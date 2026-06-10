Главное о группе K на ЧМ-2026. «Ласт дэнс» Роналду, дерзкий Узбекистан и самый яркий фанат

Чемпионат мира стартует уже завтра, 11 июня. А пока давайте познакомимся с участниками группы K. Здесь достаточно интересная компания. Амбициозные португальцы с Криштиану Роналду хотят занять первое место в группе. Им постараются помешать ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.

Португалия

Сборная Португалии

Состав

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»).

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»).

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Саму Кошта («Мальорка»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).

9:1— с таким счётом Португалия раскатала Армению в заключительном туре отбора. Именно после этого один из фаворитов предстоящего ЧМ обеспечил себе поездку в Северную Америку. Португальцы набрали 13 очков из 18 возможных и заняли первое место. Кроме Армении, они встретились с Ирландией и Венгрией. Португалия регулярно отбиралась на чемпионат мира в этом столетии, однако только один раз доходила до полуфинала.

Для главного тренера сборной Роберто Мартинеса предстоящий ЧМ станет третьим в карьере. В 2018 году он привёл Бельгию к бронзе на турнире в России, а в 2022-м — покинул команду после того, как она не вышла из группы. Испанец возглавил Португалию в 2023 году и сделал её победителем Лиги наций. «Суонси», «Уиган», «Эвертон» — клубы, с которыми ранее работал Мартинес. В его биографии есть победа в Кубке Англии с «Уиганом» в 2013-м.

Роберто Мартинес Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Витинья прошёл путь от футболиста, который не вписывается в состав «Вулверхэмптона» до ключевого игрока «ПСЖ» – двукратного победителя Лиги чемпионов. В прошлом году он занял третье место в голосовании на «Золотой мяч». Бруну Фернандеш совсем недавно установил рекорд АПЛ по количеству голевых передач за сезон (21). Полузащитник впечатлил на предыдущем чемпионате мира, но на Евро-2024 выглядел не лучшим образом.

Криштиану Роналду уже 41 год. Он и Лионель Месси станут первыми футболистами, сыгравшими на шести чемпионатах мира. Однако только Роналду забивал на пяти из них. Правда, есть и неприятная деталь для Криштиану. Ни один из восьми его голов на ЧМ не пришёлся на плей-офф. Очевидно, что у Роналду остался последний шанс стать чемпионом мира. Три футболиста «ПСЖ» — Витинья (€ 140 млн), Жоау Невеш (€ 140 млн) и Нуну Мендеш (€ 80 млн) — самые дорогие в нынешнем составе Португалии.

Пока непонятен статус Рафаэла Леау на первые матчи турнира. Нападающий получил прямую красную карточку за драку в товарищеской встрече с чилийцами, и ФИФА рассматривает вариант с баном футболиста.

Сборная Португалии перед товарищеским матчем с Чили Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Очень важная деталь. На предстоящий чемпионат мира не поедет Диогу Жота, который ушёл из жизни летом 2025 года в результате автокатастрофы. В связи с этим чемпионат мира будет эмоционально напряжённым для всей сборной Португалии. Если команда займёт первое место в группе, то проведёт матч 1/16 финала в годовщину смерти Жоты. «Команда хочет чтить память Диогу каждый день. Спортивный дух, сила и пример Жоты — это всегда будет плюсом», — подчеркнул Мартинес.

У португальцев высококачественная команда со сбалансированным составом и множеством игроков на пике формы. Полузащита мирового уровня обеспечивает контроль и креативность, а тактическая гибкость играет весомую роль. Команда способна создавать численное преимущество как на флангах, так и в центральной зоне, когда вингеры или крайние защитники смещаются в середину.

Мартинес, как правило, использует схему 4-2-3-1 или 4-3-3. Основной принцип сборной Португалии — контроль игры через владение мячом. При этом его команда очень уязвима при стандартах у своих ворот. Ирландия и Венгрия успешно использовали это в матчах отбора. Встреча в Дублине показала, насколько тяжело португальцам противостоять физически сильной команде, которая глубоко обороняется.

Шансы сборной Португалии на победу на ЧМ-2026 составляют 7,02% — пятый результат среди всех участников турнира. Вероятность прохода в финал — 13,47%, в полуфинал — 23,83%, в четвертьфинал — 39,66%, в 1/8 финала — 62,27%, в 1/16 финала — 94,92%.

