, в четвертьфинал – 3,55%, в полуфинал – 0,92%, в финал – 0,28%, на золото – 0,05%.

Сборная Уругвая

Состав

Вратари: Фернандо Муслера («Эстудиантес» Ла-Плата), Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Меле («Монтеррей»).

Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Мария Хименес («Атлетико» Мадрид), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон»), Себастьян Касерес («Америка»), Матиас Оливера («Наполи»), Хоакин Пикерес («Палмейрас»), Матиас Винья («Ривер Плейт»).

Полузащитники: Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Палмейрас»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Хуан Санабрия («Атлетико Сан Луис»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Николас де ла Крус («Фламенго»), Родриго Саласар («Спортинг»), Факундо Пельистри («Панатинаикос»), Максимилиано Араухо («Спортинг»), Бриан Родригес («Америка»).

Нападающие: Федерико Виньяс («Овьедо»), Родриго Агирре («Америка»), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»).

Сборная Уругвая провалилась на прошлом чемпионате мира. Одна из сильнейших команд Южной Америки даже не вышла из группы, пропустив вперёд Португалию и Южную Корею. Главный момент того турнира для уругвайцев – слёзы Луиса Суареса после финиша группового этапа.

Сборная Уругвая Фото: Guillermo Legaria/Getty Images

На предстоящий чемпионат мира команду повезёт Марсело Бьелса. Аргентинец настроил в Уругвае свой любимый «роботизированный» футбол с отточенными паттернами. Он помог уругвайцам занять четвёртое место в южноамериканской квалификации.

Главный бомбардир сборной Уругвая – Дарвин Нуньес. В отборочном цикле форвард «Аль-Хиляля» забил семь мячей. Именно ему теперь предстоит тащить команду в атаке вместо Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

Хотя заявка Уругвая на турнир получилась очень солидной. Тут есть и Рональд Араухо из «Барселоны», и Федерико Вальверде из «Реала», и Мануэль Угарте из «Манчестер Юнайтед», и Родриго Бентанкур из «Тоттенхэма». А также экс-защитник московского «Динамо» Гильермо Варела («Фламенго») и несостоявшийся полузащитник «Зенита» Родриго Саласар («Спортинг»). Ещё одна сборная, где ни один не играет на родине.

У суперкомпьютера Opta мало сомнений, что Уругвай окажется в плей-офф. Шансы – 84,3%. Вероятность выхода в 1/8 финала составляет 38,59%, в четвертьфинал – 20,17%, в полуфинал – 9,8%, в финал – 4,22%, шансы на золото – 1,58%. Уругвайцы – 13-е в списке фаворитов в борьбе за победу.