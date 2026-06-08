«Может, я ещё вернусь». Где сейчас экс-защитник «Спартака» и сборной России Кутепов

Поколению Ильи Кутепова повезло в сборной России намного больше нынешнего. У них были не только официальные игры, но и целый домашний Кубок мира — с победой над Испанией и забойным четвертьфиналом.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» ЗМС Кутепов поделился мнением о современной национальной команде, не чужих ему «Спартаке» и «Торпедо» и прояснил собственный статус на данный момент.

— Где находить мотивацию «сборникам» для сплошных товарищеских матчей?

— Здесь всё зависит от внутренней мотивации. Каждый футболист — профессионал. Он должен искать стимулы внутри себя. Сейчас ситуация такова, что нужно играть именно с такими соперниками. Как говорил один тренер в моей карьере, три очка дают и за Бразилию, и за Буркина-Фасо. Правда, для этого нужна хоть какая-то турнирная таблица. В любом случае игроки сборной должны сами себя мотивировать.

— Как оцените прошедший сезон для «Спартака»?

— Аппетит приходит во время еды. Захотели ещё и бронзу, и всё-всё-всё. Это нормальная ситуация для «Спартака» — команды, которая должна выигрывать трофеи и быть в призёрах. Считаю, «Спартак» провёл неплохой сезон с учётом того, что зимой сменился тренер. У команды очень достойный результат.

Илья Кутепов (второй слева в нижнем ряду) в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— «Спартак» с Карседо может побороться за что-то более серьёзное в следующем сезоне?

— Безусловно! Карседо провёл громадную и грандиозную работу. Выхлоп от этого уже виден — в виде результата. Думаю, в следующем сезоне у «Спартака» есть все шансы, чтобы побороться за чемпионство. Тут вообще вопросов нет!

— Почему у Кононова не получилось в «Торпедо»? Допускаете, что увольнение из «Спартака» в 2019 году на его последующую карьеру негативно повлияло?

— Думаю, нынешняя ситуация с «Торпедо» никак не связана с уходом Кононова из «Спартака». Жизнь идёт, у всех свои проблемы, дела и заботы. Олег Георгиевич — очень квалифицированный специалист и мастер своего дела. Не думаю, что какие-то футбольные бэкграунды дают о себе знать до сих пор. Скорее всего, есть личные дела или что-то ещё. В «Торпедо» он неплохо работал.

— «Торпедо» со Сторожуком может вернуться на высший уровень в следующем сезоне ФНЛ?

— С учётом всех вводных данных надеюсь, что «Торпедо» проведёт следующий сезон более плодотворно и результативно. Команда с такой историей должна играть не в ФНЛ, а в РПЛ. Желаю, чтобы «Торпедо» вернулось в высшую лигу нашего чемпионата и там себя проявляло более ярко и приятно для своих болельщиков.

— За кого будете болеть на предстоящем чемпионате мира?

— Список участников ещё больше расширился, добавилось много сборных. Чемпионат мира будет очень интересным. Пристально буду следить за сборной Бразилии. Эту команду возглавляет Карло Анчелотти, один из моих любимых тренеров, который в своё время очень хорошо себя проявил в «Милане». Мне импонирует этот человек, его тренерская мысль и направление.

— Общаетесь с Кудряшовым? Слышали о его проигранном бое и о том, что он недавно попал в ДТП?

— Насчёт ДТП я слышал — мне пересказали новость. Желаю Фёдору поскорее прийти в нормальное состояние и поправиться, чтобы всё было хорошо. Надеюсь, обошлось без серьёзных травм и вреда здоровью. Я не вижу в этом ничего такого. Это нормальный этап жизни у человека, который проживает разные периоды. У всех случаются какие-то промахи и огрехи. Не думаю, что нужно на этом сильно заострять внимание. Так как Фёдор — публичная личность, это воспринимается чуть по-другому. Не вижу в этом ничего сверхъестественного или плохого. Захотелось человеку покататься на мотоцикле. Бывает, аварии у всех случаются. Сколько аварий мы видим каждый день. Не могу его осудить и сказать что-то плохое. Спокойно и нейтрально к этому отношусь. Желаю только скорейшего выздоровления, поправиться, чтобы всё было в порядке.

Фёдор Кудряшов и Илья Кутепов Фото: РИА Новости

— А вы планируете вернуться в профессиональный футбол из Медийной лиги?

— Пока не знаю, что делать. Всё быстро меняется. Может быть, будет футбол, а может, вообще какое-то другое направление. Пока ещё не определился и нахожусь в поиске. Конкретики пока никакой сказать не могу.

— К чему душа больше лежит?

— Каких-то конкретных целей нет. Есть разные варианты дальнейшего развития. Сейчас выбираю, в каком направлении пойти дальше.

— Допускаете возвращение футболистом в РПЛ или ФНЛ?

— Какие шансы? Я не знаю. Но всё может быть. Завтра может кто-то позвонить и сказать: «Не хочешь поиграть?» Тем жизнь и интересна: ты не знаешь, что будет дальше. Конечно, мы строим планы, но они не всегда сбываются. Конкретно не могу сказать, что будет завтра. Может быть, вернусь, а может, пойду в другое направление.

— Например?

— Это может быть бизнес или что-то связанное с футболом. Вариантов масса. Надо выбрать только то, что по душе. Хочу заниматься тем, что будет приносить такое же удовольствие, какое приносил футбол.