ДР Конго

Сборная ДР Конго

Состав

Вратари: Тимоти Фаюлу («Ноа»), Лионель Мпаси-Нзо («Гавр»), Маттьё Эполо («Стандард»).

Защитники: Аарон Ван-Биссака («Вест Хэм»), Жедеон Калулу («Арис»), Артур Масуаку («Ланс»), Стив Капюади («Видзев»), Роки Бушири («Хайберниан»), Аксель Туанзебе («Бёрнли»), Шансель Мбемба («Лилль»), Дилан Батубинсика («Лариса»), Жорис Кайембе-Диту («Генк»).

Полузащитники: Ноа Садики («Сандерленд»), Самюэль Мутуссами («Атромитос»), Эдо Кайембе («Уотфорд»), Нгалайель Мукау («Лилль»), Натанаэль Мбуку («Лилль»), Шарль Пикель («Эспаньол»), Брайан Сипенга («Кастельон»), Тео Бонгонда («Спартак»), Гаэль Какута («Амьен»).

Нападающие: Мешак Элиа («Аланьяспор»), Седрик Бакамбу («Бетис»), Симон Банза («Аль-Джазира»), Йоан Висса («Ньюкасл»).

Футболисты ДР Конго сыграют на чемпионате мира во второй раз в истории. Первая попытка вышла неудачной — в 1974 году команда проиграла все три матча в группе и не забила ни одного мяча. Кстати, тогда страна называлась не ДР Конго, а Заир. Конголезцы не отобрались на ЧМ напрямую из-за матча с Сенегалом. Вели 2:0, но проиграли, в результате чего соперник поднялся на первое место и удержал его. После этого команда прошла два этапа африканских стыков, а потом одолела Ямайку (1:0) в межконтинентальном раунде

Сборную тренирует иностранец — 49-летний француз Себастьен Дезабр. Он достаточно долго работал с африканскими клубами, а также трудился в сборной Уганды. В 2022 году занял пост главного тренера команды ДР Конго. Под его руководством сборная заняла четвёртое место на Кубке Африки — 2023, а также отобралась на чемпионат мира.

Себастьен Дезабр Фото: Pau Barrena/Getty Images

Родившийся в Бельгии Ноа Садики сделал среднюю линию более динамичной. 21-летнего футболиста оценивают в € 35 млн. Это самый дорогостоящий футболист сборной по версии Transfermarkt. Садики стал одним из открытий в составе «Сандерленда» благодаря энергии, атлетизму и умению держать мяч.

Стоимость нападающего Йоана Висса оценивают в € 25 млн. Прошлым летом он со скандалом сменил «Брентфорд» на «Ньюкасл», однако забил всего три мяча в прошедшем сезоне. Кого ещё можно отметить из заявки? Нападающему Седрику Бакамбу уже 35 лет, но он занял первое место в списке бомбардиров сборной в отборе (четыре гола). Ему осталось забить два мяча, чтобы стать рекордсменом команды.

Центральный защитник Шансель Мбемба — капитан сборной и футболист с самым большим количеством матчей в её составе (107). Он остаётся важным игроком для сборной, несмотря на то что в минувшем сезоне отбегал всего 952 минуты в чемпионате Франции. Плюс в заявке есть спартаковец Тео Бонгонда с тремя голами в квалификации. Ещё во время турнира он станет свободным агентом, поскольку его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня.

Мишель Нкука Мболадинга Фото: Anadolu via Getty Images

Любопытный факт. Известный фанат сборной ДР Конго Мишель Нкука Мболадинга был включён в официальную делегацию команды на ЧМ по просьбе игроков. С 2013 года он надевает на матчи яркие костюмы и молча имитирует статую почитаемого революционного лидера Патриса Лумумбы, поднимая одну руку.

Дезабр привил конголезцам тактическую дисциплину. Его команда в основном играет по схеме 4-3-3, хотя не так давно он опробовал вариант с пятью защитниками. Прогресс сборной стал возможен благодаря улучшению игры в обороне. Команда восемь раз отыграла «на ноль» в 13 матчах квалификации. Она использовала контратаки и выработала психологическую устойчивость. Бакамбу прекрасно проявил себя как форвард, способный открываться за спину защитникам. Из минусов отметим тот факт, что в последние годы сборная ДР Конго редко играла с командами из топ-20 рейтинга ФИФА. А ещё семь футболистов основы испытывали проблемы с игровым временем в клубах по итогам прошедшего сезона. Также не забываем, что в составе нашлось место для Бонгонда, который последние годы играл за «Спартак».

42,57% — вероятность прохода сборной ДР Конго в плей-офф чемпионата мира. Такие данные приводит Opta. Шансы на выход в 1/8 финала значительно ниже — 12,53%. Вероятность попадания в четвертьфинал составляет 3,74%, в полуфинал — 1,17%, в финал — 0,32%. Шансы на итоговую победу очень низкие — 0,1%.

Узбекистан

Сборная Узбекистана

Состав

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи» Фергана), Абдувохид Нематов («Насаф»).

Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо» Самарканд), Рустам Ашурматов («Истиклол»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдуллаев («Дибба»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи» Фергана), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»).

Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Бани Яс»), Жамшид Искандеров («Нефтчи» Фергана), Азиз Ганиев («Аль-Батаех»).

Нападающие: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир»), Жалолиддин Машарипов («Истиклол»), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис»), Азиз Амонов («Динамо» Самарканд), Игорь Сергеев («Персеполис»), Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»).

Сборная Узбекистана — ещё один дебютант чемпионатов мира. Четыре года назад команда занимала 86-е место в рейтинге ФИФА, а теперь находится в топ-50. На заключительном этапе квалификации Узбекистан занял второе место в группе с Ираном, ОАЭ, Катаром, Кыргызстаном и КНДР. В 16 матчах отбора, которые растянулись на два раунда, команда потерпела всего одно поражение. Это первая страна из Центральной Азии, которая отобралась на чемпионат мира.

Легендарный в прошлом защитник Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана в 2025 году. Решение вызвало немало вопросов. Конечно, итальянец блистал во время игровой карьеры. Стал чемпионом мира, обладателем «Золотого мяча», играл за «Интер», «Ювентус» и «Реал», побеждал в чемпионате Испании и Кубке УЕФА. Но как тренер он работал с азиатскими клубами, итальянскими «Беневенто» и «Удинезе» и загребским «Динамо». Согласитесь, не самый выдающийся список. Каннаваро возглавил сборную Узбекистана уже после того, как она квалифицировалась на чемпионат мира.

Фабио Каннаваро Фото: Anvar Ilyasov/Getty Images

Прошедший сезон стал прорывным для защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова. Он первый футболист из Узбекистана, который выступает в АПЛ. Предполагаемая стоимость 22-летнего защитника составляет € 50 млн — это самый дорогостоящий футболист сборной. Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов — капитан и лучший бомбардир в её истории (44 гола). Минувший сезон — самый результативный в карьере форварда (23 мяча в 44 матчах за «Истанбул Башакшехир»).

Бывший вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил четыре мяча в отборочном цикле. В 2023 году парня признали лучшим молодым футболистом Азии. Каннаваро включил в окончательную заявку ещё несколько бывших игроков РПЛ. К примеру, Остон Урунов раньше представлял «Уфу» и «Спартак», а Рустам Ашурматов — «Рубин».

Каннаваро сохранил схему 3-4-2-1, которая при игре без мяча превращается в 5-4-1. Итальянский тренер хочет, чтобы сборная действовала более компактно. У команды сыгранный и опытный состав. Футболисты хорошо знают друг друга. Каннаваро описал игроков как бойцов, которые никогда не сдаются.

Фабио неоднократно говорил, что команде нужно играть в более высоком темпе. Однако при таком раскладе сказывается недостаток физической подготовки. Игроки часто ошибаются в концовках матчей, когда устают. Узбекистан предпочитает действовать прямолинейно, и у команды нет чёткого плана Б, если не получается вскрывать оборону соперника по флангам.

40,98% — вероятность выхода сборной Узбекистана из группы на дебютном для себя чемпионате мира. Opta считает, что шансы на попадание команды в 1/8 финала составляют 11,91%, в четвертьфинал — 3,74%, в полуфинал — 1,28%, в финал — 0,35%. Вероятность, что Узбекистан заберёт золото ЧМ, составляет всего 0,08%.

Колумбия

Сборная Колумбии

Состав

Вратари: Камило Варгас («Атлас»), Давид Оспина («Атлетико Насьональ»), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд»).

Защитники: Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Сантьяго Ариас («Индепендьенте»), Йерри Мина («Кальяри»), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Джон Лукуми («Болонья»), Вильер Дитта («Крус Асуль»), Хоан Мохика («Мальорка»), Дейвер Мачадо («Нант»).

Полузащитники: Ричард Риос («Бенфика»), Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас»), Густаво Пуэрта («Расинг» Сантандер), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт»), Джон Арьяс («Палмейрас»), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Хорхе Карраскаль («Фламенго»), Хуан Камило Портилья («Атлетико Паранаэнсе»).

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Луис Суарес («Спортинг»), Карлос Гомес («Васко да Гама»), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль»), Джон Кордоба («Краснодар»), Кучо Эрнандес («Бетис»).

Колумбия заняла третье место в южноамериканской зоне, пропустив вперёд только Аргентину и Эквадор. Она набрала 28 очков в 18 матчах, забила 28 мячей и пропустила 18. Колумбийцы в третий раз в нынешнем веке сыграют на чемпионате мира. В 2014-м они добрались до четвертьфинала, а спустя четыре года уступили в 1/8 финала. А вот на турнир в Катар команда не отобралась.

Пост главного тренера сборной Колумбии занимает Нестор Лоренсо. В течение длительного периода он работал ассистентом Хосе Пекермана. Лоренсо трижды ездил на чемпионат мира как помощник главного тренера (дважды — с Колумбией). В 2021 году Нестор возглавил перуанский клуб «Мельгар» — это был его первый опыт работы главным тренером.

Летом 2022-го Лоренсо получил назначение в сборную Колумбии. При нём команда добралась до финала Копа Америка в 2024 году, а потом квалифицировалась на чемпионат мира. Нестор во время игровой карьеры провёл 13 матчей в составе сборной Аргентины, один из них — в финале ЧМ-1990. Любопытно, что тем летом Лоренсо сменил клуб Серии А «Бари» на команду «Суиндон» из второго английского дивизиона.

Нестор Лоренсо Фото: Andres Rot/Getty Images

29-летнего Луиса Диаса можно назвать главной звездой нынешней сборной Колумбии. Кстати, вингер «Баварии» едет на свой первый чемпионат мира. Портал Transfermakt оценивает игрока в € 70 млн. Сейчас Луис занимает четвёртое место в сборной по количеству голов (22). Чтобы ворваться в топ-3, ему осталось забить ещё четыре мяча.

Хамес Родригес стал лучшим бомбардиром ЧМ-2014, однако спустя четыре года не забил ни одного мяча на турнире в России. Родригесу уже 34 (в июне будет 35), и предстоящий чемпионат, скорее всего, станет последним в его карьере. Диас и Хамес оказались причастны (забивали сами или отдавали результативные передачи) к 60,7% от общего количества голов Колумбии в отборочных матчах. В этом году Родригес мало играл за клуб, поэтому у него могут проявиться проблемы с физической формой.

Джон Кордоба в составе сборной Колумбии Фото: ISI Photos via Getty Images

Нападающий Луис Суарес провёл впечатляющий сезон в составе лиссабонского «Спортинга» — 38 голов во всех турнирах. Он главный претендент на проблемную позицию центрального форварда. Лучший бомбардир РПЛ Джон Кордоба также попал в финальную заявку. Он забил два мяча в 10 матчах квалификации. Отметим и Джона Арьяса, который в сборной Колумбии выполняет большой объём работы без мяча.

Сборная Колумбии очень опасна в контратаках. Она забила подобным образом семь мячей в отборе — лучший результат среди всех южноамериканских команд. Плюс у колумбийцев достаточно сыгранный состав. А что с минусами? 37-летний вратарь Камило Варгас не всегда внушает уверенность. И у команды нет железного игрока основы на позиции центрального нападающего.

Решение Лоренсо строить игру вокруг Хамеса пока что оправдывается. Хотя сам тренер прекрасно понимает, что в последнее время ветеран меньше бегает и больше думает на поле. В связи с этим важно, чтобы его окружали трудолюбивые футболисты. Родригес прекрасно показал себя в отборе. Он создал 56 голевых моментов и оформил семь результативных передач. Это лучший результат среди всех игроков в Южной Америке.

Opta считает, что у Колумбии очень высокие шансы на выход в плей-офф — 85,11%. Вероятность попадания в 1/8 финала составляет 44,78%, в четвертьфинал — 22,08%, в полуфинал — 10,95%. Шансы колумбийцев на победу на ЧМ — 1,85%, на выход в финал — 4,71%.